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Российские хакеры в 2020 году чаще всего атаковали учреждения сектора безопасности и госорганы, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Российские хакеры в 2020 году чаще всего атаковали учреждения сектора безопасности и госорганы, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Центр обеспечения кибербезопасности СБУ проанализировал хакерские атаки на Украину в 2020 году.

Результаты аналитической работы опубликованы в Twitter Службы безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Чуть больше половины атак (52%) пришлось на учреждения сектора безопасности и обороны. В 21% случаев хакеры атаковали государственные органы. Каждая 10-я атака пришлась на компании-разработчиков ПО. Также страдали учреждения энергетики, ОПК и телекоммуникаций.

"Отмечено увеличение процента операций, в которых киберсредства являются инструментом в проведении информационно-психологических операций против Украины ("сливы" данных, искажения информации, несанкционированная публикация фейковых новостей на официальных ресурсах и т.д.)", - сообщили в СБУ.

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В спецслужбе прогнозируют, что в 2021 году главными объектами хакерских атак будут системы электронного документооборота, электронной почты, другие инструменты удаленной работы и корпоративные сети.

"Кроме того, по мнению специалистов, произойдет расширение целей и кибернаправлений за счет крупных предприятий, объектов критической инфраструктуры, ведущих научных и исследовательских учреждений частного сектора", - отметили в СБУ.

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Российские хакеры в 2020 году чаще всего атаковали учреждения сектора безопасности и госорганы, - СБУ 01
Российские хакеры в 2020 году чаще всего атаковали учреждения сектора безопасности и госорганы, - СБУ 02
Российские хакеры в 2020 году чаще всего атаковали учреждения сектора безопасности и госорганы, - СБУ 03

Автор: 

киберпреступление (762) СБУ (19878) хакер (1181) кибербезопасность (673)


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Ворог діє.
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11.12.2020 20:04 Ответить
Тре анонімними дзвінками "мінувати" ті установи де сидять гниди кгб-шні.
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11.12.2020 20:16 Ответить
Да , - Атакуют по Всем Фронтам. А особенно атака Агентов Влияния внутри Украины при помощи Средств Информации. И как будто бы Наши и Не наши. Но тех которые Наши , то есть не наших Больше и политика Агрессивней , хотя и Внутренние сопротивление растет , соизмеримые напору.
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11.12.2020 20:19 Ответить
А чего ожидали?А эти атаки только доказывают то что действуют не хакеры а кацапские государственные организованые подразделения.
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11.12.2020 20:50 Ответить
P.S.Вот даже те кто опубликовал эту новость зная что это дело рук ФСБ пытаются нам втюхать что это дело никому неизвестных хакеров.
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11.12.2020 20:58 Ответить
 
 