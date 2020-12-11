Российские хакеры в 2020 году чаще всего атаковали учреждения сектора безопасности и госорганы, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Центр обеспечения кибербезопасности СБУ проанализировал хакерские атаки на Украину в 2020 году.

Результаты аналитической работы опубликованы в Twitter Службы безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Чуть больше половины атак (52%) пришлось на учреждения сектора безопасности и обороны. В 21% случаев хакеры атаковали государственные органы. Каждая 10-я атака пришлась на компании-разработчиков ПО. Также страдали учреждения энергетики, ОПК и телекоммуникаций.

"Отмечено увеличение процента операций, в которых киберсредства являются инструментом в проведении информационно-психологических операций против Украины ("сливы" данных, искажения информации, несанкционированная публикация фейковых новостей на официальных ресурсах и т.д.)", - сообщили в СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина заняла 25 место среди 160 стран в международном рейтинге кибербезопасности

В спецслужбе прогнозируют, что в 2021 году главными объектами хакерских атак будут системы электронного документооборота, электронной почты, другие инструменты удаленной работы и корпоративные сети.

"Кроме того, по мнению специалистов, произойдет расширение целей и кибернаправлений за счет крупных предприятий, объектов критической инфраструктуры, ведущих научных и исследовательских учреждений частного сектора", - отметили в СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Россия причастна к хакерской атаке на парламент Норвегии, - глава МИД Серейде





