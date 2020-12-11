Правозащитники из "Репортеров без границ" призывают заморозить финансовую помощь Беларуси

Правозащитная организация "Репортеры без границ" обратилась к белорусским властям с призывом прекратить преследование журналистов и освободить задержанных, а также дала советы международным организациям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, который располагает "15 рекомендациями белорусскому правительству и международным органам о прекращении репрессий гражданского общества и обновление основных свобод".

Авторы рекомендаций призывают ЕС приостановить полностью или частично финансовую помощь Беларуси, если ситуация с правами человека или верховенством права там будет ухудшаться. Европейская комиссия и Европейский совет должны заморозить любую финансовую поддержку Беларуси в рамках Европейской политики соседства, пока правительство в Минске не уважает ценности ЕС и общепризнанные принципы, такие как верховенство права и права человека (исключением из этого должна быть поддержка организаций гражданского общества, которые работают над укреплением и обеспечением основных прав человека в Беларуси).

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Европейский совет, по мнению "Репортеров", должна продолжать свои усилия по введению санкций против компаний, организаций и лиц, участвующих или помогащих в фальсификациях выборов или нарушениях прав человека, в частности тех, кто занимается ограничением свободы слова и свободы прессы.

В документе отмечается, что Совет Европы должен сделать продвижение плюрализма, свободы прессы и свободы взглядов одной из главных целей Плана действий по Беларуси на 2019-2021 годы и обеспечить для этого необходимые средства.

Европейским учреждениям и странам-членам советуют гарантировать работникам белорусских СМИ, которым угрожают, безопасный проезд через их страны, предоставления убежища и, при необходимости, медицинскую помощь.

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ОБСЕ должна систематически осуждать нападения и запугивания журналистов и любую цензуру СМИ в Беларуси, а в случае таких нарушений требовать независимых и беспристрастных расследований. Она должна решительно призвать к выполнению рекомендаций относительно свободы слова и средств массовой информации, создать инструмент для мониторинга и пересмотра мер, принимаемых белорусскими властями для установления прав человека, демократии и верховенства права.

ООН рекомендуют систематически осуждать нападения и запугивания журналистов, любую цензуру СМИ в Беларуси и, в случае таких нарушений, требовать независимых и беспристрастных расследований. ООН, по мнению правозащитников, должна сотрудничать с правительством Беларуси для поддержки развития и защиты прав человека в стране с помощью специальных процедур ООН, в частности из специального докладчика по вопросам свободы слова. Организация Объединенных Наций должна сотрудничать с белорусским правительством, чтобы Верховный комиссар ООН по правам человека мог быстро открыть постоянный офис для оказания конкретной помощи в улучшении ситуации с правами человека в Беларуси. Одним из основных направлений должно быть плюрализм, свобода выражения мнений и свобода прессы, заявляют в "Репортерах без границ".

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