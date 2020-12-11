Холодов: за год табачный рынок не выполнил условий Меморандума, снова требуется вмешательство Президента

Год назад – 12 декабря 2019 года – Министерство экономического развития и торговли подписало Меморандум с производителями сигарет, в котором были достигнуты договоренности о ликвидации монополии на оптовом рынке табачных изделий. Спустя год условия Меморандума не выполнены, табачный рынок не сдержал слова, которое давал Президенту Владимиру Зеленскому.

Такое мнение высказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", замглавы налогового комитета Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, условия Меморандума, подписанного год назад между Министерством экономики и табачным рынком, не выполнены. Получилось так, что Президент Зеленский по итогам переговоров с картелем и монополией выполнил свою часть договоренностей, а они – не выполнили", - сказал Холодов.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет опубликовал результаты расследования, которые свидетельствуют о том, что производители сигарет Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco и их оптовый дистрибьютор-монополист компания "Тедис-Украина" состоят в картельном сговоре и оштрафовал фигурантов на 6,5 млрд грн. Наибольший штраф – 3,4 млрд грн – наложен именно на оптовика-монополиста "Тедис-Украина".

После этого Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2019 года провел встречу с производителями сигарет и договорился с ними ликвидации монополии "Тедиса". Соответствующий Меморандум с Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco был подписан ровно год назад – 12 декабря 2019 года.

"Прошел год, и де-факто монополия на табачном рынке сохранена, государство проиграло монополии по всем фронтам. Более того, Кабмин принял незаконное решение по созданию "единого оператора на рынке табачных изделий, которое оспорили в суде 46 народных депутатов. Фактически это решение могло привести к легализации монополии. Оно противоречит всем договоренностям Президента Зеленского с табачным рынком. Я так понимаю, что пока Президент снова лично не вмешается – никаких изменений на табачном рынке не будет. К сожалению, чиновников в Украине только пинками можно заставить что-то делать. Президент занят, и пока он занят они мутят какие-то свои коррупционные схемы", - добавил Холодов.

Нардеп добавил, что "генератором идей" по легализации монополии на табачном рынке через решение Кабмина является СБУ, хотя Президент Зеленский ранее заявлял о том, что СБУ не должна заниматься экономикой.

"Год назад Президент говорил, что СБУ будет лишена полномочий в сфере экономики, но мы сейчас наблюдаем обратную ситуацию. СБУ не просто участвует в табачном рынке, она его в каком-то смысле формирует. Например, СБУ, насколько мне известно, ведет какие-то расследование против конкурентов "Тедиса", которые не имеют особого веса на рынке, но к самому "Тедису" - монополисту – у СБУ вопросов нет. Так что это политический процесс".

Как сообщалось ранее в расследовании программы "Схемы", владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман встречается с вице-премьером Урусским, проводит встречи в Кабмине и Министерстве внутренних дел, а также в Офисе Президента.