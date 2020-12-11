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Холодов: за год табачный рынок не выполнил условий Меморандума, снова требуется вмешательство Президента

Холодов: за год табачный рынок не выполнил условий Меморандума, снова требуется вмешательство Президента

Год назад – 12 декабря 2019 года – Министерство экономического развития и торговли подписало Меморандум с производителями сигарет, в котором были достигнуты договоренности о ликвидации монополии на оптовом рынке табачных изделий. Спустя год условия Меморандума не выполнены, табачный рынок не сдержал слова, которое давал Президенту Владимиру Зеленскому.

Такое мнение высказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", замглавы налогового комитета Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, условия Меморандума, подписанного год назад между Министерством экономики и табачным рынком, не выполнены. Получилось так, что Президент Зеленский по итогам переговоров с картелем и монополией выполнил свою часть договоренностей, а они – не выполнили", - сказал Холодов.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет опубликовал результаты расследования, которые свидетельствуют о том, что производители сигарет Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco и их оптовый дистрибьютор-монополист компания "Тедис-Украина" состоят в картельном сговоре и оштрафовал фигурантов на 6,5 млрд грн. Наибольший штраф – 3,4 млрд грн – наложен именно на оптовика-монополиста "Тедис-Украина".

После этого Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2019 года провел встречу с производителями сигарет и договорился с ними ликвидации монополии "Тедиса". Соответствующий Меморандум с Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco был подписан ровно год назад – 12 декабря 2019 года.

"Прошел год, и де-факто монополия на табачном рынке сохранена, государство проиграло монополии по всем фронтам. Более того, Кабмин принял незаконное решение по созданию "единого оператора на рынке табачных изделий, которое оспорили в суде 46 народных депутатов. Фактически это решение могло привести к легализации монополии. Оно противоречит всем договоренностям Президента Зеленского с табачным рынком. Я так понимаю, что пока Президент снова лично не вмешается – никаких изменений на табачном рынке не будет. К сожалению, чиновников в Украине только пинками можно заставить что-то делать. Президент занят, и пока он занят они мутят какие-то свои коррупционные схемы", - добавил Холодов.

Нардеп добавил, что "генератором идей" по легализации монополии на табачном рынке через решение Кабмина является СБУ, хотя Президент Зеленский ранее заявлял о том, что СБУ не должна заниматься экономикой.

"Год назад Президент говорил, что СБУ будет лишена полномочий в сфере экономики, но мы сейчас наблюдаем обратную ситуацию. СБУ не просто участвует в табачном рынке, она его в каком-то смысле формирует. Например, СБУ, насколько мне известно, ведет какие-то расследование против конкурентов "Тедиса", которые не имеют особого веса на рынке, но к самому "Тедису" - монополисту – у СБУ вопросов нет. Так что это политический процесс".

Как сообщалось ранее в расследовании программы "Схемы", владелец компании "Тедис-Украина" Борис Кауфман встречается с вице-премьером Урусским, проводит встречи в Кабмине и Министерстве внутренних дел, а также в Офисе Президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) сигареты (867) Холодов Андрей (77) монополия (105) Тэдис Украина (33)


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Топ комментарии
+2
Тот президент много довал слов и не одного не выполнил. Так что будем делать?
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11.12.2020 20:22
+2
сигареты никто не берет ,все подсели на табак 25 грн стакан , на рынке табака полно , но есть и хреновый
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11.12.2020 20:27
+1
А какое отношение к этому меморандуму имеет отношение курящее население страны?Ведь производители как имели свой чистый доход в 500% процентов чистой прыбыли на пачке сигарет которая сстоила 1.2гр. так и имеют вот только првительство с акцизами подняло стоимость пачки до 43-х гривен ссылаясь на заботу о здоровье народа угробив при этом медицину страны.
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11.12.2020 20:25
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Тот президент много довал слов и не одного не выполнил. Так что будем делать?
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11.12.2020 20:22 Ответить
Безкарність публічної брехні,породжує вседозволеність (безпредел) !!!)))
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11.12.2020 20:33 Ответить
ну почему геноцыд пенсионерам устроил ,пенсия 1700 грн , ни еды не лекарств не купить ,сознательно убивает пенсионеров , а еще что то про Голодомор в прошлом говорит
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11.12.2020 20:35 Ответить
А какое отношение к этому меморандуму имеет отношение курящее население страны?Ведь производители как имели свой чистый доход в 500% процентов чистой прыбыли на пачке сигарет которая сстоила 1.2гр. так и имеют вот только првительство с акцизами подняло стоимость пачки до 43-х гривен ссылаясь на заботу о здоровье народа угробив при этом медицину страны.
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11.12.2020 20:25 Ответить
никто не берет легальные сигареты , Я курю табак и иногда покупаю белоруские Кредо
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11.12.2020 20:29 Ответить
контрабандные
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11.12.2020 20:30 Ответить
А де ти покупаєш? Може і я куплю...
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11.12.2020 21:40 Ответить
сигареты никто не берет ,все подсели на табак 25 грн стакан , на рынке табака полно , но есть и хреновый
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11.12.2020 20:27 Ответить
При таком раскладе нашего Голобородьку вскоре и дворники начнут посылать...
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11.12.2020 20:28 Ответить
Дворніки мают з кого брати приклад!!))
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11.12.2020 20:31 Ответить
так что доход государству от табака в пролете
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11.12.2020 20:31 Ответить
Нє-нє все правильно перший раз ви сказали...
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11.12.2020 21:41 Ответить
Конечно вмешается и назначит Кауфмана министром табачной промышленности, а замом к нему Холодова.
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11.12.2020 20:40 Ответить
раньше блоками таскали сигареты ,а щас сигареты никто не берет , какая промышленность ?
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11.12.2020 20:44 Ответить
Белорусы нас снабжают сигаретами , Кредо стоит 27 гр
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11.12.2020 20:45 Ответить
Это, любезный, многомиллиардный бизнес, а насчёт "промышленности" это ирония.
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11.12.2020 20:50 Ответить
доходы от этого бизнеса сократились в разв ,может еще за счет контрабанды держатся , внутрений рынок для них умер
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11.12.2020 21:25 Ответить
Монополия результат несуразных цен на лицензию на оптовую торговлю сигаретами, все оптовики вынуждены идти на поклон к владельцу лицензии и платить им дань.
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11.12.2020 20:47 Ответить
Это то чмо что ратует за повышение акцизов чтоб тебе повысили **** березу на которой тебя повесят
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11.12.2020 20:49 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ?
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11.12.2020 21:22 Ответить
погорячился жалко березу
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12.12.2020 11:33 Ответить
Йому філіп айкоси постачає, достатньо для Зерівня
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11.12.2020 21:02 Ответить
Должен вмешаться, отказавшись от чемодана с налом ))))))
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11.12.2020 23:31 Ответить
А, ПРИЗАДЕНТА НЕ РОЗІРВЕ, ВІД ПОСТІЙНИХ ВТРУЧАНЬ У ва что-нибудь?!!!
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12.12.2020 08:11 Ответить
 
 