Замгенпрокурора Мамедов обсудил с прокурором Международного уголовного суда расследование преступлений РФ на оккупированных территориях Украины

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов провел рабочую встречу с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой в Гааге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Замгенпрокурора отметил, что в структуре Луганской и Донецкой областных прокуратур созданы и функционируют специализированные управления, которые фиксируют каждый факт нарушений международного гуманитарного и уголовного права Российской Федерацией и подконтрольными ей оккупационными администрациями и незаконными вооруженными формированиями от обстрелов гражданской инфраструктуры до убийств и пыток. Создание специализированных подразделений инициировано и в структуре следственных органов для эффективного и оперативного расследования.

Кроме того, проведен аудит всех уголовных производств, касающихся вооруженной агрессии РФ против Украины, систематизированы военные преступления и преступления против человечности для внесения их в соответствующий реестр, на финальном этапе находится разработка единой методики расследования такой категории производств, на региональном уровне запущены реестры пострадавших для последующего возмещения убытков.

"Всего в течение вооруженного конфликта зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, расследуемых в более чем 5 тыс производствах", - говорится в сообщении.

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"Почти 7 лет вооруженной агрессии доказали, что исключительно усилий на национальном уровне недостаточно, ведь у следственных органов и прокуратуры отсутствует доступ к оккупированным территориям, а следовательно, и исключено проведение следственных действий, допросов жертв и свидетелей преступлений "по горячим следам". А поскольку РФ проводит насильственную паспортизацию и незаконное перемещение гражданских, то правоохранительные органы могут потерять ценных свидетелей. Кроме того, военные преступники скрываются от правосудия на оккупированных территориях Крыма и Донбасса или в РФ, а страна-оккупант, соответственно, полностью игнорирует все наши запросы о правовой помощи для привлечения к ответственности за совершение преступлений", - подчеркнул Мамедов.

Загенпрокурора отметил, что с Офисом прокурора МУС налажено эффективное сотрудничество. Только в течение этого года было направлено 3 информационных сообщения о нарушениях Международного гуманитарного права в Крыму, касающихся незаконной депортации крымчан с территории полуострова, уничтожения и экспроприации имущества и милитаризации детей.

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