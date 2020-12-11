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Руководителю порта "Черноморск" сообщено о подозрении в получении взятки в $250 тысяч, - НАБУ

Руководителю порта

Руководителю ГП "Морской торговый порт "Черноморск" сообщено о подозрении в получении взятки в 250 тыс. долл.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что подозрение предъявлено руководителю госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" и посреднику, которые были задержаны вчера, 10 декабря.

Действия обоих граждан квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины, а посредника еще и ч. 5 ст. 27 УК Украины.

Установлено, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой госпредприятие имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами, однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов.

Поэтому, когда руководитель порта почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, то потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тыс. долл. Руководитель порта действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил указанную сумму для дальнейшей передачи должностному лицу порта "Черноморск".

Как  сообщал Цензор.НЕТ ранее 10 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили в вымогательстве 250 тыс. долл. руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

Автор: 

взятка (6155) Черноморск Ильичевск (77) порт (732)


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Руководителю порта "Черноморск" сообщено о подозрении в получении взятки в $250 тысяч, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6117
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11.12.2020 21:08 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!Корупціонери завзято борються з корупцією !!)))
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11.12.2020 21:11 Ответить
и кто его туда назначил
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11.12.2020 21:14 Ответить
Якщо ДП,то держава,питання до КМУ !!!)))
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11.12.2020 21:17 Ответить
Руководителю порта "Черноморск" сообщено о подозрении в получении взятки в $250 тысяч, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6732
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11.12.2020 21:20 Ответить
краще скажіть, що йому грозить крім браслета?
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11.12.2020 21:21 Ответить
краще скажіть, що йому грозить крім браслета?
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11.12.2020 21:21 Ответить
Ой вей, криклий недонес чуть-чуть кому надо?
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11.12.2020 21:24 Ответить
 
 