Главные новости 11 декабря: Бутусов будет судиться с Минобороны, повышение минималки отложили

Главред Цензор.НЕТ собирается доказать в суде, что не был на собеседовании в Минобороны, повышение минимальной зарплаты отложили, на месте Киева - каток размером со столицу - главные новости Украины и мира за 11 декабря.

Бутусов будет судиться с Минобороны

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что Минобороны соврало, и он не был на собеседовании в ведомстве. "Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников", - написал он.

В знак поддержки Бутусова советник замминстра обороны Александр Носов решил оставить свой пост.

Повышение минималки отложили

Повышение минимальной зарплаты до 6500 грн. переносится с 1 июля на 1 декабря 2021 года, - заявил министр финансов Сергей Марченко. Это решение было принято после консультаций с международными партнерами. Они подсказали, что повышение минимальной зарплаты несет в себе риск инфляции.

В Украине - рекорд по смертям от COVID-19

За сутки от коронавируса скончались 285 человек, выявлены 13 514 новых случаев заболевания.

Снижение числа новых случаев в статистике могло произойти из-за уменьшения количества ПЦР-тестов, считают в Киевской школе экономики. Кроме этого, в Украине фиксируют повторные заражения тех, кто уже один раз переболел.

Зато после прививки иммунитет будет гарантирован на 6-9 месяцев, - утверждает главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Мэры болеют и просят прощения

Состояние городского головы Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось: у него отказала вторая почка, и сейчас он на полном гемодиализе. Врачи согласны делать прогнозы относительно его состояния не раньше следующей недели.

Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в больницу из-за осложнений COVID-19. Коронавирусом он заболел в среду, сначала чувствовал себя неплохо и обещал в телефонном режиме регулировать работу городских служб.

А мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пересмотрел позицию и извинился перед президентом Владимиром Зеленским, на которого в мае подавал в суд. "Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Как мэр я хотел бы извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города", - сказал мэр Черкасс.

Гололед в центральной Украине

После ледяного дождя на дорогах центральной части Украины - гололед. За прошлые сутки произошло 1435 ДТП, погибли 8 человек, еще 99 получили травмы.

Киевляне публикуют в соцсетях видео, на которых пытаются добраться домой по обледеневшему асфальту и пишут, что город превратился в сплошной каток.

Гололед продолжится до завтра, объявлен желтый уровень опасности.

Россияне заочно арестовали Маркива

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, недавно освобожденного из тюрьмы в Италии и вернувшегося в Украину. Маркиву заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал этот заочный арест признанием России в попытке фальсифицировать дело Маркива в Италии.

Российские войска в украинских учебниках

Материал об экипировке военнослужащих украинской армии в учебнике для 10 класса по предмету "Защита Отчизны" проиллюстрировали фотографией военных в российской экипировке. Скандал разразился, когда на это обратили внимание пользователи соцсетей.

В Минобразования ответили, что учебник издали в 2018 году "еще при Гриневич" и назначили экспертизу.

Авторы учебника объясняют, что писали его в 2017-м, когда

"экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров".