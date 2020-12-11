Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба
Международный уголовный суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"В 2015 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал Кулеба.
Министр подчеркнул, что международное правосудие не быстрое, но неотвратимо.
"Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - добавил он.
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Семья талантливых подоночков
Так от, Лейбштандарт та Тотенкопф були виключно з німців, черепа яких обміряли штангенциркулем))