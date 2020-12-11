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Новости Агрессия России против Украины
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Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба

Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба

Международный уголовный суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В 2015 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что международное правосудие не быстрое, но неотвратимо.

"Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замгенпрокурора Мамедов обсудил с прокурором Международного уголовного суда расследование преступлений РФ на оккупированных территориях Украины

Автор: 

россия (95454) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+16
Родной брат Сергея Владимировича Михалкова, автора гимна СССР и России, дядя знаменитого режиссёра Никита Михалкова, служил в войсках СС с 1941 по 1945 год.дивизия СС"Мертвая голова"( «Totenkopf») Михаил родился в самом конце 1922 года и уже в 17 лет,в 1939 окончил спецшколу НКВД
Семья талантливых подоночков
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9222
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11.12.2020 21:56
+15
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9185
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11.12.2020 21:59
+12
А Никита Михалков мастер художественного православного ануслингуса, своимим усами и языком вызывал у росиянского руководства, многократный оргазм, награды и звания.. вообще, талантливая семейка..
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11.12.2020 22:02
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Там суды неподкупные !
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11.12.2020 21:52 Ответить
ніхто не забутий
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11.12.2020 21:55 Ответить
Родной брат Сергея Владимировича Михалкова, автора гимна СССР и России, дядя знаменитого режиссёра Никита Михалкова, служил в войсках СС с 1941 по 1945 год.дивизия СС"Мертвая голова"( «Totenkopf») Михаил родился в самом конце 1922 года и уже в 17 лет,в 1939 окончил спецшколу НКВД
Семья талантливых подоночков
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9222
показать весь комментарий
11.12.2020 21:56 Ответить
А Никита Михалков мастер художественного православного ануслингуса, своимим усами и языком вызывал у росиянского руководства, многократный оргазм, награды и звания.. вообще, талантливая семейка..
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11.12.2020 22:02 Ответить
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв позов України проти РФ за військові злочини в окупованих Донбасі і Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5270
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11.12.2020 22:28 Ответить
Згоден з тим, що міхалков гнида. Проте інфа про службу в СС і це фото- фейк...
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11.12.2020 22:10 Ответить
Якщо замислитись, то відбір до лав СС був надто суворим, щоб туди просто так взяли кацапа міхалкова...
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11.12.2020 22:14 Ответить
Дивлячись до якої з дивізій. Були дивізії шутцстафель з німців Райху, були з німців негромадян Райху, а були дивізії СС створені з добровольців на окупованих територіях з місцевого населення.
Так от, Лейбштандарт та Тотенкопф були виключно з німців, черепа яких обміряли штангенциркулем))
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11.12.2020 22:18 Ответить
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8702Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6307Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5743Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6981Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 559
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11.12.2020 21:57 Ответить
Еммм... Взагалі-то провадження вже йде, і є щорічні звіти канцелярії прокурора МКС у Гаазі по Україні. Там є і Крим, і Донбас. Також є те, що канцелярія вбачає всі ознаки міжнародного військового конфлікту щонайменше з липня 2014, і расєя є його учасником.
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11.12.2020 21:58 Ответить
Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9185
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11.12.2020 21:59 Ответить
Що там Кісєльов робить? Наскільки я пам'ятаю, Геббельс до суду не дожив))
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11.12.2020 22:15 Ответить
Это просто какая-то руссофобия!
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11.12.2020 22:03 Ответить
Ну все лет через 200 изменят глубину озабоченности. Или что ?
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11.12.2020 23:44 Ответить
Только КТО будет представлять Украину в этом процессе? Какаяразница?
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12.12.2020 01:22 Ответить
брешет Кулеба. В тексте суда указано, что будут расследовать "преступлегия сторон конфликта"
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12.12.2020 01:22 Ответить
Це правильно.
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12.12.2020 02:48 Ответить
ГЛАВНОЕ ТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И ИХ БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ !!!
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12.12.2020 08:15 Ответить
якщо будуть продавати майно, потрібно негайно брати бо щурі відчувають коли корабель тече
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12.12.2020 08:28 Ответить
А как же "мир в глазах" ВВХ ? Уже не мир ?
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12.12.2020 11:14 Ответить
Вітаю всіх причетних!
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі прийняв позов України проти РФ за військові злочини в окупованих Донбасі і Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7189
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12.12.2020 12:56 Ответить
 
 