Международный уголовный суд в Гааге принял иск Украины против РФ за военные преступления в оккупированных Донбассе и Крыму, - Кулеба

Международный уголовный суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В 2015 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге относительно военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что международное правосудие не быстрое, но неотвратимо.

"Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замгенпрокурора Мамедов обсудил с прокурором Международного уголовного суда расследование преступлений РФ на оккупированных территориях Украины