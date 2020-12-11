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Новости Агрессия России против Украины
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Прокурор Международного уголовного суда Бенсуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности

Прокурор Международного уголовного суда Бенсуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила о завершении предварительной экспертизы по ситуации в Украине и о наличии оснований полагать, что были совершены преступления против человечности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После тщательного и независимого процесса я могу сегодня объявить, что установленные критерии для начала расследования ситуации в Украине выполнены", - заявила Бенсуда.

"В частности, и без ущерба для любых других преступлений, которые могут быть установлены в ходе расследования, мой Офис пришел к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине был соверен широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, которые находятся в пределах юрисдикция Суда. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о деятельности по предварительной экспертизе, включают три широких кластера виктимизации: преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий, преступления, совершенные во время задержания и преступления, совершенные в Крыму. Кроме того, мой Офис установил, что эти преступления, совершенные различными сторонами в конфликте, также были достаточно серьезными для проведения расследования моим Офисом как в количественном, так и в качественном отношении", - заявила прокурор.

Она напомнила, что предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда, которое впоследствии было расширено вторым заявлением Украины, поданным в 2015 году с тем, чтобы охватить продолжающиеся предполагаемые преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

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Бенсуда констатировала, что, изучив имеющуюся информацию и невзирая на наличие сведений о национальных процессуальных действиях, ее Офис "пришел к выводу о том, что дела, которые, вероятно, могут быть возбуждены по итогам того или иного расследования ситуации в Украине, могут быть приняты к производству".

"Это объясняется тем, что компетентные органы Украины и (или) Российской Федерации бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены Канцелярией, или тем, что национальная судебная система "отсутствует" на территории, находящейся под контролем противной стороны, что лишает компетентные органы способности получить в свое распоряжение обвиняемого(-ых) либо необходимые доказательства и свидетельские показания или препятствует осуществлению ими соответствующих процессуальных действий еще по каким-либо иным причинам", - отметила прокурор.

Она проинформировала, что последующим шагом станет обращение к судьям Палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований.

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Бенсуда добавила, что по мере приближения к следующим шагам, касающимся ситуации в Украине, прокурор "рассчитывает на полную поддержку украинских властей и в равной степени призываю к сотрудничеству все стороны конфликта".

Автор: 

Гаага (298) Международный уголовный суд (233)


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Я один бачу в цій рекламі заклик до насильства щодо одного державного діяча?

Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 9729
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11.12.2020 22:25
+6
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream/status/1337465703516008451 2 ч

Власне сьогодні одна знайома економістка напівжартома пропонувала шлях виходу української економіки з кризи: Хай Рошен розширює асортимент продукції аж до побутової техніки. Зеленський поливатиме це брудом, а люди ж все розуміють: "значить нада брать!" і піде розкрутка
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11.12.2020 22:41
+5
Ось такий "смаколик" з кацапщини. Дуже, ДУЖЕ духовно та прищіпно.
Риторичне питання: чи можуть козломорді без таких злочинів?

Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 6026
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11.12.2020 22:35
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https://twitter.com/Dredd_Director Hon. Judge Dredd https://twitter.com/Dredd_Director @Dredd_Director https://twitter.com/Dredd_Director/status/1337470864670003201 1 ч

Я один бачу в цій рекламі заклик до насильства щодо одного державного діяча?

Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 9729
показать весь комментарий
11.12.2020 22:25 Ответить
Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 3552
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11.12.2020 22:25 Ответить
ето фсьо ужос Майдана і наколотиє апєльсини
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11.12.2020 22:34 Ответить
Ось такий "смаколик" з кацапщини. Дуже, ДУЖЕ духовно та прищіпно.
Риторичне питання: чи можуть козломорді без таких злочинів?

Прокурор Международного уголовного суда Бесуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 6026
показать весь комментарий
11.12.2020 22:35 Ответить
Прокурор Международного уголовного суда Бенсуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности - Цензор.НЕТ 67
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11.12.2020 23:24 Ответить
"Банда умников", ага ))))))) "Пацаны, ваш срок не вечен - мусорам всем х*й на плечи!"

Прокурор Міжнародного кримінального суду Бенсуда про експертизу справ за позовом України: є ознаки злочинів проти людяності - Цензор.НЕТ 9178
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12.12.2020 02:02 Ответить
А-ля «Острые козырьки». Ой, ржу німагу.
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12.12.2020 03:00 Ответить
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream

https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream/status/1337465703516008451 2 ч

Власне сьогодні одна знайома економістка напівжартома пропонувала шлях виходу української економіки з кризи: Хай Рошен розширює асортимент продукції аж до побутової техніки. Зеленський поливатиме це брудом, а люди ж все розуміють: "значить нада брать!" і піде розкрутка
показать весь комментарий
11.12.2020 22:41 Ответить
хм... дорбе звісно що високоповажн(а/ий)...sorry(не знаю як..шоб не образить не дай Бо) суддя нарешті (7 років майже вже) звернула свою увагу на ....блдь, ВІЙНУ в Еуропі... Це надає наснаги..да.
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12.12.2020 01:02 Ответить
добре...звісно ж. перепрошую. хвилювавсь...
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12.12.2020 01:03 Ответить
ТАК ЄРМАК ВІДКЛИЧЕ ПОЗОВ
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12.12.2020 08:15 Ответить
Поздно. Включилось международное правосудие, и "ермак" для них никто, впрочем, как и путин. Так судили нацистов, теперь рашистов. Красный квартал только членом может помахать... пока не оторвали...
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12.12.2020 11:46 Ответить
 
 