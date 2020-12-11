Прокурор Международного уголовного суда Бенсуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила о завершении предварительной экспертизы по ситуации в Украине и о наличии оснований полагать, что были совершены преступления против человечности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После тщательного и независимого процесса я могу сегодня объявить, что установленные критерии для начала расследования ситуации в Украине выполнены", - заявила Бенсуда.

"В частности, и без ущерба для любых других преступлений, которые могут быть установлены в ходе расследования, мой Офис пришел к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине был соверен широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, которые находятся в пределах юрисдикция Суда. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о деятельности по предварительной экспертизе, включают три широких кластера виктимизации: преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий, преступления, совершенные во время задержания и преступления, совершенные в Крыму. Кроме того, мой Офис установил, что эти преступления, совершенные различными сторонами в конфликте, также были достаточно серьезными для проведения расследования моим Офисом как в количественном, так и в качественном отношении", - заявила прокурор.

Она напомнила, что предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда, которое впоследствии было расширено вторым заявлением Украины, поданным в 2015 году с тем, чтобы охватить продолжающиеся предполагаемые преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

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Бенсуда констатировала, что, изучив имеющуюся информацию и невзирая на наличие сведений о национальных процессуальных действиях, ее Офис "пришел к выводу о том, что дела, которые, вероятно, могут быть возбуждены по итогам того или иного расследования ситуации в Украине, могут быть приняты к производству".

"Это объясняется тем, что компетентные органы Украины и (или) Российской Федерации бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены Канцелярией, или тем, что национальная судебная система "отсутствует" на территории, находящейся под контролем противной стороны, что лишает компетентные органы способности получить в свое распоряжение обвиняемого(-ых) либо необходимые доказательства и свидетельские показания или препятствует осуществлению ими соответствующих процессуальных действий еще по каким-либо иным причинам", - отметила прокурор.

Она проинформировала, что последующим шагом станет обращение к судьям Палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований.

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Бенсуда добавила, что по мере приближения к следующим шагам, касающимся ситуации в Украине, прокурор "рассчитывает на полную поддержку украинских властей и в равной степени призываю к сотрудничеству все стороны конфликта".