С администрацией "Изоляции" говорить не о чем: они - военные преступники, а все контролирует ФСБ, - Асеев

Современный концлагерь "Изоляция" в Донецке находится под контролем ФСБ России.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший узник "Изоляции", журналист и писатель Станислав Асеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, все это контролируется ФСБ. То есть, "МГБ ССО" - это не самостоятельная структура. У них свое руководство, которое находится в этом отельном комплексе "Озерный", и все это контролируется Российской Федерацией", - сказал он.

С администрацией "Изоляции", по его словам, "говорить не о чем".

"Это классические военные преступники, которых должны искать - сколько они будут существовать, столько их должны искать", - пояснил Асеев.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев

По его словам, есть вероятность, что в следующем году имена этих преступников удастся обнародовать, а лица - показать, причем на международном уровне.

"Они ведут себя так, что "нам наплевать на ваши СБУ, разведки, ОБСЕ. За нами Российская Федерация, никто до нас не дотянется". В каком-то смысле они, конечно, правы. Но, с другой стороны, когда их лица увидят все, на всю страну… Как я уже сказал, они пытали очень многих из своих", - добавил Асеев.

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