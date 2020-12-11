С администрацией "Изоляции" говорить не о чем: они - военные преступники, а все контролирует ФСБ, - Асеев
Современный концлагерь "Изоляция" в Донецке находится под контролем ФСБ России.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший узник "Изоляции", журналист и писатель Станислав Асеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Безусловно, все это контролируется ФСБ. То есть, "МГБ ССО" - это не самостоятельная структура. У них свое руководство, которое находится в этом отельном комплексе "Озерный", и все это контролируется Российской Федерацией", - сказал он.
С администрацией "Изоляции", по его словам, "говорить не о чем".
"Это классические военные преступники, которых должны искать - сколько они будут существовать, столько их должны искать", - пояснил Асеев.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев
По его словам, есть вероятность, что в следующем году имена этих преступников удастся обнародовать, а лица - показать, причем на международном уровне.
"Они ведут себя так, что "нам наплевать на ваши СБУ, разведки, ОБСЕ. За нами Российская Федерация, никто до нас не дотянется". В каком-то смысле они, конечно, правы. Но, с другой стороны, когда их лица увидят все, на всю страну… Как я уже сказал, они пытали очень многих из своих", - добавил Асеев.
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Першою справою коли сили України ввійдуть до Донецька треба буде звільнити подібні об єкти як Ізоляція.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Я ещё бы добавил про второй бабий яр на донеччине - массовые казни украинцев рашистскими нелюдями https://leg0ner.livejournal.com/2709157.html