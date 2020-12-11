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С администрацией "Изоляции" говорить не о чем: они - военные преступники, а все контролирует ФСБ, - Асеев

С администрацией

Современный концлагерь "Изоляция" в Донецке находится под контролем ФСБ России.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший узник "Изоляции", журналист и писатель Станислав Асеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, все это контролируется ФСБ. То есть, "МГБ ССО" - это не самостоятельная структура. У них свое руководство, которое находится в этом отельном комплексе "Озерный", и все это контролируется Российской Федерацией", - сказал он.

С администрацией "Изоляции", по его словам, "говорить не о чем".

"Это классические военные преступники, которых должны искать - сколько они будут существовать, столько их должны искать", - пояснил Асеев.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Изоляция" в Донецке - современный концлагерь, там присутствует полный спектр военных преступлений, - бывший узник Асеев

По его словам, есть вероятность, что в следующем году имена этих преступников удастся обнародовать, а лица - показать, причем на международном уровне.

"Они ведут себя так, что "нам наплевать на ваши СБУ, разведки, ОБСЕ. За нами Российская Федерация, никто до нас не дотянется". В каком-то смысле они, конечно, правы. Но, с другой стороны, когда их лица увидят все, на всю страну… Как я уже сказал, они пытали очень многих из своих", - добавил Асеев.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Есть семья, сын, был женат: журналисты рассказали о главном палаче тюрьмы наемников РФ в Донецке "Изоляция" Куликовском. ВИДЕО

Автор: 

Донецьк (6322) пытки (833) россия (95454) ФСБ (1935) шоу Шустера (315) изоляция (106) Асеев Станислав (60)


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Топ комментарии
+5
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.12.2020 23:58
+5
Может Асеева надо сделать международным представителем Украины по военным преступлениям раши ?
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12.12.2020 00:01
+4
Все правильно . Пытки , издевательства ********* должны быть наказаны .
Я ещё бы добавил про второй бабий яр на донеччине - массовые казни украинцев рашистскими нелюдями https://leg0ner.livejournal.com/2709157.html
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12.12.2020 06:45
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Современный концлагерь "Изоляция" в Донецке находится под контролем ФСБ России. Источник: https://censor.net/ru/n3236540

Першою справою коли сили України ввійдуть до Донецька треба буде звільнити подібні об єкти як Ізоляція.
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11.12.2020 22:30 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.12.2020 23:58 Ответить
Может Асеева надо сделать международным представителем Украины по военным преступлениям раши ?
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12.12.2020 00:01 Ответить
інформація корисна.... і має бути доведена до відповідальних людей в ЕУ. а(це) не просто поговорили (десь)
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12.12.2020 00:46 Ответить
Все правильно . Пытки , издевательства ********* должны быть наказаны .
Я ещё бы добавил про второй бабий яр на донеччине - массовые казни украинцев рашистскими нелюдями https://leg0ner.livejournal.com/2709157.html
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12.12.2020 06:45 Ответить
http://newzz.in.ua/conflict/1148933351-massovye-kazni-ukraincev-rossiyskimi-okkupantami-i-posobnikami-doneck-makeevka-novyy-babiy-yar-ukrainy.html. Более удобочитаемая версия
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12.12.2020 06:51 Ответить
Не верится, что на дворе двадцать первый век.
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12.12.2020 07:44 Ответить
Для людоедов календаря не существует.
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12.12.2020 09:09 Ответить
 
 