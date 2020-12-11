Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия, - Данилов о завершении войны на Донбассе
Украина должна обсуждать вопросы войны на Донбассе только с Россией. Боевики в ОРДЛО ничего не решают.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".
Он отметил, что в текущей ситуации Украина не может решить вопрос на Донбассе военным путем, а потому приходится вести постоянные переговоры.
"Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений - это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия. Другие люди - это наемники, это коллаборанты", - сказал Данилов.
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+19 olele
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+11 саша паламарчук
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+6 Ksenia VB
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ви самі нічого окрім капітуляції не наговорите.
"Игла" этой войны не в утке, а в Крыму! Освободить Крым, от свинособак и на даунбасе настанет мир! К сожалению, нет альтернативы Карабахскому сценарию, пора уже это понять!
PS: Иной раз эти "договорёнщики", кажется нанятые *****м...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
мы от рашки хотим мира, а что мы готовы за это предложить ?
или ожидается, что рашка вот так вдруг нам этот мир подарит ?
еще шо то за мир предлагать нужно?
вы себя слышите?
они же приперлись не со скуки, а явно с каким то умыслом
Крым для кацапни первый шаг, бамбас 2й - будете сопли жевать и в разводило играться?
завтра окажетесь на правом берегу - еще немного им мостов на ширину танка построите
и будет касапско-польская граница.
Це незрозуміло лише для моєї совкової лопати на дачі..
Меня (и не только) он не устраивает!
Значит нужно или "говорильщиков" или советчиков - на кол! Иначе ничего не добьемся.
Уговаривать отпустить пленных?