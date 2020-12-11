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Новости Агрессия России против Украины
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Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия, - Данилов о завершении войны на Донбассе

Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия, - Данилов о завершении войны на Донбассе

Украина должна обсуждать вопросы войны на Донбассе только с Россией. Боевики в ОРДЛО ничего не решают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

Он отметил, что в текущей ситуации Украина не может решить вопрос на Донбассе военным путем, а потому приходится вести постоянные переговоры.

"Все переговоры, которые сегодня идут, связаны с большим желанием завершить эту войну. Но разговаривать с людьми, которые не принимают никаких решений - это просто трата времени. Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия. Другие люди - это наемники, это коллаборанты", - сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча советников "нормандской четверки" возможна после 14 декабря, - Подоляк

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95454)


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Топ комментарии
+19
"Я знаю грамоту свободи - її підписують мечі!" (Л. Костенко)
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11.12.2020 22:42
+11
Росія це не інституця, а вигрібна яма
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11.12.2020 22:45
+6
з ними мають спілкуватись наші партнери.
ви самі нічого окрім капітуляції не наговорите.
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11.12.2020 22:56
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"Я знаю грамоту свободи - її підписують мечі!" (Л. Костенко)
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11.12.2020 22:42 Ответить
Росія це не інституця, а вигрібна яма
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11.12.2020 22:45 Ответить
ну тогда для начала давайте похерим эти никчемные минские договоренности! они нам вообще не приносят никаких результатов! это бесползная трата времени денег. так же надо прекратить разгрваривать сткакими то непонятными людьми из рашки которые вообще нмчего не решают! есть формат норманский т.е. глав государств вот и давайте только винеём и участвовать пусть зеля напрягется и оторвет попу от трона а заодно и английский пусть учит чтобы свободно общаться на международной арене.....
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11.12.2020 22:55 Ответить
з ними мають спілкуватись наші партнери.
ви самі нічого окрім капітуляції не наговорите.
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11.12.2020 22:56 Ответить
они то должны, но партнерам оно сильно надо?! если бы они этого хотели как положено, то санкции и помощь Укриане были бы посерьезнее. пока шо маемо то шо маемо
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11.12.2020 23:03 Ответить
нечего и добавить. удивительно что в администрации зела есть такие люди как данилов или кулеба. неясно каким чудом они там оказались
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11.12.2020 23:00 Ответить
говоря с этой"проституцией" в Минске договорились до потери Украиной территории и до войны,которую помогли рашистам оформить немецко- французские подельники ,Без США с эти мировым террористом разговор с оккупантом Украины не стоит слов..Молчание лучше
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11.12.2020 23:16 Ответить
Данилов,йди на хрін зі своєю інституцією.
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11.12.2020 23:25 Ответить
Удивляюсь этому данилову, весь мир не просто говорит а орёт, ***** - копростан не договорено способен, а он договорится, договорится...
"Игла" этой войны не в утке, а в Крыму! Освободить Крым, от свинособак и на даунбасе настанет мир! К сожалению, нет альтернативы Карабахскому сценарию, пора уже это понять!
PS: Иной раз эти "договорёнщики", кажется нанятые *****м...
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11.12.2020 23:34 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.12.2020 00:00 Ответить
все правильно
мы от рашки хотим мира, а что мы готовы за это предложить ?
или ожидается, что рашка вот так вдруг нам этот мир подарит ?
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12.12.2020 00:01 Ответить
так етим псам, которые приперлись в Украину на поубивать украинцев
еще шо то за мир предлагать нужно?
вы себя слышите?
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12.12.2020 00:29 Ответить
тут только два варианта или их самих поубивать или давать откупного
они же приперлись не со скуки, а явно с каким то умыслом
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12.12.2020 01:04 Ответить
и как вы думаете с каким? - предельно ясно видно,
Крым для кацапни первый шаг, бамбас 2й - будете сопли жевать и в разводило играться?
завтра окажетесь на правом берегу - еще немного им мостов на ширину танка построите
и будет касапско-польская граница.
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12.12.2020 01:30 Ответить
Единственная институция, с которой мы должны говорить - это Россия***



Це незрозуміло лише для моєї совкової лопати на дачі..
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12.12.2020 00:18 Ответить
вибачте... але не згоден. з мордором говорити немаі про що.... він хоче щоб ми здохли. ми не хочемо... де тут хоч якийсь консенсус? ..я не бачу.
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12.12.2020 00:21 Ответить
З ворогом не говорять, його вбивають та перемагають у війні. Крапка!
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12.12.2020 00:35 Ответить
Переговоры с оккупантом должны быть не длиннее автоматной очереди.
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12.12.2020 02:16 Ответить
Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 5824
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12.12.2020 07:22 Ответить
С ПРЕСТУПНИКАМИ НЕ ГОВОРЯТ !!! ИХ СУДЯТ !!!
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12.12.2020 08:02 Ответить
Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 8272
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12.12.2020 08:08 Ответить
Положительного результата можно добиться двумя способами. Первый, это уничтожение этой "институции". Второй, это принуждение.
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12.12.2020 09:05 Ответить
Уже 30 лет говорим - есть результат.
Меня (и не только) он не устраивает!
Значит нужно или "говорильщиков" или советчиков - на кол! Иначе ничего не добьемся.
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12.12.2020 09:52 Ответить
слова пескова: на своей суверенной территории вольны делать все что вздумаеться. почему не дают такой же ответ им?
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12.12.2020 10:02 Ответить
О ЧЁМ, млять, можно говорить с РасиеЙ?
Уговаривать отпустить пленных?
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12.12.2020 10:14 Ответить
Чем говорить? Языком пробовали, в глаза смотрели...
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12.12.2020 13:55 Ответить
 
 