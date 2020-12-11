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Новости
11 013 35

Данилов: Компания "Биолек" была связана с Богатыревой, оборудования для производства вакцины от COVID-19 там нет

Данилов: Компания

Фармацевтическая компания "Биолек", о готовности которой производить российскую вакцину "Спутник V" заявил кум Путина Виктор Медведчук, в 2012-м году разливала кубинскую вакцину от гепатита Б, после введения которой умерли 10 детей.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вспомнили 2012 год, когда, к сожалению, эта компания производила якобы вакцину от гепатита Б. На самом деле это были 20-литровые канистры, которые завозились с Кубы, и там только разливали. И, к сожалению, 10 детей - это официально мы понимаем и имеем эту официальную информацию - погибли после вакцинации этой вакциной", - сказал Данилов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий

Он добавил, что "Биолек" ранее был связан со скандальным экс-министром здравоохранения времен Януковича Раисой Богатыревой.

"Оно (предприятие. - Ред.) имеет российские корни с самого начала. В свое время, в 2012 году, его владельцем был человек, который имел непосредственное отношение к министру здравоохранения, которая работала в 2012 году с господином Януковичем. После этого сделали перерегистрацию, есть ли там сейчас российское влияние - об этом мы говорить не будем", - рассказал Данилов.

"Оборудование, которое нужно, чтобы это предприятие производило именно этот вид вакцины, на этом предприятии отсутствует. Для того, чтобы его поставить, сертифицировать и запустить производство, понадобится не менее 6-8 месяцев. Ранее - невозможно", - добавил Данилов.

Также на Цензор.НЕТ: Телеканалы Медведчука NewsOne, 112 и ZIK активно рекламируют российскую "вакцину" от COVID-19. СКРИНШОТЫ

По словам секретаря СНБО, весь шум, который кум Путина Медведчука поднимает вокруг российской вакцины - это информационная атака.

"Это - профессионально разработанная психологическая информационная атака на Украину, которая осуществляется через те каналы, которые находятся в подчинении понятно, кого. Вот и все", - подытожил Данилов.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Автор: 

Богатырева Раиса (715) вакцина (3815) Данилов Алексей (1066) Медведчук Виктор (1789) шоу Шустера (315)


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Топ комментарии
+16
Скоріш за все це була б просто операція по легалізації та просування московської отрути - її б завозили через кордон, чепляли б наліпку "виготовлено в Україні"
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11.12.2020 23:51
+15
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" московську орду,зелена пліснява втілює в життя !!)))
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11.12.2020 23:32
+13
При кловані може і України не стати !!!)))
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11.12.2020 23:33
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Скоріш за все це була б просто операція по легалізації та просування московської отрути - її б завозили через кордон, чепляли б наліпку "виготовлено в Україні"
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11.12.2020 23:51 Ответить
А ничего, что Зеленский говорил, что Украина готова производить на своих мощностях любую вакцину?
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12.12.2020 00:02 Ответить
давай, роби. З усіма вимогами стосовно реєстрації
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12.12.2020 00:24 Ответить
при клоуне не будет вакцин
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11.12.2020 23:25 Ответить
При кловані може і України не стати !!!)))
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11.12.2020 23:33 Ответить
скорее наоборот, не дотянет
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11.12.2020 23:43 Ответить
Із за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців ,це в край небезпечні гниди,це реальна загроза суверенітету України і українцям ,як націі !!))
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11.12.2020 23:46 Ответить
бенина там дупа и харя, которому везде тюрьма
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11.12.2020 23:53 Ответить
Вот,что ты ,дебил,ляпнул?Как это "не станет"?Вечером была,а утром не станет?Падло гавкнуло,а идиоты лайки ставят.Вы еще более убогие,чем тот клоун.
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12.12.2020 11:41 Ответить
Данілов: Компанія "Біолік" була пов'язана з Богатирьовою, обладнання для виробництва вакцини від COVID-19 там немає - Цензор.НЕТ 6216
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11.12.2020 23:31 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" московську орду,зелена пліснява втілює в життя !!)))
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11.12.2020 23:32 Ответить
Для того, чтобы его поставить, сертифицировать и запустить производство, понадобится не менее 6-8 месяцев. Ранее - невозможно", - добавил Данилов. https://censor.net/ru/n3236544
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11.12.2020 23:56 Ответить
к сожалению в Украине моральные законы русского мира где люди это расходный материал.
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12.12.2020 00:37 Ответить
Он добавил, что "Биолек" ранее был связан со скандальным экс-министром здравоохранения времен Януковича Раисой Богатыревой. Источник: https://censor.net/ru/n3236544

Наскільки знаю БІОЛЕК ЦЕ ЗАНЮХАНЕ МАЛЕ фармПІДПРИЄМСТВО на краю Харкова поряд з онколікарнею.
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12.12.2020 00:16 Ответить
https://twitter.com/SkazhenyjPZh

https://twitter.com/SkazhenyjPZh Скажений Путч https://twitter.com/SkazhenyjPZh @SkazhenyjPZh https://twitter.com/SkazhenyjPZh/status/1337373653370068995 10 ч

У бубочки траур - не смог списдить на закупке вакцин.
Ну а раз так, то ХЕР ВАМ, а не вакцина!
Зелене чмо полностью отказался закупать ее для Украины.
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12.12.2020 00:34 Ответить
Himikus@MrHimikus 12 ч

Бгг. ))
Для отримання вакцин західні фірми висунули умову - лише прямі закупівлі.
При такій формі закупівель відкати стають неможливими.
Результат після перемовин: Україна не змогла підписати контракт на таких умовах
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12.12.2020 00:35 Ответить
всё верно сказал.
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12.12.2020 02:02 Ответить
Почему Богатырева не в тюрьме?
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12.12.2020 03:30 Ответить
Потому что на *********
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12.12.2020 06:54 Ответить
Вона повернулася давно
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12.12.2020 08:06 Ответить
Значит надо спросить на 1000%свою прокуроршу бенядиктову
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12.12.2020 08:45 Ответить
Скажите, как страна, которая ворует унитазы с наших кораблей, может кричать о космических технологиях и о создании новейшей вакцины? Там же - в унитазе все замешивали? Для этого и воровали? Без наших унитазов у них ничего бы не получилось? Ни с вакциной, ни с покорением Марса?
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12.12.2020 08:27 Ответить
10 детей умерло...но предприятие продолжает существовать и работать??
Да в той же Польше о таком предприятии уже бы забыли...а ркководство нары палировало..
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12.12.2020 08:47 Ответить
это было во времена Януковича и Богатыревой. тогда говорили во всех СМИ и был скандал, что погибли дети. потом замяли, затерли, и причастен был также сын БОгатыревой, а в 2014 Богатырева сбежала в Россию. вернулась и сразу попала под крыло Портянкина., он закрыл все дела. и сейчас о ней ничего не слышно - где-то притаилась и плетет свои сети, а дело на нее было полностью готово, масса доказательств - только передать в суд.
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13.12.2020 00:08 Ответить
Если Дети погибли от вакцины а не сопутсвующих заболеваний почему еще на свободе, и скольким вакцина погла приведите статистику, негоже такому должностному лицу ляпать как бабки на базаре без фактов.
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12.12.2020 09:30 Ответить
Данилов , а ты вообще то можешь остановить весь Этот Поток Вранья льющихся с каналов Медведчука и им Лично.
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12.12.2020 09:42 Ответить
А нафига им оборудование для производсва вакцин?Им по замыслу только оборудование для нанесения маркировки и упаковки требовалось для завезенного с наросии фуфломицина
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12.12.2020 10:27 Ответить
Биолек людьми Богатыревой разграблен и дисквалифицирован. Кто только не руководил, и бывший директор ликеро-водочного завода Стасевский С.Л., выпускник института общественного питания, а остальные просто бандиты из обоймы Яныка. Проще на другой, более сохранившийся фармзавод завезти линию, обучить персонал и работать на привозном качественном сырье.
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13.12.2020 00:19 Ответить
 
 