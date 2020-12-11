Данилов: Компания "Биолек" была связана с Богатыревой, оборудования для производства вакцины от COVID-19 там нет

Фармацевтическая компания "Биолек", о готовности которой производить российскую вакцину "Спутник V" заявил кум Путина Виктор Медведчук, в 2012-м году разливала кубинскую вакцину от гепатита Б, после введения которой умерли 10 детей.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вспомнили 2012 год, когда, к сожалению, эта компания производила якобы вакцину от гепатита Б. На самом деле это были 20-литровые канистры, которые завозились с Кубы, и там только разливали. И, к сожалению, 10 детей - это официально мы понимаем и имеем эту официальную информацию - погибли после вакцинации этой вакциной", - сказал Данилов.

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Он добавил, что "Биолек" ранее был связан со скандальным экс-министром здравоохранения времен Януковича Раисой Богатыревой.

"Оно (предприятие. - Ред.) имеет российские корни с самого начала. В свое время, в 2012 году, его владельцем был человек, который имел непосредственное отношение к министру здравоохранения, которая работала в 2012 году с господином Януковичем. После этого сделали перерегистрацию, есть ли там сейчас российское влияние - об этом мы говорить не будем", - рассказал Данилов.

"Оборудование, которое нужно, чтобы это предприятие производило именно этот вид вакцины, на этом предприятии отсутствует. Для того, чтобы его поставить, сертифицировать и запустить производство, понадобится не менее 6-8 месяцев. Ранее - невозможно", - добавил Данилов.

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По словам секретаря СНБО, весь шум, который кум Путина Медведчука поднимает вокруг российской вакцины - это информационная атака.

"Это - профессионально разработанная психологическая информационная атака на Украину, которая осуществляется через те каналы, которые находятся в подчинении понятно, кого. Вот и все", - подытожил Данилов.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.