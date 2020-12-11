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Организация по запрету химоружия направит в Россию миссию по делу об отравлении Навального

Организация по запрету химоружия направит в Россию миссию по делу об отравлении Навального

Техническая миссия Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального готовится для отправки в Россию. Запрос об организации визита был направлен в октябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОЗХО Фернандо Ариас на заседании Совета безопасности ООН по вопросу уничтожения химического оружия в Сирии, сообщает Atlas Info.

Он подтвердил информацию о том, что в крови Навального были найдены токсичные вещества.

"Секретариат ждет от Российской Федерации "элементы", чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию", - сказал Ариас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 стран призывают Россию раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Навального

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

отравление (1583) Навальный Алексей (855) ОЗХО (28)


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будут выпить предлагать? - отвечай
шо угодно кацапята, но не чай...
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11.12.2020 23:57 Ответить
Клоуни....лядь...
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12.12.2020 00:15 Ответить
Культурная программа миссии уже проработана ? Необходимо успеть, пока не выгнали, посетить Соловецкий монастырь, посмотреть архитектурные комплексы на Рублевке, Эрмитаж покататься в масковском метро, посетить Крым, пока он "наш", сходить к дедушке в мавзолей, познакомиться с роботом Васей .... так дохрена всякого интересного, а жизнь одна
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12.12.2020 11:05 Ответить
 
 