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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки. За сутки 3 нарушения режима "тишины". Потерь во ВСУ нет, - ООС

Террористы открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки. За сутки 3 нарушения режима

За прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

 В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксировано у Марьинки Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Кроме этого подчеркивается, что по украинским позициям вблизи населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отмечается в сообщении ООС.

Кроме этого, как информируют в штабе, с начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и готовы предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

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боевик (16779) обстрел (27057) Донбасс (26955)


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А наші не відповідали.
Зеля платить премії тому, хто не воює.
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12.12.2020 09:26 Ответить
А там, в АТО, йдуть сніг, дощі...
Знов сильні вдарили морози...
Ми тут і ситі, і в теплі .
Зігрій любовю, милий Боже,
Ти хлопців наших і синів !
Їх захисти в лиху годину !
І прожени тих ворогів,
що розривають Україну !
- Помилуй нас ! - благаєм ми!
Хай мир, нарешті, запанує !
І нехай знають вороги
- ЖИВЕ ВКРАЇНА ! Не існує !
Терористи відкривали вогонь із гранатомета поблизу Мар'їнки. За добу 3 порушення режиму "тиші". Втрат у ЗСУ немає, - ООС - Цензор.НЕТ 7884
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12.12.2020 09:48 Ответить
Рано вранці, у суботу 12-го грудня, поранення отримали двоє військових однієї з механізованих бригад. Стан здоров'я українських бійців оцінюється як задовільний. Більш детально про це інформує прес-служба української делегації у Тристоронньої Контактній Групі (ТКГ).
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12.12.2020 11:08 Ответить
Терористи відкривали вогонь із гранатомета поблизу Мар'їнки. За добу 3 порушення режиму "тиші". Втрат у ЗСУ немає, - ООС - Цензор.НЕТ 6297

...
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12.12.2020 11:59 Ответить
 
 