Террористы открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки. За сутки 3 нарушения режима "тишины". Потерь во ВСУ нет, - ООС
За прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксировано у Марьинки Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Кроме этого подчеркивается, что по украинским позициям вблизи населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отмечается в сообщении ООС.
Кроме этого, как информируют в штабе, с начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и готовы предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.
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Їх захисти в лиху годину !
І прожени тих ворогів,
що розривають Україну !
- Помилуй нас ! - благаєм ми!
Хай мир, нарешті, запанує !
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