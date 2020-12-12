На скамье подсудимых должны оказаться все совершившие преступления против человечности, - МИД приветствует решение Международного суда по Украине (обновлено)
Министерство иностранных дел Украины приветствует завершение прокурором Международного уголовного суда (МУС) предварительного изучения ситуации в Украине.
Речь идет о событиях в стране после 20 февраля 2014 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Прокурор пришла к выводу о том, что Международный уголовный суд обладает юрисдикцией рассмотреть дело по существу и она готова начать расследование.
"Уверены, что привлечение инструментов Международного уголовного суда позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа", - подчеркивают во внешнепоолитическом ведомстве.
В рамках следующего этапа, как информирует МИД, дело передается на рассмотрение судей Досудебной палаты Международного уголовного суда для принятия решения об открытии полноценного уголовного расследования.
"Расцениваем вывод госпожи прокурора как четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления. Международное право остается эффективной формой защиты прав и свобод человека, а все, кто его дерзко нарушает, будут непременно наказаны", - заключили в МИДе.
"В 2015 году Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в отношении военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня огласили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем микроблоге Twitter.
Он отметил, что "международное правосудие не быстрое, но неотвратимое". "Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - подчеркнул Кулеба.
Как сообщал накануне Цензор.НЕТ, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила о завершении предварительной экспертизы по ситуации в Украине и о наличии оснований полагать, что были совершены преступления против человечности.
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Луценко :
"Тепер Судова палата МКС має прийняти рішення про початок повноцінного розслідування фактів вчинення РФ воєнних злочинів та злочинів проти людяності в умовах збройного конфлікту.
Ми йшли до цього довгих 7 років. На жаль, це типовий темп для цієї міжнародної інституції. І це було непросто.
Було ад-хок звернення Уряду Яценюка в 2014.
Було спеціальне рішення ВР в 2015, де ми голосували за визнання юрисдикції МКС щодо злочинів агресора на окупованих територіях.
Потім був мій візит з цих питань до МКС в 2016. Довго прийшлося доводити, що Україна сама дасть правову оцінку окремим правопорушенням наших військовослужбовців на нашій території. Ми просимо міжнародного суду за злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній нам окупованій частині України за командами з недоступної РФ.
Потім були щоквартальні передачі тисяч і тисяч документів про катування, вбивства, згвалтування, руйнування, зібраних військовими прокурорами в зоні бойових дій.
Добре, що ця гігантська робота зберегла спадковість енергійного відстоювання українських інтересів при зміні керівництва і так званих реформах ГПУ.
І от сьогодні стався прорив. Хто стукає в двері, тому відчиняють.
Процес в Гаазі над російськими злочинцями став ближче."
Тільки з початком моєї другої кадєнціі, я зрорумів,що такє бути президентом України...
Расстреляют *****, овоща и всех ментов, превысивших полномочия при задержании?