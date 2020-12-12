COVID-19: в Украине умерло 243 человека, выздоровели - 13 653, выявлено 12 811 новых случаев
За минувшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 12811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за прошедшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 3001 человек;
▪️летальних случаев - 243;
▪️выздоровело - 13653 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 61 571 (в том числе методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604).
Также Степанов подчеркнул, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
За все время пандемии в Украини⤵️
🔺заболели - 885 039 человек;
🔺выздоровели - 494 001 человек;
🔺летальних случаев - 14 998;
🔺проведено ПЦР-тестов - 4 998 266.
Количество заболевших в регионах:
Г. Киев - 90 013 случаев;
Винницкая область - 19 680 случаев;
Волынская область - 27 852 случая;
Днепропетровская область - 48 365 случаев;
Донецкая область - 29 031 случай;
Житомирская область - 33 714 случаев;
Закарпатская область - 25 883 случая;
Запорожская область - 41 460 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 484 случая;
Киевская область - 47 783 случая;
Кировоградская область - 7059 случаев;
Луганская область - 7705 случаев;
Львовская область - 53 299 случаев;
Николаевская область - 23 479 случаев;
Одесская область - 57 071 случай;
Полтавская область - 28 811 случаев;
Ривненская область - 35 900 случаев;
Сумская область - 35 327 случаев;
Тернопольская область - 30 964 случая;
Харьковская область - 61 985 случаев;
Херсонская область - 13 723 случая;
Хмельницкая область - 34 417 случаев;
Черкасская область - 30 784 случая;
Черновицкая область - 36 496 случаев;
Черниговская область - 23 754 случая.
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Такова се ля ви придуманная Богом...
Ты с Зеленским и Степановым живешь в какой-то параллельной реальности. С ними все ясно - они в измененном состоянии сознания, а ты? Цифры смертей на сайте, хотя даже этой статистике верить нельзя. Но советую полистать обычную прессу хотя бы за пару недель назад. Тогда было по 1500-1900 госпитализаций. Сегодня 3000+. Кладут в больницу только реально тяжелых. Как могла увеличиться госпитализация в 1,5-2 раза, если процент заболевших снижается? Что там у тебя уменьшается - не знаю. Крутят статистикой - да, это очевидно. Коллапса пока нет, как и не было. Но ситуация хуже, чем раньше. А идиоты продолжают верить Бубочке.
Там изображены голубые - зелёные столбики. Каждый столбик это день.А в нём умершие, болеющие, выздоровевшие, всего.
Контролируй хоть до упаду.
Можешь смотреть любую дату.
Проблема в том, что в этой статистике кроме летальности остальные показатели не имеют значения. Нужна "госпитализация/из них в ОАИТ". А такой статистики у нас не ведется. Точнее она 100% есть, но ее не публикуют.
Коллапса нет, так что я не считаю, что необходимо срочно вводить локдаун. Но я терпеть не могу показуху, которой занимаются реальные идиоты в правительстве. Они никак не могут просчитать ситуацию на 8 января - никак. Это зависит от погоды и еще кучи факторов, а математики из них так себе. Так что решение о локдауне чисто политическое. И это плохо.
"А почему не со 2-го - это же мертвая неделя для бизнеса? А чтобы угодить православным бесогонам. (с)"
И это не имеет абсолютно никакого отношения к экономике!
До тебя же доходит, что из-за этой недели заберут рабочую неделю под локдаун?
COVID-19 = ГРИПП ?