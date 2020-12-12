COVID-19: в Украине умерло 243 человека, выздоровели - 13 653, выявлено 12 811 новых случаев

За минувшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 12811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за прошедшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 3001 человек;

▪️летальних случаев - 243;

▪️выздоровело - 13653 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 61 571 (в том числе методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604).

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Также Степанов подчеркнул, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

За все время пандемии в Украини⤵️

🔺заболели - 885 039 человек;

🔺выздоровели - 494 001 человек;

🔺летальних случаев - 14 998;

🔺проведено ПЦР-тестов - 4 998 266.

Количество заболевших в регионах:

Г. Киев - 90 013 случаев;

Винницкая область - 19 680 случаев;

Волынская область - 27 852 случая;

Днепропетровская область - 48 365 случаев;

Донецкая область - 29 031 случай;

Житомирская область - 33 714 случаев;

Закарпатская область - 25 883 случая;

Запорожская область - 41 460 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 484 случая;

Киевская область - 47 783 случая;

Кировоградская область - 7059 случаев;

Луганская область - 7705 случаев;

Львовская область - 53 299 случаев;

Николаевская область - 23 479 случаев;

Одесская область - 57 071 случай;

Полтавская область - 28 811 случаев;

Ривненская область - 35 900 случаев;

Сумская область - 35 327 случаев;

Тернопольская область - 30 964 случая;

Харьковская область - 61 985 случаев;

Херсонская область - 13 723 случая;

Хмельницкая область - 34 417 случаев;

Черкасская область - 30 784 случая;

Черновицкая область - 36 496 случаев;

Черниговская область - 23 754 случая.