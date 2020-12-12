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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в Украине умерло 243 человека, выздоровели - 13 653, выявлено 12 811 новых случаев

COVID-19: в Украине умерло 243 человека, выздоровели - 13 653, выявлено 12 811 новых случаев

За минувшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 12811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за прошедшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 3001 человек;

▪️летальних случаев - 243;

▪️выздоровело - 13653 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 61 571 (в том числе методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 285, выздоровели - 15 327, выявлены 13 514 новых случаев

Также Степанов подчеркнул, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

За все время пандемии в Украини⤵️

🔺заболели - 885 039 человек;

🔺выздоровели - 494  001 человек;

🔺летальних случаев - 14 998;

🔺проведено ПЦР-тестов - 4 998 266.

Количество заболевших в регионах:

Г. Киев - 90 013 случаев;

Винницкая область - 19 680 случаев;

Волынская область - 27 852 случая;

Днепропетровская область - 48 365 случаев;

Донецкая область - 29 031 случай;

Житомирская область - 33 714 случаев;

Закарпатская область - 25 883 случая;

Запорожская область - 41 460 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 484 случая;

Киевская область - 47 783 случая;

Кировоградская область - 7059 случаев;

Луганская область - 7705 случаев;

Львовская область - 53 299 случаев;

Николаевская область - 23 479 случаев;

Одесская область - 57 071 случай;

Полтавская область - 28 811 случаев;

Ривненская область - 35 900 случаев;

Сумская область - 35 327 случаев;

Тернопольская область - 30 964 случая;

Харьковская область - 61 985 случаев;

Херсонская область - 13 723 случая;

Хмельницкая область - 34 417 случаев;

Черкасская область - 30 784 случая;

Черновицкая область - 36 496 случаев;

Черниговская область - 23 754 случая.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
В Украине за сутки 12811 новых случаев коронавируса, госпитализировано более 3 тысяч пациентов, 243 человека умерли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1989
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12.12.2020 08:47
+11
Судячи з того, наскільки зросла смертність кількість виявлених випадків має бути за 30 000. Але ми просто зменшили кількість тестувань. І все це- лише для того щоб ;Квартал-95; Володимира Зеленського зміг провести свої корпоративи.
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12.12.2020 08:51
+5
Знову скоротили тестування...
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12.12.2020 08:57
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В Украине за сутки 12811 новых случаев коронавируса, госпитализировано более 3 тысяч пациентов, 243 человека умерли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1989
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12.12.2020 08:47 Ответить
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12.12.2020 09:00 Ответить
кстати токо не нада ляля шо все люде братье. кацапы и вата это мерзость планеты их смерть:
В Україні за добу 12811 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано понад 3 тисяч пацієнтів, 243 людини померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1911
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12.12.2020 09:14 Ответить
Брехливи зелені шулери! Надурили народ передвиборними обіцянками - раз. Надурили статистікою по ковіду - два ! Чи буде третій раз ..
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12.12.2020 10:48 Ответить
Вони ж самі зізнались, що стали тестувати "по-новому"В Україні за добу 12811 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано понад 3 тисяч пацієнтів, 243 людини померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4169
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12.12.2020 10:54 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4305458-v-ukrayne-yzmenyly-podkhody-testyrovanyia-na-COVID
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12.12.2020 10:54 Ответить
В Україні за добу 12811 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано понад 3 тисяч пацієнтів, 243 людини померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4862
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12.12.2020 10:56 Ответить
на жаль, ватне населення, справді, є пролемою України; але аж ніяк не першою, а другою. Їх, згідно результатів останніх місцевих виборів - десь 13%. Бо головною електоральною проблемою є зебільне чмо "жрать+срать+ржать", яких аж 14,5%. Хоча: на виборах минулого року було аж 73/43%.
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12.12.2020 09:03 Ответить
Вата собі забере американську вакцину. Бо що краще, вони знають.
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12.12.2020 11:36 Ответить
Судячи з того, наскільки зросла смертність кількість виявлених випадків має бути за 30 000. Але ми просто зменшили кількість тестувань. І все це- лише для того щоб ;Квартал-95; Володимира Зеленського зміг провести свої корпоративи.
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12.12.2020 08:51 Ответить
Знову скоротили тестування...
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12.12.2020 08:57 Ответить
По сравнению со вчера не сократили - 61 571
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12.12.2020 09:12 Ответить
73 % не вакцинируэтся...денег нет.но вы держитесь..
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12.12.2020 08:58 Ответить
Нужно просто делать меньше тестов и тогда короновирус пойдет на спад, - рецепт от зеленского и его команды по борьбе с ковидом.
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12.12.2020 09:11 Ответить
Мир тесен и вечен,и в нем кто он обречен,кто в аварии на дороге,кто на операционном,а кто то от взрывов авиабомб и ракет,а кто то едва родившись умрет...
Такова се ля ви придуманная Богом...
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12.12.2020 09:17 Ответить
https://zik.ua/ru/news/kurezy/v_avstrii_deputat_v_pryamom_efire_obnaruzhil_koronavirus_u_koka_koly_video_990048 В Австрии депутат в прямом эфире обнаружил "коронавирус" у кока-колы. Видео.
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12.12.2020 09:26 Ответить
Если перед этим поздоровался с кем-то, кто болен и потом без перчаток облапал полоску для отбора проб... да и открытый стакан там стоял черти сколько... Он кстати, пил из того стакана? Мне одному кажется, что этот тест был подстроен и депутат заранее знал его результат?
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12.12.2020 10:45 Ответить
Молодец Зеленский. Вторую неделю сокращение больных.
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12.12.2020 09:31 Ответить
Кількість померлих росте. Так, молодець.
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12.12.2020 11:37 Ответить
Количество умерших тоже уменьшается.
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12.12.2020 11:46 Ответить
Где? https://covid19.rnbo.gov.ua/
Ты с Зеленским и Степановым живешь в какой-то параллельной реальности. С ними все ясно - они в измененном состоянии сознания, а ты? Цифры смертей на сайте, хотя даже этой статистике верить нельзя. Но советую полистать обычную прессу хотя бы за пару недель назад. Тогда было по 1500-1900 госпитализаций. Сегодня 3000+. Кладут в больницу только реально тяжелых. Как могла увеличиться госпитализация в 1,5-2 раза, если процент заболевших снижается? Что там у тебя уменьшается - не знаю. Крутят статистикой - да, это очевидно. Коллапса пока нет, как и не было. Но ситуация хуже, чем раньше. А идиоты продолжают верить Бубочке.
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12.12.2020 14:42 Ответить
следи за базаром когда встряешь. Количество смертей уменьшилось по за ОДИН день.
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12.12.2020 15:38 Ответить
Ты сам читаешь, что пишешь? Яснее мысль можешь сформулировать? Уменьшения количества смертей нет!
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12.12.2020 16:07 Ответить
Погугли какой был прирост смертей, вчера и сравни с сегодняшними.
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12.12.2020 16:12 Ответить
Вчера??? А может еще по часам брать? А по неделям слабо? А если хочешь брать по дням, то и бери по тем же дням: по понедельникам, по пятницам и т.д. Сравнивать вчера/сегодня - глупость.
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12.12.2020 16:17 Ответить
Нужно брать за каждые сутки, как делаются измерения.
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12.12.2020 16:18 Ответить
Сравнивают сопоставимые показатели, клоун. Если сегодня половина лабораторий закрыта и просто некому передать инфу за вчера и в больницах только дежурные врачи, которым тоже лень что-то передавать то это не значит что умерло меньше народу. Всегда субботу, воскресенье, понедельник получаем "снижение". Это не статистика.
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12.12.2020 16:23 Ответить
Сам ты клоун. Мы обсуждаем данные за пятницу, когда все лаборатории нормально работали.
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12.12.2020 16:24 Ответить
Но ты сравниваешь с данными переданными сегодня. Или ты полагаешь, что лаборатории в 24.00 отчитываются? Где логика?
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12.12.2020 16:28 Ответить
Каждое утро передают данные за вчера. Не нужно быть таким тупым.
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12.12.2020 16:33 Ответить
Так не будь им! Придурок, кто передает данные за вчера, если лаборатория сегодня НЕ РАБОТАЕТ? А в понедельник, врачи будут делать тесты пациентам, которых готовят на выписку! Поэтому снова перегруженные лаборатории. И снова не будет результатов - ни в понедельник, ни во вторник. Нормальная статистика передается только среда, четверг, пятница - ВСЕ. Вот это и можно сравнивать. Но гораздо проще брать данные понедельно! не напрягайся - для Д это высшая математика.
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12.12.2020 17:55 Ответить
Для Gar.Не будте ленивым ленивым. Наберите! коронавирус в Украине". Там увидите строчку "Коронавирус в Украине - Статистика (12.12.2020) - Карта....
Там изображены голубые - зелёные столбики. Каждый столбик это день.А в нём умершие, болеющие, выздоровевшие, всего.
Контролируй хоть до упаду.
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12.12.2020 18:20 Ответить
Чем плох этот сайт? https://covid19.rnbo.gov.ua/
Можешь смотреть любую дату.
Проблема в том, что в этой статистике кроме летальности остальные показатели не имеют значения. Нужна "госпитализация/из них в ОАИТ". А такой статистики у нас не ведется. Точнее она 100% есть, но ее не публикуют.
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12.12.2020 19:30 Ответить
Я в шоці, померло від короновірусу тільки офіційно за п'ятницю 243 людини, а локдаун ще не ввели... Як так можна не цінувати життя українців? Ответь Тє Бубочка Омано-офшорський, він же Зеленський Нелох.
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12.12.2020 09:49 Ответить
Одни кричат, почему не ввели локдаун уже и сейчас, вторые, что локдаун вообще не нужен. Вы считаете, что вам всем правительство должно угодить? Приняли решение о локдауне 8 числа , нравится это решение вам или нет , прийдется его исполнят. Вводится локдаун н5 только в Украине. Германия закрывается на праздники, мы не можем себе этого позволить, именно те категории, которые закроют, а именно, маленькие магазинчики, рестораны - у 6их пик продаж перед Новым Годом. Исходя их этого, а не по вами выдуманным причинам, лоудаун отодвигается. Правительство хочет минимизировать ущерб, который понесёт малый бизнес, все это в рамках наших скромных возможностей. Конечно, все хотим , как в Штатах, с огромной поддержкой бизнеса и компенсациями, но для этого надо быть Штатами, а не ограбленной и воюющей с рашкой Украиной
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12.12.2020 13:04 Ответить
Татьяна, дату локдауна нужно рассчитывать в зависимости от возможностей больниц. Решение о назначении локдауна на 8 число чисто политическое и абсолютно никак с ситуацией с пандемией не связано. Вы это и сами понимаете, я думаю. Почему не до НГ? Чтобы корпоративчики отгулять и не злить население. А почему не со 2-го - это же мертвая неделя для бизнеса? А чтобы угодить православным бесогонам. А зачем тогда вообще вводить? Чтобы изобразить бурную деятельность и заботу о населении. А где здесь место для медицины? А его просто нет! А за то, что они делают со статистикой, они вообще должны висеть на елочке. Количество госпитализаций выросло за 2 недели в полтора раза, но выбранные тобой уе*ки говорят о снижении заболеваемости. Это как, Таня? У нас вчера вроде как поставлен рекорд по госпитализациям. Прикинь?! Но об этом почему-то молчат. Смертей тоже меньше не становится https://covid19.rnbo.gov.ua/ - там это есть.
Коллапса нет, так что я не считаю, что необходимо срочно вводить локдаун. Но я терпеть не могу показуху, которой занимаются реальные идиоты в правительстве. Они никак не могут просчитать ситуацию на 8 января - никак. Это зависит от погоды и еще кучи факторов, а математики из них так себе. Так что решение о локдауне чисто политическое. И это плохо.
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12.12.2020 14:57 Ответить
Я не поддерживаю локдаун, потому только, что это очень дорогое удовольствие, которое мы себе не можем позволить. Локдаун поддерживают пенсионеры и гос служащие, которые получат свои деньги в любом случае, почему тогда не требовать локдаун ? Решение о локдауне я бы не назвала политическим. Это точно. Это решение не добавит никаких политических баллов никому. Наоборот. И не в корпоративчиказ здесь дело. Все покупают подарки, ходят в рестораны и кафешки именно в период новогодних праздников. Поэтому избрана такая дата. Я ещё думаю, что после всех праздников за три недели больные переболеют. В любом случае, готовых рецептов нет, И очень неправильно обвинять действующую власть в бездеятельности. Это не так. Ошибок, конечно, много, но это общемировое явле6ие
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12.12.2020 15:08 Ответить
Это именно политическое решение. Никакого смысла в локдауне 8 числа нет. Обоснований я нигде не увидел. Если бы думали о медицинской стороне и смертях, то карантин бы ввели ДО праздников. Если бы думали об экономике, то карантин бы ввели 2 января. 8 число - необоснованная политическая хотелка. Вы можете сколько угодно утверждать, что не обосрались при выборе, но это уже так очевидно, что ничего кроме смеха не вызывает.
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12.12.2020 16:12 Ответить
Это решение ЭКОНОМИЧЕСКОЕ! Нужно принимать решение исходя из ситуации.
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12.12.2020 16:14 Ответить
Экономическое - 2 января, потому что для бизнеса неделя после НГ - мертвая! А ты можешь даже жирненьким выделить - смысла не добавится!
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12.12.2020 16:19 Ответить
именно поэтому нужно вводить полный карантин, что бы на бизнес не влиял.
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12.12.2020 16:20 Ответить
Вот он бы и никак не повлиял второго января, а вводят 8-го, чтобы не бесить верунов! Экономики в этом решении нет. А, возможно, вообще не будет показаний для введения локдауна к тому времени. Хотя я в этом сильно сомневаюсь.
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12.12.2020 16:26 Ответить
7-го января Рождество.
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12.12.2020 16:34 Ответить
Капец, до тебя туго доходит! Именно! О чем я писал давно:
"А почему не со 2-го - это же мертвая неделя для бизнеса? А чтобы угодить православным бесогонам. (с)"

И это не имеет абсолютно никакого отношения к экономике!
До тебя же доходит, что из-за этой недели заберут рабочую неделю под локдаун?
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12.12.2020 18:16 Ответить
Да, зачем им новые койки, госпитали,с таким количеством летальным случаев в день коллапса не случится...
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12.12.2020 10:13 Ответить
Береженого - Бог бережет.
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12.12.2020 10:14 Ответить
Все верно.Надеяться,не на что (вирус сам не рассосётся), да и не на кого ( власть доверия не вызывает)...Мы должны сами думать, и беречь себя и близких.
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12.12.2020 10:52 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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12.12.2020 10:57 Ответить
Tut konecno mnogo no u nas cifra gorazdo bolse.Na stol dumajet lozit zakrytyja torgovix centrov,supermarketi,a malenkije ostavit
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12.12.2020 10:59 Ответить
Очень большой % госпитализации за последнии дни - это говорит о том что фактически болеет в районе 30000 и не понятно как могут врачи оказать адекватною медецинскую помощь. В больницы люди попадают только при значительном поражении легких, когда выжить шансов не большие или только по знакомству. Уже сейчас идет отбор людей в больницы по связям.
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12.12.2020 11:09 Ответить
Степанов - https://coronavirus.tsn.ua/ru/est-nasha-mentalnost-stepanov-obyasnil-pochemu-karantin-reshili-usilit-posle-zimnih-prazdnikov-1686535.html Ведь в конце января - начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как и COVID-19, связанные с пневмонией
COVID-19 = ГРИПП ?
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12.12.2020 11:37 Ответить
COVID-19 = = = ГРИПП, каждый год обычный вирус обычного гриппа называют своим именем
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12.12.2020 15:42 Ответить
только никогда не было одного типа гриппа более одно года. Потому что на них были вакцины.
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12.12.2020 16:15 Ответить
Коронавірус аж ніяк не може бути вірусом грипу ні в якої формі і ні в якому вигляді.
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12.12.2020 22:38 Ответить
ОРВИ ОРЗ, обычная простуда
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13.12.2020 12:00 Ответить
 
 