Верховный суд отклонил иск Техаса об отмене результата президентских выборов в США
Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.
Соответсвующее решение суда обнародовало агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу за победу на президентских выборах.
Суд отказал Техасу в иске, так как не нашел оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.
Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.
Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.
Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.
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Хнычет, сидя на горшке.
Ведь ни для кого не тайна,
Как ему впердолит Байден.
Кацапи гірко плакали...
1. З чого ти, бівень в косоворотці, вирішив, що ти "гострий"?
2. Об'єктивно, американці вас, пи*дооких неандертальців, вважають за дикунів, більше того, за дикунів з "ядрьонай дубінай", тому душити вас будуть колективно.
3. З Кримом і Донбасом ви, *********, зробили вже все, на що були спроможні. Далі наша черга, при підтримці тих самих американців, і того самого Байдена. Ти мені скажи, як там "ґаз-батюшка" і "нєфть-матушка"? Як там раґозін, не на*бнувся ще з батута? Як там Ердоган з Алієвим, в них ще є місце в *********** спині для ножів?
І наостанок: ти, лахтинець, прозорий для мене, як джерельна вода у Кокозці. Ти продаєш своє майбутнє, своїх дітей, свої надії і сподівання за дешевий доширак. Звільняйся від пригожина, піди на шиномонтаж працювати, може совість відмиєш...
Правильно, БАЙДЕН. Бо переможцю вже не було б потрібно 270 голосів виборців, які є звичайною більшістю голосів від загальної кількості виборщиків. А звичайну більшість голосів Байден зберігає - 244 голоса проти 234.
Отже, метою цієї маячні з відміною результатів виборів у кількох штатах є не зміна переможця виборів, а спроба викликати громадські заворушення. Це саме той випадок, коли навіть атеїсти говорять: "Боже, бережи Америку".
Висновок: І дії прокурора Техасу, і дописи трампістів за суттю є підтримкою не Трампа, а *****. А справжньою метою цієї маячні є підрив державних засад існування США.
(с) Рыжий.
А рашка готується до нових санкцій.
новая эпоха требует новых подходов и новых Лидеров...
Юлии ТимошенкоДональда Трампа. кофЭконьячку? Владік, ну він же не ідіот. Ну шо ти таке пишеш...
или етот визг "I won" уже навсегда?
интересно остался в стране хоть один какой суд в котором рыжий еще не плакал?
не мужик - ни в фас ни в профиль...
Сэр Уинстон Черчилль,лауреат Нобелевской премии по литературе в 1953 году
А сев поток - инструмент давления на Украину со стороны рф.
Трамп ввёл множество санкций против рф, укреплял НАТО.
рф всегда проще договариваться с коррумпированной демо партией.
кацапы - за байдена.
Коллегия выборщиков США утвердит результаты президентских выборов 14 декабря. Как сообщает Politico, в этот день могут произойти провокации. Издание пишет, что команда избранного президента-демократа Джо Байдена убедилась, что посты выборщиков занимают самые лояльные члены партии, которые проголосуют в соответствии с результатами народного голосования в соответствующих штатах. При подготовке голосования учли возможность беспорядков или провокаций со стороны сторонников действующего президента-республиканца Дональда Трампа, выборщикам предоставили необходимый транспорт и запасной план на случай, если они не успеют вовремя прибыть на голосование.