Верховный суд отклонил иск Техаса об отмене результата президентских выборов в США

Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

Соответсвующее решение суда обнародовало агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу за победу на президентских выборах.

Суд отказал Техасу в иске, так как не нашел оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.