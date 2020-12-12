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Верховный суд отклонил иск Техаса об отмене результата президентских выборов в США

Верховный суд отклонил иск Техаса об отмене результата президентских выборов в США

Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

Соответсвующее решение суда обнародовало агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу за победу на президентских выборах.

Суд отказал Техасу в иске, так как не нашел оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

Читайте также: 106 конгрессменов поддержали иск относительно пересмотра результатов президентских выборов в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.

Автор: 

Байден Джо (2788) выборы (24726) США (26564) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+42
Непонятно только отчего у ватных чможников горят пуканы...
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12.12.2020 09:26
+38
Ну хоч у когось розум є.
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12.12.2020 09:13
+30
Горіли пукани, палали
Кацапи гірко плакали...
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12.12.2020 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Ну хоч у когось розум є.
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12.12.2020 09:13 Ответить
На себя намекаешь? Ну да, и президент зе бэст, фром зе бэст, и страна процветает.
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12.12.2020 10:09 Ответить
Не на тебя же.
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12.12.2020 10:14 Ответить
Трампуша- досвидос
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12.12.2020 09:20 Ответить
Байден нам поможет. Он с Обамrой украинский Крым отстоял и SWIFT россиянцам отключил. А нет, не отстоял. И не отключил. Ну, будем верить. Заграница нам поможет (R).
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12.12.2020 09:23 Ответить
Непонятно только отчего у ватных чможников горят пуканы...
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12.12.2020 09:26 Ответить
Я не знаю, что там у кого горит, мне все равно, как и американцам. Знаю только, что 30 лет американцы решали вопрос Карабаха в Минских угодах, и еще бы решали, если бы Алиев и Эргдоган не выкинули их на мороз. И не надо сидеть, как три обезьяны,и ничего не видеть, не слышать и молчать об американском пофигизме на проблемы индейцев.
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12.12.2020 09:38 Ответить
А еще в Америке негров бьют...
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12.12.2020 13:22 Ответить
вы что столько бабошек вкатили в Трампушу и такой пролет... абидно в США вложили в Англии нашпили Новачок напылили в Украине русска сволочь мыру насадили в Сирии Зарином освятили и везде и всюду вместо благодарности под опники..больно же в саамом то деле у Вовы 5 точка такая мелкая а вы все время норовите по ней носком обуви пинать.. совесть же надо иметь
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12.12.2020 09:42 Ответить
Вова Путин в уголке
Хнычет, сидя на горшке.
Ведь ни для кого не тайна,
Как ему впердолит Байден.
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12.12.2020 09:57 Ответить
Может боятся, что опять Хантер с ложкой прибежит?)))
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12.12.2020 10:13 Ответить
Горіли пукани, палали
Кацапи гірко плакали...
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12.12.2020 09:30 Ответить
Лавруша, конячка ти, це ж вам, кацапє*далам тільки на руку? Нє? Чи то просто методичка така?
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12.12.2020 09:44 Ответить
Прочти, что ли, книгу Обамы, как он будучи сенатором посещал Украину с таким себе сенатором Лугаром. Что он пишет про Украину и украинцев. Что есть"риал политик".... У вас, горе-патриотов, методичка одна - просто не давать озвучивать иного мнения, как и принято у совков. Вот поможет нам Байден, и все тут. А с чего бы, об этом думать низзя.
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12.12.2020 09:51 Ответить
А по суті методички що мекнеш? І до чого тут Обама з його творчістю? Обаму зараз обрали президентом? Чи, може, згадаєш, що казав власне Байден про Україну і українців? Обама давно вже історія, при чому не найкраща частина історії Штатів. Більше того, з часів Обами минуло багато часу, твоє ***** багато нагадило і Штатам загалом, і демократам зокрема. А Байден ще савєцьких динозаврів раком ставив.
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12.12.2020 10:08 Ответить
Методичка нужна тупым. Суть моего поста в том, что объективно американцы нас считают дикарями, это даже видно по блогам их киевской диаспоры. А кое-кого я знавал лично. Никто вместо нас заниматься Крымом и Донбассом не будет. Если 30-летний пример Карабаха вас не убеждает, то не знаю, надо какие-то витамины принимать для мозга, препараты фосфора, что-ли. Пора становится украинцами, стыдно в хохлах ходить.
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12.12.2020 16:28 Ответить
По пунктах:
1. З чого ти, бівень в косоворотці, вирішив, що ти "гострий"?
2. Об'єктивно, американці вас, пи*дооких неандертальців, вважають за дикунів, більше того, за дикунів з "ядрьонай дубінай", тому душити вас будуть колективно.
3. З Кримом і Донбасом ви, *********, зробили вже все, на що були спроможні. Далі наша черга, при підтримці тих самих американців, і того самого Байдена. Ти мені скажи, як там "ґаз-батюшка" і "нєфть-матушка"? Як там раґозін, не на*бнувся ще з батута? Як там Ердоган з Алієвим, в них ще є місце в *********** спині для ножів?
І наостанок: ти, лахтинець, прозорий для мене, як джерельна вода у Кокозці. Ти продаєш своє майбутнє, своїх дітей, свої надії і сподівання за дешевий доширак. Звільняйся від пригожина, піди на шиномонтаж працювати, може совість відмиєш...
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12.12.2020 20:37 Ответить
Ладно, пока, Лахта. Я знаю, что Кремль держит на содержании хохлов. Только почему таких тупых?
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12.12.2020 21:05 Ответить
Кацапє, в українців "лахта" і "крємєль" ніколи не писалися з великої літери. Навіть тут ти обісралося, нікчема ***********. У спам.
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12.12.2020 21:12 Ответить
Обосралась, ***** путинская. Есть программа хорошая, Вести Кремля. https://news.24tv.ua/ru/vesti-kremlja-slivki-sekretnyj-obekt-rosgvardii-novosti-rossii_n1484539
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13.12.2020 00:38 Ответить
Все, старий мерин, обдристався? Ну, на ковбасу, так на ковбасу...
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12.12.2020 16:11 Ответить
Вот Байден нам поможет, вернет Крым и Донбасс, которые сдали демократы, тогда скажу - вау, Вы были правы. Ну а личные оскорбления - они характерны для тупого быдла. Твое ***** Путин доволен. Он таких хохлов тупеньких *********.
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12.12.2020 16:24 Ответить
Оце точно, вам, ************, Байден точно допоможе. Анігілюватися.
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12.12.2020 20:42 Ответить
а трамп поможет?
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12.12.2020 10:28 Ответить
Дональд Владимирович Трамп будет награжден орденом чЛенина и медалью золотая звязда РАБссии,за выдающийся вклад в деле РАБссиянско-американской дружбы...
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12.12.2020 09:23 Ответить
Жирик,открывай шампанское.
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12.12.2020 09:24 Ответить
Він не може. Він на ту пляшку сів з переляку...
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12.12.2020 09:25 Ответить
Так, якщо б якимось дивом він те шампанське відкрив, пробка б прорвала анус на американські полоски і зірочки. 😁
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12.12.2020 09:32 Ответить
То він так п*є бо рот зайнятий іншим.
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12.12.2020 17:54 Ответить
Верховний суд відхилив позов Техасу про скасування результату президентських виборів у США - Цензор.НЕТ 827
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12.12.2020 09:51 Ответить
Так цей хмирь в клініці Шаріте разом з Гепою кисень наразі смокче.
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12.12.2020 13:49 Ответить
Навіть, якщо і була б прийнята ця маячня трампістів і були б анульовані вибори у цих кількох штатах, перемогу на виборах отримав би… отримав би… отримав би…
Правильно, БАЙДЕН. Бо переможцю вже не було б потрібно 270 голосів виборців, які є звичайною більшістю голосів від загальної кількості виборщиків. А звичайну більшість голосів Байден зберігає - 244 голоса проти 234.
Отже, метою цієї маячні з відміною результатів виборів у кількох штатах є не зміна переможця виборів, а спроба викликати громадські заворушення. Це саме той випадок, коли навіть атеїсти говорять: "Боже, бережи Америку".
Висновок: І дії прокурора Техасу, і дописи трампістів за суттю є підтримкою не Трампа, а *****. А справжньою метою цієї маячні є підрив державних засад існування США.
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12.12.2020 09:24 Ответить
Це трохи не так. Були б проведені повторні вибори саме у тих штатах. Тому Байдену таки потрібні були б 270 голосів.
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12.12.2020 09:30 Ответить
Питання про повторні вибори не ставилося. Ставилося питання про те, що результати виборів у цих штатах не повинні бути враховані. І нічого більше.
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12.12.2020 09:32 Ответить
Це Америка. Там не можна знехтувати голосами мільйонів просто відмінивши вибори. Трамп ставив питання про відміну РЕЗУЛЬТАТІВ виборів. Тоді колегія виборців переносить вибори безпосередньо президента то того часу, поки не буде у повному складі, тобто після повторних виборів у цих штатах. Читайте закон і Конституцію США. У них не прийнято нехтувати думкою навіть одного штату, тне кажучи вже про чотири.
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12.12.2020 10:14 Ответить
Если с победителем выборов не удастся определится, Трампа все равно 20 января выгонят на мороз, а обязанности президента будет исполнять спикер конгресса.
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12.12.2020 09:48 Ответить
І палають, і палають пердаки, димом зстягнуло небо Штатів. 😁 А такий собі Павєл амерікен дальнобоц ще вчора на Ютубі "вєщаль", що американська прокуратура взялася за "фальсифікації" команди Байдена. У чоловіка пригоріло так, що в знак протесту проти перемоги Байдена спочатку відмовився від української мови, потім обізвав 95!!!! відсотків українців ідіотами, а потім відмовився від українського прапора. Вєщать стал на вщігє, але прапор чомусь позаду себе вивісив американський. 😁 Він щиро вважає, що Байдена вибрали українці.
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12.12.2020 09:28 Ответить
Паша известный баламут и провокатор,а не Дальнобой... сказал что под украинским флагом больше не будет блогером...
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12.12.2020 09:33 Ответить
Дальнобой оказался на самом деле *********.
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12.12.2020 09:42 Ответить
В мене давно були такі підозри, але рік тому, я вже відписалась від того чуда.
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12.12.2020 11:06 Ответить
Рано чи пізно кожен російськомовний блогер, що віщає десь із Європи чи США виявляється *********** консервою
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12.12.2020 09:53 Ответить
Из истории...,Первую Тушонку Рузвельта из США прислали на голозадую РАБссию в 1892 году,президентом тогда был 23-й по счету президент Бенджамин Гаррисон...,последняя тушока прибыла на РАБссию от Буша-старшего вначале 90-х
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12.12.2020 09:31 Ответить
Наразі остання. Далі - буде.
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12.12.2020 09:34 Ответить
Трампу бы встретиться с Колей Азаровым и подумать как можно подчинить к себе Приуралье и Зауралье с последующим уходом от Московии отдельным государством,люди Урала уже готовы к независимости от Мацквы. Коммерсант и думающий геолог ,могли бы поднять Уральскую народную республику (УНР)
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12.12.2020 09:32 Ответить
Опоздали , там уже китайцы полным ходом работают.
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12.12.2020 09:44 Ответить
Никто ********* .всё решаемо.
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12.12.2020 09:51 Ответить
Как это *****, ещё американских судей не купил. Хотя, 100% пытался. Надеюсь, ЦРУ следит за этими кгбэшными животными.
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12.12.2020 09:32 Ответить
Судьи верховного суда назначаются там пожизненно, и они останутся судьями, независимо от того, останется Трамп президентом или нет. Потому им нет особого смысла удовлетворять Трамповы хотелки, вынося явно неправосудные решения. И в деньгах они особо не нуждаются, а репутацию свою ценят.
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12.12.2020 09:54 Ответить
кгб умеет со всеми работать, и кто в деньгах не нуждается, и кто свою репутацию ценит. Главное, чтобы был доступ до тела и тел членов семьи
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12.12.2020 10:59 Ответить
Это очень стремный вариант - пытаться шантажировать судью. Тем более верховного суда, тем более в США. Даже для КГБ. Можно добиться противоположного желаемому результата, попутно получив себе кучу проблем.
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12.12.2020 11:10 Ответить
Все на Maidan !
(с) Рыжий.
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12.12.2020 09:32 Ответить
Короче. Трамп програв.
А рашка готується до нових санкцій.
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12.12.2020 09:37 Ответить
Больше всех любил РАБссию американский мильярдер Арманд Гаммер,подаривший мильярд долларов Володе чЛенину в 1921 году на закупку зерна,поскольку в 1921-23 годах был Голодомор...,но чЛенин на это бабло закупил винтовки и пулеметы чтобы защитить РАБссию от врагов Мировой революции..а голод то таке...,шутка от советской власти...
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12.12.2020 09:39 Ответить
Партия друга Украины, Джона Маккейна, проиграла. Выиграл отец Перезагрузки отношений с Россией Джо Байден. Ну может конечно, он поменялся, но это же демократы. Не вижу особого беспокойства от серьезных людей с России. А ватаны могут вопить о душке Трампе сколько угодно.
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12.12.2020 09:44 Ответить
даже жена друга Украины, Джона Маккейна,против Трампа... И как тот Трамп наезжал на Маккейна мы все помним -это первое за что, лично я ,Трампушу презираю. А республиканцы должны выдвинуть нового Маккейна или Рейгана, но не идиота рыжего
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12.12.2020 09:59 Ответить
Республиканцев больше нет. Они дискредитировали идеи правой партии и это очень печально. Просто в бл*дей превратились. когда на цырлах танцевали перед Лохматым Чмом, дезертиром, который упрекал МакКейна за попадание в плен.
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12.12.2020 11:34 Ответить
Ну тут Вы немного сгущаете краски. Республиканская партия - это все-таки миллионы американцев, а не только горстка трамповских жополизов. Уйдет Трамп, у республиканцев появится шанс очиститься от этого недоразумения.
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12.12.2020 11:58 Ответить
сейчас они напоминают поздний КПСС - с застывшей во времени политике и идеологии,со старцами во главе,хлопали-хлопали в ладоши 20 миллионов рыл "в едином порыве",а рухнули в одночасье,как карточный домик..
новая эпоха требует новых подходов и новых Лидеров...
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12.12.2020 14:09 Ответить
Кстати вдова Джона Маккейна очень много сделала для того, что бы Трамп проиграл эти выборы. А самому Маккейну наверное на том свете очень обидно смотреть, как республиканская партия, из идеологической превращается в суто вождисткую. В блок Юлии Тимошенко Дональда Трампа.
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12.12.2020 10:00 Ответить
Маккейн, перед смерттю заповів, щоб Трампа на його похоронах не було.
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12.12.2020 11:11 Ответить
РАБссии кранты Миша Ходорковский обул КГБщгного барана на 57 ярдов долларов...,не заплатит мразь плешивая..отберут недвижимость в Европе и США,а Северным потоком Байден закуситт Свой Сэндвич... а впредии Гаага за сбитый БОИНГ и захват Крыма и куска Дамбасса...Самое интересное начнется летом 2021 года...
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12.12.2020 09:51 Ответить
Байдын украл у кацапов пабеду... Ани этава не пиринисут...
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12.12.2020 09:56 Ответить
Бомбить Воронеж,привычное дело для олухов кремля...
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12.12.2020 09:59 Ответить
Мое мнение-хотя никто не спрашивал ,знаешь,что проиграл-уйди красиво ,а не со скандалами.Потрать оставшееся время на красоту ухода без скандала....А будет нам лучше или хуже -зависит от нас самих,всех в сумме....
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12.12.2020 10:05 Ответить
Тут проблема в том, что покинув Белый дом есть большие шансы переехать в дом казённый.
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12.12.2020 10:13 Ответить
***** соснули кацапи з трампом
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12.12.2020 10:11 Ответить
При чем здесь кацапы? Кстати Байден сказал, что отменит половину санкций, введенных Трампом. И еще, для инфы, основная часть бизнеса семейства Байденов, находится в Китае.
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12.12.2020 10:24 Ответить
так прямо і сказав? за чашечкой кофЭ коньячку? Владік, ну він же не ідіот. Ну шо ти таке пишеш...
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12.12.2020 11:20 Ответить
Неее, был стекломой.
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12.12.2020 12:23 Ответить
А що трамп таки фсьо? Ну не хвилюйся так.
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12.12.2020 10:17 Ответить
Коли голос українців зневажили, вони вийшли на Майдан, ви готові вбивати і вмирати за Трампа?
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12.12.2020 13:27 Ответить
Так давай бери "вінчестер" і впердє! Чому сидиш шмарклі тут розпускаєш, дефективний?
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12.12.2020 14:47 Ответить
Вали на протесты, на форумах ныть смысла нет никакого.
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12.12.2020 16:46 Ответить
Це скоріше нагадує воплі донецьких регіоналів в 2004 році про те, що третій тур був незаконний і на Галиччині массово фальсифікували вибори на користь Ющенка.
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12.12.2020 10:18 Ответить
Они его и называли поэтому третьим туром, хотя это было повторное голосование в случае непризнания результатов, что полностью соответствует конституции Украины и закону о выборах
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12.12.2020 10:53 Ответить
етот гребаный рыжий цирк уже когда нибудь станет на лыжи и свалит
или етот визг "I won" уже навсегда?
интересно остался в стране хоть один какой суд в котором рыжий еще не плакал?
не мужик - ни в фас ни в профиль...
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12.12.2020 10:16 Ответить
Мировая буржуазия плетет заговор против кремлевских Шизоидов,один Илан Маск чего стоит...хочет поработить даже Луну Марс и Венеру...,а РАБссия на последнем плане.... Хотя кормить 140 миллимонов баранов Путлера,тяжкий труд...Опять попросят Ножки Буша...
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12.12.2020 10:22 Ответить
Верховний суд відхилив позов Техасу про скасування результату президентських виборів у США - Цензор.НЕТ 5423
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12.12.2020 10:30 Ответить
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12.12.2020 11:33 Ответить
Добром все це не закінчиться
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12.12.2020 10:53 Ответить
все уже закончилось - и клоуны сдулись и зрители разошлись.
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12.12.2020 11:19 Ответить
Демократия наихудшая форма правления,если не считать других...
Сэр Уинстон Черчилль,лауреат Нобелевской премии по литературе в 1953 году
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12.12.2020 11:03 Ответить
Лохматое Чмо оказалось таким же тупым как и Петров с Башировым, спалилось и провалило задание. И будет уничтожено, скорее всего, как и предыдущие два дебила.
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12.12.2020 11:27 Ответить
А у меня мораторий на комментарии о Трампе до выборов в Джорджии 5 января 😀
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12.12.2020 12:16 Ответить
так соблюдай.
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12.12.2020 14:18 Ответить
я молчу
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12.12.2020 15:03 Ответить
самое главное в стране это правовые механизмы и СУД который судит по закону, а не постсовковые "а судьи кто?" там действительно ваша честь - это ЧЕСТЬ а не как у нас только зарплату получают больше чем в Европе и не защищают право человека справедливость гуманность и самое главное здравый смысл
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12.12.2020 12:25 Ответить
Трамп закрыл строительство северного потока, это факт.
А сев поток - инструмент давления на Украину со стороны рф.
Трамп ввёл множество санкций против рф, укреплял НАТО.
рф всегда проще договариваться с коррумпированной демо партией.
кацапы - за байдена.
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12.12.2020 12:35 Ответить
«Хімка! Підігрівай шампанське!» (с)
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12.12.2020 14:15 Ответить
ето вам не шо либо здесь, а шо либо как
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12.12.2020 14:19 Ответить
Результаты президентских выборов в США утвердят 14 декабря. Команда Байдена опасается провокаций
Коллегия выборщиков США утвердит результаты президентских выборов 14 декабря. Как сообщает Politico, в этот день могут произойти провокации. Издание пишет, что команда избранного президента-демократа Джо Байдена убедилась, что посты выборщиков занимают самые лояльные члены партии, которые проголосуют в соответствии с результатами народного голосования в соответствующих штатах. При подготовке голосования учли возможность беспорядков или провокаций со стороны сторонников действующего президента-республиканца Дональда Трампа, выборщикам предоставили необходимый транспорт и запасной план на случай, если они не успеют вовремя прибыть на голосование.
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12.12.2020 18:26 Ответить
 
 