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Новости Коронавирус и карантин
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Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января

Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января

Ужесточение карантинных ограничений именно в период с 8 по 25 января обусловлено прогнозами по росту количества больных COVID-19, а также сезонным гриппом.

Об этом накануне в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Ведь в конце января - начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как и COVID-19, связанные с пневмонией - и это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему. Поэтому нам необходимо подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 ", - рассказал глава Минздрава.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января - Цензор.НЕТ 1826
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12.12.2020 09:29
+10
Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января - Цензор.НЕТ 5062

...
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12.12.2020 09:37
+8
Ми дивилися за нашими розрахунками, - Степанов пояснив, чому карантин підсилюють саме з 8 січня - Цензор.НЕТ 4181
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12.12.2020 10:04
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говорящая жопа.
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12.12.2020 09:24 Ответить
Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января - Цензор.НЕТ 9864
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12.12.2020 09:37 Ответить
По моим расчётам 25.01.2020 будет День Рождения Верховного Главнокомандующего Президента Украины и просто весёлого и доброго человека ЗЕЛЕНСКОГО Владимира Александровича, 25.01.1978 г.р.
***
Поэтому я хочу его поздравить не только с Днём его рождения, а и со скоропостижным (не кратным неделе) окончанием карантина 24.01.2020 и пожелать ему всего самого наилучшего, что у него было в его жизни и чего он ещё не видел.
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12.12.2020 15:44 Ответить
Ми дивилися за нашими розрахунками, - Степанов пояснив, чому карантин підсилюють саме з 8 січня - Цензор.НЕТ 4843
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12.12.2020 23:02 Ответить
Ми дивилися за нашими розрахунками, - Степанов пояснив, чому карантин підсилюють саме з 8 січня - Цензор.НЕТ 2832
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12.12.2020 10:58 Ответить
Вам Макарыча не хватает в команде, он бы привнес свежие новации в ваш маразм.
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12.12.2020 09:26 Ответить
З економічних мотивів.
Нашо той карантин після всіх свят...
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12.12.2020 09:28 Ответить
что бы после перепоя и переедания на празднике не смог обратиться в мед. учреждения, молчу уже за обострение хронических заболеваний.
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12.12.2020 09:33 Ответить
з логічних мотивів не зрозуміло , чого відмежували свято Старий -Новий рік від групи свят ?
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12.12.2020 10:50 Ответить
Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января - Цензор.НЕТ 1826
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12.12.2020 09:29 Ответить
Все задумано правильно,народ истратится до копейки а затем запретить народу работать.Тотальное уничтожение Украины как страны.
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12.12.2020 09:33 Ответить
так одні витратяться, інші зароблять. якщо у тих, хто заробляє тратяттям інших немає грошей, ото проблема, бо ті, хто цим не заробляє не зможуть потратитись, бо ніде буде.
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12.12.2020 10:21 Ответить
Де-би-лы в кубе !!
Рост заболеваемости будет из за того, что во время праздников больше контактов = больше заразятся.
Плюс организм ослаблен излишествами и спиртным.
Если цель побольше заразить и больше больных в тяжелой форме - тогда всё логично.
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12.12.2020 09:30 Ответить
Обоссались "модераторы".
Правды боитесь, комменты трёте.
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12.12.2020 09:31 Ответить
Да по вашим дебильным расчетам народу достаточно и минималки при тотальном подорожании во времья пандемии,только вам уродам и сотни тысяч всегда маловато поетому вынуждены еще и воровать.
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12.12.2020 09:31 Ответить
та немає там ніяких розрахунків, реальних. согласували концерти кварталу, роботу велюрів і епіцентрів.
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12.12.2020 10:22 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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12.12.2020 10:35 Ответить
Все правильно, Степанов... У часи Російської імперії теж після 8 січня (по новому стилю), оголошували карантин з локдауном. Бо Різдво було останнім "святковим" днем, аж до весни. Наступав Великий піст, і всі розважальні заходи заборонялися... Тому "лицедії" старалися "зрубать грошей" до цієї дати... Наші "лицедії" стараються зробить те саме... Адже в Україні, при цій придуркуватій владі, яку вибрали "ходячі шлунки", самі головні події - концерти ЗЕ-кварталу, а не війна, пандемія і економічна криза...
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12.12.2020 09:31 Ответить
Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января - Цензор.НЕТ 8645
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12.12.2020 09:34 Ответить
какой счет насчёт счета? хозяин пишет счет на своих счетах!
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12.12.2020 09:35 Ответить
Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января - Цензор.НЕТ 5062

...
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12.12.2020 09:37 Ответить
Степанов спросил у Нео,тот обратился к пифии...
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12.12.2020 09:44 Ответить
Без всяких расчётов всем адекватным правительствам ,кроме нашего ,ясно ,что
по уму локдаун надо вводить со средины декабря и ДО 8 января .

Но ,к сожалению ,расчёты есть ,а ума нет !
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12.12.2020 09:44 Ответить
Все залежить від мизків кожного .
Нех шастать *
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12.12.2020 09:49 Ответить
так, і з нацгвардією на вулиця, що ловитиме вилізших.
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12.12.2020 10:23 Ответить
По расписанию квартала вы смотрели, зелёные очизасцыкатели
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12.12.2020 09:48 Ответить
Во дауны !!! У вируса свои правила, законы и свои расчеты а не ваши дебило-писульки о нем !!!
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12.12.2020 09:49 Ответить
А наше правительство считает что он ,вирус ,ручной и они его держат на коротком
поводке.
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12.12.2020 11:56 Ответить
Все и так ясно - чтобы адепты Московского паханата отпраздновали Рождество без карантина
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12.12.2020 09:50 Ответить
рассмешили,какие у зедебилов могут быть расчеты?
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12.12.2020 09:55 Ответить
можуть: концерти квартала, робота велюрів та епіцентрів.
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12.12.2020 10:24 Ответить
Ми дивилися за нашими розрахунками, - Степанов пояснив, чому карантин підсилюють саме з 8 січня - Цензор.НЕТ 6392
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12.12.2020 09:57 Ответить
"Мы смотрели по нашим расчетам..." доходов от корпоративов
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12.12.2020 09:58 Ответить
яке б рішення не прийняла ця влада воно буде хибним
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12.12.2020 10:00 Ответить
Ми дивилися за нашими розрахунками, - Степанов пояснив, чому карантин підсилюють саме з 8 січня - Цензор.НЕТ 4181
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12.12.2020 10:04 Ответить
Всё правильно, если головой подумать!
Всё равно нарид на праздники на карантин забъёт. А вот нагулявшись - может и по домом посидит....
Реалистами нужно быть!
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12.12.2020 10:05 Ответить
для цього вводиться нацгврдія для конролю порушників-виползновенців.
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12.12.2020 10:26 Ответить
После "нагулявшись " у многих не будет за что дома посидеть.
"Реалистами надо быть " -это точно ,чего о вас не скажешь.
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12.12.2020 11:59 Ответить
Носите маску! Мойте руки! Держите дистанцию! НЕ ПЕЙТЕ КОКА-КОЛУ! Продолжение следует...
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12.12.2020 10:08 Ответить
а ещё лучше не дышать
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12.12.2020 10:56 Ответить
руководитель Центра экономики здравоохранения
Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может
привести к росту летальных случаев в Украине - до 20 тысяч. (С)

ЛОКДАУН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ, а не после них! Это тоже самое что объявить о "воздушной
тревоге" после того, как бомбардировка совершена и вражеские самолеты
отбомбившись улетели оставив тысячи трупов...
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12.12.2020 10:16 Ответить
"Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января" - у немцев другая методика расчётов, там про людей думают. В Германии карантин усиливают именно на праздники, а не до дня рождения Меркель.
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12.12.2020 10:17 Ответить
Взять бы этитими расшотами тебе и по морде по морде
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12.12.2020 10:27 Ответить
"Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Ведь в конце января - начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как и COVID-19, связанные с пневмонией - и это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему. Поэтому нам необходимо подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19", - рассказал глава Минздрава.

Этот глава Минздрава не о людях заботится, а разваленной медицинской системе.
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12.12.2020 10:37 Ответить
Ми дивилися за нашими розрахунками, - Степанов пояснив, чому карантин підсилюють саме з 8 січня - Цензор.НЕТ 9472
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12.12.2020 10:40 Ответить
Хлафнае шоп чел до сваиго спича дотянул.
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12.12.2020 17:43 Ответить
Сколько умных слов чтоб прикрыть правду - "95 кварталу нужно же отыграть все те новогодние концерты в заполненных залах. За что им тогда харчеваться в следующем году прикажите?"
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12.12.2020 10:47 Ответить
Пьянки-гулянки - у нас святое. Сколько людей умрет ради того, чтобы рейтинг президента не упал?
Мнения / Общество 11-дек, 22:559 2 108 0

«Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за ужесточение карантинных мер на новогодне-рождественский период.

Украина: Давайте вже після свят.

То есть, в Германии понимают, как опасны масштабные празднования в период эпидемии. В Украине понимают, что людям не понравится, если их на Рождество заставят сидеть дома и они будут недовольны и рейтинг упадет. Вот вам и вся разница», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Церкви, домашние застолья - это зоны повышенного риска. Наибольшего риска распространения вируса. И вот в Украине решают, что надо всем успеть сходить в церковь. Надо всем собраться большими семьями, съехавшись иногда не только из разных районов города, но даже из разных городов. А потом уже начинать бороться с вирусом.

Типичный украинский компромисс. Теперь компромисс с коронавирусом.

Ключевой вопрос - сколько это будет стоить? В жизнях людей. Сколько людей умрет ради того, чтобы рейтинг президента не упал? Сколько человеческих жизней стоит 1% рейтинга президента? 100 человек? 200 человек?

Ведь не собрались эксперты-иммунологи. И не решили, что надо после 8-го января делать локдаун. Нет, собрались другие люди. Которые знают толк в новогодних елках. И застольях. И решили. профессионально и компетентно решили.

Украина опоздала с локдауном. Потому что нет денег. Денег нет из-за действий власти, которые привели к замораживанию сотрудничества с МВФ.

И поэтому у нас не было локдауна в ноябре. И люди умирали. Просто потому, что кому-то не нравится НАБУ. Просто потому, что кому-то не нравится заполнять электронные декларации. В итоге украинская власть атаковала антикоррупционную инфраструктуру и разрушила сотрудничество с МВФ. В итоге в бюджете дыра.

Украина затягивала с локдауном в декабре. Тут и денег нет. Пока что. И для экономики худшим вариантом было бы закрытие в последнюю неделю декабря. Это неделя активных покупок. И это можно объяснить. По крайней мере оправданием тут было «нанести как можно меньший ущерб экономике».

Но то, что локдауна не будет первую неделю января, а вирус в этот момент будет ускорено распространяться, не имеет никаких экономических обоснований. Наоборот, первые 10 дней января, это период наименьшей деловой активности в стране. Именно в этот момент ущерб для экономики был бы наименьший.

Но у нас праздники. Традиции. Святое. Человеческая жизнь не свята, а пьянки-гулянки - святое. Никак нельзя один год пропустить.

Как четко говорят немцы, чем дольше вы затягиваете с локдауном, тем на дольше вам его потом надо вводить.

Таким образом, в результате традиционных пьянок, которые никак нельзя запретить, экономику придется дольше держать закрытой.

И теперь «після свят» будет стоить не только больших человеческих жизней, но и чьего-то бизнеса. Для которого неделя другая локдауна может быть критической.

Приоритеты ясны. Это немцы пусть учатся и работают. А у нас «після свят» Для нас приоритет другой. Рейтинг.

А давайте вже після свят. И реформы. И с вирусом бороться. И коррупционеров увольнять. Все потом. А пока у нас «йолки». Святое», - завершает Фурса.
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12.12.2020 10:55 Ответить
Йому пригадають оці розрахунки
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12.12.2020 11:36 Ответить
Новый (прикол) Кривой Рог для того чтобы платно сдать ПЦР тест надо электронное направление семейного врача 11.12.2020 . Иначе не берут. Кривой Рог район Даманский клиника С......
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12.12.2020 11:52 Ответить
Так это всё-таки прикол или нет ?
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12.12.2020 12:05 Ответить
степанов обращается с буратинами как с папугаями несет всякую чушь и ждет когда слова,
ковид,карантин проникнут в их подсознание, дальше вакцина. И это срабатывает. Никто не хочет и знать специалистов врачей,которые в Германии в количестве 45 тыс. подписались против вакцины ковида.
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12.12.2020 11:55 Ответить
Уточните ,против вакцины в принципе или от конкретного её производителя.
И ,пожалуйста ,ссылку на то ,под чем подписались врачи. Что-то я об этом информации
не встречала.
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12.12.2020 12:08 Ответить
Сильно ссут бояться Майдана. Прийдётся Майдан на чать на 2 недели позже.
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12.12.2020 11:59 Ответить
Цікавий термін дії жорсткого карантину з 8 по 24 січня.Тоб-то люди після свят залишаться без грошей і заробити буде ніде а усі комунальні послуги в обовязковому порядку требе оплатити до 24 січня.Тоб-то людей намірено заганяють в глухий кут.
Тим більше що платіжки та ще із новими підвищеними тарифами прийдуть вчасно.
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12.12.2020 12:20 Ответить
просто концерти квартала вже пройдуть
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12.12.2020 12:31 Ответить
Локдаун на 16 дней? Из каких таких это медицинских показаний именно 16 дней если любой врач скажет что надо минимум 3 недели. Просто за начало локдауна взяли дату когда все корпоративы уже прйдут, а за дату окончания как раз перед днем рождения Шмаркли. Чтобы ничего не мешало веселой гулянке.
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12.12.2020 12:56 Ответить
По гороскопу высчитали.
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12.12.2020 15:43 Ответить
 
 