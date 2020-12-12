Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января

Ужесточение карантинных ограничений именно в период с 8 по 25 января обусловлено прогнозами по росту количества больных COVID-19, а также сезонным гриппом.

Об этом накануне в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Ведь в конце января - начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как и COVID-19, связанные с пневмонией - и это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему. Поэтому нам необходимо подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 ", - рассказал глава Минздрава.

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