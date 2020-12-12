Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января
Ужесточение карантинных ограничений именно в период с 8 по 25 января обусловлено прогнозами по росту количества больных COVID-19, а также сезонным гриппом.
Об этом накануне в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Ведь в конце января - начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как и COVID-19, связанные с пневмонией - и это дополнительная нагрузка на нашу медицинскую систему. Поэтому нам необходимо подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 ", - рассказал глава Минздрава.
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Поэтому я хочу его поздравить не только с Днём его рождения, а и со скоропостижным (не кратным неделе) окончанием карантина 24.01.2020 и пожелать ему всего самого наилучшего, что у него было в его жизни и чего он ещё не видел.
Нашо той карантин після всіх свят...
Рост заболеваемости будет из за того, что во время праздников больше контактов = больше заразятся.
Плюс организм ослаблен излишествами и спиртным.
Если цель побольше заразить и больше больных в тяжелой форме - тогда всё логично.
Правды боитесь, комменты трёте.
...
по уму локдаун надо вводить со средины декабря и ДО 8 января .
Но ,к сожалению ,расчёты есть ,а ума нет !
Нех шастать *
поводке.
Всё равно нарид на праздники на карантин забъёт. А вот нагулявшись - может и по домом посидит....
Реалистами нужно быть!
"Реалистами надо быть " -это точно ,чего о вас не скажешь.
Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может
привести к росту летальных случаев в Украине - до 20 тысяч. (С)
ЛОКДАУН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ, а не после них! Это тоже самое что объявить о "воздушной
тревоге" после того, как бомбардировка совершена и вражеские самолеты
отбомбившись улетели оставив тысячи трупов...
Этот глава Минздрава не о людях заботится, а разваленной медицинской системе.
Мнения / Общество 11-дек, 22:559 2 108 0
«Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за ужесточение карантинных мер на новогодне-рождественский период.
Украина: Давайте вже після свят.
То есть, в Германии понимают, как опасны масштабные празднования в период эпидемии. В Украине понимают, что людям не понравится, если их на Рождество заставят сидеть дома и они будут недовольны и рейтинг упадет. Вот вам и вся разница», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса.
«Церкви, домашние застолья - это зоны повышенного риска. Наибольшего риска распространения вируса. И вот в Украине решают, что надо всем успеть сходить в церковь. Надо всем собраться большими семьями, съехавшись иногда не только из разных районов города, но даже из разных городов. А потом уже начинать бороться с вирусом.
Типичный украинский компромисс. Теперь компромисс с коронавирусом.
Ключевой вопрос - сколько это будет стоить? В жизнях людей. Сколько людей умрет ради того, чтобы рейтинг президента не упал? Сколько человеческих жизней стоит 1% рейтинга президента? 100 человек? 200 человек?
Ведь не собрались эксперты-иммунологи. И не решили, что надо после 8-го января делать локдаун. Нет, собрались другие люди. Которые знают толк в новогодних елках. И застольях. И решили. профессионально и компетентно решили.
Украина опоздала с локдауном. Потому что нет денег. Денег нет из-за действий власти, которые привели к замораживанию сотрудничества с МВФ.
И поэтому у нас не было локдауна в ноябре. И люди умирали. Просто потому, что кому-то не нравится НАБУ. Просто потому, что кому-то не нравится заполнять электронные декларации. В итоге украинская власть атаковала антикоррупционную инфраструктуру и разрушила сотрудничество с МВФ. В итоге в бюджете дыра.
Украина затягивала с локдауном в декабре. Тут и денег нет. Пока что. И для экономики худшим вариантом было бы закрытие в последнюю неделю декабря. Это неделя активных покупок. И это можно объяснить. По крайней мере оправданием тут было «нанести как можно меньший ущерб экономике».
Но то, что локдауна не будет первую неделю января, а вирус в этот момент будет ускорено распространяться, не имеет никаких экономических обоснований. Наоборот, первые 10 дней января, это период наименьшей деловой активности в стране. Именно в этот момент ущерб для экономики был бы наименьший.
Но у нас праздники. Традиции. Святое. Человеческая жизнь не свята, а пьянки-гулянки - святое. Никак нельзя один год пропустить.
Как четко говорят немцы, чем дольше вы затягиваете с локдауном, тем на дольше вам его потом надо вводить.
Таким образом, в результате традиционных пьянок, которые никак нельзя запретить, экономику придется дольше держать закрытой.
И теперь «після свят» будет стоить не только больших человеческих жизней, но и чьего-то бизнеса. Для которого неделя другая локдауна может быть критической.
Приоритеты ясны. Это немцы пусть учатся и работают. А у нас «після свят» Для нас приоритет другой. Рейтинг.
А давайте вже після свят. И реформы. И с вирусом бороться. И коррупционеров увольнять. Все потом. А пока у нас «йолки». Святое», - завершает Фурса.
ковид,карантин проникнут в их подсознание, дальше вакцина. И это срабатывает. Никто не хочет и знать специалистов врачей,которые в Германии в количестве 45 тыс. подписались против вакцины ковида.
И ,пожалуйста ,ссылку на то ,под чем подписались врачи. Что-то я об этом информации
не встречала.
ссутбояться Майдана. Прийдётся Майдан на чать на 2 недели позже.
Тим більше що платіжки та ще із новими підвищеними тарифами прийдуть вчасно.