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Новости Коронавирус и карантин
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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 71 млн, свыше 1,59 млн человек умерли

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 71 млн, свыше 1,59 млн человек умерли

По данным на сегодняшнее утро число выявленных случаев заражений COVID-19 в мире достигло 71 млн 81 тыс. 574 случаев.

Число выявленных заражений COVID-19 в мире на утро субботы достигло 71 млн 81 тыс. 574 случаев. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 594 тыс. 777, выздоровели более 45 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 15 млн 842 тыс. 789 инфицированных COVID-19, зафиксировано 295 тыс. 450 летальных исходов, излечились более 6 млн человек.

Второе место занимает Индия, где число заразившихся выросло за истекшие сутки до 9 млн 826 тыс. 775, число скончавшихся - до 142 тыс. 628, поправились более 9,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 836 тыс. 227 заболевших, умерли 180 тыс. 437 больных, вылечились более 6 млн человек.

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Чрезвычайно показательно.
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12.12.2020 10:48 Ответить
много умирают...
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12.12.2020 14:26 Ответить
Гафт преставился. Он верил ***** Обнуленному.
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12.12.2020 16:54 Ответить
 
 