Житель оккупированного Алчевска пытался перевезти через КПВВ "Станица Луганская" револьвер и патроны к нему, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники совместно с представителями ГФС выявили револьвер под патрон Флобера "SТALKER 3" и 20 патронов к нему.

Военнослужащие Луганского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы, которые действуют в составе Объединенных сил, в очередной раз предупредили попытку перемещения запрещенных предметов через линию разграничения на временно оккупированную территорию Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, вчера на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 35-летний гражданин Украины, житель оккупированного Алчевска, который направлялся на временно оккупированную территорию. Во время прохождения процедур контроля на личные вещи украинца среагировала служебная собака. Как оказалось не зря. В ходе досмотра личных вещей пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили револьвер под патрон Флобера "SТALKER 3" и 20 патронов к нему, которые запрещены для перемещения через линию разграничения.

В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП "Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции". Находка изъята представителями ГФС в установленном порядке.





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