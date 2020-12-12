Житель оккупированного Алчевска пытался перевезти через КПВВ "Станица Луганская" револьвер и патроны к нему, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Пограничники совместно с представителями ГФС выявили револьвер под патрон Флобера "SТALKER 3" и 20 патронов к нему.
Военнослужащие Луганского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы, которые действуют в составе Объединенных сил, в очередной раз предупредили попытку перемещения запрещенных предметов через линию разграничения на временно оккупированную территорию Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, вчера на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 35-летний гражданин Украины, житель оккупированного Алчевска, который направлялся на временно оккупированную территорию. Во время прохождения процедур контроля на личные вещи украинца среагировала служебная собака. Как оказалось не зря. В ходе досмотра личных вещей пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили револьвер под патрон Флобера "SТALKER 3" и 20 патронов к нему, которые запрещены для перемещения через линию разграничения.
В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП "Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции". Находка изъята представителями ГФС в установленном порядке.
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... перечень товаров и предметов, которые гражданам нельзя перевозить (за исключением норм и количеств оговоренных в разрешенных к перемещению в ручной клади) :
...
- оружие боевое;
- другое оружие огнестрельное и аналогичные средства...
- револьверы, пистолеты - отдельная категория без спецификаций
...
а игрушечный он тоже ПИСТОЛЕТ и попадает в данную категорию..
дальше веселее -
бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичное вооружение, их части; патроны, снаряды и другие боеприпасы, включая дробь и пыжи к патронам; мечи, шпаги, сабли, палаши, рапиры, штыки, копья
...
- оружие боевое;
- другое оружие огнестрельное и аналогичные средства...
- револьверы, пистолеты - отдельная категория без спецификаций ...
Разрешенное устройство. Что за новость? Не о чем писать?
18.11.2019
м. Київ
N 92
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2019 р. за N 1181/34152Про затвердження Переліку і обсягів (вартості / ваги / кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування
1. Заборонені товари:
зброя та **********, муляжі таких пристроїв і предметів, а також пейнтбольні рушниці;
холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, спортивні товари палочного типу, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), легкозаймисті або інші небезпечні речовини.
І де тут йдеться про флобер????
Але бачу, що у вашому випадку це дійсно допомогло.
Тому моя перша відповідь на вашу безцінну думку була в цитатній формі такою, - "В каком полку служилі?" (с)
Хоча адмін її чомусь видалив.
Поза тим, перепрошую за іронічний тон. Несподівано з'ясувалося, що ви учасник АТО. А це багато що пояснює... Екскюзе муа...
Вдячний за службу Україні...
Дозвольте щиро потиснути вашу благородну руку захисника України.
предупредили попытку перемещения запрещенных предметов через линию разграничения НА временно оккупированную территорию Украины
Серьезно? А водяного пистолетика у него не было?