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Житель оккупированного Алчевска пытался перевезти через КПВВ "Станица Луганская" револьвер и патроны к нему, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Житель оккупированного Алчевска пытался перевезти через КПВВ

Пограничники совместно с представителями ГФС выявили револьвер под патрон Флобера "SТALKER 3" и 20 патронов к нему.

Военнослужащие Луганского отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы, которые действуют в составе Объединенных сил, в очередной раз предупредили попытку перемещения запрещенных предметов через линию разграничения на временно оккупированную территорию Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, вчера на контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 35-летний гражданин Украины, житель оккупированного Алчевска, который направлялся на временно оккупированную территорию. Во время прохождения процедур контроля на личные вещи украинца среагировала служебная собака. Как оказалось не зря. В ходе досмотра личных вещей пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили револьвер под патрон Флобера "SТALKER 3" и 20 патронов к нему, которые запрещены для перемещения через линию разграничения.

В отношении мужчины составлен  протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП "Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции". Находка изъята представителями ГФС в установленном порядке.

Житель оккупированного Алчевска пытался перевезти через КПВВ Станица Луганская револьвер и патроны к нему, - Госпогранслужба 01
Житель оккупированного Алчевска пытался перевезти через КПВВ Станица Луганская револьвер и патроны к нему, - Госпогранслужба 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

Алчевск (72) Госпогранслужба (6412) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+17
Куля набоїв Флобера малого калібру (4-5 мм) не може завдати людині небезпечної для життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 травми .Тому, в багатьох країнах (це стосувалося, зокрема, колишнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР і зберігається на частині пострадянського простору) зброя під набої Флобера не потрапляє під категорію вогнепальної.В Україні дозволений вільний продаж особам 18+.
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12.12.2020 11:13
+16
Изъяли игрушку,находящуюся в свободной продаже и со страшной силой об этом отрапортовал.Это уже даже не смешно .
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12.12.2020 11:11
+12
Там фурами контрабас таскають - "Град" можна перевезти, а вони терпілу знайшли для показухи
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12.12.2020 11:07
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Там фурами контрабас таскають - "Град" можна перевезти, а вони терпілу знайшли для показухи
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12.12.2020 11:07 Ответить
Подивіться, які жирні таможенники стоять - пузо там наїдають за пару місяців. Так просто не потрапиш на кпп. Лише бувша беркутня та ментовня по блату
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12.12.2020 11:08 Ответить
Для этого они там и стоят. Имитировать заслон контрабанде.
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12.12.2020 11:44 Ответить
Мариуполь заполнен сигаретами дыныры
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12.12.2020 12:33 Ответить
Изъяли игрушку,находящуюся в свободной продаже и со страшной силой об этом отрапортовал.Это уже даже не смешно .
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12.12.2020 11:11 Ответить
Временным порядком въезда в/из зоны АТО четко определен список вещей, которые можно и нельзя провозить через линию соприкосновения.
... перечень товаров и предметов, которые гражданам нельзя перевозить (за исключением норм и количеств оговоренных в разрешенных к перемещению в ручной клади) :
...
- оружие боевое;
- другое оружие огнестрельное и аналогичные средства...
- револьверы, пистолеты - отдельная категория без спецификаций
 ...
а игрушечный он тоже ПИСТОЛЕТ и попадает в данную категорию..

дальше веселее -
бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и аналогичное вооружение, их части; патроны, снаряды и другие боеприпасы, включая дробь и пыжи к патронам; мечи, шпаги, сабли, палаши, рапиры, штыки, копья
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12.12.2020 14:32 Ответить
Каки молодцы, пистоль в коробке и оперативную кобуру смогли найти в небольшой сумке, глаз алмаз.
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12.12.2020 11:11 Ответить
Куля набоїв Флобера малого калібру (4-5 мм) не може завдати людині небезпечної для життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 травми .Тому, в багатьох країнах (це стосувалося, зокрема, колишнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР і зберігається на частині пострадянського простору) зброя під набої Флобера не потрапляє під категорію вогнепальної.В Україні дозволений вільний продаж особам 18+.
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12.12.2020 11:13 Ответить
А давай я тебе в глаз выстрелю! пулька прямиком в мозг уйдет.... небезпечної для життя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0 травми
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12.12.2020 11:38 Ответить
В шоколадний глаз собі стрельни. Бо, схоже, "мосх" у тебе саме там.
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12.12.2020 11:46 Ответить
Патрон Флобера глазницу не пробивает, а вот стальная вилка - да, поэтому необходимо начать выдавать разрешения на их использование и ввести ограничения на покупку и продажу.
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12.12.2020 14:14 Ответить
чому в них розпорядження не діють, коли фури цигарки та метал везуть з дирляндії та харчі туди ??? В очах від баксов позеленіло ?
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12.12.2020 12:38 Ответить
это ты к чему у меня спрашиваешь? типа если фуры с котрабасом возят ,то разрешите нам пистолеты флобера возить? да андрейка? а хе хе ни хохо? а впрочем иди сам договаривайся, может и повезет, провезёшь на свою голову приключений. видишь этому лугандонрвцу не првезло , взяли за жопу. теперь долго долго не будет шастать.
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12.12.2020 12:47 Ответить
перечень товаров и предметов, которые гражданам нельзя перевозить (за исключением норм и количеств оговоренных в разрешенных к перемещению в ручной клади) :
...
- оружие боевое;
- другое оружие огнестрельное и аналогичные средства...
- револьверы, пистолеты - отдельная категория без спецификаций ...
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12.12.2020 14:36 Ответить
Ну и что?
Разрешенное устройство. Что за новость? Не о чем писать?
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12.12.2020 11:19 Ответить
НАКАЗ
18.11.2019
м. Київ
N 92
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2019 р. за N 1181/34152Про затвердження Переліку і обсягів (вартості / ваги / кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування

1. Заборонені товари:
зброя та **********, муляжі таких пристроїв і предметів, а також пейнтбольні рушниці;
холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, спортивні товари палочного типу, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), легкозаймисті або інші небезпечні речовини.

І де тут йдеться про флобер????
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12.12.2020 11:26 Ответить
попадает... под муляж зброi
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12.12.2020 11:41 Ответить
Там же чітко написано: "тощо"!
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12.12.2020 12:32 Ответить
А потом в суде доказывай, что это не то "тощо", которое они ищут.
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12.12.2020 14:01 Ответить
Пока пузатые удивленно разглядывали револьвер, через кп благополучно пронесли и провезли несколько тонн контрабаса, мабуть.
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12.12.2020 11:46 Ответить
револьвер с патронами отобрать, украинский паспорт терпилы порвать на его глазах, внести его фио в список и более никогда в Украину не пускать, пусть теперь в ростов едет!
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12.12.2020 12:05 Ответить
Даже боюсь представить, что бы ты предложил, если бы он вилку вез.
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12.12.2020 13:58 Ответить
от велосипеда? вопрос не ко мне Алексей, я по лугандонам не мотаюсь. нет нужды и причины. после службы в АТО понял ,что там живут не украинцы, а вата на все готовая, лишь бы побагатому и безбиндер..... они бы и к зимбабве присоединились если бы им баксов много давали. жил там у меня один дружбан сокурсник-товарищ по политеху, но он с 2014 живет в Сумах. так что даже не предполагай.
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12.12.2020 14:23 Ответить
Чувак, у тебя дефицит общения? Что здесь делает этот поток сознания?
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12.12.2020 16:46 Ответить
А,что плохого в том чтобы везти На оккупированный Донбасс оружие, у орков оружия хватает, а чем мы помогаем нашим партизанам, давно пора организовать организацию поставок оружия и взрывчатки не только в ОРДЛО но и Рашку
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12.12.2020 14:38 Ответить
..как-то тупо.. - иметь "флобер" в оккупации?! - лучше уже или ничего (хотя бы закопать), или реальный огнестрел, а не бестолковый повод для полицаев прибарахлиться
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12.12.2020 12:18 Ответить
Револьвер під патрон Флобера - це не зброя, а ІГРАШКА. Якого дідька забороняти вивозити забавки?
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12.12.2020 12:31 Ответить
С чего украинским таможеникам так оберегать Донбастан от детских пукалок, боятся как бы Пушилу партизаны не порешили ?
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12.12.2020 12:32 Ответить
так он вроде как в Украину вёз... а у нас своих аватаров хватает. ты попробуй этой пукалкой себе в лобешник зарядить, может мозгов прибавится...
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12.12.2020 12:52 Ответить
Навіть не уявляв, що це настільки дієвий спосіб розвитку когнітивних властивостей homo cerebrum.
Але бачу, що у вашому випадку це дійсно допомогло. Житель окупованого Алчевська намагався перевезти через КПВВ "Станиця Луганська" револьвер та набої до нього, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2033
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12.12.2020 13:07 Ответить
Ну то радій за мене HOMO HABILIS. може й тобі допоможе розуму набути!
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12.12.2020 13:52 Ответить
Шановний пане https://censor.net/ru/user/269817, - за вашим коментарем я відразу зрозумів, що ви маєте безпосередній стосунок до служби в погонах. Адже такий рівень хамуватості, взагалі-то, завжди був властивий сапожнікам, біндюжнікам і прапорщикам. А позаяк перші дві професії давно зникли з поля зору людської уваги, то загальний висновок був цілком і беззастережно зрозумілим. )))
Тому моя перша відповідь на вашу безцінну думку була в цитатній формі такою, - "В каком полку служилі?" (с)
Хоча адмін її чомусь видалив.
Поза тим, перепрошую за іронічний тон. Несподівано з'ясувалося, що ви учасник АТО. А це багато що пояснює... Екскюзе муа...
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12.12.2020 21:58 Ответить
если считать военку в политехе и год в ато (по призыву военкомата) командиром взвода , то можешь вважать меня человеком в погонах. и хотя я сейчас просто ст.лейтенант запаса и так же как и до войны по прежнему работаю инженером в компаннии , в случае обострения всегда готов опять взять в руки зброю. в чем видишь мою вину а интеллектуал? грубый потому что замучился с вами ватниками бороться. кстати, а ты какое то отношение к погонам имешь раз так "проницател и обизнан" ? чем Украине помог? а совковского звания прапорщик в ВСУ для твоего сведения уже не существует. так что ты успокойся , из твоего перечня зникли все профессии к которым ты меня приписать хотел.
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12.12.2020 22:49 Ответить
Моє вам шанування.
Вдячний за службу Україні...
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12.12.2020 22:59 Ответить
та пошел ты! тоже мне министр обороны....
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12.12.2020 23:31 Ответить
Ви справжній герой!
Дозвольте щиро потиснути вашу благородну руку захисника України.
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12.12.2020 23:48 Ответить
Читаем внимательно
предупредили попытку перемещения запрещенных предметов через линию разграничения НА временно оккупированную территорию Украины
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12.12.2020 14:23 Ответить
Дибіли. У них калаш можна за пару тисяч фублєй купити.
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12.12.2020 12:34 Ответить
"пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили револьвер под патрон Флобера "SТALKER 3""
Серьезно? А водяного пистолетика у него не было?
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12.12.2020 13:55 Ответить
нет водяного не было, зато было удостоверение личности военнослужащего народной милиции ДНР с ВУС "снайпер". ты удовлетворён?
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12.12.2020 14:31 Ответить
К чему плоский юмор, или ты тот таможенник с фото, который предотвратил оружейную контрабанду века
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12.12.2020 14:44 Ответить
нет, я не таможенник, я инженер связи, бывший атошник. и чтобы вообще закончить "плоско" шутить с тобой пацанчик, скажу сразу, я стронник закрытия всех кпвв, заморозки всех отношений с чудесным краем кормильцев Украины, строительства "стены и рва с крокодилами"! не нужен нам лугандон с её распи.женной инфраструктурой порезаными на металл заводами и шахтами а главное с отравленной рашистской ватой. я не хочу чтобы с моей зарплаты и пенсий моих предков делали хорошую жизнь предателям и ненавистникам моей Батькивщины. это всё!
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12.12.2020 15:46 Ответить
а то был снайперский пистолет
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12.12.2020 14:38 Ответить
А якби "воздушку" знайшли, то терпілі, мабудь, довічне грозило б.
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12.12.2020 15:27 Ответить
Засунуть ему волыну в очко и выкинуть в ОРДЛО
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12.12.2020 16:43 Ответить
Волыну???? Это ты так жёстко флобер обозвал???? )))
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12.12.2020 18:33 Ответить
"операция прикрытия" или одесский шум...))
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12.12.2020 18:40 Ответить
 
 