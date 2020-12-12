Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. Они эвакуированы, состояние здоровья удовлетворительное, - ООС
Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.
Как отмечается, вследствие рикошета вражеских пуль двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь. Они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад.
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Знову кацапню влада захищає ?
Гафт: Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория
"Я верю российскому телевидению. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!" - заявил в интервью "ГОРДОН" народный артист РФ Валентин Гафт. Актер подчеркнул, что "верит России, ее правителю" и считает "все происходящее в Украине мерзостью".
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/gaft-komu-nuzhna-ukraina-krym-byl-otdan-vam-nespravedlivo-eto-rossiyskaya-territoriya-97878.html
не прямое ведь попадание снаряда или мины.
и главное перемирие не нарушалось...
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-0БЕЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ .. А еще лучше - РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ! ...
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на Мацковии приняли делегацию Германии крайне-правой нацистской партии,наследники брата Молотова -Гитлера-Риббентропа...
з портрету над головою бубочки мирно посміхається путєн...
Двое поранених ,вогонь не відкривали ...
Сумно ...
Shooting at the world
Bullets flying
Ohh taking toll...
https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE Deep Purple - Child In Time - 1970
Його, брехуна, чомусь не закликають піти у відставку.
https://twitter.com/666_mancer
А данной ситуации военнослужащие получили ранения в результате вражеского обстрела.
У мене одне питання. Куди поділися ті що при Порошенку постійно волали ;Зрада!;?
НУ, ТО ВІЗЬМІТЬ ТОГО РИКОШЕТА І ГАСІТЬ ЇМ ВОРОГА!
Пресс-ститутки ООС жгут ...
остается написать еще по ДТП с миной