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Новости Агрессия России против Украины
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Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. Они эвакуированы, состояние здоровья удовлетворительное, - ООС

Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. Они эвакуированы, состояние здоровья удовлетворительное, - ООС

Сегодня, 12 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

Как отмечается, вследствие рикошета вражеских пуль двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь. Они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад.

Читайте также: Террористы открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки. За сутки 3 нарушения режима "тишины". Потерь во ВСУ нет, - ООС

Автор: 

обстрел (27057) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+52
І чому від рекошету ?
Знову кацапню влада захищає ?
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12.12.2020 11:13
+34
Да что ты)))
Гафт: Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория
"Я верю российскому телевидению. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!" - заявил в интервью "ГОРДОН" народный артист РФ Валентин Гафт. Актер подчеркнул, что "верит России, ее правителю" и считает "все происходящее в Украине мерзостью".
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/gaft-komu-nuzhna-ukraina-krym-byl-otdan-vam-nespravedlivo-eto-rossiyskaya-territoriya-97878.html
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12.12.2020 11:20
+32
вот теперь понятно что такое "вторичное ранение". это ранение от рикошета. типа "небоевые потери". надо глоссарий составлять зеленых терминов
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12.12.2020 11:17
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І чому від рекошету ?
Знову кацапню влада захищає ?
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12.12.2020 11:13 Ответить
Они же братья, их заставляют прицельно стрелять, а они в тыл стреляют а от рикошета пули летят по нашим позициям, давайте простим их.
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12.12.2020 11:15 Ответить
Всё очень просто. Опочленцы Лугандона вели мирную стрельбу в воздух, тут налетела туча, пули срикошетили и ранили двух воинов ВСУ
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12.12.2020 11:18 Ответить
Добра,жорстка!)Хорошо не написали еще,что рикошет от самострела...а могли.
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12.12.2020 11:31 Ответить
Головне не прицільний постріл,а рікошет!!! Вміють потвори дупою крутити !!))
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12.12.2020 11:45 Ответить
Рикошет...тобто неприцільний вогонь і кулі влучили чисто випадково. У "той сторони" не було намірів когось поранити чи вбити, я б навіть сказав, що цей вогонь дружєскій і не підпадає під категорію обстріл чи відкриття вогню. Бійцям можна сміливо сказати - у вас небойові поранення. Ще б написали: стан здоров"я - відмінний, а настрій - піднесений. Отак і живемо.
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12.12.2020 12:44 Ответить
Это те же вторичные ранения?
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12.12.2020 11:13 Ответить
Красиво написали)
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12.12.2020 11:16 Ответить
Умер Валентин Гафт ,который не поддержал курс моли
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12.12.2020 11:14 Ответить
Да что ты)))
Гафт: Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория
"Я верю российскому телевидению. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!" - заявил в интервью "ГОРДОН" народный артист РФ Валентин Гафт. Актер подчеркнул, что "верит России, ее правителю" и считает "все происходящее в Украине мерзостью".
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/gaft-komu-nuzhna-ukraina-krym-byl-otdan-vam-nespravedlivo-eto-rossiyskaya-territoriya-97878.html
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12.12.2020 11:20 Ответить
Да схерали. Сам себя хутинцем называл.
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12.12.2020 11:25 Ответить
Да и йух с ним, с этим *********. Да и пора уже, 86 лет, пора и могилу.
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12.12.2020 12:19 Ответить
А, ну раз рикошетом!...
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12.12.2020 11:15 Ответить
тем более рикошеты были не прицельные ..
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12.12.2020 11:18 Ответить
причем оба ранения - рикошетом...так совпало
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12.12.2020 11:30 Ответить
стреляли в Чикаго - оттуда отрекошетило
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12.12.2020 11:47 Ответить
Значит не боевые...
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12.12.2020 11:24 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
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12.12.2020 11:15 Ответить
Зранку накюписати, що поранення настільки легкі, що хлопці залишились в зоні ООС. Через дві години - що евакуювали у госпіталь. А що напишуть ще через дві години?
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12.12.2020 11:32 Ответить
Напишут, что это фейк, распространяемый сторонниками одного оппозиционного политика, все еще считающего себя президентом, а бойцы чувствуют себя даже лучше, чем до ранения.
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12.12.2020 13:09 Ответить
Ось мля як завернули. Стріляють собі орки по горобцях а тут рикошет
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12.12.2020 11:16 Ответить
Теперь, наверное, и осколочные ранения будут считать как рикошет, "вторичное ранение",
не прямое ведь попадание снаряда или мины.
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12.12.2020 12:51 Ответить
вот теперь понятно что такое "вторичное ранение". это ранение от рикошета. типа "небоевые потери". надо глоссарий составлять зеленых терминов
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12.12.2020 11:17 Ответить
Так может у нас и не война на Сході, а вторичные боевые действия?
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12.12.2020 11:29 Ответить
Не стрелять главное и в глаза Плешивого окурка смотреть...Там Мир даже в Белоруси и Армении...
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12.12.2020 11:17 Ответить
а саткудава там взялся рикошет????
и главное перемирие не нарушалось...
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12.12.2020 11:18 Ответить
видимо рикошет пули выпущенной снайпером со стороны луганды не является нарушением "устойчивого прекращения огня"
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12.12.2020 11:18 Ответить
Нападение с целью защиты рюсскатрындящих жителей Казахстана совсем не за горами..а там и выдача РАБссиянских Ксив лично от Путлера
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12.12.2020 11:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY ---
-

-0БЕЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ .. А еще лучше - РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ! ...
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12.12.2020 11:26 Ответить
Это т касапсский сЦарь.. -- - 0снователь ********** - -https://uploads.disquscdn.com/images/8***************************************************************.jpg - - САТАНИСТ и ******** !// !!!!! https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8a9c3fba96dc2294c5e192410a6ff5d42dee73a0b8c54f68c66d44c6202454e8.jpg . .

.
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12.12.2020 11:31 Ответить
Рикошетом бабочке и его окружению по башке..
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12.12.2020 11:26 Ответить
Розумію один від рикошета, але ж двоє...якось не віриться що рикошет
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12.12.2020 11:29 Ответить
На РАБссии шкандаль...
на Мацковии приняли делегацию Германии крайне-правой нацистской партии,наследники брата Молотова -Гитлера-Риббентропа...
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12.12.2020 11:34 Ответить
Так і запишем, стріляв рикошет
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12.12.2020 11:35 Ответить
бубочка скаже, що рикошет - то не бойове поранення
з портрету над головою бубочки мирно посміхається путєн...
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12.12.2020 11:36 Ответить
Схоже для тих "воїнів" премія понад усе.......
Двое поранених ,вогонь не відкривали ...
Сумно ...
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12.12.2020 11:39 Ответить
See the blind man
Shooting at the world
Bullets flying
Ohh taking toll...

https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE Deep Purple - Child In Time - 1970
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12.12.2020 11:41 Ответить
Іншими словами, "неприцільні" постріли по наших позиціях?
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12.12.2020 11:44 Ответить
надеюсь в Ваву и Тарана тоже рикошетом зайдет
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12.12.2020 11:44 Ответить
Тут не Тарана треба згадувати, а Хомчака.
Його, брехуна, чомусь не закликають піти у відставку.
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12.12.2020 12:13 Ответить
Так у суботу, 12 грудня на Донбасі гібридні війська РФ (російські окупанти і терористи) зірвали перемир'я, і ​​безкарно поранили двох бійців ВСУ. А українським військовим строго заборонили відкривати вогонь у відповідь у зв'язку з можливою капітуляцією України. Але продажна антиукраїнська влада повідомила про те що трапилося, представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, місії яка навіть наважилась висловила стурбованість з цього непорозуміння. Що ж чекаємо наступних порушень перемир'я на Донбасі з боку російських фашистів окупантів і місцевих бандитів, терористів.
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12.12.2020 11:50 Ответить
Ну, рикошет, явно неприцільна стрілянина. Все-таки поважають вони бубочку!
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12.12.2020 11:51 Ответить
блин, шо только не придумывает зелёная бригада - и рикошетом и на излёте и на подлёте и случайно и раком и боком лишь бы не отвечать и не "нервировать" куйловских воинов. а своих не жалко пусть помирают калечаться становятся инвалидами..... это перемирие пацаны! да зеля?
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12.12.2020 11:52 Ответить
Кацапский новояз с "хлопками","задымлениями" и "жесткими посадками" добрался до Украины. Гореть зебилам в аду за "неприцельные обстрелы" и "рикошеты" с "вторичными ранениями".
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12.12.2020 11:53 Ответить
Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС - Цензор.НЕТ 8744 Захисники песопатріоти.
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12.12.2020 11:57 Ответить
Что только не придумают чтоб не опровергнуть лож мира на фронте наполеона недобанопарта межгалактического труса , вдумайтесь в словосочетание перемирье на фронте какое перемирие когда гибнуть и калечят воинов
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12.12.2020 11:55 Ответить
Выздоровления ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ! А некоторым комментаторам захлебнуться собственной желчью.
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12.12.2020 11:58 Ответить
про "всеобьемлющее перемирие и прекращение огня" можно почитать тут. очень интересно про обстрелы написано. каждый день
https://twitter.com/666_mancer
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12.12.2020 11:59 Ответить
А наши в ответ огонь рикошетом не открывали? Видно премию от тарана берегли.
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12.12.2020 12:01 Ответить
Зеленский живой? В сознании? Почему молчит по поводу нарушений "перемирия", которым он ежедневно хвастается и восхваляет "ту сторону", то есть кремлёвскую крысу и его нечисть?
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12.12.2020 12:01 Ответить
Рикошет, бывает только после произведения выстрела. Ну, это типа неприцельно. Хах, есть сам факт открытия огня в сторону позиций ВСУ. "Неприцельно", это посеял очередь в небо. Рикошет, который привел к ранениям это метров где то с 600 -700. Причем ***** прицельный.
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12.12.2020 12:02 Ответить
Ранение можно получить только вследствие вражеского огня. Открытого с целью убить наших солдат. И эта паркетная мразь в погонах, которые пишут такие сочинения, с целью скрыть очевидные вещи- такие же мудаки, как и их зеленый говнокомандующий.
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12.12.2020 12:04 Ответить
скоро будут писать что из-за неосторожного поведения солдаты ВСУ специально прыгнули под неприцелный огонь, шо за бл..ди тыловые появились, пусть помнят что все кто был в МО и ГШ при Зе будут уволены или пройдут проверку, особенно кто озвучивал такое
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12.12.2020 12:06 Ответить
Кстати, как там хомчак? Выиграл уже свое самое важное сражение - с Бутусовым?
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12.12.2020 12:06 Ответить
О ранении от рикошета можно было бы говорить например при неосторожном обращении с оружием.
А данной ситуации военнослужащие получили ранения в результате вражеского обстрела.
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12.12.2020 12:16 Ответить
Хоча там свої можливо в нашого головнокомандуючого
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12.12.2020 12:19 Ответить
Рикошет може бути тільки на навчальному полігоні,а на війні нема такого поняття(якщо не від своїх). Ще запишуть що поранення не бойові
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12.12.2020 12:17 Ответить
нда, цікаве визначення перемир'я - "рикошет ворожих куль"
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12.12.2020 12:21 Ответить
Ніщо не завадить Зеленському здійснити чергове відведення ВСУ.
У мене одне питання. Куди поділися ті що при Порошенку постійно волали ;Зрада!;?
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12.12.2020 12:32 Ответить
При Пороху зраду вишукували під мікроскопом, а зараз від неї відвертаються щоб очі не сліпило.
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12.12.2020 14:51 Ответить
Це Штаб Операції об'єднаних сил про рикошет складно придумав. Типу стріляли кацапи в іншу сторону, а тут рикошет ... Напевно, самим уже набридло "обстріл вівся з провокативною метою, і вогонь у відповідь не відкривався". Тепер нова казочка
НУ, ТО ВІЗЬМІТЬ ТОГО РИКОШЕТА І ГАСІТЬ ЇМ ВОРОГА!
Двох воїнів поранено внаслідок рикошету ворожих куль. Їх евакуйовано, стан здоров'я задовільний, - ООС - Цензор.НЕТ 2323






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12.12.2020 13:18 Ответить
А нельзя как то рикошетом СЛУЧАЙНО штук 100 дамбалугандоновцев замочить с ТОЙ СТОРОНЫ?
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12.12.2020 13:25 Ответить
РИКОШЕТ - НЕ СЧИТАЕТСЯ!
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12.12.2020 13:26 Ответить
Рикошетом , то есть нечаянно, такую ахинею мог придумать только ара хамия и зелупное чмо.
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12.12.2020 13:47 Ответить
рикошетом мамки авторів і "натхненників" цього прес релізу завагітніла
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12.12.2020 13:52 Ответить
Скоро нам будут сообщать что наши воины ранены и погибли от дружественного огня на совместных учениях с лугандонцами
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12.12.2020 13:53 Ответить
А що з цього приводу думає наш гімнокомандуючий?
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12.12.2020 14:39 Ответить
Там думать нечем , только способен нюхать , так называемый говнокомандуючий!
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12.12.2020 16:00 Ответить
Фантазёры зелёные.
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12.12.2020 15:01 Ответить
Я прочимтав так, що "расійськіє асфабадітєлі" і наші поліцаї, які примкнули до ворога пульнули неприцільно в свою сторону, а наші військові ходять де попало і самі нарвалися на кулі. Із за цих бандьор нормально не може постріляти "асфабадітєль".
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12.12.2020 15:02 Ответить
"Двое воинов ранены вследствие рикошета вражеских пуль. - ООС"

Пресс-ститутки ООС жгут ...
остается написать еще по ДТП с миной
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12.12.2020 15:58 Ответить
А КЛОУНЫ НЕ ДОГАДАЛИСЬ ДАТЬ КОМАНДУ НА НЕПРИЦЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ?
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12.12.2020 16:55 Ответить
желаю , чтобы и зебубу зарикошетили
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12.12.2020 18:31 Ответить
....в результате рекошета- ето же не умышленно....
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12.12.2020 20:35 Ответить
Уявляю собі картину - хтось періодично та безприцільно обстрілює з кулеметів та гранатометів будівлю ОП, рикошетить по всіх кабінетах, а ми піпл сидимо на диванах з попкорном та коментуємо : пастрєлівают пілять!
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13.12.2020 00:41 Ответить
 
 