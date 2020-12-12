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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, 1 696 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, 1 696 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за сутки еще у 1696 человек выявили коронавирусную инфекцию, 23 жителя умерли, 859 – выздоровели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще 1696 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 574 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 90 013", - написал Кличко.

Так, заболели 933 женщины, 639 мужчин, 71 девочка от 1 до 17 лет и 53 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. Кроме того, заболевание выявили у 57 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева", - сообщил мэр.

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Он отметил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 421, в Соломенском – 250, в Дарницком районе - 248 случаев.

"Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом!", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 653 человека, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25502) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Вчера на цензоре проскочила информация что какой-то забугорный чиновник в прямом эфире сделал тест на ковид взявши каплю кока-колы,тест оказался положительным.
А у нас выгодно погибших и даже убиенных списывать на ковид и из разворованые деньги из бюджета спишут на их лечение и никто не будет проводить никаких экспертиз что удобно для скрытия преступлений,конечно не за спасибо.
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12.12.2020 12:51
+2
Цікава статистична інформація,захворівших стає менше а померлих стає все більше і більше.А це значить що медицина тут безсила та ще і по вині влади.
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12.12.2020 12:24
+2
Перестали направляти на тустування легкі та середні випадки, щоб Стебанов у кріслі утримався, а Зеля відосіки викладав про "перемогу на ковідом" В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, 1 696 новых случаев заболевания, - Кличко - Цензор.НЕТ 4965
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12.12.2020 12:41
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А от других болезней сколько умерло ?
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12.12.2020 12:19 Ответить
По всей Украине от туберкулеза умирает по 10 человек в день. Полегчало тебе от этого?
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12.12.2020 12:34 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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12.12.2020 12:39 Ответить
самое главное, штрафовать тех, кто проваливает работу на своём направлении - Степанов, Зеленский, Шмыгаль, тот же Кличко борется с коронавирусом, а на гололёде в Киеве руки-ноги ломаются. За что, блин, я плачу коммунальные услуги, деньги ведь немалые
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12.12.2020 13:06 Ответить
Перестали направляти на тустування легкі та середні випадки, щоб Стебанов у кріслі утримався, а Зеля відосіки викладав про "перемогу на ковідом" В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, 1 696 новых случаев заболевания, - Кличко - Цензор.НЕТ 4965
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12.12.2020 12:41 Ответить
Цікава статистична інформація,захворівших стає менше а померлих стає все більше і більше.А це значить що медицина тут безсила та ще і по вині влади.
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12.12.2020 12:24 Ответить
Та не, разгадка проста - представляемые умершие умерли не от коронавируса. Я ужк об этом говорил: количество заболевших легко сфальсифмцировать. Иное дело - умершие, тут контроль пожестче.
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12.12.2020 12:30 Ответить
Вчера на цензоре проскочила информация что какой-то забугорный чиновник в прямом эфире сделал тест на ковид взявши каплю кока-колы,тест оказался положительным.
А у нас выгодно погибших и даже убиенных списывать на ковид и из разворованые деньги из бюджета спишут на их лечение и никто не будет проводить никаких экспертиз что удобно для скрытия преступлений,конечно не за спасибо.
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12.12.2020 12:51 Ответить
В Киеве масштабный пожар на бульваре Шевченко,сообщает Украина 24...горит торговый павильон...
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12.12.2020 12:33 Ответить
Такое впечатление, что Виталий Кличко думает, раз гололёд на три-четыре дня, так и расчищать и посыпать ничего не нужно. Вы ж соли закупили 300000 триста тысяч тонн, где она нафиг делась, Веталь? Песок в Киеве не разбрасывают вообще. Можно как-то оперативнее порядок наводить?
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12.12.2020 13:03 Ответить
Соль крысы сожрали после зерна из госрезерва.
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12.12.2020 13:40 Ответить
А вы знаете как удобно за госбюджет обнаруживать ковид особенно у одиноких с квартирами и забирать их на лечение в клиники где есть возможность давать подписывать любые бумаги включая дарственные и купчие на квартиры.Тем более что одиноких погибших от ковида кремируют и концы в трубу.
Цинично?Согласен.Но после того как врачи продавали онкобольным бесплатные лекарства уже ничему не удивлюсь.
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12.12.2020 13:46 Ответить
 
 