В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, 1 696 новых случаев заболевания, - Кличко
В Киеве за сутки еще у 1696 человек выявили коронавирусную инфекцию, 23 жителя умерли, 859 – выздоровели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Друзья! Еще 1696 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 574 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 90 013", - написал Кличко.
Так, заболели 933 женщины, 639 мужчин, 71 девочка от 1 до 17 лет и 53 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. Кроме того, заболевание выявили у 57 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева", - сообщил мэр.
Он отметил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 421, в Соломенском – 250, в Дарницком районе - 248 случаев.
"Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом!", - подытожил Кличко.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 653 человека, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
А у нас выгодно погибших и даже убиенных списывать на ковид и из разворованые деньги из бюджета спишут на их лечение и никто не будет проводить никаких экспертиз что удобно для скрытия преступлений,конечно не за спасибо.
Цинично?Согласен.Но после того как врачи продавали онкобольным бесплатные лекарства уже ничему не удивлюсь.