Дело экс-беркутовца Хандрыкина - ода безнаказанности и яркий пример применения норм УПК с прямо противоположной целью, - адвокат Закревская

Отказ судьи Днепровского районного суда Киева приобщить протокол допроса экс-беркутовца Хандрыкина по делу об избиении участников Революции Достоинства Михаила Нискогуза и Владислава Цилицкого является ярким примером вывернутых стандартов.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Ода безнаказанности. Знаменитые изысканные пытки харьковских ментов де факто официально легитимизированы. В День прав человека хочу обратить внимание на это дело. Здесь невооруженным глазом наблюдается грубое прямое нарушение государством 3 Конвенции (Запрет пыток). Беркутовцы, агенты государства публично пытают протестующих, задерживают их, фабрикуют против них доказательства, свидетельствующие против них, оставляют бумажные следы, и ... уходят от ответственности. Ведь протокол допроса чувака, который пытал, в деле против его жертвы - становится недопустимым доказательством в деле против мента-палача ... во как! Впечатляет, правда? Вот такая у нас реальная практика применения нормы, которая была специально принята для уменьшения пыток. Здесь и нарушение положительной обязанности государства (обеспечение свободы от пыток). И отрицательной - расследование и привлечение к ответственности виновных", - пишет Закревская.

"Это - пример "эффекта зеркала", или "развернутой доски". Когда нормы УПК, выписанные с целью повышения гарантий соблюдения прав человека при отсутствии единых стандартов доказывания, на практике применяются с прямо противоположной целью. Вся надежда на апелляцию. Иначе так и останемся государством с вывернутыми стандартами", - подытожила она.

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Напомним, 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.

В 2017 году сообщалось, что Андрей Хандрыкин продолжает работать в харьковском управлении Нацполиции несмотря на статус обвиняемого.

Хандрыкин обвиняется в пытках участников Майдана (статья 127 ч. 2 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).

Он является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, где двое участников Майдана были зверски избиты на колоннаде на входе в стадион Лобановского.