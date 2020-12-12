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Дело экс-беркутовца Хандрыкина - ода безнаказанности и яркий пример применения норм УПК с прямо противоположной целью, - адвокат Закревская

Дело экс-беркутовца Хандрыкина - ода безнаказанности и яркий пример применения норм УПК с прямо противоположной целью, - адвокат Закревская

Отказ судьи Днепровского районного суда Киева приобщить протокол допроса экс-беркутовца Хандрыкина по делу об избиении участников Революции Достоинства Михаила Нискогуза и Владислава Цилицкого является ярким примером вывернутых стандартов.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Ода безнаказанности. Знаменитые изысканные пытки харьковских ментов де факто официально легитимизированы. В День прав человека хочу обратить внимание на это дело. Здесь невооруженным глазом наблюдается грубое прямое нарушение государством 3 Конвенции (Запрет пыток). Беркутовцы, агенты государства публично пытают протестующих, задерживают их, фабрикуют против них доказательства, свидетельствующие против них, оставляют бумажные следы, и ... уходят от ответственности. Ведь протокол допроса чувака, который пытал, в деле против его жертвы - становится недопустимым доказательством в деле против мента-палача ... во как! Впечатляет, правда? Вот такая у нас реальная практика применения нормы, которая была специально принята для уменьшения пыток. Здесь и нарушение положительной обязанности государства (обеспечение свободы от пыток). И отрицательной - расследование и привлечение к ответственности виновных", - пишет Закревская.

"Это - пример "эффекта зеркала", или "развернутой доски". Когда нормы УПК, выписанные с целью повышения гарантий соблюдения прав человека при отсутствии единых стандартов доказывания, на практике применяются с прямо противоположной целью. Вся надежда на апелляцию. Иначе так и останемся государством с вывернутыми стандартами", - подытожила она.

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Напомним, 30 августа Днепровский районный суд Киева оправдал Хандрыкина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов евромайдана на колоннаде стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.

В 2017 году сообщалось, что Андрей Хандрыкин продолжает работать в харьковском управлении Нацполиции несмотря на статус обвиняемого.

Хандрыкин обвиняется в пытках участников Майдана (статья 127 ч. 2 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).

Он является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, где двое участников Майдана были зверски избиты на колоннаде на входе в стадион Лобановского.

Автор: 

суд (25091) евромайдан (7835) Закревская Евгения (96) Хандрыкин Андрей (4)


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Топ комментарии
+8
Дело экс-беркутовца Хандрыкина - ода безнаказанности и яркий пример применения норм УПК с прямо противоположной целью, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 305
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12.12.2020 12:45
+6
По факту судьи оправдывают преступников и осуждают патриотов. Они в своем уме.? Теоретически можно найти юридические основания посадить вас лет на 15. Для грамотного человека это не проблема. Не надо вешать нам лапшу про закон , его де факто НЕТ.
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12.12.2020 13:35
+4
А хто якщо виправдали у 2017 і сидить у мусарні, а не на нарах?
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12.12.2020 13:09
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Дело экс-беркутовца Хандрыкина - ода безнаказанности и яркий пример применения норм УПК с прямо противоположной целью, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 305
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12.12.2020 12:45 Ответить
тут эта картина абсолютно не уместна от слова совсем, почему читай ниже
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12.12.2020 13:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/470855
Справа ексберкутівця Хандрикіна - ода безкарності та яскравий приклад застосування норм КПК із прямо протилежною метою, - адвокатка Закревська - Цензор.НЕТ 9629
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12.12.2020 13:05 Ответить
вступай во что? ну вы серьезно что ли??? в паРашу ходють, а не вступают
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12.12.2020 13:25 Ответить
А в КПСС и комсомол вступали и что? ПаРаша это не только отхожее место, при данном написании это казламордия.
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12.12.2020 13:40 Ответить
А казламордия это дерьмо редкое и в него можно именно вступить.Примите к сведению.
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12.12.2020 13:46 Ответить
и как после етого не верить Ломброзо?
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12.12.2020 12:49 Ответить
Зараз мудрий і змучений концом епохі зубожіння нарід заволає в ісступлєніі- во всьом віноват бариґа Порошенко, ко-ко-ко😁
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12.12.2020 12:54 Ответить
А хто якщо виправдали у 2017 і сидить у мусарні, а не на нарах?
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12.12.2020 13:09 Ответить
У тебя что видения, нужно срочно к врачу
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12.12.2020 14:09 Ответить
Ну так беги, коль нужно. Хотя, тебе надо было к нему сходить еще 21.04.2019го.
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12.12.2020 17:16 Ответить
Вот что происходит когда свой народ ненавидишь. Еще и с логикой плохо, видения у тебя а к врачу идти посылаешь меня, больной не замечает своего перевозбужденного состояния
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12.12.2020 17:30 Ответить
Тебя концом эпохи нищеты контузило, что ли? Это что ещьо за диво дивное-"свой народ"? Это тот "народ", который нанял себе богатых слуг, а теперь визжит что его делают вместе со всех сторон все подряд бо барыґамальдивский в апшоры уволок все их серые мозги?
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12.12.2020 18:19 Ответить
Ганьба всій мусарні.авакову.геращенку,(зоряну і шкіряку.) фашисти.
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12.12.2020 13:07 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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12.12.2020 13:10 Ответить
Обывательский нарид привел к власти стадо отбросов общества. Пожинаем плоды их выбора.
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12.12.2020 13:21 Ответить
Другого народа для вас у нас нет, не нравится уезжайте на мальдивы
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12.12.2020 14:10 Ответить
Слава Богу в Украине не одни зетвари и пока это так страна живет.
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12.12.2020 14:26 Ответить
дело в том что закревская абсолютно однобокий юрист. согласно УПК Украины в суде во внимание берутся только те показания которые были озвучены в суде и непосредственно перед судьей. все точка. по этой причине суд и не берет протоколы допроса на стадии досудебного расследования. таков процессуальный закон! это при совковой карательной системе мусора в камере забили до смерти, ты все подписал под пытками, а потом в суд принесли твой протокол с твоей подписью и все доказательство! берия говорил: явка с повинной королева доказательств!!! и закревская хочет вернуть такую практику??? она вообще в своем уме?
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12.12.2020 13:23 Ответить
По факту судьи оправдывают преступников и осуждают патриотов. Они в своем уме.? Теоретически можно найти юридические основания посадить вас лет на 15. Для грамотного человека это не проблема. Не надо вешать нам лапшу про закон , его де факто НЕТ.
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12.12.2020 13:35 Ответить
Могу открыть тайну , что люди занимающиеся законотворчеством всегда оставляют лазейку обойти этот закон. Это делается что бы не загнать себя в прокрустово ложе.
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12.12.2020 13:43 Ответить
Радійте дибіли!
Аби не Порох!
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12.12.2020 13:43 Ответить
У меня, один вопрос. Почему ро не в зоне
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12.12.2020 14:01 Ответить
Просветите кто такое ро ?
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12.12.2020 14:12 Ответить
Я живу в Харькове, и мне стыдно
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12.12.2020 14:03 Ответить
Операцию с кернесом, провел аваков.
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12.12.2020 14:06 Ответить
по заказу опг кремля
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12.12.2020 14:34 Ответить
Шкода, сумно((((((((((
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12.12.2020 14:56 Ответить
Судью с мусором совместно отловить и проширять рашинской вакциной как следует
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12.12.2020 15:57 Ответить
 
 