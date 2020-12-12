По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко
При этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутаты утвердили вывод к законопроекту, которым переносится вступление в силу Закона Украины "Об оборонных закупках" на 6 месяцев.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук ветеран АТО, народный депутат от политической партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.
"Сегодня принял участие в пресс-конференции на тему: "Индекс доброчестности в оборонном управлении: уроки для Украины", организованной Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны (НАКО).
Обсудили результаты Индекса доброчестности в оборонном управлении 2020 (DGI) для 15 стран Центральной и Восточной Европы, среди которых Украина.
Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе.
Казалось бы, что прилагаем большие усилия на преодоление такого позорного явления. В этом году Верховная Рада Украины приняла ЗУ "Об оборонных закупках", направленный на повышение прозрачности в этой сфере.
Однако, делаем шаг вперед и два назад. Сегодня (11 декабря. - Ред.) на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутаты утвердили вывод к законопроекту, которым переносится вступление в силу Закона Украины "Об оборонных закупках" на 6 месяцев. Комитету пришлось рассматривать этот законопроект, потому что Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и другие органы центральной власти не обеспечили приведение вовремя всех необходимых нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.
Если вам не хватает времени, то перестаньте вести войны с журналистами в Facebook, а займитесь лучше работой, чтобы депутатам не пришлось через полгода снова возвращаться к этому вопросу".
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https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/12/7276740/ Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів СУБОТА, 12 ГРУДНЯ 2020, 12:17
я його процитував
може, до нього треба звертатись, ні?
от, до чого мовні патрулі довели: замість добропорядочності тепер доброчесність!------------Ні,це твоє !!))
сміщно!
у зеботів є орган мислення?