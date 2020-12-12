По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко

При этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутаты утвердили вывод к законопроекту, которым переносится вступление в силу Закона Украины "Об оборонных закупках" на 6 месяцев.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук ветеран АТО, народный депутат от политической партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Сегодня принял участие в пресс-конференции на тему: "Индекс доброчестности в оборонном управлении: уроки для Украины", организованной Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны (НАКО).

Обсудили результаты Индекса доброчестности в оборонном управлении 2020 (DGI) для 15 стран Центральной и Восточной Европы, среди которых Украина.

Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе.

Казалось бы, что прилагаем большие усилия на преодоление такого позорного явления. В этом году Верховная Рада Украины приняла ЗУ "Об оборонных закупках", направленный на повышение прозрачности в этой сфере.

Однако, делаем шаг вперед и два назад. Сегодня (11 декабря. - Ред.) на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутаты утвердили вывод к законопроекту, которым переносится вступление в силу Закона Украины "Об оборонных закупках" на 6 месяцев. Комитету пришлось рассматривать этот законопроект, потому что Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и другие органы центральной власти не обеспечили приведение вовремя всех необходимых нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.

Если вам не хватает времени, то перестаньте вести войны с журналистами в Facebook, а займитесь лучше работой, чтобы депутатам не пришлось через полгода снова возвращаться к этому вопросу".