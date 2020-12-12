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По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко

При этом на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутаты утвердили вывод к законопроекту, которым переносится вступление в силу Закона Украины "Об оборонных закупках" на 6 месяцев.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук ветеран АТО, народный депутат от политической партии "Голос" Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Сегодня принял участие в пресс-конференции на тему: "Индекс доброчестности в оборонном управлении: уроки для Украины", организованной Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны (НАКО).

Обсудили результаты Индекса доброчестности в оборонном управлении 2020 (DGI) для 15 стран Центральной и Восточной Европы, среди которых Украина.

Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе.

Казалось бы, что прилагаем большие усилия на преодоление такого позорного явления. В этом году Верховная Рада Украины приняла ЗУ "Об оборонных закупках", направленный на повышение прозрачности в этой сфере.

Однако, делаем шаг вперед и два назад. Сегодня (11 декабря. - Ред.) на заседании Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутаты утвердили вывод к законопроекту, которым переносится вступление в силу Закона Украины "Об оборонных закупках" на 6 месяцев. Комитету пришлось рассматривать этот законопроект, потому что Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и другие органы центральной власти не обеспечили приведение вовремя всех необходимых нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.

Если вам не хватает времени, то перестаньте вести войны с журналистами в Facebook, а займитесь лучше работой, чтобы депутатам не пришлось через полгода снова возвращаться к этому вопросу".

Автор: 

Минобороны (9314) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+12
По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7618
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12.12.2020 12:42
+6
Україна на 100% корумпована країна!!! Зелена пліснява продовжує імітацію антікорупційної боротьби !!)))
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12.12.2020 12:40
+5
чо,непаруцки написано?не заходит?
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12.12.2020 12:53
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Україна на 100% корумпована країна!!! Зелена пліснява продовжує імітацію антікорупційної боротьби !!)))
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12.12.2020 12:40 Ответить
Корупція, це злочин проти держави ,проти її суверенітету та соборності, злочин проти українців , як націі !!)))
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12.12.2020 12:59 Ответить
ТАРан --при смене власти будешь сидеть вместе с зеленым опарышем
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12.12.2020 14:53 Ответить
По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7618
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12.12.2020 12:42 Ответить
В Минобороны уничтожили документы об аннексии Крыма...,а это +
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12.12.2020 12:43 Ответить
А куда пропала Бубочка? Мотается по Европе и клянчит деньги, готовый принять без ограничений с любой стороны?
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12.12.2020 12:44 Ответить
В простраціі,поміж сосен корабельних блукає !!))
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12.12.2020 12:53 Ответить
Кто же это чмо пустит в Европу?
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12.12.2020 13:38 Ответить
У Бубочки свої пріоритети
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/12/7276740/ Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів СУБОТА, 12 ГРУДНЯ 2020, 12:17
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12.12.2020 14:06 Ответить
Юлька все вкрала
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12.12.2020 12:44 Ответить
Та ні ,це Порох вкрав ,а щоб не ділитись брата вбив і в землю закопав ,а бабло зарив в Панамі !!)))
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12.12.2020 12:47 Ответить
Та є такий собі кіпрський бізнесмен О.Тимошенко !!!))))
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12.12.2020 13:04 Ответить
Ну так не дарма вона на Миротворець загриміла.
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12.12.2020 12:51 Ответить
Може пан нагадає - за що?
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12.12.2020 13:00 Ответить
Тебе в гуглі забанили малорос? Заодно і за Лазаренка почитай, це ж бувший бос твоєї бахіні
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12.12.2020 13:02 Ответить
Були часи "допетровские ,потом Петровские ,а в СССР днепропетровские" ,які потім успадкувала Україна !!!))
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12.12.2020 13:10 Ответить
Не переймайся. За її боргами Яценюк з Гройсманом розрахувались. А хто розраховуватиметься за притягнутих ТОБОЮ до влади Гончарука й Шмигаля?
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12.12.2020 12:59 Ответить
По Индексу доброчестности, наверное ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ? - в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе... Возможно 4.1 балла ?
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12.12.2020 12:45 Ответить
от, до чого мовні патрулі довели: замість добропорядочності тепер доброчесність!
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12.12.2020 12:52 Ответить
Добропорядність !!)))
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12.12.2020 12:55 Ответить
це до чого?
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12.12.2020 12:58 Ответить
добропорядочності(невідома мова)-добропорядність(укр.) !!)))
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12.12.2020 13:05 Ответить
так це він, лаптєногий, сказав
я його процитував
може, до нього треба звертатись, ні?
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12.12.2020 13:13 Ответить
За Індексом доброчесності в оборонному управлінні Україна отримала 41 бал зі 100 й оцінку D, що означає високий ризик корупції в оборонному секторі, - нардеп "Голосу" Костенко - Цензор.НЕТ 4740 https://censor.net/ru/user/217254
от, до чого мовні патрулі довели: замість добропорядочності тепер доброчесність!------------Ні,це твоє !!))
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12.12.2020 13:17 Ответить
чо,непаруцки написано?не заходит?
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12.12.2020 12:53 Ответить
а ми думали, що прийшли новиє чєсниє ліца...
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12.12.2020 12:51 Ответить
видимо хреново думали)))
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12.12.2020 13:06 Ответить
авторський цех кварталу-95?
сміщно!
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12.12.2020 13:11 Ответить
Не тим місцем думали !!))
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12.12.2020 13:12 Ответить
а можете показати, яким треба?
у зеботів є орган мислення?
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12.12.2020 13:15 Ответить
Вони ім переважно на фортеп"яні грают,саме тою головою вони і мислят !!))
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12.12.2020 13:19 Ответить
зеботам думати взагалі нема потрібу - не іхне це.
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12.12.2020 13:22 Ответить
По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7230
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12.12.2020 12:59 Ответить
По Индексу доброчестности в оборонном управлении Украина получила 41 балл из 100 и оценку D, что означает высокий риск коррупции в оборонном секторе, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 2946 І це під час війни коли за корупцію і зраду повинен бути розстріл.
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12.12.2020 13:14 Ответить
вчасно видмудоханая миша, вважеться вихованою...
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12.12.2020 13:25 Ответить
Такої корупції,як в Україні,ніде більше в Європі немає.
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12.12.2020 13:35 Ответить
 
 