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Ликвидирован пожар в кафе возле станции метро "Университет" в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

Ликвидирован пожар в кафе возле станции метро

12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших государственных пожарно-спасательных частей. Как оказалось, произошло возгорание на площади 40 кв.м в 1-этажном заведении общественного питания, находящегося в пристройке к гостинице. 

По данным спасателей, в 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован. На месте пожара было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Ликвидирован пожар в кафе возле станции метро Университет в Киеве, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар в кафе возле станции метро Университет в Киеве, - ГСЧС 02

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Автор: 

Киев (25502) Метрополитен (1014) пожар (5938) ГСЧС (4960)


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Скоро всі ресторани палати будуть, оренда захмарна, а кліентів нуль. Страховка єдиний вихід спасти гроші, ніякі 8000 грн. не спасуть.
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12.12.2020 13:02 Ответить
Не було б шкода, щоб взагалі згоріла без сліда вся ця ''архітектура''.
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12.12.2020 13:19 Ответить
Там уже не первый пожар за последние три года...
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12.12.2020 13:41 Ответить
Облицювання пластиком - от і пожежа. Інспекторів пожохорони треба саджати кожного першого...
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12.12.2020 15:17 Ответить
 
 