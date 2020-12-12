Ликвидирован пожар в кафе возле станции метро "Университет" в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших государственных пожарно-спасательных частей. Как оказалось, произошло возгорание на площади 40 кв.м в 1-этажном заведении общественного питания, находящегося в пристройке к гостинице.

По данным спасателей, в 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован. На месте пожара было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, и 32 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.





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