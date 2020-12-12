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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа"

Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Сухопутных войск Украины, поблагодарив за храбрость, которую защитники демонстрируют каждый день.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление президента опубликовано на сайте главы государства.

"Каждый день нашей спокойной жизни в тылу завоевали для нас наши военные, которые стали непреодолимым препятствием для российской агрессии. Так, даже в XXI веке на мировой карте все еще остаются страны, которые считают территориальные экспансии важной составляющей своего "успеха". А первыми, кто доказывает стране-агрессору ошибочность подобных мыслей, являются именно наши национальные Сухопутные войска. И доказывают они, кстати, успешно, доходчиво, профессионально", - говорится в поздравлении Зеленского.

Президент отметил, что праздники армии - это праздники всего народа, как и должно быть в современных успешных странах.

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"Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем Сухопутных войск. Украина, вне всяких сомнений, всегда будет благодарна вам за храбрость, которую вы демонстрируете ежедневно. Защищать государственную независимость, право народа быть хозяином на своей земле, самостоятельно выбирать направления своего развития - это почетное задание, которое вы выполняете добросовестно и успешно. Ваш опыт позволяет вам быть среди лидеров военного дела в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина никогда не забудет героев, которые отдали свои жизни, останавливая врага и обеспечивая спасение государства.

"Память о наших защитниках - это тот нравственный ориентир, который не позволит нам сойти с пути независимости при любых обстоятельствах. Вместе со всеми украинцами уверены, что воины Сухопутных войск и в дальнейшем надежно будут стоять на страже нашей свободы как народа. Спасибо за службу! Слава Украине! С профессиональным праздником вас!", - подытожил президент.

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Также поздравил военнослужащих и командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев

"Уважаемые боевые друзья, ветераны военной службы!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины!

Вам определена ведущая роль по обеспечению обороноспособности, защиты государственного суверенитета, целостности и неприкосновенности Украины.

Вы это успешно выполнили во время участия в антитеррористической операции и продолжаете демонстрировать в ходе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время участия в многонациональных учениях на территории Украины и за рубежом, в международных операциях по соблюдению мира и безопасности.

Вы олицетворяете собой образ настоящего украинского воина - несокрушимого, мужественного и верного присяге патриота.

Сухопутные войска - являются главной составляющей в системе сдерживаний и отпора российской вооруженной агрессии.

Вечная память и слава мужественным героям, которые отдали жизнь на поле боя с наемниками кремля!

В этот праздничный день выражаю Вам искреннюю благодарность за преданность выбранной профессии, народу и Родине. Желаю Вам крепкого здоровья, высокого боевого духа, а также семейного уюта и согласия.

Пусть семейное счастье, теплота и человеческое уважение согревают Ваши сердца.

Слава Украине!

Вместе победим!"

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) поздравление (1057) ВСУ (6577)


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Топ комментарии
+28
А яким боком цей російськомовний карлик неслов'янської зовнішньості до української армії?
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12.12.2020 13:06
+27
З Святом причетних!

Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 2834
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12.12.2020 13:09
+25
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 8581
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12.12.2020 13:07
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Правила форума Совет форумчан
А яким боком цей російськомовний карлик неслов'янської зовнішньості до української армії?
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12.12.2020 13:06 Ответить
Он разработал и четыре раза осуществил маневр уклонения от военкома.
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12.12.2020 13:07 Ответить
Мені цікаво як саме він ще у 18 від армії відкосив.

Чи може він не косив і дійсно хворий?
А якщо дійсно хворий то чи може він виконувати президентські обов'язки?
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12.12.2020 13:09 Ответить
В Ізраїлі чоловіку, що відкосив від армії, в політиці жодних шансів на успіх немає. Жаль, що у нас не так.
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12.12.2020 13:15 Ответить
Кто имеет право на получение израильского гражданства?
Для этого нужны еврейские корни.
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев.

Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.

Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
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12.12.2020 14:16 Ответить
...сподіваємось...
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 2311
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12.12.2020 13:35 Ответить
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 8581
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12.12.2020 13:07 Ответить
З Святом причетних!

Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 2834
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12.12.2020 13:09 Ответить
+
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12.12.2020 13:10 Ответить
14.08.2014-15.10.2015
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12.12.2020 13:17 Ответить
23.05 2014- 12.04.2019
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12.12.2020 13:19 Ответить
21.03. 2014.-19 .03.2015
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12.12.2020 13:23 Ответить
Дякую всім причетним!
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12.12.2020 14:08 Ответить
👍😎
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12.12.2020 13:25 Ответить
Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, которые изменили мир". - Зеленский в ООН. /Это вряд ли. Но то что Зеленский единственный в мире главнокомандующий-четыреждыуклонист , назвавший страну порноактрисой, это факт.
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12.12.2020 13:11 Ответить
Цинічна...людина,що живе брехнею,живиться брехнею,та існує,завдяки ліцемірству та брехні...
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12.12.2020 13:13 Ответить
Правильно сказал "найвеличніший", что это праздник Армии и Украинского Народа, к которым эта никчема никаким боком не касается! С праздником, Защитники, - те, кто на передовой, кто в тылу и кто в резерве!!! БУДЬТЕ ЖИВЫ И ЗДОРОВЫ!
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12.12.2020 13:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Qel4bcSMm9s Зеленський, це клоунська версія Януковича.
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12.12.2020 13:18 Ответить
Сьогодні зайшов у супермаркет, солодощі, рошеновські окремо і висить табличка ;Бойкот Рошен!;.
****. Я солодкого не дуже, та й з грошима, спасибі Зеленському, зараз сутужно.
Але я так ;пробойкотував; Рошен що і гроші на пальне витратив.
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12.12.2020 13:19 Ответить
🙂
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12.12.2020 14:50 Ответить
Поздравление Президента Украины а не вот этого...

Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!

Ви - надійна опора нашої незалежності. Символом впевненості в наших силах, взірець стійкості, честі та гідності.

Вічна пам'ять всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за незалежну Україну.

Честь і слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!

Вітаю легендарну https://www.facebook.com/95BRIGADE/?__cft__[0]=AZVmrkHoDqciylI-YqG_jPRY_l3du3wtUTc0IcMfbKUW2Xo2Jig1MCFHiSs93cppvkFYr4ViZQBBbfh1xbR271yyOKyj_mKwjdOMlqq7j-6rB9x2kyEtOZzHpkYScUfqlF2Z_JR2iKWJU2PCpkQfD3SKVdDN196c2qtYB8CaDl3Oz1IxTmUk7a18vFD89Xvxisw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/95BRIGADE/?__cft__[0]=AZVmrkHoDqciylI-YqG_jPRY_l3du3wtUTc0IcMfbKUW2Xo2Jig1MCFHiSs93cppvkFYr4ViZQBBbfh1xbR271yyOKyj_mKwjdOMlqq7j-6rB9x2kyEtOZzHpkYScUfqlF2Z_JR2iKWJU2PCpkQfD3SKVdDN196c2qtYB8CaDl3Oz1IxTmUk7a18vFD89Xvxisw&__tn__=kK-R 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України
з 28-річницею створення.

Немає жодної сторінки в ******** історії ЗСУ, де б не йшлося про десантників та їхні подвиги. Вони прославилися в боях з російським агресором за гору Карачун та Савур-могилу, в обороні Донецького аеропорту. Героїчно боролися за звільнення та утримання стратегічно важливих об'єктів і населених пунктів: Слов'янська, Лисичанська, Краматорська, Рубіжного, Сєверодонецька, Бахмута та багатьох інших.

Безпрецедентним є серпневий рейд 2014 року 95-ї бригади тилами російсько-терористичних військ. Наші хлопці завдали тяжких втрат агресору та сплутали його плани.

Зі святом, житомирські «єноти»! Дякую за захист української землі!
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12.12.2020 13:21 Ответить
У Бубочки другие приоритеты
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/12/7276740/ Зеленський привітав домовленість з "другом Трюдо" і чекає кіношедеврів СУБОТА, 12 ГРУДНЯ 2020, 12:17
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12.12.2020 13:22 Ответить
Для солдата праздник- как для лошади свадьба:голова в цветах, а жопа в мыле
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12.12.2020 13:25 Ответить
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 5351
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12.12.2020 13:29 Ответить
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа" - Цензор.НЕТ 7318
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12.12.2020 13:30 Ответить
Четырежды откосивший от службы убийца сержанта Журавля поздравляет сухопутные войска - звучит как издевательство над ВСУ
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12.12.2020 13:59 Ответить
Срамота!
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12.12.2020 17:44 Ответить
Вышлите ему пятую. Тогда и послушаем, что он скажет.
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12.12.2020 14:01 Ответить
Уколись наконец так называемой вакциной и не пудри больше людям мозги потому что после укола не смжешь
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12.12.2020 14:03 Ответить
зебуба пишов у сраку !!!
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12.12.2020 14:05 Ответить
У відставку і в Ростов.
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12.12.2020 14:50 Ответить
Людина, яка прилюдно зневажає армію, яка замість параду з військом проводить парад "ушльопків", яка забороняє військовим захищатись, яка заглядає в очі окупантам розповідає нам про повагу до війська.... Зелене ліцемірство не має меж!!!
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12.12.2020 14:18 Ответить
Що ? Зеля навіть відос не записав
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12.12.2020 14:24 Ответить
мабуть воно вже і на це не здатне
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12.12.2020 14:49 Ответить
Да иди в задницу, поздравитель.
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12.12.2020 15:03 Ответить
Тут Зєліка чекали на відкриття,та не судилося...
Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 4612

Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 1114

Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 1284
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12.12.2020 15:08 Ответить
...как хорошо, что не придется уже видеть эту порнографию
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12.12.2020 17:50 Ответить
Насолоджуються мистецтвом, природою, смачною кавою, здобутою свободою пишаються
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12.12.2020 15:13 Ответить
Ничего не смогли подобрать и сперли мотив у США?
Совсем воображения нет у людей, как и желания работать!

Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 5949

Поднятие флага над Иводзимой, 23 февраля 1945 год...
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12.12.2020 15:17 Ответить
Причому вкрали сюжет вже при Зєліку,минулого року.Це ж якийсь пацюк кабінетний гроші за це отримує...
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12.12.2020 16:01 Ответить
**** зелебенська паради армійські повідміняв і замінив їх гидотними сердючками і всяким прпарашним лайном, а ще гавкає про народ і українську армію!!!
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12.12.2020 16:57 Ответить
**** зелебенська паради армійські повідміняв і замінив їх гидотними сердючками і всяким прпарашним лайном, а ще гавкає про народ і українську армію!!!
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12.12.2020 16:59 Ответить
Це не твоє свято,Чмо...
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12.12.2020 19:24 Ответить
Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ України: "Свята армії - це свята всього народу" - Цензор.НЕТ 6948
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12.12.2020 21:25 Ответить
 
 