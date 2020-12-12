Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины: "Праздники армии - это праздники всего народа"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Сухопутных войск Украины, поблагодарив за храбрость, которую защитники демонстрируют каждый день.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление президента опубликовано на сайте главы государства.

"Каждый день нашей спокойной жизни в тылу завоевали для нас наши военные, которые стали непреодолимым препятствием для российской агрессии. Так, даже в XXI веке на мировой карте все еще остаются страны, которые считают территориальные экспансии важной составляющей своего "успеха". А первыми, кто доказывает стране-агрессору ошибочность подобных мыслей, являются именно наши национальные Сухопутные войска. И доказывают они, кстати, успешно, доходчиво, профессионально", - говорится в поздравлении Зеленского.

Президент отметил, что праздники армии - это праздники всего народа, как и должно быть в современных успешных странах.

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"Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем Сухопутных войск. Украина, вне всяких сомнений, всегда будет благодарна вам за храбрость, которую вы демонстрируете ежедневно. Защищать государственную независимость, право народа быть хозяином на своей земле, самостоятельно выбирать направления своего развития - это почетное задание, которое вы выполняете добросовестно и успешно. Ваш опыт позволяет вам быть среди лидеров военного дела в Европе", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина никогда не забудет героев, которые отдали свои жизни, останавливая врага и обеспечивая спасение государства.

"Память о наших защитниках - это тот нравственный ориентир, который не позволит нам сойти с пути независимости при любых обстоятельствах. Вместе со всеми украинцами уверены, что воины Сухопутных войск и в дальнейшем надежно будут стоять на страже нашей свободы как народа. Спасибо за службу! Слава Украине! С профессиональным праздником вас!", - подытожил президент.

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Также поздравил военнослужащих и командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев

"Уважаемые боевые друзья, ветераны военной службы!

Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины!

Вам определена ведущая роль по обеспечению обороноспособности, защиты государственного суверенитета, целостности и неприкосновенности Украины.

Вы это успешно выполнили во время участия в антитеррористической операции и продолжаете демонстрировать в ходе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время участия в многонациональных учениях на территории Украины и за рубежом, в международных операциях по соблюдению мира и безопасности.

Вы олицетворяете собой образ настоящего украинского воина - несокрушимого, мужественного и верного присяге патриота.

Сухопутные войска - являются главной составляющей в системе сдерживаний и отпора российской вооруженной агрессии.

Вечная память и слава мужественным героям, которые отдали жизнь на поле боя с наемниками кремля!

В этот праздничный день выражаю Вам искреннюю благодарность за преданность выбранной профессии, народу и Родине. Желаю Вам крепкого здоровья, высокого боевого духа, а также семейного уюта и согласия.

Пусть семейное счастье, теплота и человеческое уважение согревают Ваши сердца.

Слава Украине!

Вместе победим!"

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