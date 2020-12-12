Обращений относительно проверки на COVID-19 стало меньше. Минздрав изменил подход к тестированию, - Степанов

В Украине зафиксировано снижение количества обращений со стороны граждан для проведения тестирований на коронавирус.

В связи с этим Министерство здравоохранения изменило подход к тестированиям на COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас лаборатории Минздрава не заполнены на 100%.

"У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом", - заявил Степанов.

Он добавил, что сейчас в Украине будут проводить бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам, которые имеют признаки респираторных заболеваний.

Читайте также: Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января