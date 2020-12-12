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Новости Коронавирус и карантин
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Обращений относительно проверки на COVID-19 стало меньше. Минздрав изменил подход к тестированию, - Степанов

Обращений относительно проверки на COVID-19 стало меньше. Минздрав изменил подход к тестированию, - Степанов

В Украине зафиксировано снижение количества обращений со стороны граждан для проведения тестирований на коронавирус.

В связи с этим Министерство здравоохранения изменило подход к тестированиям на COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас лаборатории Минздрава не заполнены на 100%.

"У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом", - заявил Степанов.

Он добавил, что сейчас в Украине будут проводить бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам, которые имеют признаки респираторных заболеваний.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
І в результаті зменшилася кількість виявлених хворих і зросла кількість померлих.
Нічого. Головне щоб ;Квартал-95; провів свої корпоративи.
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12.12.2020 13:16
+8
Обращений относительно проверки на COVID-19 стало меньше. Минздрав изменил подход к тестированию, - Степанов - Цензор.НЕТ 7172
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12.12.2020 13:14
+7
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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12.12.2020 13:22
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Обращений относительно проверки на COVID-19 стало меньше. Минздрав изменил подход к тестированию, - Степанов - Цензор.НЕТ 7172
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12.12.2020 13:14 Ответить
Браво
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12.12.2020 13:19 Ответить
Миллиардер https://www.gazeta.ru/tags/person/ilon_mask.shtml Илон Маск в своем Twitter-аккаунте выступил с резкой критикой современных тестов на коронавирус, назвав их «ерундой».
«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два - положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]», - пишет Маск.
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12.12.2020 13:58 Ответить
это шо в Австрии депутат публично с трибуны протестировал кока-колу и тест положительный. Шарлатаны ковидные хотят разорить бедные страны с помощью их продажных правительств и скупить активы на распродаже.
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12.12.2020 15:13 Ответить
І в результаті зменшилася кількість виявлених хворих і зросла кількість померлих.
Нічого. Головне щоб ;Квартал-95; провів свої корпоративи.
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12.12.2020 13:16 Ответить
Пгавильной доггой идете, тавагищи!
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12.12.2020 13:21 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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12.12.2020 13:22 Ответить
Від таких постів тільки сміх, дякую за піднятий настрій. Ми живемо в україні і тут те що ви пропотуєте неможливо (особливо про канали і транспорт).
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12.12.2020 13:42 Ответить
З такими заходами рейтинг Зеленського буде становити 0,73%, а для нього це страшніше війни на Донбасі.
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12.12.2020 13:50 Ответить
"Да ты не уймешся ?" Ну и купи больше маршруток , больше элеткричек , слабо ?
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12.12.2020 15:11 Ответить
По пунктах 1-5 згоден
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12.12.2020 16:14 Ответить
В спам на фіг.
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12.12.2020 13:30 Ответить
Люди зрозуміли, що на тестах заробляють гроші, тести робляться на воді, а результати пишуться на обум.
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12.12.2020 13:32 Ответить
Ботоферма рептилоїдов підтягнулась. В спам, рашик
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12.12.2020 13:36 Ответить
Ти сам *********** троль.
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12.12.2020 13:47 Ответить
Біля керма галузі Охорони Здоров"я - злочинці. Починаючи від фельдшера у ВР юдея Радуцького до кацапа в Мінздраві Степанова і повної бездарі при епідемслужбі доморощеного Ляшка.
Показники захворюваності просто "підмазуються" під політичні потреби верхівки. Прийде час, коли їх будуть судити. Жаль, що не всі доживуть...
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12.12.2020 13:35 Ответить
Не будуть судити нікого з верхівки, у нас навіть яника скоро виправдають.
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12.12.2020 13:45 Ответить
Ну да.. Все болеют.. У меня в школе почти все переболели ковид... Зато у степашка все под контролем.. Мне на пцр давала зав. После похода к ней в кабинет ...ди на работу хожу с остатками пневмонии.. Это охренеть можно.. Остатки пневмонии.. И пью кучу таблеток...
У этих тварей остатки серого вещества.. Или мусора.. Им плевать сколько от чего умрет... Напишут вам бред от радикулита.. Или инфаркта левой ноги или правой..
Я так кашляю что вы не представляете.. Остатки пневмонии наверно откашливаю... Что я хочу?? Ну да не здоЗла по их вине.. РРадоваться должна.. Уроды...
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12.12.2020 13:41 Ответить
Розкажіть це Меркаві. Там, вище.
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12.12.2020 13:43 Ответить
По країні пандемія, хворіють цілі міста і села, скільки до весни помре як кажуть "цыплят по осени считают".
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12.12.2020 13:44 Ответить
В мене всі знайомі хворіють. В школу дитину не пускаємо - там діти заражають один-одного, а потім заражають родини. Зелені почали статистікою, але кількість померлих росте. Незабаром, скажуть писати діагнози інші.
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12.12.2020 13:53 Ответить
не смеши мои тапки, степашка...сам себе противоречишь!!!
больницы заполнены на 60%... хотя забиты все коридоры
кислорода хватает... хотя врачи особенно районных больничек просят поделиться не нужными кислородными баллонами (ибо скоро свята и не плохо бы сделать запасик)
ковидный фонд не вычерпали и половины.... хотя больницы задыхаются из-за нехватки средств на самое необходимое (без учета зарплат и премий)
лаборатории Минздрава не заполнены работой...хотя результаты ждут от 3 до 10 дней...
люди, не обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей... потому что мобильных бригад сколько? и сколько у них тестов? и как надо посинеть чтоб приехали....дешевле даже больному попереться к комерсам и за от 750 до бесконечности сделать тест там (через день ответ на вайбер)

не зли народ, степашка ! выборы закончились и пафос не уместен...
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12.12.2020 13:54 Ответить
всех моих тамошних давних знакомых повыганяли через 2 недели с больничного вне зависимости, был у них первый тест или нет. а о втором им даже и заикаться не позволили.
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12.12.2020 13:58 Ответить
А теперь ажиотаж спал. Ну-ну, пусть стоят с температурой на морозе в очередях на тесты и в транспорте до поликлиник катаются - так даже лучше.
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12.12.2020 14:03 Ответить
)) через полчаса у нас термин на тест в рамках всеобщего тестирования. буду посмотреть )
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12.12.2020 14:37 Ответить
а смысл тестироваться? пить побольше воды и витаминками её закусывать можно, как с тестом, так и без теста. больничный на пару недель по любому дадуть и потом под зад коленом )))
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12.12.2020 13:56 Ответить
В тому що якщо тест плюс то лікування бесплатне а якщо мінус то платне...
Це про випадки коли вітамінками не проходить
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12.12.2020 14:06 Ответить
сказали, шо платили всі, й коли до запалення легень доходило, але в больничку не схотіли забирать. сказали, купіть й пропийте тиждень антибіотики, сидіть дома й не рипайтесь. ну самі настирливі таки да, добились й вимучились до безплатного теста. не довіряти сказанному старими знайомими не має причини. од всих хто переболів одинакова інфа.
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12.12.2020 14:24 Ответить
Если тесты реагируют даже на кока-колу то "пандемии" конца не будет.
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12.12.2020 14:03 Ответить
Меркава деБил достал своими Монголами.. У которых социальная дистанция 100км
Кстати а вы знаете что власти монголов делают с теми кто жрет сусликов(природный очаг чумы) а ничего.. Они окружают это поселение и все.. Пока дебилы на вымрут от чумы.. И все. Хорошо прекрасная маркиза..
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12.12.2020 14:15 Ответить
Шо, ще більше ускладнили тестування?
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12.12.2020 15:09 Ответить
Вислухав монолог степаниди на каналі 24. Враження перше: зрив на фальцет. Питання: ознака чого?!! Враження друге: йому це все обридло. Питання: а воно йому на ф...г потрібно? Враження третє: здається, що ухопив бога за бороду. Питання: вони ж таки, всі з цим діагнозом? Відповідь на всі 3: Пора гнати ср...ною мітлою це колдо...
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12.12.2020 22:11 Ответить
 
 