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Обращений относительно проверки на COVID-19 стало меньше. Минздрав изменил подход к тестированию, - Степанов
В Украине зафиксировано снижение количества обращений со стороны граждан для проведения тестирований на коронавирус.
В связи с этим Министерство здравоохранения изменило подход к тестированиям на COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сейчас лаборатории Минздрава не заполнены на 100%.
"У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом", - заявил Степанов.
Он добавил, что сейчас в Украине будут проводить бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам, которые имеют признаки респираторных заболеваний.
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«Происходит какая-то ерунда. Я сегодня сдал четыре теста на COVID-19. Два из них показали отрицательный результат, а еще два - положительный. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на выявление антигена от BD [компания Becton Dickinson]», - пишет Маск.
Нічого. Головне щоб ;Квартал-95; провів свої корпоративи.
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатзри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Показники захворюваності просто "підмазуються" під політичні потреби верхівки. Прийде час, коли їх будуть судити. Жаль, що не всі доживуть...
У этих тварей остатки серого вещества.. Или мусора.. Им плевать сколько от чего умрет... Напишут вам бред от радикулита.. Или инфаркта левой ноги или правой..
Я так кашляю что вы не представляете.. Остатки пневмонии наверно откашливаю... Что я хочу?? Ну да не здоЗла по их вине.. РРадоваться должна.. Уроды...
больницы заполнены на 60%... хотя забиты все коридоры
кислорода хватает... хотя врачи особенно районных больничек просят поделиться не нужными кислородными баллонами (ибо скоро свята и не плохо бы сделать запасик)
ковидный фонд не вычерпали и половины.... хотя больницы задыхаются из-за нехватки средств на самое необходимое (без учета зарплат и премий)
лаборатории Минздрава не заполнены работой...хотя результаты ждут от 3 до 10 дней...
люди, не обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей... потому что мобильных бригад сколько? и сколько у них тестов? и как надо посинеть чтоб приехали....дешевле даже больному попереться к комерсам и за от 750 до бесконечности сделать тест там (через день ответ на вайбер)
не зли народ, степашка ! выборы закончились и пафос не уместен...
Це про випадки коли вітамінками не проходить
Кстати а вы знаете что власти монголов делают с теми кто жрет сусликов(природный очаг чумы) а ничего.. Они окружают это поселение и все.. Пока дебилы на вымрут от чумы.. И все. Хорошо прекрасная маркиза..