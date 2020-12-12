COVAX официально одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ
Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки", - отмечает Ляшко.
Кроме этого он подчеркнул, что МОЗ будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов Цельсия).
"Ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. И это реально беспрецедентный факт! Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней. Но теперь международное сообщество должно установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин. Доступ к COVID-вакцины через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина полноценный член этой команды", - добавил Ляшко.
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Если будет Добро -- со второго января начнётся её поставка и распределение по пунктам вакцинирования.
С девятого января, начинается массовая вакцинация населения... -- бесплатная!
...это я не про Зелю с Ляшком, если шо...
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1337737059440717825 1 ч
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. (...) эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня.