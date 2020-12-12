COVAX официально одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций также. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 ... + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки", - отмечает Ляшко.

Кроме этого он подчеркнул, что МОЗ будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60 / -80 градусов Цельсия).

"Ни одна вакцина в мире не разрабатывалась так быстро, как вакцина от COVID-19. И это реально беспрецедентный факт! Это дает надежду на дальнейшие научные изобретения в профилактике инфекционных болезней. Но теперь международное сообщество должно установить новый стандарт доступа и справедливого распределения этих вакцин. Доступ к COVID-вакцины через COVAX определяет будущее глобальной системы здравоохранения. Украина полноценный член этой команды", - добавил Ляшко.

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