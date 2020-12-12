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Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник

Коломойский через своих

Бизнесмен Игорь Коломойский постоянно усиливает влияние и свое присутствие в Верховной Раде Украины благодаря подконтрольным ему депутатам.

Кроме этого Коломойский через подконтрольных ему народных депутатов влияет на расследование "дела ПриватБанка", пытаясь дискредитировать директора и Бюро. Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью телеканалу "UA: Перший", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они (олигархи. - Ред.) не просто влияют, они, к сожалению, фактически управляют отдельными сегментами парламента... Тот же Дубинский... Есть у нас два дела. Одно - это ПриватБанк. Это дело очень сложное, но мы двигаемся по нему достаточно продуктивно. И, конечно, определенный олигарх... господин Коломойский, к сожалению, постоянно усиливает влияние и свое присутствие в парламенте из-за этого, посредством своих "рупоров". И конечно, они, как только мы приближаемся (к результатам по расследованию дела ПриватБанка - ИФ) начинают активизацию. Недавно было заседание антикоррупционного комитета, какие-то дела по мне слушались, это инициировали снова же эти же депутаты", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о влиянии олигархов на различные политсилы в парламенте в контексте намерения уволить директора НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому

Напомним, Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций "Приватбанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "Приватбанка" и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, "Приватбанк", а также хранители "Укрэксимбанк" и "Солид Днипро".

Автор: 

НАБУ (4221) Коломойский Игорь (1791) Сытник (958) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+20
Чому українська влада не працює в кооперації з американцями для розслідування злочинів цього міжнародного злочинця!? Його місце за ґратами!
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12.12.2020 14:08
+20
73% мудрого наріду не вважають Ігорь Валєріча злочинцем і довірили його муклі посаду президента.
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12.12.2020 14:12
+19
Мальчики из подворотни строят дворцы , обдирая украинцев, А ПРОСТАЯ КОРОЛЕВА ЕЗДИТ В ОБЩЕМ ПОЕЗДЕ
Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 2331
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12.12.2020 14:18
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Тивсьоврьошь!! Руки геть від Бені!!Беня.....він хороший !!)))
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12.12.2020 14:08 Ответить
Тебя бы вместе с твоим беней за жопу и на нары...
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12.12.2020 17:01 Ответить
Чому українська влада не працює в кооперації з американцями для розслідування злочинів цього міжнародного злочинця!? Його місце за ґратами!
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12.12.2020 14:08 Ответить
73% мудрого наріду не вважають Ігорь Валєріча злочинцем і довірили його муклі посаду президента.
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12.12.2020 14:12 Ответить
ну відповід жеж очевидна - тому що не всім у верхівках української...умовно української влади вигідна та співпраця (або у самих рильце в пушку, або годуються безпосередньо за рук коломойші.. або і те і друге разом взяте)
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12.12.2020 14:12 Ответить
Ви уявляєте, як це щоб зєлєнський здав свого шефа?
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12.12.2020 14:13 Ответить
В Україні безліч кандидатів на нари!!! Але за 100% корумпованою судочиною системою України -нари ,це лише недосяжна мрія!!!)))
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12.12.2020 14:15 Ответить
ДУБинский -онально-говорящая жопа кучерявого иудея
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12.12.2020 14:50 Ответить
Ситник весьма дипломатичен, когда обвиняет бениных депутатов. На самом деле виноватых нужно искать в самых верхах, которые попустительствуют бениным депутатам
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12.12.2020 14:10 Ответить
Проблема у сытника только в наезде на сытника. И "давит" его в основном ОП но єтого он почему-то "не видит". Видимо в надежде сторговаться.
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12.12.2020 14:16 Ответить
А Это Законно?
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12.12.2020 14:10 Ответить
ОЛИГАРХИ
Кто-то видел фото интерьеров из дворцов ?

А вот видео из козломорлской республики , которую местные олигархические семьи поделили между собой , ШОТО НАПОМИНАЕТ ОЛИГАРХОВ В УКРАИНЕ

https://youtu.be/LWdAfYKJSKA « Бентли , убийства и прочее»
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12.12.2020 14:12 Ответить
Так живут в бедной Украины владельцы тепла и света
Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 2515
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12.12.2020 14:14 Ответить
Мальчики из подворотни строят дворцы , обдирая украинцев, А ПРОСТАЯ КОРОЛЕВА ЕЗДИТ В ОБЩЕМ ПОЕЗДЕ
Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 2331
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12.12.2020 14:18 Ответить
Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 6028
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12.12.2020 14:19 Ответить
https://censor.net/ua/user/357550 Так живуть і багато інших.Не тільки тепла і світла.
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12.12.2020 14:49 Ответить
Вы решили защитить олигархов в их дворцах ? Ну, ну 😀😀😀
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12.12.2020 18:18 Ответить
Даже солнечных панелей нет и зелёного с розовым мрамора. Позорище.
Трава на лужайках погорела. Даже клумбы нет. У меня во дворе и то более ухожено.
Там в глубине машины припаркованы под небом. В частных домах паркинг должен быть сверху закрыт. Именно на покрытии паркинга и располагают солнечные панели.
Богатые имеют много претензий, а элегантности у них нет. И нет понятия о техническом прогрессе.
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12.12.2020 14:55 Ответить
больниє люді... живут как в голлівудє (позастромлювалися у псевдоісторичні декорації)
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12.12.2020 18:47 Ответить
арбітр ізящєства по-постсовєцкі

Коломойський через своїх "рупорів" тисне на НАБУ в справі "ПриватБанку", - Ситник - Цензор.НЕТ 810
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12.12.2020 18:57 Ответить
А кто это ?
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12.12.2020 19:06 Ответить
Даже жалко мужика. Одели во всё белое , узкое и усадили на пластику. С этого мётрвого помещения хочется вырваться на свежий воздух.
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12.12.2020 20:23 Ответить
беня і мертвечук - ці перші, які намагаються провести дострокові вибори, розраховують досягнути мети в реалізації своїх інтересів.
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12.12.2020 14:19 Ответить
Як на мене,то Ситнік схожий на старого та зовсім не мудрого троля...
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12.12.2020 14:27 Ответить
Какой Сытник нежный. На него давит болтовня депутатов. Он что думал когда нанимался на работу, что криминал ему будет помогать?
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12.12.2020 14:29 Ответить
Мне вот интересно, чьи именно 5 млрд$ украл Коломойский? Почему нет пострадавших физических лиц от этого воровства? Кто именно положил эти 5 млрд$ в Приват? Кто мог такие деньжища вкладывать в Приват тогда?
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12.12.2020 15:15 Ответить
это деньги всех украинцев
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12.12.2020 16:20 Ответить
Коломойський через татарова, ермака і вована тисне і це правда. Татаров вже подав позов "про честь і гідність" шлюхи, хто наступний? Хоча "потерпілий" судиться із дівчиною, то черга неагента московії? Чи вони це зроблять через когось?
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12.12.2020 15:56 Ответить
Ця бєня зробить те , що ні путін-ху..о , а ні його риги-жопозж не зробили - доб"є країну . Перша серія під назвою "ЗЕ!" вже йде з 2019 року .
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12.12.2020 16:02 Ответить
фуу какое мерзкое коррупционное ***..ло
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12.12.2020 17:07 Ответить
и будет давить до тех пор пока эту Гниду Украина не выдаст Штатам в месте с его нарко-клоуном....
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12.12.2020 19:19 Ответить
Четвертий кривавий Майдан не за горами.
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12.12.2020 20:04 Ответить
Сытник, если бы твое НАБУ ежедневно показывало результаты работы, то никакие рупоры Коломойского не смогли бы запятнать вашу репутацию. А так - плохому танцору Коломойский мешает.
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13.12.2020 00:37 Ответить
Коломойський через своїх "рупорів" тисне на НАБУ в справі "ПриватБанку", - Ситник - Цензор.НЕТ 4488
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13.12.2020 10:09 Ответить
 
 