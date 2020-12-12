Коломойский через своих "рупоров" давит на НАБУ по делу "ПриватБанка", - Сытник

Бизнесмен Игорь Коломойский постоянно усиливает влияние и свое присутствие в Верховной Раде Украины благодаря подконтрольным ему депутатам.

Кроме этого Коломойский через подконтрольных ему народных депутатов влияет на расследование "дела ПриватБанка", пытаясь дискредитировать директора и Бюро. Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью телеканалу "UA: Перший", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они (олигархи. - Ред.) не просто влияют, они, к сожалению, фактически управляют отдельными сегментами парламента... Тот же Дубинский... Есть у нас два дела. Одно - это ПриватБанк. Это дело очень сложное, но мы двигаемся по нему достаточно продуктивно. И, конечно, определенный олигарх... господин Коломойский, к сожалению, постоянно усиливает влияние и свое присутствие в парламенте из-за этого, посредством своих "рупоров". И конечно, они, как только мы приближаемся (к результатам по расследованию дела ПриватБанка - ИФ) начинают активизацию. Недавно было заседание антикоррупционного комитета, какие-то дела по мне слушались, это инициировали снова же эти же депутаты", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о влиянии олигархов на различные политсилы в парламенте в контексте намерения уволить директора НАБУ.

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Напомним, Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций "Приватбанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "Приватбанка" и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, "Приватбанк", а также хранители "Укрэксимбанк" и "Солид Днипро".