В "Слуге народа" призвали власти выделить в бюджете-2021 средства на зеленую энергетику. ДОКУМЕНТ

Народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер призвал Кабинет Министров Украины, а также Комитет по вопросам бюджета заложить в государственном бюджете на 2021 год средства на финансирование развития зеленой электроэнергии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп Буймистер написала в Facebook.

"Решение возможных проблем зеленой энергетикой в следующем - 2021 - году требует неотложных решений уже сейчас. И речь идет о том, что Кабмин за длительный период бюджетного процесса так и не заложил необходимые средства для бюджетного финансирования производства зеленой энергетики", - сообщила депутат.

Она напомнила, что закон №810-IX предусматривает, что не менее 20% от годового объема производства зеленой электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета.

"По расчетам, на это должно быть выделено в бюджете 10,64 миллиарда гривен. Соответствующее напоминание со стороны депутатов фракции "Слуга народа" получил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль", - сказала Буймистер.

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Также она выразила надежду, что Кабмин и парламентский Комитет по вопросам бюджета прислушиваются инвесторам ВИЭ, а также европейским энергетическим институтам.

"Ведь проект Государственного бюджета на 2021 год будет рассматриваться в сессионном зале на следующей неделе. Свои обязательства государство должно выполнять", - подчеркнула Буймистер.





Как сообщалось, в июне самые большие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

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Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 правительство не заложило 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в зеленой энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.