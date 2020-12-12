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В "Слуге народа" призвали власти выделить в бюджете-2021 средства на зеленую энергетику. ДОКУМЕНТ

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Народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер призвал Кабинет Министров Украины, а также Комитет по вопросам бюджета заложить в государственном бюджете на 2021 год средства на финансирование развития зеленой электроэнергии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп Буймистер написала в Facebook.

"Решение возможных проблем зеленой энергетикой в следующем - 2021 - году требует неотложных решений уже сейчас. И речь идет о том, что Кабмин за длительный период бюджетного процесса так и не заложил необходимые средства для бюджетного финансирования производства зеленой энергетики", - сообщила депутат.

Она напомнила, что закон №810-IX предусматривает, что не менее 20% от годового объема производства зеленой электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета.

"По расчетам, на это должно быть выделено в бюджете 10,64 миллиарда гривен. Соответствующее напоминание со стороны депутатов фракции "Слуга народа" получил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль", - сказала Буймистер.

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Также она выразила надежду, что Кабмин и парламентский Комитет по вопросам бюджета прислушиваются инвесторам ВИЭ, а также европейским энергетическим институтам.

"Ведь проект Государственного бюджета на 2021 год будет рассматриваться в сессионном зале на следующей неделе. Свои обязательства государство должно выполнять", - подчеркнула Буймистер.

В Слуге народа призвали власти выделить в бюджете-2021 средства на зеленую энергетику 01
В Слуге народа призвали власти выделить в бюджете-2021 средства на зеленую энергетику 02

В Слуге народа призвали власти выделить в бюджете-2021 средства на зеленую энергетику 03В Слуге народа призвали власти выделить в бюджете-2021 средства на зеленую энергетику 04

Как сообщалось, в июне самые большие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

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Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 правительство не заложило 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в зеленой энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

Автор: 

энергетика (2558) Герус Андрей (184) альтернативная энергетика (123) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+12
Слуги Ахметова рулят!
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12.12.2020 14:16
+7
Зачем? Оденьте Зе в шерстяной костюм и дайте кму провод в руки, а порохоботам раздайте ********** палочки. Такая зеленая єнергетика будет... Причем в духе Зе и 95 квартала,так, как они любят.
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12.12.2020 14:18
+6
Осьо дуже цікава арифметика
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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12.12.2020 14:32
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Правила форума Совет форумчан
да-да...заберите если не хватит в бюджете у медицины..
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12.12.2020 14:13 Ответить
Можливо краще потрусити корупціонерів!!)))
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12.12.2020 14:49 Ответить
от и шо Вы такое говорите ? ))) каких таких коррупционеров? ))) с аткудава? )))
и шо их там трусить...им самим того бюджета мало)))) никак себе третий дворец не достроят и в одной и той же яхте уже второй год шастают...))) жалко их горемык ))))
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12.12.2020 15:05 Ответить
Почему мы должны платить за зеленных МУДАКОВ ( инвесторов) Которые нас грабят !!! Вы не исполняйте и так заложили мину за которую МЫ будем платить повышением ЦЕН !!! Какой долбодятел придумал финансировать что доже не окупается Разорвать все договора пусть получают как за обычную Атомную Енергию ((( Всех кто пропихнул этот грабительские решения за ухо и на кичу
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12.12.2020 15:12 Ответить
очень даже быстро окупается. 4-6 лет и солнечная станция полностью себя окупает.
Разорвать ты только свою грелку можешь, а не договора
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12.12.2020 19:28 Ответить
Слуги Ахметова рулят!
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12.12.2020 14:16 Ответить
Борги атомникам вертати значить не треба, а спонсорувати корумповану зеленку ми можемо? Це маразм. Ми не настільки багаті, щоб викидати гроші на вітер, сонце, тощо.
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12.12.2020 14:22 Ответить
Як це не багаті?А кінець епохи бідності?

При "бідності" Порошенка хватало і на зелену енергетику і енергокомпаніїї були в прибутках.
А при багатстві Зеленського все навернулося і треба тарифи піднімать?
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12.12.2020 14:31 Ответить
Щира подяка Беніним посіпакам -Херусу енд Ко !!!))
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12.12.2020 14:36 Ответить
Неа, жри)
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12.12.2020 14:43 Ответить
скорее Шавки подстилки.. а не служивые... даже проститутка вызывает больше уважения ем эти присмокивающие у татарина..орган...
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12.12.2020 14:45 Ответить
Зачем? Оденьте Зе в шерстяной костюм и дайте кму провод в руки, а порохоботам раздайте ********** палочки. Такая зеленая єнергетика будет... Причем в духе Зе и 95 квартала,так, как они любят.
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12.12.2020 14:18 Ответить
Блиин! А и точно, Зеля сколько зашкваров учинил, что помнятся только последние. А это "изобретени Зеленского" следует немедленно внедрить и палочками не только из Зеленского ток извлекать, а привлечь для такого нужного дела спины зеленых недоумков, за Зе голосовавших! Току будет стоко, шо сможем экспортирировать в неограниченных количествах!
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12.12.2020 15:17 Ответить
Очень интересно, значит Слуги народа сегодня не власть, раз призвали власть выделить деньги. Так кто же кукловоды?
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12.12.2020 14:22 Ответить
"Слуги народа" призвали власть, то есть " Слуг народа"! выделить из бюджета багатющей страны денги беднейшему олигарху... Ну что ж, они с рук этого бедняка кормятся потому и решения такие.
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12.12.2020 14:23 Ответить
А цікава арифметика,на зелену енергетику кошти виділяє держава,вітрогенератори та сонячні панелі стають власністю Ахметова а прості люди за зелену електроенергію повинні платити в тичі більше чим за традиційну та в шість разів більше чим за атомну.
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12.12.2020 14:29 Ответить
Осьо дуже цікава арифметика
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год
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12.12.2020 14:32 Ответить
То отож,а винні вітряки та сояшники !!))))
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12.12.2020 14:37 Ответить
зедебилам просто не говорят о том, что на "субсидии" таким как Коломойский, тратится в разы больше денег чем на зеленый тариф. Зедебилам это не нужно знать
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12.12.2020 19:30 Ответить
кому ты платишь втридорога за ВИЭ? Успокойся болезный
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12.12.2020 19:29 Ответить
зеленые призвали самих себя зеленых, шо то выделить на зеленое...
однозначный зачет.
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12.12.2020 14:32 Ответить
зеленые призвали самих себя зеленых, шо то выделить на зеленое(с)...желательно в зелени)))
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12.12.2020 15:06 Ответить
именно так - идем на цвет...
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12.12.2020 15:10 Ответить
дрочєво про "зелену енергетику ахмєтова" просто тупа маніпуляція щоб прикрити мегарозкрадання в Центренерго, Уккренерго, Енергоатомі. Одне рішення суду про пільгові тарифи для беніних феросплавів дало на порядок більше збитків ніж збитки від зеленки. Але мудрому наріду добре заходять мульки про ахмєтова і "коррупційну" зеленку.
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12.12.2020 14:40 Ответить
Прикрити потрібно цю енергетику до ліпших часів. Зараз це удавка на шиї України.
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12.12.2020 14:44 Ответить
кроме малых хозяйств(ветряк,панели по скату крыши)..
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12.12.2020 14:50 Ответить
Та то справа кожного, куди гроші на вітер викинути. Економічно оправданим є підігрів води сонячним колектором. Все інше поки що більше понти.
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12.12.2020 15:10 Ответить
не неси бред. Солнечная станция себя окупает быстрее чем гелиосистема на нагрев воды
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12.12.2020 19:31 Ответить
Ну канєчна, якщо по 8 гривень за кВт.годину отримувати - то так.
ПораХУЙ, СЕС на 1 кВт коштує десь 1000 $. Скільки ти будеш її окуповувати? Я плачу десь 200-400 грн в місяць. Вийду в 0 через 10 років. То на-й мені та сонячна? От тобі і брєд. Товкушку свою включи перед тим як щось ляпнути.
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12.12.2020 20:01 Ответить
не ври петушок, а то отправишься в петушиный уголок за балабольство. Сетевая сэс стоит от 550 баксов за квт/ч на нормальном оборудовании. На хламе можно дешевле поставить.
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12.12.2020 20:26 Ответить
І де таке бидло, як ти, береться? Пішов в дупу, виродок. Купиш собі за 550 гівно, яке дає 50% того, що повинне видавати. Ти, вилупок і олух, акумулятори рахував? Чи будеш увечері дупою своє на батареї світити? Іди в партію зеленського. Там всі такі дебіли, як ти.
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12.12.2020 22:18 Ответить
До до до, инверторы Solis и панели Ja Solar от топ-3 производителя по версии Блумберг - это гамно...
Расскажешь это моим показателям выработки, чмордяй балабольный))))
Аккумуляторы в сетевой СЭС... Только больше никому не говори такую глупость, клоун тупорылый))) Разберись вообще для начала в вопросе, а потом пробуй что-то кукарекать)))
У "Слузі народу" закликали владу виділити в бюджеті-2021 кошти на "зелену" енергетику - Цензор.НЕТ 3863
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12.12.2020 22:29 Ответить
І засунь свою "сєтевую" туди ж. Ти читати умієш, чи розум пропив? Я писав про домашню на 1 кВт, а не оптову 30 кВт без акумуляторів.
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12.12.2020 22:20 Ответить
Какую "оптовую"? Что ты несешь дебил?)))) У меня домашняя СЭС сетевая на 30 КВТ а не какая там "оптовая" из твоих дебильных фантазий)))
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12.12.2020 22:31 Ответить
Можеш опротестувати те, що я написав, у Печерському суді.
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12.12.2020 20:11 Ответить
зачем опротестовывать бред сивой кобылы?
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12.12.2020 20:26 Ответить
Та хіба тебе опротестуєш.
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12.12.2020 22:11 Ответить
ты то точно не опротестуешь мои неоспоримые факты. Потому что ты во первых - дебил, а во вторых - нихрена не знаешь про солнечные станции.
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12.12.2020 22:32 Ответить
Вітряки та сояшники ,це лише 3% енергоринка України ,про який вплив на тарифи може ідти мова !!!)))
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12.12.2020 14:55 Ответить
15% по грошах.
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12.12.2020 15:07 Ответить
А скількі по грашах збитків від імпорта електроенергіі ???)))
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12.12.2020 15:33 Ответить
В куй не вперлась людям эта зелёная энергетика за счет налогоплательщиков для ахметки, пети и рыгов
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12.12.2020 14:47 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/22/650882/ 22 серпня 2019, 18:55
Апеляційний адміністративний суд дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.
Для них діє тариф Укренерго 57,4 грн / МВт-год
Для інших учасників ринку в липні діяли тарифи 347,43 грн/МВт-год-------------- " Зри в корень"!!!))))
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12.12.2020 14:54 Ответить
"Она напомнила, что закон №810-IX предусматривает, что не менее 20% от годового объема производства зеленой электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета"

Так отмените нах... этот закон!
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12.12.2020 15:01 Ответить
Зелені просто обожнюють "зелень", що їм капає від хазяїна зеленої енергетики.
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12.12.2020 15:07 Ответить
В нищей стране, балансирующей на грани дефолта, оно самое оно, да.
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12.12.2020 15:07 Ответить
А повеситься бы этим депутатам заявителям. Вот и вышла бы экономия для бюджета.
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12.12.2020 15:29 Ответить
"Депутаты "Слуги народа" призвали власти выделить в бюджете-2021 средства на зеленую энергетику." - для Ахметова?
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12.12.2020 15:35 Ответить
только у Ахметова станции ВИЭ?
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12.12.2020 19:33 Ответить
Праклятый путен, снова нагибает украинцев! Шоб то здох со своими ветряками!
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12.12.2020 17:21 Ответить
На хрена украинскому народу Зелёная энергетика, которая в пять раз дороже обычной!!! Ахметов снова бабки отбивает, через бюджет!! Ему Это нужно, пусть он на свои преприятия и берёт, эту дорогущую электорэнергию!!
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12.12.2020 18:59 Ответить
мне нужна зеленая энергетика. 5000 долларов в год на дороге не валяются
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12.12.2020 19:36 Ответить
 
 