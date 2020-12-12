Тротуары - сплошной каток. Более тысячи обращений в травмпункты, - Кличко грозит кадровыми выводами из-за некачественной уборки Киева
Сегодня, 12 декабря, мэр Киева Виталий Кличко собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА и руководителей коммунальных служб на срочное совещание относительно уборки территорий в столице.
Об этом Кличко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают город. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов - сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки!", - подчеркивает мэр.
Кроме этого он отмечает, что больше всего жалоб на неэффективную работу служб на Оболони, Святошино, на Борщаговке и Лесном массиве. Люди вынуждены ходить по дорогам, так как по тротуарам пройти невозможно.
"Киевавтодор" вовремя вывел технику и дороги в Киеве почищены. Поручил руководству "Киевавтодора" помочь районам с уборкой мест наибольшего скопления людей - остановок общественного транспорта, площадей у учреждений, торговых центров", - написал он.
"Главам районов подчеркнул, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы о соответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих служб. "Киевблагоустрою" поручил проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом - у кафе, ресторанов, торговых центров", - подытожил Кличко.
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Не знаю, как у вас, а тут -- с наступлением поздней осени, в каждом квартале стоят маленькие такие тракторочки, с посыпалками... -- и если шо -- до приезда основных служб, в первую очередь чистят тротуары.
На ватобанах тоже -- около нуля -- уже поливают рассолом полотно...
А когда снег валит круто -- то капэць... -- два Чистильщика, раскладными своими ковшами чётырёхполосный автобан перекрывают... ...и тащись за ними 60км. в час.
Пробаки лютые...
в течении дня и дальше - зависит от кол-ва снега и льда - было и катался поперек хотя и на четветеньках - к вопросу в "суд на лед"...
...и Деток жалко...
Было в прошлом году -- я домой утром вернулся, а снего во дворе моего дома не убрали -- 40 квартир! -- матюкнулся, взялся за лопату -- не успел два раза махнуть, как спецы приехали...
А уличные тротуары уже были чистые.
И кстати, этот ледовый п*ц на улицах Киева продолжается. Этой ночью все тротуары и дороги должны быть очищены. Потому что сначала пешеход поскальзывается на тротуаре, и скатывается на проезжую часть, где котится по льду машина, прямо на пешехода.
На тротуарах та во дворах дійсно не все гаразд
Цього виявилось мало - природа додала льоду.