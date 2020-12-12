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Тротуары - сплошной каток. Более тысячи обращений в травмпункты, - Кличко грозит кадровыми выводами из-за некачественной уборки Киева

Тротуары - сплошной каток. Более тысячи обращений в травмпункты, - Кличко грозит кадровыми выводами из-за некачественной уборки Киева

Сегодня, 12 декабря, мэр Киева Виталий Кличко собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА и руководителей коммунальных служб на срочное совещание относительно уборки территорий в столице.

Об этом Кличко сообщил на своей странице  в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают город. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов - сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки!", - подчеркивает мэр.

Кроме этого он отмечает, что больше всего жалоб на неэффективную работу служб на Оболони, Святошино, на Борщаговке и Лесном массиве. Люди вынуждены ходить по дорогам, так как по тротуарам пройти невозможно.

"Киевавтодор" вовремя вывел технику и дороги в Киеве почищены. Поручил руководству "Киевавтодора" помочь районам с уборкой мест наибольшего скопления людей - остановок общественного транспорта, площадей у ​​учреждений, торговых центров", - написал он.

"Главам районов подчеркнул, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы о соответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих служб. "Киевблагоустрою" поручил проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом - у кафе, ресторанов, торговых центров", - подытожил Кличко.

Читайте также: За несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве составлено 150 протоколов - КГГА

Автор: 

гололедица (113) Киев (25502) Кличко Виталий (4637) Киевавтодор (152)


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Топ комментарии
+22
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https://twitter.com/scamp_rogue scamp

на просьбу Полиции не выезжать на дороги в плохую погоду, отреагировали только коммунальные службы
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12.12.2020 14:52
+12
В Києві старушка впала після Порошенковського галаліда.

- Це галалідоцид старих людєй Порошенком, кричала ВОНА.

Тротуары - сплошной каток. Более тысячи обращений в травмпункты, - Кличко грозит кадровыми выводами из-за некачественной уборки Киева - Цензор.НЕТ 2501
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12.12.2020 14:35
+11
Ситуація давня як світ !! Буває,раптом ,зненацька прийшла зима !!!)))
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12.12.2020 14:33
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а без крайностей если - между домоседом и дальнобоем - практически все остальные.
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12.12.2020 17:33 Ответить
Я ж грю -- завидую! *)
Не знаю, как у вас, а тут -- с наступлением поздней осени, в каждом квартале стоят маленькие такие тракторочки, с посыпалками... -- и если шо -- до приезда основных служб, в первую очередь чистят тротуары.

На ватобанах тоже -- около нуля -- уже поливают рассолом полотно...
А когда снег валит круто -- то капэць... -- два Чистильщика, раскладными своими ковшами чётырёхполосный автобан перекрывают... ...и тащись за ними 60км. в час.

Пробаки лютые...
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12.12.2020 17:43 Ответить
на каждую полосу по машине обычно - идут стойным гусиным хором - до 5 утра все расчищено, но глаза терять все равно не нужно...
в течении дня и дальше - зависит от кол-ва снега и льда - было и катался поперек хотя и на четветеньках - к вопросу в "суд на лед"...
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12.12.2020 17:51 Ответить
Я про суд за ущербы, по вине дорожных служб. Погноз погоды -- в свободном доступе...
...и Деток жалко...
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12.12.2020 18:04 Ответить
даже не начинал бы ету тему - ну разве хочется самому себе нервы попортить
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12.12.2020 18:12 Ответить
так если идет дождь и сразу оледеневает, как это ликвидировать?
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12.12.2020 18:20 Ответить
Заблаговременно... -- дежурная техника и люди на улицах. У нас так.
Было в прошлом году -- я домой утром вернулся, а снего во дворе моего дома не убрали -- 40 квартир! -- матюкнулся, взялся за лопату -- не успел два раза махнуть, как спецы приехали...

А уличные тротуары уже были чистые.
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12.12.2020 18:25 Ответить
спочатку злодіїв, що навіть пісок покрали, призначив - невідомо,за які пряники - а потім нєдоволєн. Це шо,наслідки спортивних травм?
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12.12.2020 15:48 Ответить
Грозный, начни с себя.
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12.12.2020 15:54 Ответить
Шо там Виталик? На лисапете сейчас не ездит?
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12.12.2020 16:06 Ответить
На коньки надо становиться,а потом на лыжи.
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12.12.2020 19:48 Ответить
Непонимаю, почему в том что люди без мозгов, винят Кличко, а не самих себя? Неужели Кличко заставлял кого-то падать либо лезть на лед? Или это Кличко ламал руки-ноги населению?! А те видосы с Андреевского... челы вместо того, чтобы обойти, лезли в ледяную гору. Нафуя, спрашивается?!
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12.12.2020 16:10 Ответить
как говорил мэр Лёня Космос: не я снег раскидал, не мне его и убирать.
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12.12.2020 16:40 Ответить
Хтось раніше насміхався з киян, що обрали наркомана Льоню Космоса в мери, а потім взяли та обрали іншого наркомана - Вову Клоуна в президенти
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12.12.2020 21:29 Ответить
Кличко нужно или сделать апперкот или хук, тем кто виноват за тысячи покалеченных киевлян, или сделать харакири или сеппуку. Ато Веталь сделал вид, что он типа нипричём.

И кстати, этот ледовый п*ц на улицах Киева продолжается. Этой ночью все тротуары и дороги должны быть очищены. Потому что сначала пешеход поскальзывается на тротуаре, и скатывается на проезжую часть, где котится по льду машина, прямо на пешехода.
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12.12.2020 16:38 Ответить
брешеш. На дорогах льоду нема
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12.12.2020 21:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YzWgsUw5--E на
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13.12.2020 01:10 Ответить
Андріївській узвіз - це не дорога. Я казав саме про дороги.
На тротуарах та во дворах дійсно не все гаразд
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14.12.2020 09:26 Ответить
В Луцьку, принаймні де я проходила, не посипано зовсім і піску не завезено. На Львівській, мабуть двірничиха була на лікарняному, то гори листя прикидані снігом тиждень лежали.
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12.12.2020 16:45 Ответить
а как его убрать..это же не снег. опять солью всё засыпать...да идите вы нах, машина гниёт за пару лет от вашей соли, дегенераты.
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12.12.2020 17:05 Ответить
Никак. Весны нужно ждать.
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12.12.2020 19:02 Ответить
Пусть лучше люди падают и кости ламают а авттомобили скользят и сталкиваются?
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13.12.2020 00:31 Ответить
Клячко невинават. Лучший мэр столыци!
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12.12.2020 17:09 Ответить
Как всё поменялось то, ещё пару лет назад во всём был бы виноват Порошенко и только Порошенко, а теперь при ЗЕкловуне уже и Кличко стал виноватым, да кто угодно только Зеленский непричём
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12.12.2020 17:14 Ответить
Ну да, ведь ни Поросенко, ни кляча ни за что не могут быть виноваты, занимая такие должности. Они вообще ни за что не отвечают и спрашивать их не за что.
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12.12.2020 19:04 Ответить
а чого Зараз не клоун винуватий а Кличко?
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12.12.2020 21:31 Ответить
Да, представь себе, за работу коммунальных служб города отвечает напрямую Клячко, как мэр Киева. Или это клоун погоду такую наколдовал?
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12.12.2020 22:41 Ответить
а місто в якій країні знаходиться і хто відповідає за стан справ у цій країні?
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13.12.2020 01:06 Ответить
Президент отвечает за коммунальное хозяйство во всех городах Украины?
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13.12.2020 13:18 Ответить
саме так. Раз Кличко зобов'язаний відповідати за кожну вулицю та прибиральника - Зеленський має відповідати за ожеледицю та її наслідки по всій країні
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14.12.2020 09:18 Ответить
Нет, не обязан. Разберись как следует в обязанностях президента. Ты несёшь полную херню, в попытках оправдать Клячу.
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14.12.2020 12:57 Ответить
чекаємо на вас у новині про поганого мера хернеса (гололід у Харкові)
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13.12.2020 01:20 Ответить
А это тут при чём? Кернес вообще полудохлый в клинике валяется. Педалька вроде пока в своём уме и здравии находится, не?
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13.12.2020 13:19 Ответить
Тобто Хєрнєс расово правильний і його не чіпаємо.... да, ботва?
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14.12.2020 09:21 Ответить
Да чипай сколько хочешь. Кернес не мэр самого главного города с гигантским бюджетом. Если у него люди так же калечатся из-за гололёда - попрошу пруф. Иначе это лишь неуклюжая попытка съехать, переводя стрелки.
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14.12.2020 13:00 Ответить
Зима почалася із заливки ковзанки перед адміністрацією преЗЕдента.
Цього виявилось мало - природа додала льоду.
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12.12.2020 17:27 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
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12.12.2020 17:31 Ответить
Головне, щоб світло у парках було.
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12.12.2020 18:05 Ответить
как всегда, в декабре, зима нечаянно настала...
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12.12.2020 18:35 Ответить
Вы, лохи, нужны ему только тогда, когда нужно крестик за него в бюллетене ставить. Да и еще, некоторые из вас случайно проживаете на землице, которую они уже запланировали раздерибанить.
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12.12.2020 18:59 Ответить
Тупого Кличка выбрали потомучто альтернативой ему был издабол и агент кремля-Пальчевский. И я думаю что при таком выборе Педалик-лучше. Я-бы лучше выбирал между Кличко и мером Ирпеня-но последний не выставлял кандидатуру на меры Киева-а жаль
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13.12.2020 00:33 Ответить
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