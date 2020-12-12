Тротуары - сплошной каток. Более тысячи обращений в травмпункты, - Кличко грозит кадровыми выводами из-за некачественной уборки Киева

Сегодня, 12 декабря, мэр Киева Виталий Кличко собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА и руководителей коммунальных служб на срочное совещание относительно уборки территорий в столице.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают город. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов - сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки!", - подчеркивает мэр.

Кроме этого он отмечает, что больше всего жалоб на неэффективную работу служб на Оболони, Святошино, на Борщаговке и Лесном массиве. Люди вынуждены ходить по дорогам, так как по тротуарам пройти невозможно.

"Киевавтодор" вовремя вывел технику и дороги в Киеве почищены. Поручил руководству "Киевавтодора" помочь районам с уборкой мест наибольшего скопления людей - остановок общественного транспорта, площадей у ​​учреждений, торговых центров", - написал он.

"Главам районов подчеркнул, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран! Иначе будем делать выводы о соответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих служб. "Киевблагоустрою" поручил проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом - у кафе, ресторанов, торговых центров", - подытожил Кличко.

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