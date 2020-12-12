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Новости Местные выборы-2020
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В Запорожье во время избрания главы облсовета произошли потасовки, в работе сессии объявлен перерыв

В Запорожье во время избрания главы облсовета произошли потасовки, в работе сессии объявлен перерыв

Голосование новоизбранных депутатов Запорожского областного совета за главу облсовета в субботу ночью завершилось потасовкой и обвинениями в фальсификациях, в работе сессии объявлен перерыв до 15 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", первая сессия Запорожского областного совета началась в пятницу днем, а завершилась глубокой ночью. Голосование, проведение которого должно было проходить в тайном режиме, стартовало около 1:20 ночи.

На пост главы Запорожского областного совета были выдвинуты две кандидатуры – нынешний глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин - от партии "Слуга народа" , а также генеральный директор ООО "Будсервис" Геннадий Шевченко – от партии "Єднання" Владимира Буряка (Буряк - мэр г.Запорожья).

По словам ряда депутатов Запорожского обсовета, перед голосованием возникла "негласная коалиция, созданная представителями "Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины", которые пытались избрать главой облсовета нынешнего главу Запорожской ОГА Боговина".

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В то же время кандидатура Боговина не набрала нужного количества голосов: из 84 депутатов за него проголосовало 40.

Как отметил на своей странице в фейсбуке депутат от "Европейской Солидарности" Игорь Артюшенко, в Запорожском обсовете произошло "нечестное поражение".

"Да, депутаты в бюллетенях не ставили "плюсики" или "галочки", а свои номера! Больше того, когда они поняли, что нечестно проиграли - кандидат от "Слуг" набрал 40 голосов (необходимый минимум 43) - пытались вынести бюллетени из зала. Но им это не удалось. Бюллетени были возвращены. На призывы депутатов огласить результатов голосования они отказались , а счетная комиссия банально убежала из зала вместе с главой ОГА. В областном совете бывало всякое. Но такого позора еще не было", - написал Артюшенко.

В работе сессии Запорожского областного совета объявлен перерыв до 14:00 15 декабря. Запорожские депутаты обратились в полицию с требованием дать правовую оценку происходящему и возбудить уголовное производство.

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Автор: 

драка (2017) Запорожье (2649) местные выборы (2752) облсовет (538)


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Топ комментарии
+9
"Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины" - кто бы сомневался, что засранцы создадут коалицию.
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12.12.2020 15:19
+5
возникла "негласная коалиция, созданная представителями "Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины"

"чого не сидить медведчук?" - бубанька на стадіоні....
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12.12.2020 15:15
+5
Гадаю що це вже остаточний захід "Матьківщини" з українського політичного обрія !!))
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12.12.2020 15:28
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возникла "негласная коалиция, созданная представителями "Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины"

"чого не сидить медведчук?" - бубанька на стадіоні....
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12.12.2020 15:15 Ответить
Все за кремлівським сценарієм повернення України в "родную говєнь" Московську орду !!))
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12.12.2020 15:30 Ответить
"Слуги народа", "Оппоблока" и "Батькивщины" - кто бы сомневался, что засранцы создадут коалицию.
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12.12.2020 15:19 Ответить
Гадаю що це вже остаточний захід "Матьківщини" з українського політичного обрія !!))
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12.12.2020 15:28 Ответить
Ось обличчя "РодинЫ", вони там де московія і де наливають.
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12.12.2020 15:49 Ответить
Кормушки делят.
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12.12.2020 15:22 Ответить
Фи, - как грубо. Очевидно шо бой идет за право обеспечить мудрому нариду молочные реки и кисельные берега
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12.12.2020 15:35 Ответить
СН,ОП та Матьківщина ,все зе кремлівським гаслом-"Лишьби не Порошенко!" !! Сепарсько-колорадський реванш триває !!))
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12.12.2020 15:27 Ответить
Розійшовся Боговін.Після того,як взяв Бердянськ,вирішив нахрапом облраду взяти.Та буряківці тут міцно сидять У Запоріжжі під час обрання голови облради відбулися бійки, в роботі сесії оголошено перерву - Цензор.НЕТ 3696
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12.12.2020 15:48 Ответить
Ахметка через ватну "свеклу"(буряка) та його карманну партію "єднання" вирішив захопити не тільки Запоріжжя, а і всю область.
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12.12.2020 16:32 Ответить
Ахметов, з одної сторони (Буряк - його креатура, опоблок також), Зе зі своїми уродами, беня зі своїм замайбахом і мертвечук зі своїм зажопом в Запоріжжі серйьозно зрізались, жоден не може організувати коаліції.
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12.12.2020 20:37 Ответить
 
 