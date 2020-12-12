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Разоблачена "схема" по отмыванию 7 млн грн бюджетных средств при ремонте дороги в Черкассах, - Нацполиция

Разоблачена

Полицейские сообщили директору предприятия подозрение в растрате бюджетных средств при ремонте дороги. Сумма ущерба составляет почти семь миллионов гривен.

Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области разоблачили преступную "схему" растраты бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтных работ дорожного покрытия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Установлено, что между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия одной из улиц в городе Черкассы. Впоследствии в договор вносили изменения относительно размера финансирования и сроков выполнения работ путем заключения семи дополнительных соглашений. Окончательная стоимость работ составила более 20 млн гривен.

Как подчеркивают правоохранители, в течение июня-декабря 2016 года 37-летний директор общества-подрядчика подписал акты приема выполненных работ, зная об их недостоверности, а именно - о фактах некачественного ремонта покрытия. Это подтверждено комплексной судебной строительно-технической и другими экспертизами. В результате действий руководителя общества территориальной общине Черкасс нанесен ущерб в размере почти семь миллионов гривен.

В настоящий момент директору частной структуры следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Установлено других лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о вручении им подозрений.

Автор: 

дороги (2512) Нацполиция (16451) ремонт (1180) Черкассы (834)


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Топ комментарии
+11
он чого Бондарєнка у *********** вибачення просив
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12.12.2020 15:33
+7
В Черкассах армяне плотно сидят на ремонте дорог.. видел воочию этот ремонт и этих армян.. а Бондарннко их крышует..
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12.12.2020 15:37
+4
Велике будівництво: первый пошел!
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12.12.2020 15:28
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не крадіть мало, бо впіймають!
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12.12.2020 15:27 Ответить
"гудуть крокви", Велике Крадівництво крокує по Вкраїні "стремітєльним домкратом"
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12.12.2020 19:04 Ответить
Велике будівництво: первый пошел!
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12.12.2020 15:28 Ответить
Та це ще малє будівництво, сльози, на великому правоохоронці забуксують, не їх рівень.
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12.12.2020 15:30 Ответить
На большой стройке в этом году украдено около 40% выделенных денег. И так все 30 лет.
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12.12.2020 15:29 Ответить
Основний відкат - 30%, це стандарт (інколи доходить до 50% і навіть більше ^Саша50%^ це поганяло), але далі! Далі пасуться меньші олені, вони теж не голені, не поєні, їм теж свого треба.
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12.12.2020 15:35 Ответить
бубочка дозволив 30.
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12.12.2020 17:51 Ответить
он чого Бондарєнка у *********** вибачення просив
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12.12.2020 15:33 Ответить
ага
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12.12.2020 16:20 Ответить
А я голову ламав до чого ці вибачення, тепер все зрозуміло.
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12.12.2020 16:45 Ответить
захмелілий Бонапарт-Віслюк: "Воруют все !!!"
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12.12.2020 19:07 Ответить
Це наче справа НАБУ, чи поліція зазіхнуда повернути собі право на розслідування фінансових злочинів
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12.12.2020 15:36 Ответить
Пан найпотужніший міністр нагадує про табличку ділення)
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12.12.2020 15:40 Ответить
В Черкассах армяне плотно сидят на ремонте дорог.. видел воочию этот ремонт и этих армян.. а Бондарннко их крышует..
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12.12.2020 15:37 Ответить
зато в случае войны, там на городских дорогах парашники все свои танки разобьют. от и скажи теперь, шо талян с братками не поцреот ))
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12.12.2020 15:51 Ответить
Ай-яй-яй, вся Украина знает, что с дорог откат 40%. А они разоблачили схему
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12.12.2020 15:37 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/11/7276649/ Мер-бунтарь извинился перед Зеленским
Не простил Зё мера Черкасского. Злопамятный Зёслик
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12.12.2020 15:42 Ответить
жЮлькін Бондаренко відпилився і ЗЕ, і Ю
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12.12.2020 19:08 Ответить
Не поделился вот и разоблачили.
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12.12.2020 15:39 Ответить
Поймали белые трёх индейцев и посадили в сарай. Через три дня они сбежали.Их снова поймали и спросили, как им удалось сбежать.Вождь говорит:
-Ну, сидим первый день, сидим второй день, на третий день Зоркий Сокол заметил, что у сарая нет четвёртой стены...
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12.12.2020 15:41 Ответить
Говорите прямо -из"ковидных".
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12.12.2020 15:41 Ответить
"схема" по отмыванию 7 млн грн бюджетных средств
Не по отмыванию, а по загрязнению! -- буджетное -- оно изначально стерильное...
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12.12.2020 16:00 Ответить
Мне на границе сказали,половину контрабанды НАМ.Исходя из этого,у 37-летнего директора останется 3.5 млн гр.
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12.12.2020 17:47 Ответить
Так вже мер ніби вибачився перед презедентом, чи цього замало?
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12.12.2020 18:17 Ответить
То, что раскрыли - хорошо. Но возникает вопрос: почему коррупционную схему, которая причинила государству убытков на 7 миллионов (!) раскрывает не НАБУ и 100500 других коррупционных органов, а полиция, чья задача - общеуголовные преступления? Оперативник НАБУ получает в 4 раза больше, чем оперативник полиции, так какого хера, извините за выражение? Получается, что полиция делает работу НАБУ, в то время, как для человека, у которого украли мобилу времени не остается?
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13.12.2020 00:34 Ответить
 
 