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Новости Санкции России против Украины
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МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввела "специальные экономические меры"

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввела

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - сказано в заявлении.

Отмечается, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

"Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ввела санкции против "слуг народа"

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МИД (6946) санкции (11285)


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Топ комментарии
+7
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 2705
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12.12.2020 16:55
+6
У нас самих "руки не доходят" до депутатов и чиновников, у кого бизнес в рашке.
Пусть хоть они им по голове дадут.
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12.12.2020 16:42
+4
Это точно МИД Украины выразил протест по этому поводу?
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12.12.2020 16:52
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Как дети малые,пальчиком друг другу ну ну ну машут.А что вы ожидали за санкции?
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12.12.2020 16:34 Ответить
У нас самих "руки не доходят" до депутатов и чиновников, у кого бизнес в рашке.
Пусть хоть они им по голове дадут.
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12.12.2020 16:42 Ответить
Алёнки в детстве и юности недодали...*)
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12.12.2020 16:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/354488 - как по мне, так каждый руский и любитель срускаво мира - должен быть в санкционном списке на кладбище. ибо дибилам место только там. Я прав, ватное недорозумение
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12.12.2020 16:54 Ответить
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 2705
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12.12.2020 16:55 Ответить
Это точно МИД Украины выразил протест по этому поводу?
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12.12.2020 16:52 Ответить
Невыразительно протестовал...
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12.12.2020 16:56 Ответить
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 9959
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12.12.2020 16:55 Ответить
А нехрен идти в депудятлы если с парашкостаном дружон. Всё правильно. Действительно народному депутату должно быть по барабану Шо там кацапсины проитв него вводят
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12.12.2020 16:58 Ответить
Та то їх рашисти, разумкових з бужанськими, як собачка місце мітить, "обозначили" на більш активну антиукраїнську роботу.
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12.12.2020 16:59 Ответить
Тю, шо мешает признать всех депутатов Госдумы террористами и требовать их выдачи в Украину через Интерпол?
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12.12.2020 16:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/354488 - опять ?
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 677
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12.12.2020 17:01 Ответить
ЗРИ В КОРІНЬ
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12.12.2020 17:15 Ответить
МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 4898
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12.12.2020 17:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/34570 - лугандоны жрать захотели ?
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12.12.2020 21:06 Ответить
Вы когда разорвёте дипломатические отношения с рашей? Как стыдно жить в такой трусливой и продажной стране. Позорище.
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12.12.2020 17:59 Ответить
Та не скулите как девочки Не министерство а дрыщи какие то Вы ещё расплачьтесь в фейсбуке
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12.12.2020 18:28 Ответить
Самая лучшая реакция - просто забить и не обращать внимания ). Вот это бы московитов больше всего и злило бы )).
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12.12.2020 19:18 Ответить
А наше МЗС реагували, коли САМ КІНЬ ПЕЧАЛЬНИЙ зустрічався с правими з Німеччини, так-так саме з тими, кого рашисти підкормлюють й котрі катаються до Криму частенько
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12.12.2020 21:11 Ответить
Из порта в Одесской области вышло судно со стратегическим сырьем, предназначенным для завода в оккупированном Крыму

Поставки украинского ильменита - сырья для производства титана - в оккупированный Крым возобновились. Незаконные схемы постоянно меняются, все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз.
«Думская» уже не раз https://dumskaya.net/news/v-odesskom-portu-oshvartovalsya-narushitel-sankt-117562/ писала о таких поставках из одесского порта, но сейчас сырье отправляют из порта Черноморск.

https://dumskaya.net/pics/b9/picturepicture_160779264966341055326227_91689.jpg МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи" - Цензор.НЕТ 7354

В субботу, 12 декабря, гавань покинул рудовоз BOGDAN, груженный 11,5 тысяч тонн ильменита. Судно пришло в Черноморск еще 27 ноября, но погрузке долго препятствовала СБУ. Уйти ему удалось только после вмешательства руководства Фонда госимущества, которое таким образом отстаивает интересы государственной же «Объединенной горно-химической компании» (ОГХК), добывающей ильменит.
Последняя 13 октября этого года заключила контракт с чешской компанией Belanto trade s.r.o., обязавшись поставить в октябре-декабре 50 тысяч тонн ильменита, который добывается и обогащается в Иршанске Житомирской области. Belanto trade s.r.o. - это посредник, через который сырье получает предприятие «Крымский титан», расположенное на захваченном полуострове и принадлежащее олигарху Дмитрию Фирташу.
По данным информированных источников, сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым, составляет около 6,5 миллионов евро. Ранее поставками занималась немецкая ITS, но она привлекла внимание прессы и общественности, и после череды скандалов ее решили заменить. По данным информированных источников, вопрос курирует лично заместитель главы ФГИУ Денис Кудин.
BOGDAN заявил в качестве порта назначения турецкий Самсун, но в действительности направился в болгарскую Варну, в чем легко убедиться при помощи соответствующих онлайн-сервисов, предоставляющих информацию о местонахождении гражданских судов. В Болгарии его ждет другой сухогруз - SOURIA. Руду перегрузят на его борт, после чего SOURIA пойдет к берегам Крыма.
Отметим, что руководители Фонда госимущества пытаются убедить всех, что эта - совершенно незаконная - схема необходима для выживания Иршанского горно-обогатительного комбината. О том, что груз в итоге попадет в оккупированный Крым, чиновники, понятно, молчат.
По данным СМИ, с августа этого года завод Фирташа получил примерно 35 тысяч тонн украинского ильменита. Поставляла его все та же SOURIA, которая ходит под сирийским флагом.
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12.12.2020 19:37 Ответить
Если параша давит на украинских депутатов, значит у этих депутатов есть экономические интересы в параше. Вопрос, а достойны ли они быть украинскими депутатами, имея свои интересы в стране, которая убивает в прямом смысле, украинцев?!
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12.12.2020 20:02 Ответить
"Огласите пожалуйста весь список."
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12.12.2020 21:47 Ответить
а я наоборот, горжусь что мой сайт роскомнадзор заблокировал,
якобы за статью ИСЛАМ: взгляд под маску http://www.bible-for-you.org/Propovedn/darij-xycejn.php
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13.12.2020 00:51 Ответить
 
 