Враг трижды обстреливал украинские позиции на Донбассе, ОС открывали огонь в ответ на ранение двух бойцов, - пресс-центр. ВИДЕО
С начала суток 12 декабря на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, согласно решению Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Уточняется, что по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.
"Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. "О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад.
Пожалуйста, подождите...
найскорішого одужання і повного відновлення пораненим воїнам...
В таком случае понятно почему эти говнюки в своих отчетах никогда не указывают кто нарушил перемирие а только сколько выстрелов произвели.
Это ОБСЕ надо гнать поганой метлой из територии Украины.
Это их война, а не ихних прихлебал.
"Алло, Марк Абрамович! Зайдёт Гриша-дайте ему в морду! Заранее благодарен." (М.Жванецкий)
Стріляли прицільно, на ураження.
Блазень приготував нове.
Зграя вже пропорції склала і порахувала, щоб тля наступного разу знову бадьоренько прогундосила, на / у скільки менше стріляють ?
А вогогь у відвідь був з пістолетів у повітря ? Нізя ж засмучувати =іншу сторону=, бо х**ло насварить квартального паяца.
Пораненим якнайшвидшого одужання.