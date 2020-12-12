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Новости Агрессия России против Украины
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ранение (3357) Донбасс (26950) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)

Враг трижды обстреливал украинские позиции на Донбассе, ОС открывали огонь в ответ на ранение двух бойцов, - пресс-центр. ВИДЕО

С начала суток 12 декабря на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, согласно решению Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки. За сутки 3 нарушения режима "тишины". Потерь во ВСУ нет, - ООС

Уточняется, что по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.

"Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь. "О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в пресс-центре.

Также читайте: Российские наемники на Донбассе обстреливают наших военных, два украинских воина ранены

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из механизированных бригад.

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Топ комментарии
+14
Ось таке воно зелене перемир"я !! Кулі рікошетом літають ,головне що не прицільний вогонь!!)))
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12.12.2020 18:24
+10
ни фига себе !!! даже ответку разрешили...
найскорішого одужання і повного відновлення пораненим воїнам...
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12.12.2020 18:30
+10
Там було відведення наших військ.
Блазень приготував нове.
Зграя вже пропорції склала і порахувала, щоб тля наступного разу знову бадьоренько прогундосила, на / у скільки менше стріляють ?

А вогогь у відвідь був з пістолетів у повітря ? Нізя ж засмучувати =іншу сторону=, бо х**ло насварить квартального паяца.

Пораненим якнайшвидшого одужання.
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12.12.2020 20:10
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Ось таке воно зелене перемир"я !! Кулі рікошетом літають ,головне що не прицільний вогонь!!)))
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12.12.2020 18:24 Ответить
ни фига себе !!! даже ответку разрешили...
найскорішого одужання і повного відновлення пораненим воїнам...
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12.12.2020 18:30 Ответить
Зранку навіть евакуаціі бійців не було,а ввечері і "ответка" з"явилась !!)))
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12.12.2020 18:49 Ответить
так с утра ваще...рикошетом и небоевые ранения (чего ж отвечать?)
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12.12.2020 18:59 Ответить
Это ОБСЕ докладывают кто и когда нарушал договоренности или ОБСЕ обязано фиксировать каждый выстрел?
В таком случае понятно почему эти говнюки в своих отчетах никогда не указывают кто нарушил перемирие а только сколько выстрелов произвели.
Это ОБСЕ надо гнать поганой метлой из територии Украины.
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12.12.2020 18:30 Ответить
https://news.tut.by/world/711154.html А Азербайджан в ответ на провокацию сегодня продолжил наступление.
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12.12.2020 18:34 Ответить
...если хто-то думал, шо азеры победили хачеков -- то Россия и Турция тех сильно разочарует...
Это их война, а не ихних прихлебал.
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12.12.2020 18:39 Ответить
На фото, размещенном к тексту статьи, отчетливо виден российский танк Т-72 с российским триколором. Однако же в Нагорном Карабахе в составе российских "миротворческих" сил танков вообще быть не должно! Это все, что надо знать о присутствии российской военщины на суверенной территории Азербайджана!
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12.12.2020 22:50 Ответить
ОС открывали огонь в ответ на ранение двух бойцов
"Алло, Марк Абрамович! Зайдёт Гриша-дайте ему в морду! Заранее благодарен." (М.Жванецкий)
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12.12.2020 18:36 Ответить
открывали "ответный огонь" тоже рикошетом?
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12.12.2020 18:49 Ответить
Чикаго город сложный...
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12.12.2020 18:58 Ответить
Сподіваюсь, наші даремно запаси не витрачали.
Стріляли прицільно, на ураження.
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12.12.2020 18:50 Ответить
Хочу ,але неможу повірити цим брехунам з прес-центра !! Зранку говорют одне ,о півдні друге,ввечері третє!!)))
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12.12.2020 18:57 Ответить
Знищити російський фашизм!
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12.12.2020 18:58 Ответить
Там було відведення наших військ.
Блазень приготував нове.
Зграя вже пропорції склала і порахувала, щоб тля наступного разу знову бадьоренько прогундосила, на / у скільки менше стріляють ?

А вогогь у відвідь був з пістолетів у повітря ? Нізя ж засмучувати =іншу сторону=, бо х**ло насварить квартального паяца.

Пораненим якнайшвидшого одужання.
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12.12.2020 20:10 Ответить
*вогонь
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12.12.2020 20:11 Ответить
"... зазнали легких вторинних поранень... відправили в лікувальні заклади..." Просто сміються, чи глумляться у зведеннях ООС...
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13.12.2020 06:10 Ответить
в ответ дали салют на знак раненных и главное по жаловались, пздец.
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13.12.2020 12:00 Ответить
 
 