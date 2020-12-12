Белорусские силовики и военные в открытом письме заявляют о преступных приказах и призывают провести новые выборы

Более ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призвали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NЕХТА.

"Имеющий место в нашем государстве правовой дефолт ведет к обесцениванию норм права и простых человеческих ценностей. Действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур привели к дискредитации нас и наших коллег в глазах общества, нанеся непоправимый удар по престижу нашей профессии, - констатируется в письме. - Большинство среди нас - это достойные люди и настоящие профессионалы своего дела. Тем не менее, огромное количество наших коллег были втянуты в исполнение преступных приказов со стороны группы людей, незаконно удерживающих власть в нашей стране. Прикрываясь лозунгами патриотизма, эта группа людей, нарушая Конституцию, отстаивает исключительно свои материальные интересы, пытаясь нашими руками подавить волю белорусского народа для сохранения своих должностей и незаконно нажитого имущества".

Сбор подписей продолжается пока закрытом режиме, но их обнародуют, когда количество подписавшихся превысит тысячу.

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