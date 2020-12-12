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Новости Революция в Беларуси
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Белорусские силовики и военные в открытом письме заявляют о преступных приказах и призывают провести новые выборы

Белорусские силовики и военные в открытом письме заявляют о преступных приказах и призывают провести новые выборы

Более ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призвали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал NЕХТА.

"Имеющий место в нашем государстве правовой дефолт ведет к обесцениванию норм права и простых человеческих ценностей. Действия руководства ряда силовых и правоохранительных структур привели к дискредитации нас и наших коллег в глазах общества, нанеся непоправимый удар по престижу нашей профессии, - констатируется в письме. - Большинство среди нас - это достойные люди и настоящие профессионалы своего дела. Тем не менее, огромное количество наших коллег были втянуты в исполнение преступных приказов со стороны группы людей, незаконно удерживающих власть в нашей стране. Прикрываясь лозунгами патриотизма, эта группа людей, нарушая Конституцию, отстаивает исключительно свои материальные интересы, пытаясь нашими руками подавить волю белорусского народа для сохранения своих должностей и незаконно нажитого имущества".

Сбор подписей продолжается пока закрытом режиме, но их обнародуют, когда количество подписавшихся превысит тысячу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Беларуси представляет опасность для Украины, - Данилов

Белорусские силовики и военные в открытом письме заявляют о преступных приказах и призывают провести новые выборы 01

Автор: 

Беларусь (7890) силовики (2798) военнослужащие (6129)


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Топ комментарии
+30
По простому.Когда Лука пришел к власти,наша экономика была в разы сильнее польской.Туда возили трусы,майки и фуфайки....теперь где братья поляки,литовцы и где Беларусь?( Кто с россией свяжется,тот в говне окажется-АКСИОМА.
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12.12.2020 19:59
+20
Мне стало интересно. А чем именно можно в Беларуси "поживиться"?
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12.12.2020 19:52
+18
Ничо себе. Так и вижу волосатую лапу НАТО, которая ко всему этому тянется...
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12.12.2020 20:40
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12.12.2020 19:31 Ответить
Польский канал Nexta.
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12.12.2020 19:32 Ответить
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное!
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12.12.2020 19:38 Ответить
Там тебе совет дали дельный😂🌷
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12.12.2020 20:04 Ответить
Канал створений двома білорусами, тоді німецький автомат Калашникова.
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12.12.2020 20:19 Ответить
Їх ніколи не обнародують,тому що їх кількість ніколи не перевищить тисячу...Омонівці в Білорусі давно стали спаяним спільними діями братством,де кожен як на долоні і кожен замазаний...Ті,які не замазані вже звільнені і навіть їх не набереться тисяча...ба навіть сотня...Уся ця боротьба в Білорусі минула гостру фазу і перейшла в хронічну форму,у звичку,абсолютно безпечну для Луки...Треба признати,що ті,які переможним фронтом пройшли кольоровими революціями по республікам бувшого есересеру на Білорусі обламали зуби...
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12.12.2020 19:34 Ответить
а, так это "соросы" заставили Пацьку накинуть се миллионы голосов? вот блин, а бонусом - испачкали ему штаны, фуражку и даже брюки)
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12.12.2020 19:47 Ответить
Тупые москали никак не могут понять, что в Украине так никто не ругается.
"Дебилы, ..." (с) Унылая Лошадь.
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13.12.2020 14:40 Ответить
"Белорусские силовики и военные в открытом письме заявляют о преступных приказах и призывают провести новые выборы" - если военные станут на сторону белорусов я буду безумно рад если победят белорусы. У меня много родственников и друзей живут в Белорусии и те кто выехал на работу в другие страны.. Мне очень обидно если их не пустят на родину к своим родным, к своей маме, которая ждет сына. Я просто в ярости, таракана задушил..
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12.12.2020 19:34 Ответить
.. таракана ( б ) задушил .. .
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12.12.2020 19:49 Ответить
Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори - Цензор.НЕТ 441
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12.12.2020 19:53 Ответить
От моли тоже помогает?
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13.12.2020 18:15 Ответить
пойди зеленую жабу подави
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12.12.2020 19:55 Ответить
ой так охота глянуть усики в низ головой
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12.12.2020 19:35 Ответить
Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори - Цензор.НЕТ 7498
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12.12.2020 19:37 Ответить
Не совсем удачная аллегория с Бенито и Кларой, учитывая, что их расстреляли коммунисты!
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13.12.2020 07:26 Ответить
а итальянские коммунисты при Мусолини несколько лет молчали, их все устраивало, и как-только наметился перелом в войне - второй фронт, американцы в Италии - сразу комуняки проснулись, запартизанили, опомнились и повесили Мусолиня с любовницей.
то же самое было и во Франции.- перед входом в Париж американцев опомнились - стали вешать и хватать колаборантов, даже женщин, прорезался и Де Голь, партизаны-
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13.12.2020 14:08 Ответить
Не, то ***** в женском парике)
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12.12.2020 19:47 Ответить
Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори - Цензор.НЕТ 911
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12.12.2020 19:40 Ответить
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12.12.2020 19:45 Ответить
...када дєньгі кончілісь?
глядітє нє пєрєслужитє...

https://mobile.twitter.com/sodel_vlad

https://mobile.twitter.com/sodel_vlad Содель Владислав https://mobile.twitter.com/sodel_vlad @sodel_vlad https://mobile.twitter.com/sodel_vlad/status/410810993338372096 11 дек. 2013 г.

БЕРКУТ під крики ГАНЬБА зранку уходить з Майдану.
Україна. Київ. https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Євромадан 11.12.2013

Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори - Цензор.НЕТ 8068
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12.12.2020 23:17 Ответить
Почему в Расеи не бунтуют, в Азербайжане, Великобритании, Эритреи, где там еще по 20-30 лет одни и те же правят? Или там меньше тирания? Или покровители сильнее? Напали на неразграбленную Беларусь, есть чем поживиться! А толпа не поймет, что их поимели, а если поймет, то не признается сама себе, как наши 73% и прежде этого!
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12.12.2020 19:43 Ответить
Мне стало интересно. А чем именно можно в Беларуси "поживиться"?
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12.12.2020 19:52 Ответить
Не порезанными заводами, непроданной землей, не вырезанным лесом и т.д.
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12.12.2020 20:24 Ответить
Ничо себе. Так и вижу волосатую лапу НАТО, которая ко всему этому тянется...
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12.12.2020 20:40 Ответить
а нато здесь при чём, есть много других заинтересованных в разграблении стран
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12.12.2020 21:49 Ответить
les oni rezut bolse vsex.zavodi ixnije i za darom nekomu nenuzni i kolxozi takze
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12.12.2020 21:36 Ответить
ну, не мели дурниць...пробач.
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12.12.2020 21:52 Ответить
Vot k nam Litvu tolko cipsy eto kak biotoplivo oni s vetok i otxodov delajet vot privozit okolo 50% sto nam nado na sezon.Pojasniu odna katelnia na biotoplive jej nuzno 2000 vagonov v god.U nas takix katelni imejet malenkije gorodki pocti vse i krupnyje i 5..Vot objiomi lesa poniali sto idut ot nix.Pro doski i tak dalje tak toze ottuda bolsinstve
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12.12.2020 21:58 Ответить
U nas svojego lesa xvatajet neimejet kuda det cipsi imeju vidu.Vot lesovxozi govoriat sto nado zakrit im postavki.mozet tak i zdelajet
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12.12.2020 22:07 Ответить
Бунтуют везде, тебе просто сидя на бутылке не видно
(про твои 73% мог бы не уточнять)
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12.12.2020 19:54 Ответить
а ты всё про бутылки? Ты бы для начала сам с неё слез, страдалец ты сексуальный
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12.12.2020 20:02 Ответить
Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори - Цензор.НЕТ 48
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12.12.2020 20:10 Ответить
Жевеш.
Карле, ти чув? Жевеш, Карле!😲😱😶
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12.12.2020 21:07 Ответить
то хай буде й жЕвеш!
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12.12.2020 21:46 Ответить
... в северной Корее . В России люди бздят. В Азербайджане люди голосуют за Алиева. Великобритания, где люди свободно выбирают себе власть, зачем? Эритрея?
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12.12.2020 19:59 Ответить
Ну, прям свободно! Так же мусолят референдумы и меняют премьеров , пока не добьются нужного им решения ....А Елизавета 60 лет жирует.....Везде скинули царей-королев, а эта рулит...
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12.12.2020 20:27 Ответить
Нідерланди, Бельгія, Данія, Норвегія, Швеція, Люксембург, Ліхтенштейн, Монако, Ґешпанія, ...
Де там іще "монархів скинули", ліл?
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12.12.2020 21:11 Ответить
мона сміятися?
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12.12.2020 21:53 Ответить
Та хоч лусни гівном, кацапидле!
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13.12.2020 09:02 Ответить
Комуняка недобитый, а чо ты кукарекаешь на ЦН? Едь к Куйлу, поцелуй его в жолпу, там, на кацапии такие нужны. И Зюганову очко полирнешь.
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13.12.2020 12:00 Ответить
Капец. Не толпа , а народ, который просто защищает основной принцип демократии - это право на выборы
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12.12.2020 20:09 Ответить
Разве мы выбираем ? Нам втюхивают кого выбирать и то, что типа мы выбираем! Ну, какие демократические выборы? А то мы не знаем про выборы ничего.....
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12.12.2020 20:29 Ответить
Вам втюхивают или нет, это уже другая история. Но у нас майдан первый был именно по этому поводу, если помните.
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12.12.2020 20:33 Ответить
Ну, и каков результат? Теперь мы больше прав имея сидя на голой заднице?
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12.12.2020 21:55 Ответить
На росії бунт в Хабарівському краю, не чув?
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12.12.2020 20:16 Ответить
Ну, и где поддержка ЕС, США? Где санкции против Пу? Где глубокая озабоченность мировая?
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12.12.2020 20:30 Ответить
Ну таки согласен, что на росии бунтуют. в знак солидарности Париж бунтует! По поводу Хабаровска, может Фургал просто не нравится США? Мировая общественность должна фургалом глубоко озаботится?
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12.12.2020 20:37 Ответить
чув, був та загув
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13.12.2020 00:29 Ответить
КАЦАПОВ кстати полностью устроит сценарий новых выборов, они могут протолкнуть своего кандидата, прежде всего Бабарико, а может и еще кого, более цитируемого) Лука их бесит, он хитрый и опытный, а еще нутром чует, что на уме у ***** и умеет маневрировать. Лука полууправляем, а надо более сговорчивого или покладистого и презыдента.
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12.12.2020 19:44 Ответить
Второй Пашинян? Это вряд ли.
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12.12.2020 19:46 Ответить
"Маневренность" луки примерно как у запряженной кобылы. Может ржать, может махать хвостом, может даже срать на бегу, - но едет туда куда нагайкой гонят.
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12.12.2020 19:50 Ответить
Теперь уже да. В его 80% не верят даже упоротые ябатьки. Посему простора для маневра у Хитрозачеса вот уже четыре месяца, как нет. А то и раньше.
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12.12.2020 19:54 Ответить
Я подписал и жену заставил .
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12.12.2020 20:01 Ответить
Простора нет а маневр есть. Иначе силед бы уже на скамье подсудимых или в условном Ростове.
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12.12.2020 21:04 Ответить
Силед это Лука?
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12.12.2020 21:07 Ответить
для этого он издевается над мирными невинными людьми?
можно мирными методами договариваться с людьми а не этими садисткими и фашисткими!
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13.12.2020 14:01 Ответить
Надеюсь эти люди понимают, что лука уголовник, и выборы для него равносильны пожизненному приговору, значит надо быть готовым пролить свою драгоценную кровь.
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12.12.2020 19:54 Ответить
Такого лайна напублікувати нічого не варто. Журнашльондри в своєму репертуарі.
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12.12.2020 19:55 Ответить
Жена может сейчас подтвердить?😂🌷
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12.12.2020 20:05 Ответить
Чем больше таких людей, тем быстрее беларусы одолеют тирана. Агония луки затянулась, но его конец неизбежен и очень -очень близок. Спорить можно только о вариантах этого конца. Это будет ростов, или инфаркт, или другое жалкое зрелище, но никак ни возврат во власть . Тиран без денег - такого в истории нет и не будет
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12.12.2020 20:07 Ответить
Да канец у ниго ёсц и он кароткий.
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12.12.2020 22:42 Ответить
таких мизер, основной состав советские беркуты
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13.12.2020 00:31 Ответить
Кто сейчас уволится с полиции, потом могут получить неплохой плюс в продвижение своей карьеры в той же самой полиции, но при новой власти.
Я лично так и сделал бы.
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12.12.2020 20:24 Ответить
то є так, післямайданий досвід підтверджує. З'явилася ціла купа добропорядних поліціянтів з гарною зарплатнею і мінімумом відповідальності
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12.12.2020 20:28 Ответить
кароче силовой блок вейшнории також мечтает цветы дарить...не мешайте ватке развиваться.
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12.12.2020 20:27 Ответить
Такие письма-чтоб подбодрить тех,кто ходит в бессмысленных хороводах с цветами.Кто флеш мобы устраивает.Кто собираеться в парке,и с оглядкой по сторонам,рассказывают друг другу патриотические стихи.
Был момент,когда Лука был напуган и готов был бежать,но этот момент упущен.Белорусы по наивности думали,что беспредельщиков можно шариками и цветами спугнуть.Мы вас предупреждали,что нужно действовать,чтоб был практический результат,а не безцельное хождение по улицам.Что ваши шарики и цветочки вам в одно место засунут,что собственно уже и происходит.Но вы нам сказали,чтоб не лезли к ним со своим майданом,сами знаем,как действовать.
Ну а теперь все понятно и предсказуемо.Можно конечно надеяться на чудо или покаяние Луки,или всемирный потом-но границы будут закрываться,контроль ужесточаться,кто посмекалистей-успеет удрать,а остальным-изучать,как живут в Сев.Корее и приспосабливаться.
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12.12.2020 20:45 Ответить
еще одни цветочники(подписанты) выискались...
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12.12.2020 21:07 Ответить
Сдается мне, этот текст писали негодяи.
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12.12.2020 21:39 Ответить
Бацькє всі ці заклики - до сраки. Поки не буде силового спротиву кривавій диктатурі нічого не буде доброго. Тільки шини, бруківка і коктейлі.
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12.12.2020 21:42 Ответить
нет, пока в голове совок, не мечтайте
"в начале было Слово" (с)
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13.12.2020 00:33 Ответить
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1337736321087967232 8 ч

Швейцария заморозила счета Лукашенко.
Ой... как же так... Там же почти социализм и никто не ворует....
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12.12.2020 22:55 Ответить
а нельзя ли огласить сумму?
по просьбе трудящихся белаза?
петицию там...
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13.12.2020 00:34 Ответить
Швейцарский банк сообщил, что банк не имеет никаких клиентских отношений с Лукашенко и его сыном https://www.the-village.me/village/business/business-news/282957-suisse
и сообщил о фейке властям Швейцарии. Так что не распространяйте фейки.
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13.12.2020 01:30 Ответить
ты сама наемная фейкометательница Тебе никто не верит.
а избиения людей в течение 4-х месяцев - тоже фейки?
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13.12.2020 13:59 Ответить
интересно , а кому эти т.н. силовики письмо пишут? неужели своему бульбафюреру? так он на вас ,уважаемые, йух ложил большой и толстый! и будет продолжать киздить вас дубинками, травить газом, глушить гранатами и садить на кичу. вы когда писать окончите, не забудьте к письму букет хризантем прицепить и надувные шарики цветов вашего флага, говорят ваш ************ это очень любит!
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12.12.2020 23:24 Ответить
Здесь в том числе упоминают о 73% украинцев (явное большинство народа) которые глупцы проголосовали за куклу олигарха. А раньше теми же комментаторами восхвалялся народ Украины, который весь восстал против Януковича. Так каков все таки украинский народ по мнению комментаторов. Пора определиться четко.
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13.12.2020 01:15 Ответить
Распространяются слухи об $840 млн на счетах старшего сына Лукашенко - Виктора Лукашенко в швейцарском банке Credit Suisse. В швейцарском банке сообщили, что появившийся в сети снимок экрана с якобы выпиской из онлайн системы их банка на имя Виктора Лукашенко является подделкой, банк не имеет никаких клиентских отношений с этим человеком и сообщил о фейке властям Швейцарии
https://www.the-village.me/village/business/business-news/282957-suisse
Похоже, что об открытом письме беларусских силовиков фейк тех же фейкометателей, наверняка связанных с организаторами протестов. Все это указывает о том, что организаторы протестов в Беларуси - мошенники.
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13.12.2020 01:48 Ответить
Белорусов надо в Украину на экспириенс-туры возить. А то они при Лукашенко и в страшном сне не узнают как можно отстаивать свои материальные интересы под видом прогрессивных реформ.
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13.12.2020 12:39 Ответить
Сын проездом через Минск летел в США. Говорит, окунулся в совок, одежда на людях та, что у нас была лет 20 назад.
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13.12.2020 13:34 Ответить
Одежда сейчас у всех китайская.
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13.12.2020 14:46 Ответить
Более ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призвали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности". Источник: https://censor.net/ru/n3236615

Мабуть початок лагідної зміни влади - з норовливого Лукаша на завербовану Кремлем Тихановську.
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13.12.2020 14:24 Ответить
Спочатку лупашили демонстрантів, а тепер листи пишуть - злякалися що хати і авто попалять
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13.12.2020 14:57 Ответить
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