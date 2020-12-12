В Нагорном Карабахе нарушают режим прекращения огня: Азербайджан и Армения указывают друг на друга
Азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Министерство обороны Армении, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.
По данным издания, вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.
В то же время в информационном сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что Армянская сторона совершила провокационные действия, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает АПА.
"Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", - говорится в публикации.
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Помирились -- застрелились...
А вони, природно, різні.
Так і ці "воїни-інтернаціоналісти". Там пацанва якась, що світу не бачила. І в головах у неї ТБ з пропагандою. Та іпотеки їхні.
Вміють.
-- а хто недоволен -- поднимает рейтинг Цензор Нет. *)
В районе армянских анклавов в Гадрутском районе (Хцаберд , Спитакашен,Хин Таглар ) начались боестолкновения по всей линии соприкосновения в этом районе. Началом боестолкновений послужил минометный обстрел наблюдательного пункта 15 омсбр (15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада ЦВО в/ч 90600), который находился в районе Хцаберда. Со стороны ВС РФ, как минимум два погибших.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
То ++++. З почином!
Житель Апатитов отрезал себе половой орган, нанёс другие увечья и выпрыгнул в окно.
Прибывшая на место инцидента бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с сильным кровотечением. Врачам удалось спасти северянину жизнь.
А зараз треба підтримати у цьому молдаван.
Треба вирівнювати фронт по усій европейській лінії "від моря до моря".
-ще декілька епізодів зі стрільбою потім
-стрільба з трупами, бажано касабськими(при чому для касабів бажано) і тільки потім
-для ефективного підтримання миру потрібно збільшити контингент, а там дивись, і
-база кацапська намалюється.