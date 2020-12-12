В Нагорном Карабахе нарушают режим прекращения огня: Азербайджан и Армения указывают друг на друга

Азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

По данным издания, вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.

В то же время в информационном сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что Армянская сторона совершила провокационные действия, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает АПА.

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"Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", - говорится в публикации.