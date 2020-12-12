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В Нагорном Карабахе нарушают режим прекращения огня: Азербайджан и Армения указывают друг на друга

В Нагорном Карабахе нарушают режим прекращения огня: Азербайджан и Армения указывают друг на друга

Азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

По данным издания, вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.

В то же время в информационном сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что Армянская сторона совершила провокационные действия, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает АПА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан отменяет военное положение с 12 декабря

"Вооруженные силы Азербайджана приняли адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", - говорится в публикации.

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+47
Як і їхнім союзникам кацапам.
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12.12.2020 20:55
+32
армянам веры нет,подлая нация
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12.12.2020 20:53
+20
К бабке не ходи - кацапские миротворцы обстреливают то одних, то других...
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12.12.2020 21:15
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армянам веры нет,подлая нация
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12.12.2020 20:53 Ответить
Як і їхнім союзникам кацапам.
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12.12.2020 20:55 Ответить
армяне хоть и подлая но нация a имя прилагательное "рузге" это черт знает что такое
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12.12.2020 21:38 Ответить
У Нагірному Карабасі порушують режим припинення вогню: Азербайджан і Вірменія вказують одне на одного - Цензор.НЕТ 2961
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12.12.2020 21:45 Ответить
а что они вообще там делают . насколько помню армяне должны были выйти с карабаха до 1 декабря. почему там до сих пор ихние боевые позиции. кацапы входили как гаранты того . что ары уйдут и во время ухода их не будут расстреливать
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12.12.2020 23:00 Ответить
прерванный половой акт всегда порождает претензии...
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12.12.2020 20:57 Ответить
азєра, до кінця 2021, короткими перебіжками дійдуть до Єревана
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12.12.2020 20:59 Ответить
Такими темпами ще раніше зможуть. Там фігня лишилася.
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12.12.2020 21:20 Ответить
Воевали -- веселились,
Помирились -- застрелились...
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12.12.2020 20:59 Ответить
В кацапи-миротворці не можуть визначити, хто почав. Для них місцеві всі на обличчя однакові.
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12.12.2020 21:00 Ответить
Все вони можуть) Видно зачинщики їм не підходять
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12.12.2020 21:03 Ответить
То був такий анекдот, в якому його герой грузина з вірменином переплутав - мовляв, однакові.
А вони, природно, різні.

Так і ці "воїни-інтернаціоналісти". Там пацанва якась, що світу не бачила. І в головах у неї ТБ з пропагандою. Та іпотеки їхні.
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12.12.2020 21:15 Ответить
Сами кацапы и устроили провокацию, небось. Они этим всегда и везде грешат. Веры им нет.
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12.12.2020 21:33 Ответить
І непогано вона їм вдалася. Два трупи кацапів, як вони самі повідомили.
Вміють.
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12.12.2020 21:38 Ответить
А їм що: один їхній "вєлікій палководєц" казав, що бабинаражают.
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13.12.2020 02:50 Ответить
та и им по барабану, кто их будет убивать
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12.12.2020 23:58 Ответить
Хорошо, что "миротворцы" сразу наваляли обеим сторонам люлей и "В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", -"
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12.12.2020 21:04 Ответить
армян ждет новым разгромом, да и южный кусок самой армении для транспортного сообщения с Турцией можно занять как наказание и зону безопасности, а расшиты попадут под замес .
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12.12.2020 21:04 Ответить
русня в оперативном окружении ,контингент помножат на нуль легко,потому и не рыпаются
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12.12.2020 21:07 Ответить
Як і припускалось - ари з-за кацапських спин почали пострєлівать.
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12.12.2020 21:05 Ответить
там ари з кацапами ще з перших днів капітуляції перестрілювалися - не хотіли здавати свої позиціїї "миротворцям"
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13.12.2020 00:34 Ответить
та пох, кто прав, кто виноват. Прилетят Знаменосцы ТБ2 миротворцы, и будет мир и покой. И коцабчеги со своими колоннами бтров в полной импотенции
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12.12.2020 21:06 Ответить
Шо-то мне зевается... -- где Матушка Рассея -- там режим и предсказуемое будущее!
-- а хто недоволен -- поднимает рейтинг Цензор Нет. *)
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12.12.2020 21:14 Ответить
К бабке не ходи - кацапские миротворцы обстреливают то одних, то других...
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12.12.2020 21:15 Ответить
С языка сняли)))
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12.12.2020 21:20 Ответить
100 пудово без кацапсячих лаптєй там не обходиться...
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12.12.2020 22:19 Ответить
Войну легко начать...
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12.12.2020 21:16 Ответить
12.‎12.‎2020

В районе армянских анклавов в Гадрутском районе (Хцаберд , Спитакашен,Хин Таглар ) начались боестолкновения по всей линии соприкосновения в этом районе. Началом боестолкновений послужил минометный обстрел наблюдательного пункта 15 омсбр (15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада ЦВО в/ч 90600), который находился в районе Хцаберда. Со стороны ВС РФ, как минимум два погибших.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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12.12.2020 21:18 Ответить
"Со стороны ВС РФ, как минимум два погибших".
То ++++. З почином!
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12.12.2020 22:25 Ответить
чем больше этом мрази там подохнет тем лучше
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13.12.2020 07:52 Ответить
Цитати вєлікіх :
У Нагірному Карабасі порушують режим припинення вогню: Азербайджан і Вірменія вказують одне на одного - Цензор.НЕТ 950
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12.12.2020 21:21 Ответить
Со стороны ВС РФ, как минимум два погибших. Это не может не радовать!!
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12.12.2020 21:22 Ответить
Русню надо утилизировать. Сие есть благое дело.
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12.12.2020 21:24 Ответить
Ну, Азербайджан освободил территорию, теперь надо ее удобрять. Русня для перегноя вполне подойдет.
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12.12.2020 23:02 Ответить
Да у меня прямо слеза накатилась!
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12.12.2020 23:43 Ответить
Ну что же. Придется айзербаджанцам опять вломить - и армянам, и лапотным "миротворцам".
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12.12.2020 21:23 Ответить
у коцапчегов есть типа атамная бомба. А попадите вы ж такие сверхдержавные атамной бомбой по центру управления ударными беспилотниками, ими ж по радио управляют, или на худой конец по одиночной низкоскоростной цели - Байрактару ТБ2.. ась?
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12.12.2020 21:49 Ответить
"ась" - метка кацапского троля, им по ней зарплату начисляют
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12.12.2020 22:03 Ответить
да, не бедствую. получка намедни
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12.12.2020 22:08 Ответить
кацапські Іскандери по ГЛОНАСС наводяться - та через те, що частина супутників зламалася, Карабах в сліпу зону потрапив
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13.12.2020 00:39 Ответить
в Глонасс ключевое слово асс ass, это короче летчик, ас, можем повторить
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13.12.2020 01:38 Ответить
маскавітяри і для тього пріпьорлісь дабіь вайна і біла
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12.12.2020 21:27 Ответить
Мужчина в Апатитах отрезал свой член и выпрыгнул в окно

Житель Апатитов отрезал себе половой орган, нанёс другие увечья и выпрыгнул в окно.
Прибывшая на место инцидента бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с сильным кровотечением. Врачам удалось спасти северянину жизнь.
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12.12.2020 21:49 Ответить
У Нагірному Карабасі порушують режим припинення вогню: Азербайджан і Вірменія вказують одне на одного - Цензор.НЕТ 6037
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12.12.2020 22:09 Ответить
Алиев путену поверил? Украина его ничему не научила.
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12.12.2020 21:55 Ответить
Не удивлюсь, если это армяшки совместно с рашистскими "миротворцами" постреливают, потому что мир- это не их конек.
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12.12.2020 22:08 Ответить
Ще трохи і "мьіротворцев" будуть гнати як азери так і ари.
А зараз треба підтримати у цьому молдаван.
Треба вирівнювати фронт по усій европейській лінії "від моря до моря".
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12.12.2020 22:09 Ответить
Далі сценарій зрозумілий:
-ще декілька епізодів зі стрільбою потім
-стрільба з трупами, бажано касабськими(при чому для касабів бажано) і тільки потім
-для ефективного підтримання миру потрібно збільшити контингент, а там дивись, і
-база кацапська намалюється.
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13.12.2020 00:05 Ответить
Прекрасно будет если при этом будут дохнуть российские миропритворцы.
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13.12.2020 04:32 Ответить
Мені навіть цікаво, на що розраховував Алієв коли погодився на припинення звільнення більшої частини окупованого Нагірного Карабаху і введення кацапських "миротворців"? ... Будь яка незакінчена війна буде тліти в тій чи іншій формі до повного закінчення - кому ж як не нам це розуміти...
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13.12.2020 06:02 Ответить
Интересные посредники: сначала они, якобы, посередине, а, потом, смотришь - они уже везде.
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13.12.2020 07:20 Ответить
Если кто не в курсе, то это два села, которые остались под армянским контролем, в глубоком азербайджанском тылу)
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13.12.2020 07:43 Ответить
Это все происходит из за не уточнения деталей. Соглашение подписывалось срочно и спонтанно. Передаваемые территории Азербайджану озвучивались по границам админ районов. Но при Азербайджанской СССР это были одни границы, при армянской власти совсем другие границы, нынешний Азербайджан провел новые границы. Поэтому ясно что будут неувязки. Нужно к договору прилагать карты ( но для этого нужно было время). Кроме того одним из условий было то, что территория самого Нагорного Карабаха оставались под контролем тех или других сил по факту их контроля на момент заключения договоренности. Тут тоже много нюансов. Кто то что то мог контролировать в тылу противника, линия контроля была не стабильной и т.д. Кроме того там спор о ряде участков которые должны по идее отойти Азербайджану но где разместились " миротворцы", в районе исторических армянских сооружений ( храмов, монастырей, вопрос также по Шуше, где россияне тоже не прочь закрепиться. Пока на будут согласованны карты кто где и что кому отходит, так и будут происходить стычки и конфликты. Без такого детального определения всеми тремя сторонами ничего не получится. Ну и тем более что все стороны должны соблюдать договоренности. Кстати Азербайджану нужно настаивать что общее количество россиян ( включая военных МЧСников, военных строителей, транспортников и т.д. не должно превышать оговоренного количества. Потому что судя по тенденции Раша введет туда вместо 2 тыс, все 5 тыс.
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13.12.2020 12:35 Ответить
Взагалі то азербайджанці викурювали вірменів з територій які мали відійти Азербайджану. І тільки втручання російських миротворців врятувало вірменських горе-патріотів, засівших на цих територіях, від повного знищення. А два села в результаті були взяті під контроль азербайджанцями.
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13.12.2020 12:36 Ответить
Армения обновила список погибших военных. Теперь официально погибшими признаны 2996 военнослужащих. На 14 ноября было - 2317.
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13.12.2020 13:13 Ответить
так это кацапские "миротворцы" все творят... азербайджанцы, вводите турецкий контингент и сразу все нарушения прекратятся... а по большому счету, очень жаль, что Вы не освободили всю свою территорию от армянских оккупантов... снова придется доизгонять... вы же знаете всю вонючесть руцкага мира - пришли, начнут гадить...
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14.12.2020 07:39 Ответить
 
 