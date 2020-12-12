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Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности

Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности

Кибератака на американскую компанию по кибербезопасности FireEye может означать также угрозу для украинских информационных систем.

Об этом говорится в сообщении на facebook-странице Национального координационного центра кибербезопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Ведущая американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, по сообщению ее руководителя, подверглась мощной кибератаке. В результате атаки были похищены цифровые инструменты, с помощью которых специалисты Red Team выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств", - сообщают в Центр.

Как передает правительственное ведомство со ссылкой на компанию, среди похищенных инструментов как простые скрипты для автоматического сбора данных о цели, так и фреймворки. Они, считают в НКЦК, могут быть использованы как кибероружие.

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"По данным FireEye, характер взлома указывает о высокой вероятности причастности к этой кибератаке спецслужб Российской Федерации. Несмотря на растущее количество инцидентов, которые мы фиксируем, это сигнализирует об увеличении уровня киберугрозы для украинских информационных систем, особенно перед новогодними праздниками и вероятным введением ограничений из-за карантинных мер", - сообщает учреждение.

Как добавляют в Центре, он вместе с другими органами, которые отвечают за кибербезопасность, информируют органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры о способах выявления и противодействия похищенным инструментам FireEye.

Отметим, что 9 декабря стало известно, что американскую компанию FireEye, которая расследовала кибератаки на энергосистему Украины в 2015 и 2016 годах, атаковали хакеры. Атака, предположительно, была организована одним из правительств иностранных государств.

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Автор: 

хакер (1181) кибербезопасность (674)


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Топ комментарии
+3
Без инсайдера еще никто ничего не украл.
Проверьте расходы ваших сотрудников.
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12.12.2020 21:11
+3
не надо нас пугать...буба закончит с дорогами и займётся кибуцами для айтишников...
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12.12.2020 21:15
+2
Объявление.
Мама двух талантливых айтишников, ищет педагога по обучению работе на компьютере.
Только без истерик и оскорблений.
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12.12.2020 21:20
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Зато, беларуские айтишники в Украину переехали! -- иного и не ждал...
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12.12.2020 21:09 Ответить
Без инсайдера еще никто ничего не украл.
Проверьте расходы ваших сотрудников.
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12.12.2020 21:11 Ответить
не надо нас пугать...буба закончит с дорогами и займётся кибуцами для айтишников...
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12.12.2020 21:15 Ответить
Какими же нужно быть рукожопами, чтобы занимаясь кибербезопасностью подвергнуться кибервзлому? Это точно американская компания?
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12.12.2020 21:16 Ответить
Объявление.
Мама двух талантливых айтишников, ищет педагога по обучению работе на компьютере.
Только без истерик и оскорблений.
показать весь комментарий
12.12.2020 21:20 Ответить
Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности - Цензор.НЕТ 8813
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12.12.2020 21:26 Ответить
гнусный отвратительный флуд
как видят мир художники
Анастасия Нильская. «Женщина надевающая колготки».
Акварель. 60х45 см. 2016 г.

Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности - Цензор.НЕТ 8946
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12.12.2020 21:27 Ответить
жесткач какой-то
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12.12.2020 21:31 Ответить
а еще сигнализирует об опасном уровне некомпетентности менеджмента и китайцев программеров....
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12.12.2020 21:50 Ответить
Дурачье из прогнивших западных демократий никак не поймет: завтра будет поздно.
Страна-бензоколонка в агонии, там не остановятся ни перед чем. Западные придурки забыли, как КГБ и ГРУ вывозили тонны документации на французские Миражи? Чертежи фармацевтического оборудования? Технологические линии по производству электроники? Операционные системы для ЭВМ? Только это было еще при СССР, при железном занавесе.
Сейчас, когда за "золото партии" и деньги Газпрома скуплены и продолжают скупать сотни самых успешных компаний, банков, СМИ, недвижимости по всему миру влияние пророссийских сил несоизмеримо выше. Те, кто обречены и неспособны создавать сами, воруют у же готовое, экономя на разработках годы и десятки миллиардов долларов.
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12.12.2020 22:31 Ответить
 
 