Атака хакеров на американскую компанию FireEye сигнализирует о росте уровня киберугрозы для украинских информационных систем, - Центр кибербезопасности
Кибератака на американскую компанию по кибербезопасности FireEye может означать также угрозу для украинских информационных систем.
Об этом говорится в сообщении на facebook-странице Национального координационного центра кибербезопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Ведущая американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, по сообщению ее руководителя, подверглась мощной кибератаке. В результате атаки были похищены цифровые инструменты, с помощью которых специалисты Red Team выявляли уязвимости в системах защиты других компаний и правительств", - сообщают в Центр.
Как передает правительственное ведомство со ссылкой на компанию, среди похищенных инструментов как простые скрипты для автоматического сбора данных о цели, так и фреймворки. Они, считают в НКЦК, могут быть использованы как кибероружие.
"По данным FireEye, характер взлома указывает о высокой вероятности причастности к этой кибератаке спецслужб Российской Федерации. Несмотря на растущее количество инцидентов, которые мы фиксируем, это сигнализирует об увеличении уровня киберугрозы для украинских информационных систем, особенно перед новогодними праздниками и вероятным введением ограничений из-за карантинных мер", - сообщает учреждение.
Как добавляют в Центре, он вместе с другими органами, которые отвечают за кибербезопасность, информируют органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры о способах выявления и противодействия похищенным инструментам FireEye.
Отметим, что 9 декабря стало известно, что американскую компанию FireEye, которая расследовала кибератаки на энергосистему Украины в 2015 и 2016 годах, атаковали хакеры. Атака, предположительно, была организована одним из правительств иностранных государств.
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Сейчас, когда за "золото партии" и деньги Газпрома скуплены и продолжают скупать сотни самых успешных компаний, банков, СМИ, недвижимости по всему миру влияние пророссийских сил несоизмеримо выше. Те, кто обречены и неспособны создавать сами, воруют у же готовое, экономя на разработках годы и десятки миллиардов долларов.