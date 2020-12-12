РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11496 посетителей онлайн
Новости
61 452 183

Лидер "Нацкорпуса" Билецкий депутату ОПЗЖ: "Придет время, и вы перестанете улыбаться"

Лидер

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" произошла словесная перепалка между лидером "Нацкорпуса" Андреем Билецким и нардепом ОПЗЖ Николаем Скориком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Билецкого.

Депутат Скорик заявил, что украинская сторона должна согласиться на амнистию боевикам на Донбассе, а также выразил свою поддержку "всем политзаключенным по обе стороны от линии разграничения".

В ответ основатель полка "Азов" Андрей Билецкий отметил, что Скорик "переходит все разумные рамки". "Пройдет время - и ваша роль в ситуации с "ЛДНР" обязательно вылезет", - заверил лидер "Нацкорпуса".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг трижды обстреливал украинские позиции на Донбассе, ОС открывали огонь в ответ на ранение двух бойцов, - пресс-центр. ВИДЕО

Кроме того, Скорик обвинил украинских добровольцев в преступлениях на Донбассе. "Ваша партия смогла набрать хоть какие-то проценты в Мариуполе, потому что "какие-то там добровольцы" этот Мариуполь освободили", - ответил представителю ОПЗЖ Билецкий.

Автор: 

Скорик (50) Донбасс (26956) добровольцы (1163) Билецкий Андрей (239)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+74
Скорик враг, таких надо убивать.
показать весь комментарий
12.12.2020 21:41
+59
Ну, ставити на одну дошку Бітецького і Скорика я б не став хоча б тому, що Маріуполь був першим містом, очищеним від прокацапських проксі. І очистив від сепаратистів саме "Азов", створений зокрема і Білецьким. А Скорик, справжня гнида, був у той час, та й як видно, і зараз і ментально, і духовно на боці бандюків-сепаратистів.
показать весь комментарий
12.12.2020 21:42
+44
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 4369
показать весь комментарий
12.12.2020 23:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Как это два кренделя, фининсируемые оба из Кремля, повздорили.Это что на публику??????????
показать весь комментарий
12.12.2020 22:21 Ответить
Опзж,це відкриті вороги державності України і повинні бути нейтралізовані разом з своїми агентами засівшими у всіх силових структурах,але існуючому уряду рівно,як і попередньому така ситуація вигідна,щоб і надалі грабувати народ навіть ціною втрати наших українських земель.
показать весь комментарий
12.12.2020 22:32 Ответить
имела жаба гадюку
показать весь комментарий
12.12.2020 22:32 Ответить
Б свою роль лучше тянет, на премию идёт.
показать весь комментарий
12.12.2020 22:36 Ответить
Билецкий молодца!
показать весь комментарий
12.12.2020 22:40 Ответить
Обоє рябої



Пастор к стєнкє поставить і того, і цього
показать весь комментарий
12.12.2020 22:41 Ответить
Теорема Эскобара тут как нельзя кстати.
Чума на оба ваших дома, как на скотонациков, так и на нечисть бело-голубую.
показать весь комментарий
12.12.2020 22:44 Ответить
Цікаво було б поспілкуватись з людиною, котра голосує за опзж.
показать весь комментарий
12.12.2020 22:44 Ответить
наша соседка например. Прославляет путина и молится на россию.
Нічого цікавого. Мерзость и отвращение.
показать весь комментарий
12.12.2020 22:57 Ответить
Але чому!? Що такого в тій Росії щоб на неї молитись!?
показать весь комментарий
12.12.2020 23:01 Ответить
От я собі не можу уявити американських громадян на півночі країни, котрі ненавидять Америку і моляться на Трудо і Канаду! Інша справа з мексиканцями але конфлікт між ними і «осами» лежить зовсім в іншій площині і я би не сказав, що вони дуже хочуть тут Мексику! В Росії немає нічого привабливого! НІЧОГО!!! Так що так приваблює цих людей!?
показать весь комментарий
12.12.2020 23:05 Ответить
Ненависть і презирство до всього українського? Я на таких людей дивлюсь як на комах. Нічого привабливого в російському я особисто не бачу. Перечитав колись всю їхню класику і передивися кіно і що? За останні 25 років мій світ анго- і україномовний - почуваю себе чудово!
показать весь комментарий
12.12.2020 23:08 Ответить
Харібка, що ти думаєш із цього приводу?
показать весь комментарий
13.12.2020 00:49 Ответить
Тупе і обдристане по самі пяти ВЯЛІЧІЄ. Ось що так приваблюєв Расєї
показать весь комментарий
13.12.2020 12:05 Ответить
я с вами абсолютно согласен.
Там полная клиника и шизофрения.
"Россия - великая страна, она еще всем покажет, Америку разбомбит и уничтожит за 1 сек, если захочет, путин великий президент, его все боятся, и русских все боятся, русские всех поставят на колени и скоро разберутся с вонючей Украиной"....

Это только часть того, что она несет. Я даже в СБУ звонил, - меня послали, поржав.
А вот это уже преступление. В нормальной стране даже на бытовом уровне таких людей надо брать на карандаш. Это враги.
показать весь комментарий
13.12.2020 16:35 Ответить
тогда вопрос к тебе - сколько раз ты своей соседке набил е@ало. или что то ждешь? Поверь - когда бьешь вату это и приятно и смешно. Боишься проблем - конечно, риск есть, но оно того стоит. Только вякнула прославлять пукина. бей. бей жестоко - возраст и пол значения не имеют.
показать весь комментарий
13.12.2020 08:49 Ответить
Сам пробовал?
показать весь комментарий
13.12.2020 11:56 Ответить
бабке 80 лет.
Вы уверены, что я должен ее бить?
показать весь комментарий
13.12.2020 16:30 Ответить
Бо кацап, то клініка, не лікується, як казав Солженіцин:

«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой шовинизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)Воно хоче жити там, де краще і там же пакостити.
показать весь комментарий
13.12.2020 12:10 Ответить
Росія із такими ресурсами так нічого не збудувала після розпаду совка, залишаючись країною третього світу. Без прав, законів і взагалі всяких перспектив. Люди на сході України і прибічники дружби із країною агресором, солдати котрої вбивають їхніх співвітчизників, на загал цікаві зі точки зору психопатології. Що в головах у цих людей? Невже вони не можуть пов'язати елементарні речі в своїй голові!?
показать весь комментарий
12.12.2020 22:49 Ответить
% 60 це кацапи чи скоріше расєйські КАЗЛИ. Ось їх і тягне до КАЗЛЯНДІЇ. А в Україні дешева і смачна жрачка, набагато краща ніж в КАЗЛЯНДІЇ. Тому їм неохота тікати до дому. Ось не дай їм їсти зразу завиють що русскіх прітєсняют
показать весь комментарий
13.12.2020 12:08 Ответить
Мало того, там, д ступив лапоть - злидні, відсталість і безправ'я.

Східна Німеччина, через 40 років після панування лаптя:
з 1990 року східні федеральні землі в чотири рази збільшили свою економічну міць і тепер їх можна порівняти з деякими французькими регіонами. Водночас жодна східнонімецька земля поки ще не дотягує за рівнем розвитку до найбільш слаборозвиненої західнонімецької землі.
За рівнем реальних доходів сімей окремі східні землі не поступаються західним. Так, Саксонія і Бранденбург за цим показником наздогнали Саар.
Вандервіц зазначив, що коефіцієнт бідності в деяких східних землях і в Берліні нижче відповідного показника в окремих західних землях. Водночас середній рівень доходів сімей в східних землях ФРН становить всього 88,3 відсотка від відповідного показника в західних землях.
І це один народ, одна нація, одна ментальність, але вони були під россійським малим лаптем 40 років, а ЩО МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО УКРАЇНУ, ЯКА БУЛА ПІД ВЕЛИКИМ ЛАПТЕМ 340 РОКІВ?
показать весь комментарий
13.12.2020 12:17 Ответить
не можуть.
Это кацапы, в Харькове и Одессе чуть ли не 30% голосовало за опзж.
Они это делают осознанно. Надеются, что путин придет легитимно, на запрос президента бойка и большинства опзж в парламенте.
И чует мое сердце, что так может и случиться.
показать весь комментарий
13.12.2020 16:38 Ответить
Слова слова Недавно Парасюк в одной из передач добкину гранатомётом грозил И ШО ???
показать весь комментарий
12.12.2020 22:59 Ответить
Крішна мантра ... ця піднесена свідомість урешті-решт набуває форми чистої любові до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3 Бога (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B0 Крішни ).
показать весь комментарий
13.12.2020 11:56 Ответить
Той, хто хоче в'..бати з гранатомета не кричить про це на увесь світ.
показать весь комментарий
13.12.2020 11:57 Ответить
Продажные оба...
показать весь комментарий
12.12.2020 23:00 Ответить
Як ти?
показать весь комментарий
12.12.2020 23:01 Ответить
Бєлєцкій тільки вдає з себе патріота. Насправді він людинка Авакова.
показать весь комментарий
12.12.2020 23:56 Ответить
Розмови
показать весь комментарий
12.12.2020 23:59 Ответить
Ні. Це факт.
показать весь комментарий
13.12.2020 00:07 Ответить
ОК
показать весь комментарий
13.12.2020 00:49 Ответить
Джерело - ОБС ( одна баба сказала)
показать весь комментарий
13.12.2020 11:57 Ответить
Игра была ровна. Спорили два говна
показать весь комментарий
12.12.2020 23:03 Ответить
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 4369
показать весь комментарий
12.12.2020 23:04 Ответить
Все вірно, так, як і в 1654 році. Договір про "входження", в оригіналі, так і не знайшл "миші зїли"
показать весь комментарий
13.12.2020 12:12 Ответить
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 4935
показать весь комментарий
12.12.2020 23:05 Ответить
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 4622
показать весь комментарий
12.12.2020 23:08 Ответить
Оце так досягнення скрепних......
показать весь комментарий
13.12.2020 10:34 Ответить
Н Львівщині пропадають люди,чому люди з ОПЗЖ не пропадають?
показать весь комментарий
12.12.2020 23:14 Ответить
Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 6946
показать весь комментарий
12.12.2020 23:32 Ответить
Війна тільки почалась, руські свині. Вона триватиме поки буде жити останній українець або будуть звільнені усі окуповані території.
показать весь комментарий
12.12.2020 23:53 Ответить
Війна із кацапами триває вже 300 років.
показать весь комментарий
12.12.2020 23:58 Ответить
вот такие скорики и есть самые главные враги Украины. они (эти скорики бойки мертвечуки рабиновичи шуфричи ит.д) даже страшнее чем куйло и его армия!
показать весь комментарий
12.12.2020 23:56 Ответить
Завжди стверджував, що саме той кацапський бур'ян, який проріс в Україні є нашою головною бідою. Чорта з два кацапам з-під поребрика щось вдалось би зробити в Україні, якби не ото сміття. Стверджував і стверджую, що головним ідентифікатором є мова. Не бажаєш говорити українською сам і в такому ключі ростиш своїх дітей, значить ти є принциповим ворогом країни й - перше, що потрібно зробити - відібрати право виборчого голосу. Не повинні такі люди впливати на долю держави.
показать весь комментарий
13.12.2020 12:21 Ответить
Таких как Дубинский, Бужанский и т.п. необходимо периодически жестко осаживать...
показать весь комментарий
12.12.2020 23:58 Ответить
Скорее насаживать на бутылку.
показать весь комментарий
13.12.2020 00:22 Ответить
Яка пляшка в Україні для цього є паля, особливо для зомбокацапів.
показать весь комментарий
13.12.2020 12:14 Ответить
хто з старших пам'ятає таку Лврису Скорик? Яка в парламенті першого скликання позиціонувала себе як унсовку, але... потрапила під вплив Кравчука.
Так от, вона - мама цього Скорика-зажопа.
показать весь комментарий
13.12.2020 00:26 Ответить
Воші таки плодят гнид.
показать весь комментарий
13.12.2020 08:12 Ответить
А ще пригадую, як Лариса Скорик ледве не буквально облизала Шапкокрада.

https://lb.ua/news/2010/03/18/32582_yanukovich__aristokrat_v_chetverto.html Янукович - аристократ в четвертом поколении


Об этом заявила народный депутат первого созыва, профессор архитектуры Лариса Скорик.
«Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук могу довольно много понять о генеалогическом древе. Так вот, как бы ни пытались язвить насчет Януковича и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, свидетельствует о принадлежности к высшему сословию, а ее внешние данные указывают на плебейство», - заявила Скорик.

Лідер "Нацкорпусу" Білецький депутату ОПЗЖ: "Настане час, і ви перестанете посміхатися" - Цензор.НЕТ 527
показать весь комментарий
13.12.2020 10:23 Ответить
Янукович - аристократ в четвертом поколении
Тектоника https://lb.ua/news/politics/2010/03/08/30540_yanukovich_obeshchaet_bezvizoviy.html Виктора Януковича выдает его принадлежность к высшему сословию.

Об этом заявила народный депутат первого созыва, профессор архитектуры Лариса Скорик.

«Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук могу довольно много понять о генеалогическом древе. Так вот, как бы ни пытались язвить насчет Януковича и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, свидетельствует о принадлежности к высшему сословию, а ее внешние данные указывают на плебейство», - заявила Скорик.
https://lb.ua/news/2010/03/18/32582_yanukovich__aristokrat_v_chetverto.html
показать весь комментарий
13.12.2020 12:01 Ответить
Подивився у Вікіпедії. Там сказано, що матір Миколи Скорика звуть Людмила Залюбинська, і вона фізик. Тобто, Лариса Скорик тільки однофамілиця цього утирка.
Ось, що там є про його батьків:
Батько Леонід Давидович Скорик був відомим фахівцем з електронного устаткування,мати Людмила Залюбинська була фізиком (нині доцент університету ім. Мечникова). У кінці 80-х Людмила займалася політикою, була одним з творців «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного Руху » (знайома з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеславом Чорноволом ), очолювала Комітет солдатських матерів Одеси (хоча її син в армії не служив).
показать весь комментарий
13.12.2020 12:46 Ответить
Так я, из этой недопубликации, так и не понял, что сказал какой то лидер какому то депутату - "Придет время, и вы перестанете улыбаться" или "Пройдет время - и ваша роль в ситуации с "ЛДНР" обязательно вылезет"?! Вы уж там, в своих писаниях, определитесь, что кому и как сказал, а то в заглавии одно, а по тексту другое, пиз..жа много, а толку мало, а ваши лица всё лощёнее и лощенее. Складывается впечатление - чем хуже Украине и нам, "пересичным громадянам", тем лучше ее активистам в борьбе с врагами Украины. Я уж теряюсь в чью морду плевать, то ли во вражескую москальскую, то ли в "дружественную" эвропейскую.
показать весь комментарий
13.12.2020 00:31 Ответить
Копи слюну. Но не опоздай с плевком.
показать весь комментарий
13.12.2020 12:03 Ответить
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
показать весь комментарий
13.12.2020 07:05 Ответить
такі часи (коли риги не дуже посміхались) вже були. й аваков з білецьким доклали немало зусиль аби вони якнайшвидше минули.
показать весь комментарий
13.12.2020 08:09 Ответить
На мій погляд "словесні баталії" на цьому шоу, щось подібне до "цирку на дроті". Відпрацювали бабло, "випустили пар" на публіку і по домам.
показать весь комментарий
13.12.2020 08:20 Ответить
Вот только когда ж оно придёт-то время? В этой жизни или в следующей?
Между прочим, Медведчуку нацмены задолжали надавать СТУСанів, как земля колхозу.
показать весь комментарий
13.12.2020 08:57 Ответить
на фонари всю эту мертвечуковскую ...ЗДОТУ!
показать весь комментарий
13.12.2020 09:02 Ответить
дві ефесбешні консерви змагаються за продовження фінансування з кацапії
показать весь комментарий
13.12.2020 10:31 Ответить
Докази, що Білецький ФСБ-шна консерва є? Чи ОБС твое джерело?
Гидко плюндрувати імїя людини тільки тому,що тобі за це платять. Ти такий жебрак?
показать весь комментарий
13.12.2020 12:52 Ответить
в тебе є докази,що,наприклад,скорик,шухрич,медмедчук та інша мерзота вороги України? мабуть,немає. а є тільки твоє сприйняття,через їхні дії. так і в мене з Білою вошею. білецький - ворог!
показать весь комментарий
14.12.2020 11:46 Ответить
УКРАЇНА ГОСТРО ПОТРЕБУЄ ЛІДЕРА ЗДАТНОГО ВРЯТУВАТИ ДЕРЖАВУ НИМ МОЖЕ БУТИ ПОРОХ БУТУСОВА ПОВАЖАЮ АЛЕ ВІН НЕ ПОТЯГНЕ БІЛЕЦЬКИЙ ЯРОШ І ВСІ ПАТРІОТИ МАЮТЬ ПІДТРИМАТИ ПОРОХА РАДИ ПОРЯТУНКУ ДЕРЖАВИ
показать весь комментарий
13.12.2020 11:06 Ответить
Можливо Порошенко міг би стати таким лідером, але лише за умови, що він зробить дуже серйозні висновки щодо усього того, що він робив (а головне -- не зробив) під час свого попереднього президенства і внесе відповідні корективи. Адже у нас за 5 років президенства Порошенка так і не була в юридичному сенсі зафіксована війна з Росією, не були застосовані до агресора максимальні економічні механізми (включно з конфіскацією майна всіх юридичних резидентів Росії, як державних, так і приватних), не було ухвалено дієвого закону про колаборацію, який би розгромив діючу проросійську 5 колону та унеможливим би її відтворення в будь-який спосіб тощо. Нарешті, якщо вже посилати бронекатери через Керченську протоку, то укомплектовувати їх треба було добровольцями, щодо яких не виникало жодного сумніву, що у разі нападу на кораблі вони відкриють відплатний вогонь на ураження, а не здадуться в полон, допустивши взяття на абордаж без жодного вбитого російського спецназівця.
показать весь комментарий
13.12.2020 12:32 Ответить
Я Белецкому доверяю. Он ещё скажет свое слово.
показать весь комментарий
13.12.2020 11:27 Ответить
Билецкий тупая тварь на подтанцовке Коломохи, ОПЗжопцы его разведут как буратино))
показать весь комментарий
13.12.2020 12:00 Ответить
В ты умная тварь?У кого на диванной подтанцовке?
показать весь комментарий
13.12.2020 12:58 Ответить
Кілька днів тому на ТБ демонстрували фільм "Ескобар", в якому показано як колумбійська армія та поліція "розбиралася" з бойовиками наркокартелю, без суду і слідства (причому навіть з тими по кому існувала лише підозра). Але ж бандити Ескобара були тільки кримінальними злочинцями (хоча й становили загрозу для державного устрою Колумбії), а проросіійські бандити на Донбасі є ще й зрадниками, які впроваджують інтереси ще й іноземної держави! Тоді чому до них не мають застосовуватися методи, полдібні до колумбійських (врешті-решт війна ніколи не була спортивним турніром -- в ній завжди головною була перемога (за будь-яку ціну та будь-якими методами), а не просто участь)?
показать весь комментарий
13.12.2020 12:18 Ответить
еще Сикарио хороший фильм в ту же тему
показать весь комментарий
13.12.2020 16:41 Ответить
все эти совкопитеки скорики как минимум в ростов сбежать должны были а не раде сидеть
показать весь комментарий
13.12.2020 12:24 Ответить
Дивно, мати цього виродка була членом Народного Руха. А воно... Все-таки потрібно прийняти закон про колаборантів. Такі виродки як Скорик не можуть мати громадянство України.
показать весь комментарий
13.12.2020 12:53 Ответить
Його мати була членом НРУ ще тоді, коли він називався "Народний Рух України за перебудову", тобто при Горбачові. Але видаеться, що її переконання аж ніяк не поширювалия на державну незалежність України, адже після 1 грудня 1991 р. вона, будучи депутатом ВР, переважно підігрувала московській політиці.
показать весь комментарий
13.12.2020 14:22 Ответить
И кто же это время приблизит - слуги, зебил, дерьмак, татаров....?
показать весь комментарий
13.12.2020 13:17 Ответить
Билецкий бегал перед выборами и бред про Пороха из методички каломойского нёс а как зелень отводить войска начала весь прям в кусты))) а сейчас снова такой смелый - к чему бы это?))) наверное весной не посадки а новые выборы?
показать весь комментарий
13.12.2020 13:26 Ответить
щоб поле не заросло бурянами. його треба вчасно полоти. так і з партіями типу жопоблок
показать весь комментарий
13.12.2020 20:47 Ответить
Прийде час, і Білецький з поплічниками горітимуть у пеклі
показать весь комментарий
14.12.2020 10:07 Ответить
Читаю коментарі бачу яка в нас різна Україна скажу одне ніяких амністій ні майданутим ні сепарам які взяли в руки зброю закон один для всіх бо сєпари це результат майдану
показать весь комментарий
14.12.2020 10:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 