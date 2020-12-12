Лидер "Нацкорпуса" Билецкий депутату ОПЗЖ: "Придет время, и вы перестанете улыбаться"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" произошла словесная перепалка между лидером "Нацкорпуса" Андреем Билецким и нардепом ОПЗЖ Николаем Скориком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Билецкого.

Депутат Скорик заявил, что украинская сторона должна согласиться на амнистию боевикам на Донбассе, а также выразил свою поддержку "всем политзаключенным по обе стороны от линии разграничения".

В ответ основатель полка "Азов" Андрей Билецкий отметил, что Скорик "переходит все разумные рамки". "Пройдет время - и ваша роль в ситуации с "ЛДНР" обязательно вылезет", - заверил лидер "Нацкорпуса".

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Кроме того, Скорик обвинил украинских добровольцев в преступлениях на Донбассе. "Ваша партия смогла набрать хоть какие-то проценты в Мариуполе, потому что "какие-то там добровольцы" этот Мариуполь освободили", - ответил представителю ОПЗЖ Билецкий.