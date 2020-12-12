Арбитраж признал, что у Украины есть право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, - замминистра экономики Качка
Арбитраж по спору между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка) признал, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.
"Арбитраж по лесу вынес свое решение по запрету экспорта леса. Арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так существующий запрет экспорта 2005 года признан судом полностью правомерным", - написал Качка.
Он отметил, что в то же время арбитры признали, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со ст. 290 и 293 Соглашения об ассоциации. Мероприятия по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС.
"Решение арбитров дает нам широкую свободу выбора мер исполнения решения. Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины. Итак, первым шагом должно стать одобрение закона Украины "О рынке древесины" №4197-1. Он должны создать цивилизованный рынок на основе успешного правительственного эксперимента по продаже леса на аукционах", - подчеркнул Качка.
Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород – с 1 января 2017-го.
В Минэкономики отметили, что на страны ЕС приходилось 70% украинского экспорта древесины.
ЕС 15 января 2019 года подал запрос на проведение консультаций с Украиной о временном запрете экспорта необработанной древесины. Консультации были проведены 7 февраля 2019 года, однако стороны не пришли к взаимно согласованному решению.
20 июня 2019 года ЕС инициировал процедуру разрешения спора путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. Стороны достигли согласия о создании Арбитражной группы в вышеупомянутом составе 28 января 2020 года. Далее, 17 февраля ЕС подал Арбитражной группе свое первое письменное представление, а 11 марта 2020 свое письменное представление в ответ подала Украины.
22-23 сентября этого года состоялись слушания Арбитражной группы в споре между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка). Это первый в истории спор в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
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Деловой круглый лес: Новая Зеландия (16%); Российская Федерация (14%); Соединенные Штаты Америки (9%); Чехия (6%); Канада (5%); Германия (4%); Польша (4%); Австралия (3%); Папуа-Новая Гвинея (3%); Франция (3%); Норвегия (3%).
Пиломатериалы: Российская Федерация (20%); Канада (19%); Швеция (8%); Германия (6%); Финляндия (6%); Соединенные Штаты Америки (5%); Австрия (4%); Таиланд (3%).
Шпон: Российская Федерация (17%); Канада (13%); Вьетнам (11%); Китай (8%); Соединенные Штаты Америки (6%); Украина (4%); Малайзия (4%); Новая Зеландия (3%); Габон (3%).
Т.е. Гемания избавляется от лесоматериалов низкого качества, которые в 2018 -2019 погибли в результате изменений климата в виде буреломом и повреждения короедами, а вот Украина им продает кругляк для шпона т.е. для изготовления ламината, при этом убив все украинские предприятия, которые оказались банкрутами без сырья. И это правителей ни как ни беспокоит. В этом суть.
Дата: 4 июня 2019г.
http://s1.derevo.ua/levantemengen3qu2018-5cf62cb3c49c5.jpg
Корни нынешних европейских проблем, связанных с реализацией лесоматериалов следует искать в особенностях 2018 года. Ряд крупных ветровалов и снеголомов, необычно жаркий и сухой вегетационный период, массовое ослабление и усыхание хвойных лесов: все эти процессы в разной степени затронули многие страны и регионы, вызвали резкое увеличение рубок поврежденного леса и привели к выбросу на рынок избыточного объема древесины.
Баланс между спросом и предложением повсеместно нарушен. Огромные излишки преимущественно хвойной древесины создают напряжение на национальных рынках, ведут к падению цен и изменению торговой стратегии, как продавцов, так и покупателей. Количество осадков во многих европейских странах находится на уровне прошлого года, а это значит что, всеми ожидаемые, изменения к лучшему могут не произойти.
Ниже мозаика сообщений из разных источников, позволяющая лучше понять ситуацию.
Германия
В 2018 году в Германии было произведено более 32 миллионов кубометров поврежденной древесины. Треть этого объема - древесина поврежденная стихией, а две трети - короедом. В первом квартале 2019 году заготовлено ещё 13 млн.кбм поврежденной древесины.
Рост предложения низкокачественной хвойной древесины на внутреннем рынке привел к сокращению и дифференциации импорта. В 2018 году он сократился на 9%, а в первом квартале текущего года на 24%. Почти на 40% сократился импорт из Польши и Чехии, традиционно наиболее важных поставщиках древесного сырья в Германию. Эти страны также пострадали от стихии и короеда и предлагали в основном низкокачественную древесину, которая не находила спроса из-за её избытка на внутреннем рынке Германии. Поставки из Эстонии, Франции, Финляндии и ,особенно, Литвы напротив заметно выросли, что объясняется неудовлетворенным спросом качественную хвойную древесину. Несколько выросла и средняя цена на импортируемую деловую древесину хвойных: в первом квартале прошлого года на таможенном переходе она равнялась 37 евро/кбм, а нынешнего 41 евро/кбм.
Как и большинство европейских стран Германия и экспортирует, и импортирует древесину. Однако, всегда значительно превышал экспорт, что делало страну чистым нетто импортером. В первом квартале этого года превышение импорта над экспортом резко сократилось. В 2018 году отношение импорта к экспорту было на уровне 6,2, а в нынешнем импорт только в два раза превышает экспорт. В абсолютных цифрах положительно сальдо уменьшилось более чем в два раза: с 900 тыс. кбм до 424 тыс.кбм.
А по поводу шпона то какая разница балансы или шпон, если и он ушел на экспорт, при том Украина почему то заняла 4 место в мире при пощади лесонасаждений аж - 15 % от всей территории.
У нас вырубается ежегодно около 20тыс. куб древесины, в Германии - 45 тыс. кубов. Германия входит в двадцатку стран по объемам заготовки древесины. Но по объемам посадки нового леса мы отстаем от Германии примерно в 10 раз, и если в Германии со времен окончания второй мировой войны посадки деревьев в расчете на единицу площади превалируют над вырубками, то у нас ситуация в обратную сторону ещё со времен СССР.
Да я лично неоднократно видел в Германии вырубки деловой древесины, там это очень широко распространенный бизнес. Только там не остается голая плешь, уже через год место бывшей вырубки зеленеет саженцами.
Поставки украинского ильменита - сырья для производства титана - в оккупированный Крым возобновились. Незаконные схемы постоянно меняются, все делается для того, чтобы запутать пограничников и таможенников, которым предоставляют ложные документы на груз.https://dumskaya.net/news/postavki-ukrainskogo-ilmenita-v-krym-pogranichni-132452/