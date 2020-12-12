В Австрии подтвердили право тяжелобольных добровольно уходить из жизни, это шестая европейская страна, где позволят эвтаназию

Конституционный суд Австрии своим решением 11 декабря отменил уголовную ответственность за содействие добровольному суициду с 1 января 2022 года. С тех пор в стране должны разрешить эвтаназию.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как сообщает Wiener Zeitung, суд постановил, что уголовная ответственность за ассистированный суицид (то есть помощь в том, чтобы человек добровольно ушел из жизни) нарушает право на самоопределение. В то же время судьи в своем решении разграничили ассистированный суицид и заказное убийство, которое остается уголовным преступлением.

В решении Конституционного суда указывается, что ассистированный суицид возможен только в форме приема специальных препаратов для сокращения жизни, которые назначает врач. Но перед этим нужно убедиться, что это именно добровольное решение тяжелобольного и на него не повлияло, например, материальное состояние.

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Решение Конституционного суда не означает автоматического извлечения ассистированного суицида из Уголовного кодекса. Согласно решению, до 1 января 2022 года парламент страны должен разработать и принять соответствующее законодательство.

Австрия станет одной из немногих стран Европы, где будет разрешен ассистированный суицид. Сейчас в этом перечне - Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и Германия, где запрет на ассистированный суицид в частных клиниках отменили в феврале этого года.