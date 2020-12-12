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В Австрии подтвердили право тяжелобольных добровольно уходить из жизни, это шестая европейская страна, где позволят эвтаназию

В Австрии подтвердили право тяжелобольных добровольно уходить из жизни, это шестая европейская страна, где позволят эвтаназию

Конституционный суд Австрии своим решением 11 декабря отменил уголовную ответственность за содействие добровольному суициду с 1 января 2022 года. С тех пор в стране должны разрешить эвтаназию.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как сообщает Wiener Zeitung, суд постановил, что уголовная ответственность за ассистированный суицид (то есть помощь в том, чтобы человек добровольно ушел из жизни) нарушает право на самоопределение. В то же время судьи в своем решении разграничили ассистированный суицид и заказное убийство, которое остается уголовным преступлением.

В решении Конституционного суда указывается, что ассистированный суицид возможен только в форме приема специальных препаратов для сокращения жизни, которые назначает врач. Но перед этим нужно убедиться, что это именно добровольное решение тяжелобольного и на него не повлияло, например, материальное состояние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия переживает бум эвтаназии - воспользовавшись правом на смерть, ушел из жизни нобелевский лауреат

Решение Конституционного суда не означает автоматического извлечения ассистированного суицида из Уголовного кодекса. Согласно решению, до 1 января 2022 года парламент страны должен разработать и принять соответствующее законодательство.

Австрия станет одной из немногих стран Европы, где будет разрешен ассистированный суицид. Сейчас в этом перечне - Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и Германия, где запрет на ассистированный суицид в частных клиниках отменили в феврале этого года.

Автор: 

Австрия (809) Европа (1846) смерть (9218) эвтаназия (7)


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Топ комментарии
+14
Давно пора. Змушувати невиліковну людину помирати в муках - верх цинізму.
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12.12.2020 23:31
+12
право жить - никого из нас никто не спрашивал.
оставьте хоть право уйти.....
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12.12.2020 23:28
+9
Ви абсолютно праві ((. Вони хочуть піти, а ми не можемо відпустити. Дуже важкий вибір. В мене тато півроку тому помер, 9 років після інсульту "життя" лише схожого на життя.. То він також просив, питав, обурювався що не може людина припинити свої власні страждання.. Дуже сумно. А ми, мізками розуміли, що то не життя, але серцем, душею змиритися не в змозі.
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13.12.2020 00:05
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Правила форума Совет форумчан
это правильно но как быть если больной недееспособен?
заранее принимать решение так а где гарантия что не удавят раньше срока
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12.12.2020 23:10 Ответить
О чем ты? Конечно, раньше раньше срока "удавят" по добровольному согласию. На то и эвтаназия!
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12.12.2020 23:26 Ответить
это неправильно, больного надо спасать в упор. Если недееспособен, нет ответа. Убить?
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12.12.2020 23:32 Ответить
Спитати рідних і зробити як скажуть. Якщо рідних немає, то відключити від аппаратури. Ці ресурси завжди потрібні для порятунку тих, у кого ще є шанси.
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12.12.2020 23:35 Ответить
ПЦ как страшно
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12.12.2020 23:17 Ответить
Не знаю... Батько з трьома інсультами, друг з злоякісною пухлиною в мозку. Ми були готові ще боротись, навіть в найважчі часи. Дуже важко відпускати дорогу для тебе людину.
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12.12.2020 23:28 Ответить
І все ж таки, це вибір хворого.
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12.12.2020 23:33 Ответить
Contra spem spero!
Без надії таки сподіваюсь.
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12.12.2020 23:38 Ответить
У північних народів загалом, і до прикладу, в Ісландії, існує традиція, що старі хворі люди роблять суїцид, щоб "не заважати жити дітям".
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13.12.2020 05:35 Ответить
Ви абсолютно праві ((. Вони хочуть піти, а ми не можемо відпустити. Дуже важкий вибір. В мене тато півроку тому помер, 9 років після інсульту "життя" лише схожого на життя.. То він також просив, питав, обурювався що не може людина припинити свої власні страждання.. Дуже сумно. А ми, мізками розуміли, що то не життя, але серцем, душею змиритися не в змозі.
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13.12.2020 00:05 Ответить
Розумію... Мені дуже шкода. Коли твій татко бичка міг з одного удару зупинити, перетворюєься при такій хворобі, на дідуся, який і кроку боїться ступити. Коли мегамозок, який тримав в собі всі правила правопису (татко був редактором), забуває основи; коли ти з усіх сил хочеш все повернути як було, а бачиш тільки регрес... отакоє. І сил вже немає, і боротися треба.
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13.12.2020 00:19 Ответить
згодна на 100 %, дивитися на таке перетворення дуже важко. Все якась надія жевріє що ось він одужає, ось якісь ліки допоможуть.. А мій татко у свої 75 сідав на велік щоранку і їхав через півміста на рибалку, він в мене заядлий такий рибалка був ! В домі все своїми ручками, руки з правильного місця виросли, від ювелірних прикрас для мене до ремонту годинників, які відмовились ремонтувати в майстернях.. Я ніколи не пам'ятаю татка з газетою на дивані перед телевізором, він весь час то блесни собі відливав та точив, то снасті рибальські лагодив, то у дворі щось коперсався, робив, це вже на пенсії коли був.. А після інсульльту майже на 100 % втратив зір, слух.. Тобто, світ для нього взагалі перестав існувати.. Самий чорний колір навколо, тиша та постійний біль..
Як знайти в собі сили змиритися з тим, на що перетворилась рідна людина! Як з цим навчитись жити?!, Як допомогти, коли всі спроби виявились марними?! І все одно, я не готова була б застосувати евтаназію. І мама б ніколи не погодилась.
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13.12.2020 00:31 Ответить
Саме страшне, що я бачила, коли людина згоріла за тдва тижні. Наш найближчий друг сім"ї. Онкологія. Відразу страшна. Але він протримався майже 4 роки!!! А казали,що рахунок на місяці. Наших батьків, друзів, звісно, шкода. А я навіть не уявляю, що переживають мами дітей в онковідділеннях, до яких нікому не має діла, окрім волонтерської допомоги. Де ті лікарні майбутьного?
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13.12.2020 00:47 Ответить
Дай Боже цього ніколи і нікому не пізнати і не пережити ! Коли помирає стара людина, то так має бути, навіть коли стара людина хворіє, то важко, дуже важко, але більш менш закономірно, бо ніхто ж здоровими не помирає, в похилому віці помирають від хвороб, від того, що вичерпані ресурси організму, та і в більшості старих людей змінюється світосприйняття, напевно так природою і передбачено, бо, уявляєте як би не хотілось помирати будь якій людині, яка була б абсолютно здоровою, активною, дієвою, молодою, вічно молодою.. А старість вона робить з свідомістю, з тілом певні перетворення, то і є, напевно підготовка до останньої "подорожі". А от коли молода людина, повна сил, красива, сильна, сповнена мрій, планів на майбутнє, чи взагалі дітки, які ще й життя не скуштували, нічого не відчули, не побачили, то за межею мого розуміння. От правду кажуть чужих дітей не буває. Бо коли бачиш хвору дитину, то такий жаль охоплює, такий біль, нерозуміння, безпорадність, та відчуття несправедливості. Напевно немає таких людей, які залишаються байдужими, ну, принаймні, мені так здається, що не співчувати такій біді просто не може нормальна людина.
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13.12.2020 01:31 Ответить
Так сталось, що ми поховали спочатку шестимісячну дитинку друзів, яка не вижила. А через п"ять років її батька. 38 назавжди. Ніякими словами не передати це горе і відчай. Коли у подружки - біда! І ти нічого не можеш зробити. Руки опускаються. А тут ще й татко страчує. Розриваєшся на два фронти. Татко дав час до зими.За пів року від мене пішли Батько і Друг. Отаке.
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13.12.2020 02:10 Ответить
Скільки випробувань(((.. Мої щирі співчуття Вам. Господь не посилає людині більше ніж вона в змозі витримати (це я так завжди себе втішаю). Тримайтесь !! Я дуже люблю один вислів, він правда в оригіналі звучить російською, але він додає терпіння, принаймні мені додає: Самые хорошие и самые плохие моменты в жизни - самые редкие. Може Новий рік нам принесе щось позитивне, я завжди чекаю Нового Року як дитина, ще й досі вірю, що з настанням Нового Року все буде по новому, гарно, щасливо. Завжди хочу в це вірити. Мій тато мені колись казав, в мене тоді був дуже важкий період в житті: Доченька, ты должна быть сильной, мужественной!. От так, татка вже немає, а ті його слова досі живуть, і підтримують мене.
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13.12.2020 02:32 Ответить
А навіщо мучити онкохворих дітей ?
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13.12.2020 05:39 Ответить
Ніколи не змиришся. І це все відверто несправедливо. До останнього будеш тримати. По собі знаю. Зціпивши зуби, але тільки б жив. Памперси, пюрешечки, всі пігулки, - тільки що б жив. Тримайтесь.
Ви все правильно зробили.
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13.12.2020 00:56 Ответить
Побережіть зараз себе. Пів року - то фігня. Ще не заживає. А депресія імунітету не додасть. Здоров"я сім"ї.
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13.12.2020 00:36 Ответить
Дякую! І Вам також здоров'яка! Вам і всім тим, кого ви любите!
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13.12.2020 00:38 Ответить
А як їм, бідолашним, животіти зі страшним болем?!!! А особливо, коли кінець неминучий, а лише відтерміновується? У мене теж нещодавно померли тато з мамою, і не знаю, якою ціною далось би мені рішення відключення тата від апарату, якби Господь не забрав його раніше. Це неможливо сприйняти на тверезу голову, але з другого боку, треба відчути себе на місці страждаючого від жахливого болю і благаючого пожаліти цого і відпустити...
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13.12.2020 13:21 Ответить
Співчуваю вашій біді. Так, бувають випадки, коли навіть морфій не знімає шаленого болю. Це страшна трагедія. І жахливий вихід.
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13.12.2020 16:03 Ответить
право жить - никого из нас никто не спрашивал.
оставьте хоть право уйти.....
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12.12.2020 23:28 Ответить
это было бы счастье для украинских онкобольных
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12.12.2020 23:30 Ответить
Давно пора. Змушувати невиліковну людину помирати в муках - верх цинізму.
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12.12.2020 23:31 Ответить
совершенно неверно
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12.12.2020 23:33 Ответить
І чому це?
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12.12.2020 23:36 Ответить
обоснуйте
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12.12.2020 23:36 Ответить
Посмотрите как это в реале происходит....это акт милосердия, мать вашу... и тут петросяны находятся...
https://filmix.co/dokumentalenyj/63628-terri-pratchett-vybiraya-smert-terry-pratchett-choosing-to-die-2011.html
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12.12.2020 23:40 Ответить
"видео заблокировано по просьбе правообладателя"
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12.12.2020 23:46 Ответить
Ні, все нормально працює
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13.12.2020 01:34 Ответить
Ссылка рабочая.
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13.12.2020 08:09 Ответить
Той кого смертельно хвора дитина, пошепки, поки мамка відвернулася, не просила, довірливо дивлячись в очі, дати ;що небудь, щоб заснути і більше не прокинутися, щоб не боліло;- виступати проти евтаназії не має права.
Я за евтаназію.
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12.12.2020 23:53 Ответить
В цьому випадку хіба дитинка має право приймати рішення? А батьки ніколи в житті на таке не дадуть дозволу..
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13.12.2020 00:11 Ответить
Гадаю, рішення має приймати лікар з дитиною.
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13.12.2020 00:13 Ответить
наврядчи. Неповнолітня дитинка не вважається дієздатною. Розумію який це жах, яке горе, і як болячє дивитись в очі хворій дитині. Жодна Людина не може спокійно бачити очі хворої дитини. Але ж шанс завжди є, хоч самий манюнький, хоч один з міліарду, але є, і немає ні в кого права цей шанс не використати. А взагалі то, це дуже складне питання. Я сама для себе не можу дати на його відповідь. Тож, якби в мене спитали, чи створили б референдум з цього питання, я б на його не пішла. Бо в мене немає відповіді, чи рішення (можна назвати хоч так, хоч так).
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13.12.2020 00:20 Ответить
При четвертій стадії онкозахворювання?- Ні. Там шансів нема.
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13.12.2020 00:21 Ответить
Ви повинні розрізняти що таке «еутоназія» і що таке «вбивство».Ви розумієте,що ні один лікар не має права сказати хворому,навіть якщо цей хворий розпиляний на двоє,»чуєш,в тебе справи кепські,давай я тобі десять кубів повітря по вені введу і на тому розбіжимося»!Лікар має лікувати!А про еутаназію хвора людина має додуматися сама особисто,без помічників.
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13.12.2020 01:25 Ответить
Дивилася програму присвячену евтаназії.Показували якусь там клініку у Швейцарії,яка тим займається.Така «процедура» не є безплатною-вона коштує від 12000 до 15000євро(в залежності від клініки).І щоб зайти в цю клініку,»пацієнт» має мати всі медичні документи з діагнозами і аналізами на руках.Ці діагнози вивчає спеціальна колегія клініки,»пацієнт»за цей час має зустрітися з психологом,завдання якого є тільки одне-відговорити людину від цього «кроку».Якщо людина твердо переконана у своїх намірах,тільки у такому випадку її кладуть у клініку.Такому «пацієнту»дають інші два дні на роздуми,кожен раз перепитуючи:»ти не передумав?» і тількі потім дають Ок на «процедуру».
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12.12.2020 23:55 Ответить
ага..15 тон євро... Щось не віриться...Мать кацапський ролік...
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13.12.2020 00:10 Ответить
Програма називається «Le iene".В Італії є дуже популярною.Та і можна в Google забити «quanto costa eutanasia?»(скільки коштує еутаназія?).Вся справа у тому,що ця «процедура»в Італії є забороненою і люди,нажаль з великими проблемами,мусять їхати у Швейцарію,де їм виставляють досить солоні рахунки.І журналісти цієї програми підняли це питання для того,щоб італійський сенат прийняв нарешті цей закон,щоб люди,які і так мають досить проблем в тому житті,не мусіли би ще думати,як назбирати гроші,щоб з цим життям розпрощатися.
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13.12.2020 00:35 Ответить
один индийский парень выставил через тсуд счет своим родителям - зачем вы меня произвели на свет божий, чтобы я так страдал по жизни?!
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13.12.2020 00:03 Ответить
Я - за...За те,щоб з-під мене горщик чужі люди не виносили....Та і свої теж...
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13.12.2020 00:08 Ответить
Такий закон треба приймати лише в країні, де люди цінують чуже життя, де не будуть старих людей з-за квартир та земель відправляти в інший світ. Де лікарі зможуть адекватно оцінити шанси чи їх відсутність на одужання. Поки для нас такий закон не на часі. Нам ще далеко до високого рівня свідомості, на жаль.
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13.12.2020 00:08 Ответить
жизнь дает Бог, и Он один знает день смерти
самоубийство, эвтаназия, аборт - грех
за чертой для безбожников - ад
а здесь еще есть возможность покаяться и перейти в вечную Жизнь
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13.12.2020 00:26 Ответить
Вы считаете, что вечная жизнь - это благо? А вы попробуйте представить себе это - рай, небо, птички, цветочки, ангелы - одно и то же сотнями, тысячами, миллионами, миллиардами лет, ничего нового, никаких новых впечатлений за миллион лет, уже ничего не удивляет, не огорчает, не восторгает, не радует, все надоело, никаких новых эмоций, событий, расставаний, встреч, планов, желаний, влюбленностей и т.д. Это уже не жизнь, а унылая пытка какая-то. По-моему, "вечная жизнь" - это то же ад
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13.12.2020 00:58 Ответить
Эээ, я не палач, я ассистент. Просто старушка зажилась.
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13.12.2020 00:54 Ответить
Це правильно.Але наші наприклад релігійні організації,гарантовано будуть проти.
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13.12.2020 01:03 Ответить
Скільки читала і бачила повідомлень на цю тему (в Канаді дозволено з 2016, до цього багато писали), не можу сформувати однозначне ставлення.
Мені важко судити, бо це - завжди важкий і болючий вибір та рішення.
У мене був випадок, коли клієнтка так зробила. Її брат розказав, що вона перед цим влаштувала party, зібралися рідні, друзі ... Мені було моторошно.

Читаючи цю новину, згадала про Польщу з рішенням заборонити аборти при виявлених вадах та аномаліях розвитку плоду. Перекликається.

У мене хворіли рідні. Інсульт, рак. Пішли з життя. Неймовірно боляче бачити рідну людину, завжди активну, енергійну, веселу такою, яка навіть не може розмовляти і сказати тобі, що вона хоче. Але про подібні речі ніхто ніколи не подумав би. Ні.

У кожного своя ситуація. У нас (в Україні) не прийнято взагалі говорити про смерть, немічність, навіть планування старості. Це - табу, від цього втікають, не хочеться думати про таке. Що є не правильно, на мою думку. Молодим і здоровим та сильним все життя не будеш.
Тут інакше, і до подібного ставляться спокійно. На рандеву розглядаєш (і радиш) клієнту страховку на життя та хворобу, питаєш, чи складено заповіт, іноді рекомедуєш переглянути в нотаря в залежності від обставин, скласти довіреність та мандат на випадок недієздатності (і фізичної, і ментальної). І це дозволяє уникнути багатьох проблем. Не завжди, звичайно, різне буває, але ... Тоді опікою людини займається уряд.

Найкращим є - говорити. Спілкування має зняти питання і недомовки та непорозуміння. Людина приймає рішення, обговорює його з рідними, оформляє документально.

Іншим питанням, на яке я собі не відповіла до цих пір, є донорство органів. Щоразу присилають при оновленні медичної картки, там значок зелененький є. Поки не підписала.
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13.12.2020 04:02 Ответить
Золотые ваши слова Ведана, Житомиру и Олевску привет)
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13.12.2020 11:37 Ответить
"Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил -
И лучше выдумать не мог;
Его пример другим наука,
Но, Боже мой, какая скука
С больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя!"... (с)
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13.12.2020 06:57 Ответить
Пушкин писал немного про другое. Человеком самых честных правил в тем времена несколько иронично называли картёжника, выпивоху и любителя женщин. А уважать себя заставил означало умер.т.е. про него уже никто плохо не говорил. Онегин ехал уже на похороны, а не ухаживать за дядей.
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13.12.2020 08:37 Ответить
Пора и нам вводить, вместо дотаций.
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13.12.2020 10:23 Ответить
Душа очищается через. страдания.. А близкие пониМают что все не вечно.. И надо ценить каждый миг... Раньше клаДбища были в центре города.. И всякий прохожий проходя мимо задУмывайся...
А счас что? Заболеть отКлючим? А почему заболеть? А причина? А возможно он будет жить.
Люди Глупы
Моя праТетка умирала.. Но нашла доктора.. ЛоПала какой-то жир три стакана в день.. Гадость жуткая.. ЧЕрез 2мес пришла к врачу который оТПравил её умирать.. Он ее Не узнал.. И не поверИл глазам своим
В общем я проТивница ЭвтанАзии. Это очень тонкая грань.. А зачем спасать .человечество обречено с таким подходом.. Увы.
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13.12.2020 12:42 Ответить
Уже то что черти не жарят в аду и не варят в котле со смолой уже благо и повод попасть в рай. А рай если это вечное наслаждение то там не должно быть скучно. Я думаю там постоянные впечатления развитие души. Он бескоенчен. Я когдато был на острове на Десне в районе села Леточки. Там настолько разнообразная природа и в тот день в начале октября еще менялась еще и погода по нескольку раз в час и я подумал, наверное таким примерно должен быть рай...
А насчет эвтаназии. Есть альтернатива. Медикаментозная кома на ивл. Пациенту вводится обезбаливающие препараты и препараты выключающие сознание. Такую терапию человеку можно проводить недели месяцы. Как раз на период выраженных болей при онкозаболевании, когда обычные дозы наркотиков уже не помогают. Человек ничего не чувствует и умирает во сне. Нужно хосписам рассмотреть этот вариант. Это мое мнение.
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13.12.2020 15:59 Ответить
вся наша жизнь, от рождения и до... - сплошная эвтаназия
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13.12.2020 17:47 Ответить
 
 