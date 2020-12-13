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Новости Коронавирус и карантин
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Если не ввести жесткий карантин в январе, то в феврале это придется делать на фоне высокой заболеваемости COVID-19, - Степанов

Если не ввести жесткий карантин в январе, то в феврале это придется делать на фоне высокой заболеваемости COVID-19, - Степанов

Если правительство не объявит локдаун в январе, то будет вынуждено это сделать в феврале.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, есть ли вероятность, что январский локдаун отменят, Степанов ответил: "Во-первых, я бы не называл это локдаун. Это достаточно жесткий карантин. Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дому, не заполнив форму. Комендантский час, не больше 1 км от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные сектора экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации".

Министр добавил, что если правительство не объявит локдаун в январе, "то нам придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы смотрели по нашим расчетам, - Степанов объяснил, почему карантин усиливают именно с 8 января

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+11
Я уже спрашивал зебилов. Степанов, ты не месяц объясняй, а число! И какое отношение 8 января имеет к экономике или медицине. Для недалеких поясню: неделя после НГ до Рождества (православного) для бизнеса является мертвой. Если ты собрался вводить карантин в январе, то почему это не сделать 2 января? Чтобы Гундяя не злить? Ваши отмазки настолько жалкие, что я вообще не знаю, как вы руководящих постов достигли.
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13.12.2020 01:19
+11
Степанов, так поміг локдаун Франції ?
У нас жорсткий карантин з кінця вересня.
Результату - 0.
Правда, вірити уряду і їхнім циферкам - себе не поважати, але ж нам їх тицяють у вічі ...
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13.12.2020 01:21
+7
А Степанов где служит? Я думал в праительстве.Уж больно он как то в сторонке-если они там решат,то мы уж както так...И вообще,если 95 команда решит продлить гастроли,никуда он не денется-будет мычать,что в феврале карантин в два раза полезнее.
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13.12.2020 01:11
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Правила форума Совет форумчан
Это логично.
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13.12.2020 01:03 Ответить
Лучше с апреля вводить или с августа.
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13.12.2020 01:05 Ответить
Для кого краще?
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13.12.2020 01:09 Ответить
Дурбелик, сначала ты обосновываешь свое "это логично" ,а потом остальные будут искать повод доказать ,что ты - не мудак
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13.12.2020 01:27 Ответить
Тогда Майдан можно спокойно в феврале начинать.
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13.12.2020 07:35 Ответить
Не,в августе не введут,потому шо в Европе уборка урожая.
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13.12.2020 07:55 Ответить
поковырявшись в жопе пёрднул ротом...
зебилпля...
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13.12.2020 08:15 Ответить
кэп ,однако
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13.12.2020 01:05 Ответить
А Степанов где служит? Я думал в праительстве.Уж больно он как то в сторонке-если они там решат,то мы уж както так...И вообще,если 95 команда решит продлить гастроли,никуда он не денется-будет мычать,что в феврале карантин в два раза полезнее.
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13.12.2020 01:11 Ответить
А вот, например Анатолий цэ и длинная цифра - считает, что всё логично.
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13.12.2020 01:15 Ответить
Анатолий Ц - дебил, который от логики далек. Вопрос для сторонников жесткого карантина с 8-го января в моем посте ниже.
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13.12.2020 01:21 Ответить
и это чючело с фамилией степанов "работает", в т.ч. и на мои налоги, министром; а янелох "работает" преписдентом. в этой стране налоги платить нельзя.
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13.12.2020 01:16 Ответить
Я уже спрашивал зебилов. Степанов, ты не месяц объясняй, а число! И какое отношение 8 января имеет к экономике или медицине. Для недалеких поясню: неделя после НГ до Рождества (православного) для бизнеса является мертвой. Если ты собрался вводить карантин в январе, то почему это не сделать 2 января? Чтобы Гундяя не злить? Ваши отмазки настолько жалкие, что я вообще не знаю, как вы руководящих постов достигли.
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13.12.2020 01:19 Ответить
Это тонкая игра. Если они опять обосрутся со своей противовирусной политикой, что неизбежно, то будет 2 варианта - количество заболевших увеличилось и 2 - количество заболевших уменьшилось. (примерное равенство не рассматриваем, т.к. игрой с временными промежутками можно свести к любому варианту). А дальше либо "смотрите какие мы умные - мы не затягивали карантин, но он необходим и он дал хорошие результаты" или "смотрите какие мы умные - мы предупреждали о необходимости ввести карантин в этот период, но некоторые политические силы..."
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13.12.2020 01:36 Ответить
Дебилы и тонкая игра - вещи несовместимые. Единственные, кого они могут переиграть - это самого себя!
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13.12.2020 01:40 Ответить
Что значит опять? Или у Вас сомнения ?
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13.12.2020 09:46 Ответить
Степанов, так поміг локдаун Франції ?
У нас жорсткий карантин з кінця вересня.
Результату - 0.
Правда, вірити уряду і їхнім циферкам - себе не поважати, але ж нам їх тицяють у вічі ...
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13.12.2020 01:21 Ответить
Ведана привет! Не знаю как во Франции, но в Польше решили не вводить слишком жесткий карантин. И что мы наблюдаем: больных ковидом достаточно много, но на мой взгляд 90% (а то и больше) переносят в легкой и средней форме. У меня вся семья преболела, в итоге у жены и дочки была отдышка и болели легкие около недели (и то не сильно), у меня тоже самое + сильный кашель. У многих знакомых те же симптомы. Требующих госпитализации - единицы. При этом все работает, кроме мест массового скопления (кинотеатры, клубы и тп)+ в кафе торговля только на вынос.
Правда ВСЕ ходят в масках и за их отсутствие выписывают хорошие штрафы.
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13.12.2020 02:37 Ответить
Привіт, Кириле.
Мене (і дуже багатьох людей) дістала брехня і маніпуляції тут.
При тому, що у нас влітку все було спокійно, у вересні вирішили прикрутити гайки, сказали, що найбільшими джерелами розповсюдження є ресторани / бари і джими і позакривали їх разом з музеями, біблотеками, кінотеатрами і т.д.. Скільки було нервів, маніфестували, протестували, закликали до здорового глузду, пояснювали.Їх відкрили лише в червні-липні.
Головним слоганом і мантрою (прем*єр мало не =плакав=, як же ж йому типу важко далося це рішення, ага ...) введених обмежень (причому, уряд клявся, що це лише на 28 днів) долдонилося про зменшення к-ті нових випадків (про "точність" тестів промовчу і як у позитивні записують тих, хто на тест не прийшов).
Через 28 днів продовжили, бо "ридали", що в усьому винний народ, треба ще потерпіти знову 28 днів, щоб з*явилися результати.
Результатів, звичайно, нема. Людям прикро і набридло слухати постійні звинувачення на свою адресу і брехню: я багато разів наводила посилання на те, як вони писали про невідому дату смерті і подавали померлих ніби від ковід заднім числом. На численні запити і обурення громадян, замість роз*яснення - тепер деталі не пишуть взагалі. Сайт з ніби офіційною інформацією спохабили до того, що чорт голову зломить: натицяли тупих графіків, які на фіг не здалися, аби напустити туману. Ніхто обмеження не зняв, на свята - виніс мізків, я уже заплуталася, що можна. По ходу, нічого. Прем*єр тільки закликав поліцію виписувати більше штрафів ! За що ? Уже на всіх натягнули маски і примушують обливатися смердючим антисептиком мало не в кожному відділі магазину. Нові робочі місця створили: рахувальників к-ті покупців. Тільки результатику очікуваного нема.
Ось пишуть, що на весь Квебек госпіталізовано 860 людей, але стоїть постійний вереск і крик про переповнені шпиталі (débordés).
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees

Вони тепер на федеральний сайт поставили квебекське посилання. Як захочете подивитися: ото влітку чітко видно затишшя. Але саме в середині липня ввели примусові маски і чомусь все пішло вгору. Так само в кольорах по смертях 2.1 і 2.2.: червоний - будинки для стареньких і немічних, оранжевий - приватні старечі будинки, зелений - вдома, чорний - невідомо де.

Бажаю здоров*я і гарного передсвяткового настрою.
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13.12.2020 03:07 Ответить
Перепрошую: зелений - вдома і невідомо, а чорний - проміжний ресурс (і не приватна резиденція для старших, і не центр по догляду за немічними), там так само доглядають за старшими, людьми з фізичними вадами та розумово хворими.
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13.12.2020 03:24 Ответить
А з моїх пацієнтів троє уже в кращому світі, один зараз під киснем, ще до одного- молодий хлопець- зараз іду. По телефону поговорили- діагноз вже ясний. Це з пацієнтів. З тих кого знаю вже чимало перехворіли, були смерті. А по громаді купа випадків. Але наш нарід нездолати- жодних засобів захисту. Госпіталізувати реально нікуди. Важкохвору клав у госпіталь через знайомого київського прокурора. Помітив цікаву річ, звичайну для нашої країни- багатії з начальством лежать в госпіталі під киснем, а біднота задихається вдома.
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13.12.2020 08:11 Ответить
Я не раз писала на форумі, мамі постійно це кажу, як розмовляємо: в Україні так важко хворіють і значно молодші люди, ніж тут, бо організм ослаблений, погане харчування, стреси, напевне, і екологія своє додає.

І засоби захисту навряд чи допомогли б. Якби вони були дійсно ефективними, то к-ть випадків би зменшувалася там, де їх примусово носять. Але цього нема.
Та й за що більшості українського населення їх купувати ? Чи вони справді якісні ?

Це - моя думка, моє враження.

Намагаюся підкріплювати свої слова інформацією: Figure 4 (про смертність дані забрали, раніше було по вікових групах - дуже показово).
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html

на всю Канаду (к-ть населення можна порівнювати 37,5 млд до 42млн - гіпотетично) госпіталізовано 2 830, в інтенсивній терапії - 552, на ШВЛ - 219.

В Україні які цифри ? Ваша влада завіряла і теж клялася, що все готово, під контролем.
Теж є знайомі померлі, мамині. Лежали в лікарні, були під киснем.
Так само ще раніше говорила: коли людям на початку кажуть сидіти вдома і лікуватися по телефону, а потім мусять госпіталізувати, бо стало гірше - тоді вже буває пізно. На жаль.
Хто винен ?
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13.12.2020 09:36 Ответить
Якщо я інфікуюся- особисто мені лікуватися ні за що.
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13.12.2020 10:15 Ответить
Бажаю не хворіти. Можливо, ти вже перехворів і не знаєш.
Якщо раптом так станеться - напишеш. Я тобі казала.
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13.12.2020 10:21 Ответить
Ой, переживемо. Щойно з виклику- у хлопця таки запалення. Відправив далі.
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13.12.2020 10:40 Ответить
Уточню: к-ть госпіталізованих, і реанімації та під ШВЛ не за один день, а загалом на 5-грудня.
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13.12.2020 09:51 Ответить
Ну это вообще-то большая разница. У нас такие цифры за один день.
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13.12.2020 15:32 Ответить
по тому, шо они мечутся, как бздо по шароварам со своими идеями о сроках начала карантина, всё говорит о том, что они просто потеряли контроль по реальной статистике заболеваемости и теперь пытаются оценить вероятность реального числа больных, их роста и уже потом гадать по этой вероятности о сроках своих будущих шагов. оно и понятно, народ от безысходности и лжи уже плюёт всё больше и больше на тестирование и врачебную помощь, переходя на самолечение, врачи вносят свою лепту в правильность отчётов, .... властям остаётся одно, - начать оценивать колличество больных по общей смертности, а не по ковидной. именно она реально должна расти. по ковидной учёт так же уже не возможен, как и учёт больных, в силу тех же простых человеческих факторов от людей служивых. грядут ещё более смутные времена. потому, шо щас начнут искажать и статистику общей смертности, что потянет за собой ещё больший хаос во всём учёте и сответственно о том, что можно реально предпринимать по текущей ситуации. приехали, короче.
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13.12.2020 01:29 Ответить
щоб сприймати статистику, необхідно знати кількість реального населення України (перепис перенесено на 2023рік)... Нагадати вам про маніпулятивні ствердження про 20млн. чи 30млн. під час "всеукраїнського марафону ненависті": 30-ть років Порошенко знищував державу.....?
Ось чому все, що Зе!більне середовище анонсує чи аналізує- це імітація діяльності імпотента для подовження роду.
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13.12.2020 13:42 Ответить
16 днів локдауну нічого не допоможуть ! ланцюг не розірве ,лікарні не підготують бо за рік не підготували . і головне дебіли як не носили масок так і не носитимуть !
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13.12.2020 01:35 Ответить
100 %
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13.12.2020 01:37 Ответить
Щось цей міністр задержався на посаді.
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13.12.2020 01:56 Ответить
Может против локдауна никто бы и не возражал, но, уважаемый Степанов, почему его начало так странно совпадает с концом выступлений Квартала? А напоследок еще и не преминул лизнуть Зеле зад, сказав про подаяния.
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13.12.2020 01:59 Ответить
в стране в которой локдаун от мира..... локдауны применять не надо.....все вымрут до марта...
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13.12.2020 02:42 Ответить
до 24го - услышали черти?
или еще раз проскрипеть?
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13.12.2020 03:06 Ответить
Продают горнолыжку, в болгарии 150 процентов смертность и около 40 процентов положительные тесты. Хватит пистедь уже степанов. Как можно туда разрешать продавать. Таких ********* как команда шмыгалят невозможно найти. Хочешь по кругу болеть, так оно быстро заканчивается. Плюс 9000 за месяц людей в стране где 5,5 млн. Живет
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13.12.2020 05:52 Ответить
Степанов-трепач! Он вообще не понимает что с пандемией в стране происходит. Его задача отложить Майдан.
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13.12.2020 07:21 Ответить
Дуже показові дати оголошеного зеленню локдауну. З 8-го по 24-те. Чим?- Поясню. 8-го закінчуються корпоративи ;Кварталу;- а всі ми розуміємо що кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки, а 25 у Вовіка днюха. Схоже, святкувати зібрався по-дорослому.
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13.12.2020 08:14 Ответить
Лучше вводи в ноябре,и ещё лучше в том шо уже был.Тогда ни в январе ни в феврале уже не надо,в тех что будут,и в тех что были также.
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13.12.2020 08:18 Ответить
-Почему в яваре?
-Чтобы никто не догадался.
Вот так можно перефразировать г-на Степанова. Не декабрь, не март, а именно январь. Это что, сакральный месяц какой-то и для кого-то?
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13.12.2020 09:24 Ответить
А теперь смотрим на даты: 21 декабря - концерт квартала, потом у них ряд новогодних копоративов, и 8-го января можно вводить карантин до 24-го, ведь 25-го нужно торждественно отпраздновать днюху 43-летнего лохДауна. Шах и мат порохоботы.
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13.12.2020 10:34 Ответить
Степанов иди ты в сраку !
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13.12.2020 11:14 Ответить
Еврейская мафия уничтожает граждан Украины как в 1932-33 гг.
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13.12.2020 11:16 Ответить
Разрушили евреи в Украине начиная с 1991 года все. От Армии до села. Уничтожена третья в Европе экономика до уровня самой худшей страны Африки. Народ нищий..
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13.12.2020 11:19 Ответить
...третья в Европе экономика... Цікаво, ти мале та дурне, чи старе, а тому маєш право на безглуздя?
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13.12.2020 13:47 Ответить
Какой смысл карантина после праздников?Именно на Новый год и Рождество нужно вводить карантин,да кто ж его введёт?А с 8 по 24 пыль в глаза, а не карантин.
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13.12.2020 11:50 Ответить
25 января День рождения Зеленского, карантин до 24 января.Будут праздновать.?
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13.12.2020 11:51 Ответить
А что ж его не ввести,*****,в декабре?
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13.12.2020 12:35 Ответить
Непонятно. Ведь судя по победным реляциям и не менее победоносным цифрам статистики в декабре мы вновь выбиваемся в " лидеры" чемпионов по борьбе с ковилом. От куда же у Степанова такой пессимизм. Или он умалчивает о том что все эти цифры дутые, а в связи не введением строго карантина с 14 декабря по 14 января страна погрузится в положение когда реальность станет не возможно скрыть. Вопрос кто за это все ответит.. и нет не снятием с должности а долгим тюремным заключением.
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13.12.2020 12:45 Ответить
 
 