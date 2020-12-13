Если не ввести жесткий карантин в январе, то в феврале это придется делать на фоне высокой заболеваемости COVID-19, - Степанов

Если правительство не объявит локдаун в январе, то будет вынуждено это сделать в феврале.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, есть ли вероятность, что январский локдаун отменят, Степанов ответил: "Во-первых, я бы не называл это локдаун. Это достаточно жесткий карантин. Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дому, не заполнив форму. Комендантский час, не больше 1 км от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные сектора экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации".

Министр добавил, что если правительство не объявит локдаун в январе, "то нам придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости".

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