Виновные в преступлениях на Донбассе попадут в розыск в 120 странах, - представитель ОГПУ Козлыева
Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге расследовать военные преступления в Крыму и на Донбассе означает, что к розыску и задержанию виновных будут привлечены 120 стран.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала заместитель начальника департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Украины Зера Козлыева, передает Цензор.НЕТ.
"Для Украины это важный шаг, который свидетельствует не о том, что у нас какая-то работа закончилась, а больше о том, что впереди ее очень много. На этой стадии, если досудебная палата МУС примет решение об открытии расследования, в дальнейшем многое будет зависеть от того, как будет действовать Украина - способствовать этому расследованию, предоставлять соответствующую информацию, доказательную базу, подтверждающую те или иные факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности на временно оккупированных и неподконтрольных Украине территориях", - рассказала она.
Козлыева отметила, что на национальном уровне есть много преград для привлечения к ответственности и к расследованию этих преступлений: "Это и отсутствие доступа к территориям, к конкретным лицам, которые скрываются на оккупированных территориях, в России. И это также вопрос юрисдикции, потому что есть ряд лиц, которые наделены иммунитетом, что не позволяет нашим правоохранительным органам привлекать этих лиц к ответственности".
На вопрос, можно ли привлечь к ответственности Россию или определенных лиц на территории РФ, представитель прокуратуры ответила: "Когда МУС начнет расследовать дело, включается много новых механизмов. Как минимум более 120 стран включают свои механизмы для розыска и задержания всех виновных в этих преступлениях. Рано или поздно все равно эти лица будут отвечать перед судом. Расследование возможно и без непосредственного участия этих лиц в суде, но это будет юридическим подтверждением и признанием факта совершения преступления, в частности высшими должностными лицами. Для украинских судов сложно расследовать производства по топ-чиновникам другой страны, чтобы доказать их вину и требовать исполнения решения суда - такая юрисдикция есть только у МУС".
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге заявил о готовности начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе. В суде отметили, что события в Украине попадают под их юрисдикцию.
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Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати
(С.Маршак).
В России рухнул мост с надписью ''Обама - лох''
Это прежде всего Супрун разрушившая украинскую систему здравоохранения , что привело к потери законного права на медобслуживание миллионы украинцев в результате чего они умирали тысячами так и не доехав до поликлиник или больниц...
Это Гройсман, который являлся "подельником" той же Супрун.
Это нынешнее правительство, которое планирует убийство тысяч сограждан своим аллогичным решением переноса локдауна на после праздничные дни (руководитель Центра экономики здравоохранения
Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может
привести к росту летальных случаев в Украине - до 20 тысяч. (С) )
Это генералы из за бездействия которых погибло множество наших воинов.
Это десятки политиков продавших Крым, что дало отмашку ***** начать кровавую бойню на Украине которая сеет смерть.
Это десятки сволочей фамилии которых знает каждый украинец..
но... НО... но мы будем искать по странам и весям тупорылых, беспринципных, наёмников, которые просто залезли в окопы из за бабла и так же получали пули в свои деревянные лобешники за бабло *****...
- Правильным путем идёте товарищи ! (Ленин)
А там дерева - лю-лi i все - отак зозулi:
"КУ-ку, КУ-КУ, КУ-КУ...
то ти ходила по садочку при лікарні, яка за високим парканом,
після прийому таблеток...
Однако, надеясь что Вы не люмпо быдло трёх извилинное прошу Вас сказать в чём я не прав? Особенно хочу узнать почему я "Ватный рашистский длбб" ?
https://censor.net/ru/blogs/3236643/rshennya_mjnarodnogo_krimnalnogo_sudu_chomu_radmo