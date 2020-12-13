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Новости Агрессия России против Украины
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Виновные в преступлениях на Донбассе попадут в розыск в 120 странах, - представитель ОГПУ Козлыева

Виновные в преступлениях на Донбассе попадут в розыск в 120 странах, - представитель ОГПУ Козлыева

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге расследовать военные преступления в Крыму и на Донбассе означает, что к розыску и задержанию виновных будут привлечены 120 стран.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала заместитель начальника департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Украины Зера Козлыева, передает Цензор.НЕТ.

"Для Украины это важный шаг, который свидетельствует не о том, что у нас какая-то работа закончилась, а больше о том, что впереди ее очень много. На этой стадии, если досудебная палата МУС примет решение об открытии расследования, в дальнейшем многое будет зависеть от того, как будет действовать Украина - способствовать этому расследованию, предоставлять соответствующую информацию, доказательную базу, подтверждающую те или иные факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности на временно оккупированных и неподконтрольных Украине территориях", - рассказала она.

Козлыева отметила, что на национальном уровне есть много преград для привлечения к ответственности и к расследованию этих преступлений: "Это и отсутствие доступа к территориям, к конкретным лицам, которые скрываются на оккупированных территориях, в России. И это также вопрос юрисдикции, потому что есть ряд лиц, которые наделены иммунитетом, что не позволяет нашим правоохранительным органам привлекать этих лиц к ответственности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Международного уголовного суда Бенсуда об экспертизе дел по иску Украины: есть признаки преступлений против человечности

На вопрос, можно ли привлечь к ответственности Россию или определенных лиц на территории РФ, представитель прокуратуры ответила: "Когда МУС начнет расследовать дело, включается много новых механизмов. Как минимум более 120 стран включают свои механизмы для розыска и задержания всех виновных в этих преступлениях. Рано или поздно все равно эти лица будут отвечать перед судом. Расследование возможно и без непосредственного участия этих лиц в суде, но это будет юридическим подтверждением и признанием факта совершения преступления, в частности высшими должностными лицами. Для украинских судов сложно расследовать производства по топ-чиновникам другой страны, чтобы доказать их вину и требовать исполнения решения суда - такая юрисдикция есть только у МУС".

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге заявил о готовности начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе. В суде отметили, что события в Украине попадают под их юрисдикцию.

Автор: 

Донбасс (26956) Международный уголовный суд (233) военные преступления (1434) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+11
Давите гадов! Не останавливайтесь!
Всем миром давите!
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13.12.2020 02:07
+11
в 120 странах. Отлично.
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13.12.2020 02:40
+5
https://hr-hr.facebook.com/chor.komitet/videos/%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/1035696193164153/

В России рухнул мост с надписью ''Обама - лох''
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13.12.2020 08:12
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Правила форума Совет форумчан
Давите гадов! Не останавливайтесь!
Всем миром давите!
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13.12.2020 02:07 Ответить
+
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13.12.2020 11:51 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/3236643/rshennya_mjnarodnogo_krimnalnogo_sudu_chomu_radmo
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13.12.2020 15:05 Ответить
в 120 странах. Отлично.
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13.12.2020 02:40 Ответить
вжик-вжик-чик - уноси готовенького!
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13.12.2020 05:22 Ответить
Понятно, что рядовой биомусор занимавшийся пытками и так никогда не покинет Россию, которая их не выдаст никогда. А вот будут ли наказаны судом, высокие покровители и пропагандисты это вопрос, боюсь всё ограничится максимум объявлением в розыск, выродков уровня Гиркина
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13.12.2020 06:11 Ответить
Не будет.Ящик на замке.
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13.12.2020 06:54 Ответить
А это значит что в Гааге признали ОРДЛО юредически.И если признали в Гааге значит признали и во всем мире.
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13.12.2020 06:57 Ответить
ПрЕзнали прЕступниками юрЕдически, это перЕмога
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13.12.2020 09:20 Ответить
Та ні, там начебто вялікая пабьєда.
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13.12.2020 10:14 Ответить
В 120 тсранах,и только в Украине и кацапии получат амнистию.
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13.12.2020 06:54 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати
(С.Маршак).
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13.12.2020 06:55 Ответить
А отвод войск на Донбассе это преступление?
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13.12.2020 07:09 Ответить
За отвод войск тоже будут сидеть по законам Украины.
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13.12.2020 07:45 Ответить
лучше по законам военного времени - военный трибунал и Васька не чешись... ЗЫ... с приветом к Чайшеску, чи к Муаммару.
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13.12.2020 08:32 Ответить
Давно уже пора разыскивать их по всем странам.
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13.12.2020 07:44 Ответить
+
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13.12.2020 11:52 Ответить
https://hr-hr.facebook.com/chor.komitet/videos/%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/1035696193164153/

В России рухнул мост с надписью ''Обама - лох''
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13.12.2020 08:12 Ответить
благое знамение... Поди, не сегодня -завтра услышим с ягелеядии лебединое озеро...
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13.12.2020 08:29 Ответить
+
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13.12.2020 11:53 Ответить
Цитата з офіційного сайту МУС: "Впродовж всього попереднього розслiдування співробітники моєї Канцелярiї мали можливiсть плiдно спiвпрацювати з представниками української влади у таких питаннях, як надання детальної iнформацiї щодо розслiдувань та судових проваджень на нацiональному рiвнi, якi були розпочаті нацiональними органами влади щодо ймовірних злочинiв, вчинених всiма сторонами конфлiкту, та якi належать до юрисдикцiї МКС. Наша оцiнка також включає доступну iнформацiю щодо нацiональних судових проваджень, iнiцiйованих Росiйською Федерацiєю щодо ситуацiї в Українi." Не забувайте, що в СК раші теж не сидять склавши руки і справа Марківа вже мала б когось позбавити ілюзію про повну підримку з боку міжнародної спільноти.
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13.12.2020 08:14 Ответить
Розыск мелких окопных боевиков в 120 странах - это хорошо. Но монстров-убийц и искать нечего. Они тут, рядом. На их руках тысячи смертей!

Это прежде всего Супрун разрушившая украинскую систему здравоохранения , что привело к потери законного права на медобслуживание миллионы украинцев в результате чего они умирали тысячами так и не доехав до поликлиник или больниц...

Это Гройсман, который являлся "подельником" той же Супрун.

Это нынешнее правительство, которое планирует убийство тысяч сограждан своим аллогичным решением переноса локдауна на после праздничные дни (руководитель Центра экономики здравоохранения
Киевской школы экономики Павел Ковтонюк заявил, что отсрочка локдауна может
привести к росту летальных случаев в Украине - до 20 тысяч. (С) )


Это генералы из за бездействия которых погибло множество наших воинов.

Это десятки политиков продавших Крым, что дало отмашку ***** начать кровавую бойню на Украине которая сеет смерть.

Это десятки сволочей фамилии которых знает каждый украинец..


но... НО... но мы будем искать по странам и весям тупорылых, беспринципных, наёмников, которые просто залезли в окопы из за бабла и так же получали пули в свои деревянные лобешники за бабло *****...
- Правильным путем идёте товарищи ! (Ленин)
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13.12.2020 08:31 Ответить
а я у гай ходила... по квiтку ось яку.
А там дерева - лю-лi i все - отак зозулi:
"КУ-ку, КУ-КУ, КУ-КУ...
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13.12.2020 08:41 Ответить
то ти трошки переплутала.
то ти ходила по садочку при лікарні, яка за високим парканом,
після прийому таблеток...
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13.12.2020 11:08 Ответить
Ватный рашистский длбб, что за пургу ты несешь,идиотина?
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13.12.2020 12:36 Ответить
Благодарю Вас за комент.
Однако, надеясь что Вы не люмпо быдло трёх извилинное прошу Вас сказать в чём я не прав? Особенно хочу узнать почему я "Ватный рашистский длбб" ?
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13.12.2020 14:02 Ответить
ясно:- "ТУПОЕ БЫДЛО"...
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14.12.2020 10:59 Ответить
Всіх садистів і вбивць, а також тих росіян які надавали накази вбивати і катувати українців, які зараз ховаються на території Росії, або на окупованому Криму і Донбасі треба або судити і за грати, або знищити їх там в в Росії.
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13.12.2020 08:51 Ответить
Читаю комменты и диву даюсь. Ну, ладно, не все изучали международное право, согласен. Но разве так трудно погуглить "преступления против человечности" и узнать, что воевать против военных - не входит в их число? То есть, НЕ БУДУТ искать какого-то Бабая, сбившего вертушку с украинскими силовиками. Зато будут искать украинского артиллериста по обвинению в обстреле кварталов с гражданскими и похер будет, что перед этим оттуда из миномета стреляли эти самые бабаи. И то, что прокурор МУС сказала про "обе стороны" - УЖЕ должно насторожить. Если на то пошло, то югославских генералов МУС судил, как раз, за то, что они жестко поступали с гражданскими, которые поддерживали независимость Хорватии (читай - сепаратистов). Так что, я не спешил бы радоваться.
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13.12.2020 09:50 Ответить
Рашистские подонки, ответите рано или поздно за подлую развязанную войну и свои преступления!
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13.12.2020 12:39 Ответить
... безусловно ответят...
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13.12.2020 14:03 Ответить
Теоретически уже ответили, став объектом санкций. На практике - рекомендую почитать решения МУС: подсудимые исключительно офицеры или должностные лица официальных государственных структур, непосредственно отдававших приказы или выполнявших против мирного населения. Если вам так хочется верить, что, нажав кнопку "спам", вы сделаете подсудимым Бабая - то верьте. Так же как и то, что суровые следователи МУС приедут в рашку и арестуют его там.
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13.12.2020 15:49 Ответить
Всі, хто стрибає від щастя прочитайте блог Генадія Друзенка.

https://censor.net/ru/blogs/3236643/rshennya_mjnarodnogo_krimnalnogo_sudu_chomu_radmo
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13.12.2020 11:11 Ответить
Дарма, більшість дописувачів просто не зрозуміють: їм сказали "перемога", значить - "перемога", а всі, хто почне аналізувати з позиції власного досвіду - "зрадники". Це приблизно, як у січні 14-го сказати, що нас чекає втрата Крима і війна з рашкою на Донбасі. Одразу записували в "провокатори".
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13.12.2020 16:07 Ответить
так что, теперь ПОРОХУ и ПАСТОРУ кранты?
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13.12.2020 11:26 Ответить
Скоріше обмилку і захерченкам.
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13.12.2020 11:31 Ответить
У колаборантів-зрадників, та "іхтамнєтов" земля повинна горіти під ногами, де б вони не ступали. Військовим злочинам немає терміну давності. Всі зрадники мають знати, що кара за їхні злочини невідворотна.
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13.12.2020 11:30 Ответить
 
 