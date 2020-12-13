Террористы стреляли из гранатометов вблизи Марьинки, Водяного и Луганского. За сутки 6 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов, - ООС
За прошедшие сутки, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, по данным штаба, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военнослужащим оперативно оказана первая медицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение.
Также подчеркивается, что противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.
"Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли ответный огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - информируют в штабе ООС.
Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли ответный огонь Источник: https://censor.net/ru/n3236636
В Украине действуют правила дорожного движения и даже попадаются работающие светофоры, однако -
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Количество ДТП, в которых пострадали люди, составляет 19,1 тыс. шт., (+3,7%). В этих ДТП травмированы 23,7 тыс. человек (+0,9%), погибло 2,5 тыс. (+4,9%).
За 9 месяцев 2,5 тыс., это 9 человек ежедневно! На дорогах Украины война всех со всеми? Геноцид? ДТПмор?
С 27 июля и по сей день, количество погибших раза в 4 меньше, чем за аналогичные периоды до "режима тишины". Это плохо?
КОРОНАВИРУС З АЗІЇ ПРОНИК В ЄВРОПУ В АМЕРИКУ... СУМНО АЛЕ ВІН РАЗОМ З ЗРАДОЮ ПРОНИКЛИ І ДО УКРАЇНИ. 73% УКРАЇНЦІВ .ЗАХВОРІЛИ ЦІЄЮ СМЕРТЕЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ І ЗРАДОЮ! А ЗАРАЗИВ ЇХ ПРОДАЖНИЙ ЗЕ БІЛ - КАПІТУЛЯНТ. ПОКИ ЩО ВДАЛОСЯ ВИЛІКУВАТИ БІЛЬШ ПОЛОВИНИ З 73% ЗАРАЖЕНИХ ЗРАДОЮ. Є ВЕЛИКА НАДІЯ ЩО ЩО І ІНШІ УКРАЇНЦІ БУДУТЬ ВИЛІКУВАНІ. КРІМ ХІБА ЩО ПРОДАЖНОГО ....РЕЗИДЕНТА ЗЕ БІЛА - КАПІТУЛЯНТА, НАЖАЛЬ У НЬОГО ДІАГНОЗ ЗРАДА 100 % БУДЕ З НИМ ВЖЕ НАЗАВЖДИ!
100500 відпустку...
Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Источник: https://censor.net/ru/n3236636
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . .......
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