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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы стреляли из гранатометов вблизи Марьинки, Водяного и Луганского. За сутки 6 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов, - ООС

Террористы стреляли из гранатометов вблизи Марьинки, Водяного и Луганского. За сутки 6 нарушений режима

За прошедшие сутки, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, по данным штаба, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военнослужащим оперативно оказана первая медицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение.

Также подчеркивается, что противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.

"Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли ответный огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - информируют в штабе ООС.

Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Читайте также: Террористы открывали огонь из гранатомета вблизи Марьинки. За сутки 3 нарушения режима "тишины". Потерь во ВСУ нет, - ООС

Автор: 

обстрел (27071) Донбасс (26956) боевые действия (4015) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
Террористы стреляли из гранатометов вблизи Марьинки, Водяного и Луганского. За сутки 6 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов, - ООС - Цензор.НЕТ 1395
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13.12.2020 08:13
+10
Героям слава !!!
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13.12.2020 08:15
+10
Терористи стріляли з гранатометів поблизу Мар'їнки, Водяного та Луганського. За добу 6 порушень режиму "тиші", поранено двох воїнів, - ООС - Цензор.НЕТ 6503
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13.12.2020 08:40
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Террористы стреляли из гранатометов вблизи Марьинки, Водяного и Луганского. За сутки 6 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов, - ООС - Цензор.НЕТ 1395
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13.12.2020 08:13 Ответить
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗВОДИТЬ (зеэлекторат).
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13.12.2020 08:25 Ответить
опять рикашет гранатометный?
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13.12.2020 13:59 Ответить
Вчера два воина ранило рикошетом, а сегодня опочленцы Лугандонии стреляли холостыми, а ранения получены гильзами которые принесло в результате сильного порыва ветра.
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13.12.2020 08:38 Ответить
Героям слава !!!
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13.12.2020 08:15 Ответить
Як завжди,вогонь був не прицільний, бо режим тиші і постріли дружні.
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13.12.2020 08:26 Ответить
Понятно, что методические материалы нужны для того, чтобы им следовать. Но ведь иногда и текст статьи тоже нужно прочитывать. Или не?
Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли ответный огонь Источник: https://censor.net/ru/n3236636
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13.12.2020 13:37 Ответить
Воно то так,от тільки чому у нас режим тиші а хлопці гинуть? І вогонь не прицільний, дружньо пострілюють кожного дня.
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13.12.2020 16:06 Ответить
от тільки чому у нас режим тиші а хлопці гинуть?

В Украине действуют правила дорожного движения и даже попадаются работающие светофоры, однако -
Количество ДТП на дорогах Украины в январе-сентябре 2020 увеличилось на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, количество событий составило 118,9 тыс. шт. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Патрульной полиции Украины.
Количество ДТП, в которых пострадали люди, составляет 19,1 тыс. шт., (+3,7%). В этих ДТП травмированы 23,7 тыс. человек (+0,9%), погибло 2,5 тыс. (+4,9%).

За 9 месяцев 2,5 тыс., это 9 человек ежедневно! На дорогах Украины война всех со всеми? Геноцид? ДТПмор?

С 27 июля и по сей день, количество погибших раза в 4 меньше, чем за аналогичные периоды до "режима тишины". Это плохо?
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13.12.2020 18:52 Ответить
Ти мені ще про смертність від вірусу розкажи дід панас. Ти там був що такий розумний?
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13.12.2020 19:37 Ответить
Я не "там був?", а я живу меньше 10 км от передка. Поэтому то, о чем ты читаешь на Цензоре, я из окна слышу.
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13.12.2020 21:41 Ответить
Не треба було звати *****, то не було б меньше 10км до передка,а позвав ти читай звіти аварій і радуйся,тільки аварії не несуть руський мир і не знищують будинки в містах і селищах.
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14.12.2020 08:09 Ответить
Я думал ты просто бот, а ты еще и дебил.
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14.12.2020 09:37 Ответить
Те що з дебілом спілкуюсь я знав тому й кажу що розумний ***** додому не позове,а той хто захотів щоб у нього дома була лінія фронту. Сходи до пам"ятника леніну -помолись.
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14.12.2020 09:41 Ответить
Терористи стріляли з гранатометів поблизу Мар'їнки, Водяного та Луганського. За добу 6 порушень режиму "тиші", поранено двох воїнів, - ООС - Цензор.НЕТ 6503
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13.12.2020 08:40 Ответить
Зеленський заявив що Україна готова до чергового відведення військ.
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13.12.2020 08:40 Ответить
ЗЕбил капитулянт, лучше бы он " слуга кремля" заглядывал не в глаза своего хозяина фашиста )(уйла . А посмотрел в глаза нашим раненым бойцам и всем воинам которые могут погибнуть защищая Украинскую державу . Посмотрел и объяснил почему российские фашисты оккупанты и террористы безнаказанно убивают и калечат украинских воинов, которым по его велению нельзя даже дать отпор лютому врагу оккупанту.
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13.12.2020 08:51 Ответить
Терористи стріляли з гранатометів поблизу Мар'їнки, Водяного та Луганського. За добу 6 порушень режиму "тиші", поранено двох воїнів, - ООС - Цензор.НЕТ 2936
КОРОНАВИРУС З АЗІЇ ПРОНИК В ЄВРОПУ В АМЕРИКУ... СУМНО АЛЕ ВІН РАЗОМ З ЗРАДОЮ ПРОНИКЛИ І ДО УКРАЇНИ. 73% УКРАЇНЦІВ .ЗАХВОРІЛИ ЦІЄЮ СМЕРТЕЛЬНОЮ ХВОРОБОЮ І ЗРАДОЮ! А ЗАРАЗИВ ЇХ ПРОДАЖНИЙ ЗЕ БІЛ - КАПІТУЛЯНТ. ПОКИ ЩО ВДАЛОСЯ ВИЛІКУВАТИ БІЛЬШ ПОЛОВИНИ З 73% ЗАРАЖЕНИХ ЗРАДОЮ. Є ВЕЛИКА НАДІЯ ЩО ЩО І ІНШІ УКРАЇНЦІ БУДУТЬ ВИЛІКУВАНІ. КРІМ ХІБА ЩО ПРОДАЖНОГО ....РЕЗИДЕНТА ЗЕ БІЛА - КАПІТУЛЯНТА, НАЖАЛЬ У НЬОГО ДІАГНОЗ ЗРАДА 100 % БУДЕ З НИМ ВЖЕ НАЗАВЖДИ!
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13.12.2020 08:59 Ответить
Все это брехня!!!! Это единичные провокации!но этим перемирие не сорвать
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13.12.2020 09:24 Ответить
Зє-члєн готує новорічне привітання для спільноти зє-опзаЖ. І не заважайте зайо...аному планувати
100500 відпустку...
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13.12.2020 09:53 Ответить
ТОЛЬКО ДВОЕ, о которых сообщали вчера, или ЕЩЕ ДВОЕ? Этих *издунов из штаба ООС крайне тяжело понять, а поверить- еще тяжелее!
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13.12.2020 13:00 Ответить
За прошедшие сутки, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Источник: https://censor.net/ru/n3236636

Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Источник: https://censor.net/ru/n3236636
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13.12.2020 13:44 Ответить


московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . .......
.
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13.12.2020 14:08 Ответить
 
 