COVID-19: в Украине умерло 156 человек, выздоровели - 7 563, выявлено 9 176 новых случаев
За минувшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 2969 человек;
▪️летальних случаев - 156;
▪️выздоровело - 7 563 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 41 489 (в том числе методом ПЦР - 33593, методом ИФА - 7896).
Кроме этого Степанов подчеркивает, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 894 215 человек;
🔺выздоровели - 501 564 человека;
🔺летальних случаев - 15 154;
🔺проведено ПЦР-тестов - 5 031 859.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 91 138 случаев;
Винницкая область - 19 801 случай;
Волынская область - 28 019 случаев;
Днепропетровская область - 49 074 случая;
Донецкая область - 29 398 случаев;
Житомирская область - 34 073 случая;
Закарпатская область - 26 016 случаев;
Запорожская область - 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;
Киевская область - 48 523 случая;
Кировоградская область - 7 166 случаев;
Луганская область - 7 889 случаев;
Львовская область - 53 662 случая;
Николаевская область - 23 864 случая;
Одесская область - 57 699 случаев;
Полтавская область - 29 121 случай;
Ривненская область - 36 117 случаев;
Сумская область - 35 702 случая;
Тернопольская область - 31 165 случаев;
Харьковская область - 62 324 случая;
Херсонская область - 13 972 случая;
Хмельницкая область - 34 800 случаев;
Черкасская область - 31 209 случаев;
Черновицкая область - 36 695 случаев;
Черниговская область - 24 125 случаев.
Пожалуйста, подождите...
Многие лаборатории и чиновники (каналы передачи статистики) отдыхают.
Почему отдельные несознательные лаборатории и лаборанты, портят на выходние настроение янеЛоху! А?
Я никого не оправдываю а просто констатирую факт, что обычно люди в воскресение отдыхают. Но не все. Вот Вы, похоже, работаете без выходных. )))
или ты думал шо в выходные как сдали 50000 тестов, так к вечеру или к утру они уже все готовы?
поразительно шо пишут в коментах(((
кстати, я же говорю, часть из этих:
\\\\\\выявлено 9 176 новых случаев\\\\\
= уже "отпеты", а попы - сыты и довольны.
Знаю людей, у них пропал нюх, а они поехали в буковель на лыжах кататься - Украина идёт на рекорд ?
"Украина идёт на рекорд ?" - пока имеем небольшой спад по заболеваемости
"Знаю людей, у них пропал нюх, а они поехали в буковель" - таких надо с высокой горы скидывать в пропасть.
Тут никакие крантины и ограничительные меры не помогут, если есть куча таких долб-в.
У нас в Словакии вход в торговый центр оборудован аппаратом измерения температуры и дезинфектором .
Аппараты уже повесили на стены . Сотруднику безопасности в руках его держать не надо - он может отойти на безопасное расстояние
Внутри торговых центров входы во все магазины с дезинфекторами , а не муляжами их
Кафе закрыты все - только на вынос
Дети в онлайне уже месяц, а есть они это в Украине ? Так кто растит долб ?