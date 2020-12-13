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COVID-19: в Украине умерло 156 человек, выздоровели - 7 563, выявлено 9 176 новых случаев

COVID-19: в Украине умерло 156 человек, выздоровели - 7 563, выявлено 9 176 новых случаев

За минувшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2969 человек;

▪️летальних случаев - 156;

▪️выздоровело - 7 563 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 41 489 (в том числе методом ПЦР - 33593, методом ИФА - 7896).

Кроме этого Степанов подчеркивает, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 894 215 человек;

🔺выздоровели - 501 564 человека;

🔺летальних случаев - 15 154;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5 031 859.

Читайте также: Если не ввести жесткий карантин в январе, то в феврале это придется делать на фоне высокой заболеваемости COVID-19, - Степанов

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 91 138 случаев;

Винницкая область - 19 801 случай;

Волынская область - 28 019 случаев;

Днепропетровская область - 49 074 случая;

Донецкая область - 29 398 случаев;

Житомирская область - 34 073 случая;

Закарпатская область - 26 016 случаев;

Запорожская область - 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;

Киевская область - 48 523 случая;

Кировоградская область - 7 166 случаев;

Луганская область - 7 889 случаев;

Львовская область - 53 662 случая;

Николаевская область - 23 864 случая;

Одесская область - 57 699 случаев;

Полтавская область - 29 121 случай;

Ривненская область - 36 117 случаев;

Сумская область - 35 702 случая;

Тернопольская область - 31 165 случаев;

Харьковская область - 62 324 случая;

Херсонская область - 13 972 случая;

Хмельницкая область - 34 800 случаев;

Черкасская область - 31 209 случаев;

Черновицкая область - 36 695 случаев;

Черниговская область - 24 125 случаев.

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Топ комментарии
+16
Неймовірне зниження захворюваності перед святковими корпоративами ;Квартал-95;!
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13.12.2020 08:39
+6
Наш міністр Стєпан-холєра цікаву статистику малює. То в нього за добу, видужає від короновірусу більше на 5-10 відсотків чим захворіває... То на 50% більше виявляють нових випадків чим видужає людей... Отже цифри в Україні по кількості померлих і захворівших на короновірус вигадані. Насправді в Україні вже по 30 тисяч нових хворих на корону щодня.
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13.12.2020 08:44
+6
РЕАЛЬНУЮ картину о количестве заболевших говорит число по госпитализации, которое уже неделю составляет 30% от заболевших, когда ранее на протяжении всего периода было 10% и это при том, что сейчас очень трудно попасть в больницу..Больницы переполнены, идет сортировка по связям. Врачи не могут оказать адекватное лечение, так как не хватает персонала. Тестов делают совсем мало - статистика прекрасная. А рост госпитализации и смертности - показатель того, что заболевших в Украине как минимум в 3 раза больше. Статистика по смертности еще и занижена.
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13.12.2020 09:57
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Неймовірне зниження захворюваності перед святковими корпоративами ;Квартал-95;!
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13.12.2020 08:39 Ответить
в выходные всегда стиатистика ниже.
Многие лаборатории и чиновники (каналы передачи статистики) отдыхают.
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13.12.2020 08:49 Ответить
А почему не все отдыхают? Почему не ноль?
Почему отдельные несознательные лаборатории и лаборанты, портят на выходние настроение янеЛоху! А?
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13.12.2020 09:10 Ответить
вопрос не по адресу.
Я никого не оправдываю а просто констатирую факт, что обычно люди в воскресение отдыхают. Но не все. Вот Вы, похоже, работаете без выходных. )))
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13.12.2020 09:26 Ответить
А ничего шо теста можно и 5 дней ждать, даже уже в гробу?
или ты думал шо в выходные как сдали 50000 тестов, так к вечеру или к утру они уже все готовы?

поразительно шо пишут в коментах(((
кстати, я же говорю, часть из этих:

\\\\\\выявлено 9 176 новых случаев\\\\\

= уже "отпеты", а попы - сыты и довольны.
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13.12.2020 09:13 Ответить
COVID-19: в Україні померло 156 осіб, видужало - 7 563, виявлено 9 176 нових випадків - Цензор.НЕТ 5346
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13.12.2020 11:18 Ответить
Наш міністр Стєпан-холєра цікаву статистику малює. То в нього за добу, видужає від короновірусу більше на 5-10 відсотків чим захворіває... То на 50% більше виявляють нових випадків чим видужає людей... Отже цифри в Україні по кількості померлих і захворівших на короновірус вигадані. Насправді в Україні вже по 30 тисяч нових хворих на корону щодня.
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13.12.2020 08:44 Ответить
тридцать-не тридцать,но 19-20 есть
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13.12.2020 10:15 Ответить
Такими темпами мы до НГ корону преодолеем
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13.12.2020 09:09 Ответить
госпитализировано вроде еще недавно было гораздо меньше? откуда он берет свои цифры то? или реально Зеля бьет подчиненных по мордасам, если что то не понравилось?
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13.12.2020 09:10 Ответить
Зеля? По мордасам?? БЬЕТ??? Кого этот дрыщ можеть бить?!
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13.12.2020 09:30 Ответить
Степанов круте вірусом як хоче
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13.12.2020 09:18 Ответить
Нужно просто перестать тестировать!!! ))) И сразу циферки красивые нарисуются, пандемия на спад пойдет. И сразу Зелебородько победитель, радостные гундосые видосики и прям сам в руки - БАЦ!!! - второй срок!
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13.12.2020 09:28 Ответить
а тебе надо начать пользоваться мозгом
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13.12.2020 09:40 Ответить
Один из активных участников немецкого движения Querdenken, к которому принадлежат коронаскептики, на востоке Германии заразился COVID-19 и был госпитализирован в Лейпциге в реанимацию
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13.12.2020 09:37 Ответить
надо было не госпитализировать, пусть собратьев своих по разуму позаражает
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13.12.2020 09:43 Ответить
Так он параллельно заразит и всех.
Знаю людей, у них пропал нюх, а они поехали в буковель на лыжах кататься - Украина идёт на рекорд ?
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13.12.2020 09:46 Ответить
Так он параллельно заразит и всех." - ну вот это единственное, нормальных жалко...
"Украина идёт на рекорд ?" - пока имеем небольшой спад по заболеваемости
"Знаю людей, у них пропал нюх, а они поехали в буковель" - таких надо с высокой горы скидывать в пропасть.
Тут никакие крантины и ограничительные меры не помогут, если есть куча таких долб-в.
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13.12.2020 10:33 Ответить
А ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО НАДЕЕТСЯ НА СОВЕСТЬ ДОЛБ ?

У нас в Словакии вход в торговый центр оборудован аппаратом измерения температуры и дезинфектором .
Аппараты уже повесили на стены . Сотруднику безопасности в руках его держать не надо - он может отойти на безопасное расстояние
Внутри торговых центров входы во все магазины с дезинфекторами , а не муляжами их
Кафе закрыты все - только на вынос
Дети в онлайне уже месяц, а есть они это в Украине ? Так кто растит долб ?
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13.12.2020 10:39 Ответить
ну вот видите, даже в Словакии, где гос-во старается обойти долб-м граждан это не сильно помогает если граждане своим долб-м херят все начинания.
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13.12.2020 10:45 Ответить
100% поддерживаю. Хотя лучше все же госпитализировать таких, но не оказывать помощи. Это же обычный грипп? А грипп лечить не нужно! Какая еще реанимация? Какой кислород? Пусть подыхает в отдельной палате... Они должны почуствовать состояние, когда человек не может "надышаться", страх, и постепенный отказ органов. Очень жаль, что так не делают.
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13.12.2020 16:30 Ответить
РЕАЛЬНУЮ картину о количестве заболевших говорит число по госпитализации, которое уже неделю составляет 30% от заболевших, когда ранее на протяжении всего периода было 10% и это при том, что сейчас очень трудно попасть в больницу..Больницы переполнены, идет сортировка по связям. Врачи не могут оказать адекватное лечение, так как не хватает персонала. Тестов делают совсем мало - статистика прекрасная. А рост госпитализации и смертности - показатель того, что заболевших в Украине как минимум в 3 раза больше. Статистика по смертности еще и занижена.
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13.12.2020 09:57 Ответить
Данные за апрель или май 2020? Звездаболы....
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13.12.2020 10:16 Ответить
Настанет тот день, когда небайдужi громадяни, раскопают материалы, как зеленские-шмыгали-степановы действительно "боролись с короновирусом" и тогда мир узнает о масштабах лжи, которую квартальные идиоты вещали всей стране. А потом всю эту зеленую свору будут судить за массовые убийства граждан.
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13.12.2020 10:46 Ответить
если будет кому судить
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13.12.2020 11:29 Ответить
Настанет день, когда раскопают материалы, как сдавали Крым, и мир узнает о масштабах лжи со стороны некоторых
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13.12.2020 12:23 Ответить
все ещё простуды считаете
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13.12.2020 12:07 Ответить
В Туркменистане и в КНДР вообще вируса нет. потому что тестов не делают.
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13.12.2020 23:32 Ответить
 
 