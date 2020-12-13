COVID-19: в Украине умерло 156 человек, выздоровели - 7 563, выявлено 9 176 новых случаев

За минувшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировано 9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 2969 человек;

▪️летальних случаев - 156;

▪️выздоровело - 7 563 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 41 489 (в том числе методом ПЦР - 33593, методом ИФА - 7896).

Кроме этого Степанов подчеркивает, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 894 215 человек;

🔺выздоровели - 501 564 человека;

🔺летальних случаев - 15 154;

🔺проведено ПЦР-тестов - 5 031 859.

Читайте также: Если не ввести жесткий карантин в январе, то в феврале это придется делать на фоне высокой заболеваемости COVID-19, - Степанов

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 91 138 случаев;

Винницкая область - 19 801 случай;

Волынская область - 28 019 случаев;

Днепропетровская область - 49 074 случая;

Донецкая область - 29 398 случаев;

Житомирская область - 34 073 случая;

Закарпатская область - 26 016 случаев;

Запорожская область - 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;

Киевская область - 48 523 случая;

Кировоградская область - 7 166 случаев;

Луганская область - 7 889 случаев;

Львовская область - 53 662 случая;

Николаевская область - 23 864 случая;

Одесская область - 57 699 случаев;

Полтавская область - 29 121 случай;

Ривненская область - 36 117 случаев;

Сумская область - 35 702 случая;

Тернопольская область - 31 165 случаев;

Харьковская область - 62 324 случая;

Херсонская область - 13 972 случая;

Хмельницкая область - 34 800 случаев;

Черкасская область - 31 209 случаев;

Черновицкая область - 36 695 случаев;

Черниговская область - 24 125 случаев.