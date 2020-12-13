Суд отклонил иск Трампа об отмене результата президентских выборов в Висконсине
Окружной судья признал аргументы Дональда Трампа "неуместными с точки зрения закона и факта".
Президент США Дональд Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.
Об этом пишет Associated Press,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Окружной судья США Бретт Людвиг, назначенный Трампом, отклонил федеральный иск Трампа с просьбой обязать контролируемый республиканцами законодательный орган назвать Трампа победителем над демократом Джо Байденом.
Судья сказал, что аргументы Трампа "неуместны с точки зрения закона и факта".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховный отклонил иск Техаса об отмене результата выборов в США.
Как сообщалось ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.
Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.
Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.
Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.
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Треба ж якусь діяльність імітувати після розводу лохів на 170 млн $
только масштабом поменьше
Есть надежда, что Байден сможет все исправить постепенно, если это возможно, разбитую чашку как не клей, а новой она не станет.
лоховсвоих сторонников. Как то уж слишком мелочно.
Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп считал Украину частью России. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу Puls 24.