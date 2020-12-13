Суд отклонил иск Трампа об отмене результата президентских выборов в Висконсине

Окружной судья признал аргументы Дональда Трампа "неуместными с точки зрения закона и факта".

Президент США Дональд Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.

Об этом пишет Associated Press,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Окружной судья США Бретт Людвиг, назначенный Трампом, отклонил федеральный иск Трампа с просьбой обязать контролируемый республиканцами законодательный орган назвать Трампа победителем над демократом Джо Байденом.

Судья сказал, что аргументы Трампа "неуместны с точки зрения закона и факта".

Читайте также: Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Верховный отклонил иск Техаса об отмене результата выборов в США.

Как сообщалось ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.