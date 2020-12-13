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авто (4068) Гидрометцентр (665) гололедица (113) туман (50)

Гидрометцентр предупреждает автомобилистов о тумане и гололедице: видимость ограничена, уровень опасности - желтый

Гидрометцентр предупреждает автомобилистов о тумане и гололедице: видимость ограничена, уровень опасности - желтый

Сегодня, 13 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах - гололедица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как подчеркивают синоптики, 13 декабря ночью на Правобережье, днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололедица. На дорогах большинства областей гололедица. В южной части ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (уровень опасности, желтый).

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Гидрометцентр предупреждает автомобилистов о тумане и гололедице: видимость ограничена, уровень опасности - желтый - Цензор.НЕТ 1723
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13.12.2020 09:18 Ответить
Ещё большими буквами на красном фоне. Без зимней резины, сидите дома! Не уверен, не выезжай.
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13.12.2020 09:19 Ответить
не помогает никакая резина, кроме шипованной. зимння летняя всесезонка. я думаю, таки нужно чистить дороги и посыпать их песком и солью. в Киеве продолжается кромешный ад. дворовые проезды, выезды, территория вокруг больниц и админзданий, внутридовая территория ЖК - не чистится вообще!!! Что себе Педалик думает, хз... я думаю, за каждый ушиб и каждую покоцанную машину нужно выставлять счет КМДА, тогда вонючки начнут чухаться
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13.12.2020 15:05 Ответить
https://enovosty.com/uk/news_society-ukr/full/1312-shkolyarka-z-kiyeva-shho-vpala-40-raziv-na-andriivskomu-uzvozi-v-ozheledicyu-stala-zirkoyu-zarubizhnix-zmi Школярка з Києва, що впала 40 разів на Андріївському узвозі в ожеледицю, стала зіркою зарубіжних ЗМІ
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13.12.2020 10:13 Ответить
Гідрометцентр попереджає автомобілістів про туман та ожеледицю: видимість обмежена, рівень небезпеки - жовтий - Цензор.НЕТ 4051
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13.12.2020 12:28 Ответить
Благодаря Ларисе, вернулась картинка культурной 😀😀😀
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13.12.2020 12:29 Ответить
 
 