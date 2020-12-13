Гидрометцентр предупреждает автомобилистов о тумане и гололедице: видимость ограничена, уровень опасности - желтый

Сегодня, 13 декабря, в большинстве регионов Украины ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах - гололедица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как подчеркивают синоптики, 13 декабря ночью на Правобережье, днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололедица. На дорогах большинства областей гололедица. В южной части ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (уровень опасности, желтый).

Читайте также: Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин. ФОТОрепортаж