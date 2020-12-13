Минюст США запросил данные о финдеятельности Хантера Байдена в Украине, - Associated Press
Министерство юстиции США потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансовыми делами Байдена-младшего
В рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена отправлен запрос и украинской газодобывающей компании Burisma. Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Всего ведомство потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансовыми делами Байдена-младшего. Минюст изучает вопросы о нарушениях налогового законодательства и законов об отмывании денег в деловых отношениях с другими странами.
"Неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы", - пишет издание.
Напомним, в период президентской кампании в США штаб Дональда Трампа неоднократно обвинял Хантера Байдена в нарушении законов при ведении бизнеса в Украине и в Китае. Каких-либо доказательств штаб Трампа при этом не представлял.
Цензор.НЕТ сообщал о том, что против сына победителя выборов президента США Джо Байдена Хантера открыли дело об уклонении от уплаты налогов.
Пожалуйста, подождите...
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
А винних у цьому наказувати?
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
Може краще не красти у твоєї країни?
А винних у цьому наказувати?
А як щодо цього твердження, яке аюв тут навели стосовно Хантера Байдена?
Спочатку був Хантер, а потім Зеленський.
Навіщо товкти воду в ступі?
Річ йде про Україну, Хантера і "Бурізму".
В рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена отправлен запрос и украинской газодобывающей компании Burisma."
Источник:https://censor.net/ru/n3236642
https://censor.net/ru/user/475366
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
В рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена отправлен запрос и украинской газодобывающей компании Burisma."
Источник:https://censor.net/ru/n3236642
От і добре.
Слідство і суд розставлять усі крапки над і.
https://censor.net/ru/comments/locate/3236642/01921495-3b16-7109-8638-f2bed28576b0
При этом в сентябре два сенатора-республиканца обнародовали доклад, в котором говорилось, что Елена Батурина, вдова Юрия Лужкова, в 2014-2015 годах неоднократно переводила крупные суммы на счета американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, среди соучредителей которой Хантер Байден. Сам он отрицал, что является учредителем Rosemont Seneca Thornton. В конгрессе не смогли подтвердить подлинность документов, касающихся трансферов Батуриной.
Не ....уй!
http://slovopedia.org.ua/34/53409/33183.html До чого тут гугл?
Байден заберёт обратно. Вы ж его так любите.
1. Розслідування почалося у 2018. А не, як подається, =відкрито справу проти сина переможця ... бла-бла-бла=. Справа існувала, її не відкрили після 3-го листопада 2020.
2. На час президентської кампанії розслідування припинили - відповідно до настанов МінЮсту - щоб жодним чином не вплинути на вибори.
Але це, напевне, злочин і страшна крамола написати правду. Отак "журналісти" спотворюють реальність і вкладають потрібні моделі у черепушки читачів.
Інформація доступна, достатньо поґуґлити.
https://www.forbes.com/sites/andrewsolender/2020/12/09/hunter-biden-says-he-is-under-federal-investigation-for-tax-affairs/?sh=4***********
-The investigation dates back to 2018 and may extend beyond taxes to potential money laundering, according to https://www.cnn.com/2020/12/09/politics/hunter-biden-tax-investigtation/index.html CNN and https://twitter.com/ChadPergram/status/1336786466966482944?s=20 Fox News .
-The investigation was "largely dormant" in the final stages of the presidential election in accordance with Department of Justice guidelines restricting "overt actions that could affect an election," CNN https://www.cnn.com/2020/12/09/politics/hunter-biden-tax-investigtation/index.html reported .
МОЖЕШЬ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ, ВСЁ РАВНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. 😅🤣😂🤩😛
Але ж вибори майже закінчились... - який сенс???
Ще більше роздраконити Байдена, щоби дав повний хід всім справам по Трампу, як тільки знімуть недоторканість???
Що більшисть сенаторів, від республіканців, не дали добро на імпічмент???
Подивимось, як станеться, коли Трамп лишиться недоторканості і не зможе давити на прокурорів...
коля и хантер - хорошие парни. очень хорошие.