Минюст США запросил данные о финдеятельности Хантера Байдена в Украине, - Associated Press

Министерство юстиции США потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансовыми делами Байдена-младшего

В рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена отправлен запрос и украинской газодобывающей компании Burisma. Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Всего ведомство потребовало документы у свыше 20 организаций, которые связаны с финансовыми делами Байдена-младшего. Минюст изучает вопросы о нарушениях налогового законодательства и законов об отмывании денег в деловых отношениях с другими странами.

"Неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы", - пишет издание.

Напомним, в период президентской кампании в США штаб Дональда Трампа неоднократно обвинял Хантера Байдена в нарушении законов при ведении бизнеса в Украине и в Китае. Каких-либо доказательств штаб Трампа при этом не представлял.

Цензор.НЕТ сообщал о том, что против сына победителя выборов президента США Джо Байдена Хантера открыли дело об уклонении от уплаты налогов.

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