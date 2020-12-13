МИД Казахстана вручил ноту дипломату РФ из-за высказываний депутата Госдумы Никонова о подаренных территориях
Заместитель главы МИД Казахстана Марат Сыздыков вручил временному поверенному РФ Александру Комарову ноту из-за высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о подаренных Россией территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Казахстана.
Как отмечается, Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".
"Было отмечено, что участились провокационные выпады некоторых российских политиков по поводу Казахстана, которые наносят серьезный ущерб отношениям между нашими государствами", - говорится в заявлении МИДа.
Кроме этого подчеркивается, что МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации.
Отметим, что Никонов - соведущий программы "Большая игра" на пропагандистском "Первом канале". В выпуске от 10 декабря, посвященному годовщине подписания Беловежских соглашений, он заявил, что "Казахстана ранее не существовало".
"Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но существовали гораздо южнее Казахстана. Это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - сказал тогда Никонов.
Пожалуйста, подождите...
Казахи це і є родичі москалів... але тоді вони були старшими братами. (джерело "Лист Мамая - Дмитру начебто донському")
Казахи це і є родичі москалів... але тоді вони були старшими братами. (джерело "Лист Мамая - Дмитру начебто донському")
На передаче присутствовали известный ведущий Владимир Познер, американский политолог, выходец из бывшего СССР Дмитрий Саймс и сенатор Алексей Пушков, известный своими скандальными заявлениями.
"Харьков, Донбасс, Николаев, Херсон, Одесса - это что, Украина? Там исторически украинцы не проживали! Украина получила эти территории в рамках Российской империи, и сейчас они нам рассказывают, что это их исконные земли!"
https://www.dialog.ua/world/220667_1607779392 ttps://www.dialog.ua/world/220667_1607779392
От придурки безграмотні. Нехай подивляться результати переписів населенні в сраній рассєянський недоімперіі кінця 19 століття, срань москальська...
Та що там цьому москальську лайну говорити, нехай просто здохнуть разом зі своєю рашею-паРашею. "українці там ніколи не проживали", кацапо-ординська сволота, тьфу....
Навіть не так, українців та Україну кацапо-ординська паРаша-московія принижувала століттями, набагато більше, ніж інші свої бувші колонії, ця сволота, внук сталінського вурдалака Молотова зовсім не поодинокий, вони там майже всі такі,рашистські азіопські шовіністи, імперці та нацисти, рашизм є просто однїєю з форм ********* фашизму. Це просто потрібно розуміти, тільки клінічні ідіоти та вороги всередині України можуть нести маячню про братні народи, дружбу та взаєморозуміння з москальською ордою.