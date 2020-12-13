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МИД Казахстана вручил ноту дипломату РФ из-за высказываний депутата Госдумы Никонова о подаренных территориях

МИД Казахстана вручил ноту дипломату РФ из-за высказываний депутата Госдумы Никонова о подаренных территориях

Заместитель главы МИД Казахстана Марат Сыздыков вручил временному поверенному РФ Александру Комарову ноту из-за высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о подаренных Россией территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Казахстана.

Как отмечается, Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

"Было отмечено, что участились провокационные выпады некоторых российских политиков по поводу Казахстана, которые наносят серьезный ущерб отношениям между нашими государствами", - говорится в заявлении МИДа.

Кроме этого подчеркивается, что МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации.

Отметим, что Никонов - соведущий программы "Большая игра" на пропагандистском "Первом канале". В выпуске от 10 декабря, посвященному годовщине подписания Беловежских соглашений, он заявил, что "Казахстана ранее не существовало".

"Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали, но существовали гораздо южнее Казахстана. Это большой подарок со стороны России и Советского Союза", - сказал тогда Никонов.

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МИД Казахстана вручил ноту дипломату РФ из-за высказываний депутата Госдумы Никонова о подаренных территориях - Цензор.НЕТ 5013
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13.12.2020 10:42
+39
МИД Казахстана вручил ноту дипломату РФ из-за высказываний депутата Госдумы Никонова о подаренных территориях - Цензор.НЕТ 5087.
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13.12.2020 10:47
+35
А русне все неймется...
лишняя хромосома не дает сидеть в своем дерьме тихо
МИД Казахстана вручил ноту дипломату РФ из-за высказываний депутата Госдумы Никонова о подаренных территориях - Цензор.НЕТ 372
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13.12.2020 10:38
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Казахам нужно приготовится к русскому миру..
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13.12.2020 17:23 Ответить
Москаль це помісь хінів та татар.
Казахи це і є родичі москалів... але тоді вони були старшими братами. (джерело "Лист Мамая - Дмитру начебто донському")
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13.12.2020 18:39 Ответить
Москаль це помісь хінів та татар.
Казахи це і є родичі москалів... але тоді вони були старшими братами. (джерело "Лист Мамая - Дмитру начебто донському")
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13.12.2020 19:28 Ответить
Там і Україну згадували, але сцикло хіба почуло.

На передаче присутствовали известный ведущий Владимир Познер, американский политолог, выходец из бывшего СССР Дмитрий Саймс и сенатор Алексей Пушков, известный своими скандальными заявлениями.
"Харьков, Донбасс, Николаев, Херсон, Одесса - это что, Украина? Там исторически украинцы не проживали! Украина получила эти территории в рамках Российской империи, и сейчас они нам рассказывают, что это их исконные земли!"

https://www.dialog.ua/world/220667_1607779392 ttps://www.dialog.ua/world/220667_1607779392
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13.12.2020 19:58 Ответить
"исторически украинцы не проживали..."

От придурки безграмотні. Нехай подивляться результати переписів населенні в сраній рассєянський недоімперіі кінця 19 століття, срань москальська...
Та що там цьому москальську лайну говорити, нехай просто здохнуть разом зі своєю рашею-паРашею. "українці там ніколи не проживали", кацапо-ординська сволота, тьфу....

МЗС Казахстану вручило ноту дипломату РФ через висловлювання депутата Держдуми Ніконова про подаровані території - Цензор.НЕТ 8471
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14.12.2020 06:46 Ответить
Так и Рахи никогда не существовало .) Это искусственно созданное государство Петром Первым , который из Московии и оккупированных территорий сделал Российскую империю . Которая продержалась не более 300 лет . Процесс распада продолжается .
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13.12.2020 22:28 Ответить
Ти дивись, перед казахами вибачились негайно, а Україну та українців вони ображають та знущаються над всім українським на своїх гівно-каналах та пропагандистських шоу ненависті на паРаша ТВ вже років вісім, якщо не більше, не тільки з кінця 2013-го року, а скоріше ще з часів першого Майдану, вже навіть ніхто не звертає увагу,люта ненависть та приниження всього українського це просто вже родинна ознака москальського шовінізму та рашизму...

Навіть не так, українців та Україну кацапо-ординська паРаша-московія принижувала століттями, набагато більше, ніж інші свої бувші колонії, ця сволота, внук сталінського вурдалака Молотова зовсім не поодинокий, вони там майже всі такі,рашистські азіопські шовіністи, імперці та нацисти, рашизм є просто однїєю з форм ********* фашизму. Це просто потрібно розуміти, тільки клінічні ідіоти та вороги всередині України можуть нести маячню про братні народи, дружбу та взаєморозуміння з москальською ордою.
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14.12.2020 06:32 Ответить
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