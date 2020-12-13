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Львовщина (2794) поджог (1025) Нацполиция (16187)

Установлен злоумышленник, бросивший дымовую шашку в участковый пункт полиции на Львовщине. ФОТО

Установлен злоумышленник, бросивший дымовую шашку в участковый пункт полиции на Львовщине. ФОТО

Полицейские разоблачили злоумышленника, причастного к поджогу участкового пункта полиции в Новояворовске Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Львовской области.

Как отмечается, по данному факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Вчера,  12 декабря, около 20.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о возгорании, которое произошло в участковом пункте полиции в городе Новояворовск.

Работники ГСЧС погасили огонь - в результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконник здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции. Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение получаса установили, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель. Решается вопрос о его задержании в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Установлен злоумышленник, бросивший дымовую шашку в участковый пункт полиции на Львовщине 01

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"Установлен злоумышленник, бросивший дымовую шашку в участковый пункт полиции на Львовщине. ФОТО" - очень красивая голая девушка. ФОТО:
Установлен злоумышленник, бросивший дымовую шашку в участковый пункт полиции на Львовщине - Цензор.НЕТ 8116
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13.12.2020 11:15 Ответить
Тема не раскрыта!!!!!11111!!! Не раскрыта!!!!!1111
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13.12.2020 11:24 Ответить
Наградити героя
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13.12.2020 11:34 Ответить
С дымовой шашкой - это шутник, а скоро могут быть с Ф-1, вот те уже точно будут злоумышленниками.
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13.12.2020 14:31 Ответить
Поясніть - так що ж поганого він зробив??? Ну крім того що кинув димовуху а не пару літрів коктейлю...
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14.12.2020 09:07 Ответить
 
 