Навального пытались повторно отравить перед отправкой в "Шарите", - The Sunday Times

Российского оппозиционера Алексея Навального после отравления "Новичком" в августе текущего года повторно пытались отравить порцией яда перед его отправкой в Берлин, в клинику "Шарите".

Об этом пишет The Sunday Times, принимая во внимание данные источников в западных разведках, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Утверждается, что после первой попытки отравления Навальный выжил, и операция по его устранения не была завершена.

По данным журналистов, Навальному удалось выжить благодаря своевременной медпомощи. Бригада скорой ввела ему атропин, что спасло политику жизнь.

Предполагается, что силовики пытались "добить" оппозиционера второй порцией яда, пока он не оказался в безопасности в берлинской клинике.

"Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию", — сказано в материалах издания.

В материале также утверждается, что российские силовики прибыли в омскую больницу, где лежал Навальный, и обустроили себе базу в кабинете главрача.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.