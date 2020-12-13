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отравление (1446) Навальный (855)

Навального пытались повторно отравить перед отправкой в "Шарите", - The Sunday Times

Навального пытались повторно отравить перед отправкой в

Российского оппозиционера Алексея Навального после отравления "Новичком" в августе текущего года повторно пытались отравить порцией яда перед его отправкой в Берлин, в клинику "Шарите".

Об этом пишет The Sunday Times, принимая во внимание данные источников в западных разведках, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Утверждается, что после первой попытки отравления Навальный выжил, и операция по его устранения не была завершена.

По данным журналистов, Навальному удалось выжить благодаря своевременной медпомощи. Бригада скорой ввела ему атропин, что спасло политику жизнь.

Предполагается, что силовики пытались "добить" оппозиционера второй порцией яда, пока он не оказался в безопасности в берлинской клинике.

"Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию", — сказано в материалах издания.

В материале также утверждается, что российские силовики прибыли в омскую больницу, где лежал Навальный, и обустроили себе базу в кабинете главрача.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Организация по запрету химоружия направит в Россию миссию по делу об отравлении Навального

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

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Топ комментарии
+35
Навального пытались повторно отравить перед отправкой в "Шарите", - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6551
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13.12.2020 11:22
+19
Навального пытались повторно отравить перед отправкой в "Шарите", - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6267
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13.12.2020 11:23
+17
Дід Мороз- це син Святого Миколая, котрий зрадив батька і перейшов на бік комуняк.
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13.12.2020 11:40
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Особенно смеётся немец-химик Шрёдер
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13.12.2020 14:25 Ответить
"немцьі-химики" єто такие же перегонщики самогона с немецкими корнями и мигрировавшие из расеи как и тьі?
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13.12.2020 14:39 Ответить
Да он просто не в курсе, что Меркель по образованию химик.
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13.12.2020 14:42 Ответить
Ага, считаете очень умным расскрываь преступникам все методики с помощью которых их поймали? Сейчас уже каждый алкаш после преступления отпечатки пальцев стирает... Более продвинутые знают чем пятна крови обработать, чтобы экпертиза с носом осталась...
Экспертиза должна быть однозначной и убедительной для правосудия, а не для преступников.
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13.12.2020 21:01 Ответить
Самодержавие не предполагает существование оппозиции. С этим нужно смириться.
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13.12.2020 14:06 Ответить
Дуэль не состоялась или перенесена,
А в 33 распяли, но не сильно,
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13.12.2020 12:57 Ответить
И еще два раза в Шарите: первую попытку сделал Штирлиц, а потом, Навального попыталась отравить радистка Кэт...
Придворная оппозиция и вдруг стала такой помехой, что попытались отравить!
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13.12.2020 13:25 Ответить
Скорее всего это очередная много ходов очка ботаксного фюрера.
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13.12.2020 13:46 Ответить
шото тут набежало пригожинских хезать на Навального.
или это местные актывисты с ними в унисон...
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13.12.2020 14:06 Ответить
***** повинен висіти на одній гіляці, а Навальний на іншій, для рівноваги, щоб дерево не перевернулось.
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13.12.2020 16:00 Ответить
Ніііі.
***** повинен висіти на одній гіляці, а особисто ти, пригожинський, на іншій, для рівноваги, щоб дерево не перевернулось.
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13.12.2020 16:09 Ответить
Насрать на этого навального . Они там все рашкофашисты . Власть и оппозиция в лаптестане это две кучи говна разного размера . Извините за лексику , но в адрес балалайкофедерастии нормальные слова давно закончились .
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13.12.2020 14:14 Ответить
А какая разница! Травили, недотравили. Пуйло - на гаагские нары! Надоел, мля!
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13.12.2020 14:27 Ответить
А )(уйло Обнуленное враги Парашной ********* отравили ботоксом и мельдонием - закачивали его Кагану Всея Расяя прямо в жопу!
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13.12.2020 14:57 Ответить
Сорта недоимперского говна. Что *****,что навальный.
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13.12.2020 18:37 Ответить
Там все холопы недоимперии заражены нацизмом. Даже сидя на деревянных дырках отдельно стоящих туалетов мечтают о мировом господстве своего убожества.
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13.12.2020 18:46 Ответить
По ходу настойка боярышника нейтрализует "новичок".
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13.12.2020 18:51 Ответить
По ходу настойка боярышника нейтрализует "новичок".
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13.12.2020 18:57 Ответить
Гебня есть гебня!
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13.12.2020 23:01 Ответить
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